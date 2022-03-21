Почему турецкие С-400 не помогут Украине

Пентагон призывает Турцию передать Украине российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Ранее покупка этого вида вооружений привела к конфликту между Анкарой и Вашингтоном, из-за чего США ввели санкции против своего союзника по НАТО и исключили Турцию из программы производства самолетов F-35. Согласится ли Эрдоган на новую сделку с Вашингтоном и чем это обернется для российско-турецких отношений?

Накануне представитель Пентагона сообщил, что США постоянно ведут переговоры с Анкарой о возможности отказа Турции от зенитных ракетных комплексов С-400 российского производства и передаче их Киеву, передает Sky News Arabia. Взамен США предлагают вернуть Турцию в программу производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, а также отменить ряд санкций.

Также о возможности передачи комплексов С-400 Киеву сообщало агентство Reuters. По словам неназванных источников агентства, американские чиновники говорили об этой возможности «в последние месяцы». Эту тему, в частности, «кратко обсуждали» в марте во время визита первого заместителя госсекретаря США Венди Шерман в Турцию, передает ТАСС.

В прошлый четверг администрация США обнародовала полный список поставленного Украине оружия. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон планирует передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы.

Глава Белого дома отметил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского США нашли дополнительные системы ПВО и боеприпасы к ним, сейчас идет поиск вариантов их передачи Киеву. Байден сообщил, что «в данный пакет помощи также входят девять тысяч противотанковых систем, семь тысяч единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов». Кроме того, Госдеп пообещал предоставить Украине советские или российские системы ПВО.

Таким образом, общий объем американской военной помощи для ВС Украины превысил 2 млрд долларов. Как считают в Вашингтоне, украинские военнослужащие получают вооружения, которыми они обучены пользоваться, сообщил в интервью телекомпании CBS министр обороны США Ллойд Остин. «Украинские военнослужащие будут готовы использовать эту технику, как только мы предоставим ее», – сказал военачальник.

Он также напомнил, что с 2014 года на Украине находились американские инструкторы вместе с некоторыми другими союзниками США.

При этом президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также призвал США и страны НАТО прекратить отправку на Украину оружия и наемников, пополняющих ряды националистов. Парламентарий возложил вину за милитаризацию и нацификацию Украины на Байдена и Конгресс США. Как отмечали в Москве, «накачка» Украины оружием Запада не поможет ей остановить спецоперацию Вооруженных сил России, а только продлевает боевые действия и увеличивает число жертв.

«Киеву не помогут С-400 – у России есть множество систем, которые способны уничтожить подобные установки. Помимо этого, дальность применения ракет у турецких комплексов – экспортных вариантов С-400 – меньше, чем у тех, которые стоят на вооружении ВС РФ», – пояснил газете ВЗГЛЯД военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Он также напомнил, что передача С-400 третьей стороне противоречит условиям договоров о поставке вооружений, которые Россия заключает с другими странами.

«К тому же, если Турция все-таки согласится передать Украине ЗРК, это может привести к полному прекращению сотрудничества Москвы с Анкарой, поэтому турецкий президент Эрдоган в текущей ситуации не пойдет на такой шаг», – уверен собеседник. Помимо этого, по его словам, для Эрдогана такая помощь Киеву будет означать «политическое харакири».

«Турция купила эти комплексы, чтобы организовать свою противовоздушную оборону. Такой шаг вызвал скандал между Анкарой и Вашингтоном. Кроме того, США исключили Турцию из программы производства самолетов F-35 и ввели ряд санкций. В итоге на этом и строилась вся политическая платформа Эрдогана: он демонстрировал турецкому электорату, что является независимым и сильным лидером», – напомнил аналитик.

Собеседник также отметил, что ранее у Украины возникали технические сложности с комплексами прошлых поколений – С-200 и С-300. Это связано с тем, что в 2014 году была нарушена интеграция между Москвой и Киевом, из-за чего обслуживание установок не велось, а гарантийный срок работы комплексов подошел к концу. Также на Украине нет специалистов, обученных работе с системами С-400, а на их подготовку могут уйти месяцы, а то и годы, спрогнозировал эксперт.

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«Для нормальной подготовки операторов С-400 необходим минимум год. С-400 серьезно отличаются от С-300 и С-200. В первую очередь, это и большая дальность – до 400 км, и повышенная защищенность, и необходимость тесного взаимодействия с авиацией», – подтвердил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД доктор военных наук Константин Сивков.

Аналитик также выразил уверенность в том, что даже если передача комплексов состоится, это не скажется на ходе спецоперации ВС РФ на Украине. «Только представьте, сколько времени необходимо на то, чтобы С-400 привезти, развернуть, собрать личный состав и обучить его. В общем, мы выявим и уничтожим эти комплексы еще до того, как они выйдут на боевое дежурство», – подчеркнул собеседник.

Но и до этого дело вряд ли дойдет, поскольку Эрдоган не готов пойти на полный разрыв отношений с Россией. Турцию это привело бы к политическому, экономическому и финансовому дефолту, считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Турция сейчас активно готовится выйти на российский рынок. Это и организация работы сети фастфуда вместо McDonald's, и экспорт одежды из Турции, и сотрудничество в сфере промышленности. Кроме того, для Турции критическое значение имеют российские туристы, которые отдыхают там в огромном количестве. Поэтому Эрдоган не станет заниматься подобными вещами», – уверен эксперт.

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