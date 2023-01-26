В ООН поставки танков Киеву назвали шагом не в ту сторону

В ООН надеются на установление справедливого мира на Украине в соответствии с международным правом, но новые поставки вооружения Киеву не являются шагом в этом направлении, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Журналист спросил Дюжарикка, с чем бы он хотел обратиться к сторонам конфликта для того, чтобы избежать худшего сценария, сообщает РИА «Новости».

На что тот ответил, что для народа Украины уже разыгрывается весьма плохой сценарий. «Мы не собираемся выступать с комментариями каждый раз, когда (Киеву) будут поступать новые вооружения», – сказал Дюжаррик.

«Чего мы хотели бы видеть – так это справедливого мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Но то, что мы видим, не движет нас в этом направлении», – добавил он.

Ранее сообщалось, что правительство Британии в дополнение к 14 танкам Challenger 2 поставит Украине тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронетехники.

Власти Германии одобрили поставку на Украину немецких танков Leopard. Берлин в качестве условия поставок требовал, чтобы тяжелые танки Украине передали также США. В результате Вашингтон согласился передать Украине танки M1 Abrams. К настоящему времени танки Киеву готовы предоставить как минимум 12 стран НАТО.