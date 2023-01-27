Мир начал признавать НАТО стороной конфликта на Украине

В ООН на высоком уровне раскритиковали решение стран НАТО передать Украине танки. Более того, поставки наступательного вооружения расценены как противоречащие Уставу ООН. Почему представители всемирной организации впервые высказали альтернативную Западу точку зрения?

Складывающаяся вокруг поставок тяжелых вооружений Украине ситуация не ведет к миру, считает постоянный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Так он прокомментировал решение ряда стран Запада поставить на Украину немецкие танки Leopard и американские Abrams. «То, что мы хотим видеть – это мир, справедливый мир в соответствии с Уставом ООН. Но то, что мы видим сейчас, не ведет нас в этом направлении», – сказал Дюжаррик.

По мнению экспертов, это фактически первый случай, когда представитель секретариата ООН выступил с критикой насыщения Украины оружием, причем не оборонительным, а наступательным. Сам генсек ООН Антониу Гутерриш от подобной критики обычно воздерживается и зачастую воспроизводит антироссийские нарративы.

На этом фоне Берлин пояснил заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о «войне с Россией», которое вызвало громкий скандал. В МИД ФРГ отметили, что поддержка Украины в осуществлении ее права на самооборону, закрепленного в Уставе ООН, не делает Германию стороной конфликта.

Схожая мысль неоднократно высказывалась и в других столицах стран НАТО. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг считает, что ускоренное насыщение Украины дальнобойными и совершенными системами вооружений – это единственный путь к миру. И его слова полностью расходятся с позицией постпреда генсека ООН Стефана Дюжаррика.

«Таким образом ООН и НАТО вступили в противоречие. Интересно, что Дюжаррик и представители стран НАТО затрагивают вопрос соответствия действий альянса Уставу ООН. Речь идет о праве государства на самооборону», – сказал Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ и эксперт клуба «Валдай».

«Реализация данного права прописана размыто, что позволяет трактовать самооборону в зависимости от интересов конкретного актора. Это большая проблема для всего международного сообщества. Москва ее понимала и активно поднимала, начиная с 30-х годов прошлого века, пытаясь ввести в международное право понятия «агрессия» и «косвенная агрессия», – пояснил эксперт.

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«Тем не менее наши усилия успехом не увенчались. Правовая неопределенность, которая свойственна понятию самообороны, сохранилась. Данный факт до сих пор является причиной многих проблем в международных отношениях», – подчеркивает собеседник.

«И хотя мы видим апелляции к не самым четким формулировкам в Уставе ООН, слова того же Дюжаррика дают надежду на то, что все больше и больше людей в международном сообществе будут высказывать точку зрения, альтернативную западной», – допускает Ткаченко.

«Я думаю, по мере достижения нами успехов в рамках СВО, в мире будут все чаще звучать мнения о том, что альянс НАТО намеренно раздувает пожар войны. Надеюсь, когда-то разум возобладает и у европейских политиков, а мнение МИД Германии станет созвучным с позицией Дюжаррика. Потому что европейские элиты утратили свою субъектность, и это вызывает недовольство у обычных граждан Евросоюза», – рассказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров.

«И ладно, если бы речь шла о поставках действительно оборонительных систем. Но ракетные системы и артиллерия используются для развития атакующего и наступательного потенциала противника. Танки и БМП, причем как советские, так и западные – подавно. Далее речь зашла о поставках истребителей F-16. И после этого они продолжают утверждать, что они якобы не являются стороной конфликта, а лишь реализуют право Украины на самооборону. Хотя они сами сделали СВО неизбежной», –добавил сенатор.

«Кроме того, на первых этапах конфликта американцы смогли закрыть рот значительной части мира, используя финансовые и политические рычаги. Но они не смогут использовать эти инструменты бесконечно. Подтверждением тому являются слова, произнесенные представителем ООН. И, поверьте, когда-то это аукнется американцам», – убежден Джабаров.

Позже в МИД России также отреагировали на серию заявлений западных политиков о том, что страны НАТО якобы не являются стороной конфликта. В частности, официальный представитель ведомства Мария Захарова обратилась с вопросом к Йенсу Столтенбергу:

«Вы действительно полагаете, что направляя танки, которые должны быть обслужены людьми, формируя в том числе на базах украинских посольств за рубежом вербовочные пункты по рекрутированию как граждан Украины, так и граждан других стран, вы не являетесь до сих пор стороной конфликта? А кем вы тогда являетесь?».

По ее словам, «поставка западных танков, конечно, ситуацию не изменит», но это выводит противостояние Запада с Россией на новый уровень. Более того, ни о какой обороне Украины речь давно не идет, потому что Запад готов на все, чтобы нанести максимальный ущерб России, добавила она. «Граждане стран НАТО должны знать – их блок полностью втянут в противостояние с нашей страной. И это противостояние идет по нарастающей», – подытожила Захарова.

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