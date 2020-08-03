Террористы угрожают рейтингу Зеленского

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3 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 19:41  |  vz.ru
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Кризис доллара привел к расцвету новой валюты

Электронные деньги оказались в одной лодке со старейшим активом – золотом Klaus Ohlenschl&#228;ger/Picture Alliance
220 процентов прибыли за несколько месяцев – именно такой фантастический показатель доходности демонстрирует биткоин. Виртуальная валюта, которой всего лишь несколько лет от роду, ведет себя так же, как самый древний финансовый инструмент – золото. Почему это происходит и как это связано с глобальным падением традиционных валют, в том числе доллара?  Подробности...
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Игра с «вагнеровцами» загнала Лукашенко в ловушку

Из задержания россиян Лукашенко не извлек никакой пользы Andrej Cukic/EPA/ТАСС
Кремль назвал безосновательным арест 33 россиян в Белоруссии и выразил надежду на их скорое освобождение. Минск в то же время отправил на Украину список арестованных, в котором Киев нашел 28 участников боевых действий в Донбассе. Теперь выдача задержанных любой из стран испортит Лукашенко отношения со второй страной. Да и внутри Белоруссии ему эта история с «бойцами ЧВК» не принесла электоральной выгоды. Подробности...
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Как России удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19

Россия готовится приступить к массовому вакцинированию уже в ближайшие месяцы Пресс-служба Минобороны РФ<br>/РИА Новости
Похоже, «гонка вакцин» против коронавируса, за которой напряженно последние месяцы следит весь мир, подходит к концу. Российские исследователи показали себя в этом соревновании очень достойно – в ближайшее время российские вакцины начнут массовое применение. Парадокс в том, что высокая скорость разработки получилась благодаря и конкуренции, и сотрудничеству. Подробности...
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Советники Тихановской придумали, как обыграть Лукашенко

Противники Лукашенко объединены не только одним кандидатом, но и единой символикой Наталия Федосенко/ТАСС
«Я не знаю, кто это придумал – но этот кто-то был очень умным». Такими словами политологи восхищаются предвыборной кампанией, которую проводит в Белоруссии главный кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В чем особенности ее предвыборных технологий и почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода выборов президента страны? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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В американском эталоне демократии проступил изъян

Игорь Караулов, поэт, публицист
Если демократические ценности в США девальвируются, то какие ценности будет отстаивать существующая американская экономическая и военная машина? Допустим, она перестанет принуждать мир к демократии. Остается выяснить, к чему именно она будет нас принуждать. Подробности...

Нужно бороться за своих в Белоруссии

Герман Садулаев, писатель, публицист
Что же касается нашего вмешательства во внутреннюю политику Белоруссии, то единственный наш грех состоит в том, что мы на самом деле не вмешиваемся, хотя должны. Подробности...
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Дежавю цветной американской революции

Дометий Завольский, историк-архивист
Глядя на радужную революцию, захлестнувшую Запад, вроде бы можно если не позлорадствовать, то просчитать российские выгоды. Но гораздо важнее задаться вопросом: не погружаемся ли мы в схожее безумие? Подробности...
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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    Террористы угрожают рейтингу Зеленского

    Киевский террорист был захвачен СБУ прямо во время общения с тележурналистами    3 августа 2020, 19:30
    Фото: REUTERS
    Текст: Иван Абакумов,
    Оксана Борисова

    В Киеве в понедельник произошел третий за две недели, захват заложников. Очередной террорист-одиночка потребовал выступления в прямом эфире ТВ и был обезврежен прямо в ходе заявления для прессы. Тем временем, на Украине участившиеся захваты заложников уже породили домыслы, что за их организацией кто-то стоит. Уже даже называются силы, которым эта череда терактов может принести политические дивиденды.

    В понедельник днем Киев взбудоражила новость о том, что неизвестный захватил заложников в отделении банка в бизнес-центре «Леонардо» в самом центре города.

    Как написал в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко, в 12.00 в полицию позвонила сотрудница «Универсал Банка» и сообщила, что «в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию».

    Полиция начала переговоры с террористом. Вскоре стало известно, что злоумышленник – гражданин Узбекистана Каримов Сухроб Рахманович, дата рождения – 25 марта 1988 года.

    Каримов потребовал 40 тыс. гривен (1440 долларов), а также прямой эфир на одном из украинских телеканалов. Кроме того, захватчик попросил кофе и сигарету. Выполняя его требования, в помещение банка вскоре пустили журналистов телеканалов 112, «Наш» и ZiK. Мужчина вышел в общенациональный эфир, представился, уточнив, что проживает в стране более пяти лет, обладает видом на жительство. Далее Каримов заявил, что украинцы выбрали президентом страны «шута» и никаких улучшений в государстве не происходит. Как раз в то время, когда он давал интервью, в отделение влетели сотрудники спецподразделения и обезоружили злоумышленника. Трансляция прекратилась.

    В соцсетях Украине тотчас появилось множество постов о том, что теракты резко участились с тех пор, как президент Владимир Зеленский выполнил требования луцкого террориста.

    «Мы наблюдаем череду маленьких победоносных терактов,

    в которых каждая из политических сил будет искать свою выгоду. И бенефициар здесь – явно не Зеленский. Ему это меньше всего надо накануне горячей осени, местных выборов. А главное: теракты характеризуют Украину как страну, в которой небезопасно, страшно жить», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

    Раскачка ситуации повышает в народе запрос на «сильную руку», она выгодна собирательному образу так как называемого «спасителя», который, по мнению многих рядовых граждан, должен прийти и обеспечить наконец порядок в стране, считает эксперт. «На эту роль подходит Арсен Аваков, человек, у которого, в отличие от Зеленского, есть сила и своеволие. У него 300 тысяч человек под ружьем плюс ресурс «бультерьеров» из Нацкорпуса», – заметил Золотарев.

    Также в дестабилизации заинтересована команда Петра Порошенко, полагает собеседник. «Экс-президент не может вернуться во власть через парадный ход, только «на бульдозере». То есть для возвращения ему надо «отмайданить» Зеленского. Но поскольку силовые структуры Порошенко не подконтрольны, он раскручивает подобные теракты с помощью своих информационных возможностей», – поясняет эксперт.

    «Когда Зеленский уступил требованиям луцкого террориста две недели назад, чисто по-человечески он поступил правильно. Но обратной стороной этого шага стал дурной пример другим, которые теперь вправе думать, что достучаться до президента можно лишь через захват заложников. Людей с подорванной психикой на Украине хватает, поэтому череда подобных эксцессов, на мой взгляд, еще не закончилась», – подытожил Золотарев.

    Напомним, это уже третий теракт в Украине за последние недели. 21 июля в украинском Луцке мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса. Террорист удерживал заложников более десяти часов. В итоге Зеленский по требованию террориста записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм «Земляне». Тогда террорист отпустил заложников и сдался.

    Спустя два дня в Полтаве участник войны в Донбассе со стороны украинской армии Роман Скрипник попытался угнать автомобиль, но был окружен прямо на месте преступления. Скрипник выхватил гранату и взял в заложники одного из полицейских. Позднее преступник выпустил заложника в обмен на другого – начальника УГРО Полтавской области. Скрипник потребовал автомобиль и вместе с заложником двинулся в направлении Киева. По дороге он бросил заложника и автомобиль и скрылся в лесу. Более недели ему удалось уходить от преследования, однако в минувшую субботу злоумышленник наконец был ликвидирован

    Разумеется, в киевской печати сразу нашлись эксперты, увидевшие за спиной у Сухроба Каримова «руку Москвы». Как заявил агентству УНИАН. замдиректора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко, перед осенними выборами с подачи России на Украине вырастет количество раздражающих терактов и псевдотерактов. Цель таких псевдотерактов – «формирование разочарования в правоохранительной системе, негативного отношения, в в правоохранительной системе, негативного отношения, в целом, к государственным органам».

    Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко считает, что количество терактов увеличилось, скорее всего, из-за внутреннего конфликта между силовыми службами. Вероятно, сейчас кресло зашаталось как под главой СБУ Иваном Бакановым, так и под главой МВД Арсеном Аваковым, потому каждый из них доказывает свою важность.

    «Не хочу сказать, что СБУ или МВД организовывает теракты, но если бы у них были нормальные отношения, то, может быть, все это решалось в более спокойной обстановке, – сказал эксперт изданию Главред. – Если же за подобными акциями начнут стоять группы, то тогда можно будет смело делать выводы о политическом кризисе в стране».

    По мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, нет ровным счетом никаких оснований предполагать, что череда терактов последних недель на Украине специально кем-то организована. «Никто ничего здесь нарочно не придумывал. Вся сложившаяся в стране атмосфера – политическая, общественная социальная, провоцирует всю эту неадекватность», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

    «Ведь никто из преступников, совершавших эти теракты, не был профессиональным террористом. Они вели себя неадекватно. Все три случая – чистой воды импровизация. К сожалению, это лишь отражение той реальности, в которой мы сегодня живем. На руках у населения большое количество оружия. Люди, которые должны сидеть в тюрьме, находятся на свободе. Кстати, некоторых из них ловят, а потом вдруг отпускают. Министр юстиции Денис Малюська посещает камеры осужденных на пожизненное заключение, а на выходе говорит, что там сидят хорошие люди, некоторых из которых он бы, дескать, вообще с удовольствием взял бы к себе на работу. В итоге украинцы дезориентированы», – отметил Погребинский.

    На фоне неврологического состояния общественного сознания не удивительно, что регулярно происходят эксцессы, вроде захвата заложников, говорит эксперт. «Я не считаю, что поведение Зеленского в случае с «луцким террористом» две недели назад спровоцировало два последовавших за этим теракта. Однако политическим оппонентам президента Украины такая ситуация, безусловно, играет на руку», заключил собеседник.

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