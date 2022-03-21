Почему турецкие С-400 не помогут Украине

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21 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 21:27  |  vz.ru
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Как Россия создавала защиту от санкций Запада

Поставки российского газа теперь идут не только на Запад, но и на Восток Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Многие российские проекты 2014-2022 годов вызывали вопросы у экспертов: газопроводы казались проложенными «в никуда», спасение президента Турции от заговора ЦРУ удивляло, действия с банковскими картами выглядели загадочными. Сегодня причины этих действий понятны: Москва готовилась к агрессивным действиям Запада сильно заранее. Что же именно и как было сделано? Подробности...
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Для России пришла пора отменять Польшу

Для Польши «больше нет красных линий в санкциях против России». России они тоже не нужны REUTERS/Kacper Pempel
Власти Польши категорически не устраивают те санкции, которые были наложены на Россию Евросоюзом. Поэтому они изобрели свои – с грабежом по национальному признаку и «железным занавесом» для всех, у кого есть российский паспорт. Варшава пытается «отменить» Россию, а это значит, что России стоит пересмотреть свою внешнюю политику и отменить Польшу первой. Подробности...
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Гиперзвуковое оружие России испытали на Украине

В первом же боевом применении «Кинжалы» доказали, что могут решать самые сложные задачи Министерство обороны РФ
Россия первой в мире применила гиперзвуковое оружие в боевых условиях. Удар ракетным комплексом «Кинжал» был нанесен по советскому хранилищу ядерного оружия на Украине, которое способно выдержать ядерный взрыв. Однако «Кинжал» успешно поразил эту цель. А для уничтожения разведцентров ВСУ в Одесской области были применены комплексы «Бастион», также способные вести огонь гиперзвуковыми «Цирконами». Подробности...
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США теряют важнейшего союзника в битве против России

Саудовская нефть очень нужна Америке Hasan Jamali/AP/ТАСС
Отношения Соединенных Штатов с Саудовской Аравией можно назвать одной из основ существующего миропорядка и мировой власти доллара. И вот теперь мы видим целый ряд признаков того, что эти отношения находятся под угрозой. Арабы отказываются помогать Байдену в его санкционной битве против России. Почему такое произошло? Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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«Мутная каша, которая заварилась в головах»

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Вот зачем нужен сегодня Булгаков и его книга – чтобы понять, как случилось, что судьба Киева, судьба Города снова зависит от того, как скоро удастся пересилить зло, прогнать накопившуюся муть, чтобы вместо оперетки начался – эпос. Подробности...

Приговор капитализму подписали сами капиталисты

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
США торопятся, им надо успеть провернуть свой ультраглобалистский проект. Но в самый неудобный момент на сцене появляется Россия и говорит: мы тут подумали и решили, что тоже поучаствуем в переменах. Подробности...
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Что там по Киеву? (Выпуск № 11)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Отдельного внимания заслуживает решение местных властей запретить использование видеорегистраторов «с целью пресечь разглашение информации, которая может помочь противнику узнать о перемещении и выполнении заданий сил обороны». Подробности...
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Зеленский достроил свою диктатуру

Германия увидела истинное лицо Украины

Обсуждение: 5 комментариев

Чем Байден вооружил Зеленского

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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Почему турецкие С-400 не помогут Украине

    США убеждают Турцию передать Украине купленные у России С-400
    		   21 марта 2022, 20:00
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Алена Задорожная,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Пентагон призывает Турцию передать Украине российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Ранее покупка этого вида вооружений привела к конфликту между Анкарой и Вашингтоном, из-за чего США ввели санкции против своего союзника по НАТО и исключили Турцию из программы производства самолетов F-35. Согласится ли Эрдоган на новую сделку с Вашингтоном и чем это обернется для российско-турецких отношений?

    Накануне представитель Пентагона сообщил, что США постоянно ведут переговоры с Анкарой о возможности отказа Турции от зенитных ракетных комплексов С-400 российского производства и передаче их Киеву, передает Sky News Arabia. Взамен США предлагают вернуть Турцию в программу производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, а также отменить ряд санкций. 

    Также о возможности передачи комплексов С-400 Киеву сообщало агентство Reuters. По словам неназванных источников агентства, американские чиновники говорили об этой возможности «в последние месяцы». Эту тему, в частности, «кратко обсуждали» в марте во время визита первого заместителя госсекретаря США Венди Шерман в Турцию, передает ТАСС.

    В прошлый четверг администрация США обнародовала полный список поставленного Украине оружия. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон планирует передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы.

    Глава Белого дома отметил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского США нашли дополнительные системы ПВО и боеприпасы к ним, сейчас идет поиск вариантов их передачи Киеву. Байден сообщил, что «в данный пакет помощи также входят девять тысяч противотанковых систем, семь тысяч единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов». Кроме того, Госдеп пообещал предоставить Украине советские или российские системы ПВО.

    Таким образом, общий объем американской военной помощи для ВС Украины превысил 2 млрд долларов. Как считают в Вашингтоне, украинские военнослужащие получают вооружения, которыми они обучены пользоваться, сообщил в интервью телекомпании CBS министр обороны США Ллойд Остин. «Украинские военнослужащие будут готовы использовать эту технику, как только мы предоставим ее», – сказал военачальник.

    Он также напомнил, что с 2014 года на Украине находились американские инструкторы вместе с некоторыми другими союзниками США. 

    При этом президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин также призвал США и страны НАТО прекратить отправку на Украину оружия и наемников, пополняющих ряды националистов. Парламентарий возложил вину за милитаризацию и нацификацию Украины на Байдена и Конгресс США. Как отмечали в Москве, «накачка» Украины оружием Запада не поможет ей остановить спецоперацию Вооруженных сил России, а только продлевает боевые действия и увеличивает число жертв.

    «Киеву не помогут С-400 – у России есть множество систем, которые способны уничтожить подобные установки. Помимо этого, дальность применения ракет у турецких комплексов – экспортных вариантов С-400 – меньше, чем у тех, которые стоят на вооружении ВС РФ», – пояснил газете ВЗГЛЯД военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Он также напомнил, что передача С-400 третьей стороне противоречит условиям договоров о поставке вооружений, которые Россия заключает с другими странами.

    «К тому же, если Турция все-таки согласится передать Украине ЗРК, это может привести к полному прекращению сотрудничества Москвы с Анкарой, поэтому турецкий президент Эрдоган в текущей ситуации не пойдет на такой шаг», – уверен собеседник. Помимо этого, по его словам, для Эрдогана такая помощь Киеву будет означать «политическое харакири».

    «Турция купила эти комплексы, чтобы организовать свою противовоздушную оборону. Такой шаг вызвал скандал между Анкарой и Вашингтоном. Кроме того, США исключили Турцию из программы производства самолетов F-35 и ввели ряд санкций. В итоге на этом и строилась вся политическая платформа Эрдогана: он демонстрировал турецкому электорату, что является независимым и сильным лидером», – напомнил аналитик.

    Собеседник также отметил, что ранее у Украины возникали технические сложности с комплексами прошлых поколений – С-200 и С-300. Это связано с тем, что в 2014 году была нарушена интеграция между Москвой и Киевом, из-за чего обслуживание установок не велось, а гарантийный срок работы комплексов подошел к концу. Также на Украине нет специалистов, обученных работе с системами С-400, а на их подготовку могут уйти месяцы, а то и годы, спрогнозировал эксперт.

    «Для нормальной подготовки операторов С-400 необходим минимум год. С-400 серьезно отличаются от С-300 и С-200. В первую очередь, это и большая дальность – до 400 км, и повышенная защищенность, и необходимость тесного взаимодействия с авиацией», – подтвердил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД доктор военных наук Константин Сивков.

    Аналитик также выразил уверенность в том, что даже если передача комплексов состоится, это не скажется на ходе спецоперации ВС РФ на Украине. «Только представьте, сколько времени необходимо на то, чтобы С-400 привезти, развернуть, собрать личный состав и обучить его. В общем, мы выявим и уничтожим эти комплексы еще до того, как они выйдут на боевое дежурство», – подчеркнул собеседник.

    Но и до этого дело вряд ли дойдет, поскольку Эрдоган не готов пойти на полный разрыв отношений с Россией. Турцию это привело бы к политическому, экономическому и финансовому дефолту, считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

    «Турция сейчас активно готовится выйти на российский рынок. Это и организация работы сети фастфуда вместо McDonald's, и экспорт одежды из Турции, и сотрудничество в сфере промышленности. Кроме того, для Турции критическое значение имеют российские туристы, которые отдыхают там в огромном количестве. Поэтому Эрдоган не станет заниматься подобными вещами», – уверен эксперт.

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