СБУ решила заменить украинцам совесть

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7 мая, четверг  |  Последнее обновление — 18:22  |  vz.ru
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Литва лишает Евросоюз дешевого белорусского электричества

Литовские власти снова идут против собственного населения Фото: facebook.com/belaes.by
Литва, заручившись поддержкой американского МИДа, угрожает Белоруссии и России новыми санкциями от лица всего Евросоюза. Причина – истерика литовских политиков из-за строительства Белорусской АЭС, которую строит российский Росатом. Самое удивительное, что Литва при этом играет с огнем: у Минска есть реальные возможности наказать финансово прибалтийскую республику. Подробности...
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Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
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Как адмирал Эссен стал последним великим флотоводцем царской России

«Хрустально бескорыстный, крайне независимый человек» – отзывались об Эссене современникиФото: Общественное достояние
Сто пять лет назад, 7 мая 1915 года, преждевременная смерть оборвала земные дни Николая Оттовича Эссена. Знаменитый российский адмирал, человек, много сделавший для развития отечественного военного флота и обогативший его историю яркими примерами героизма. Как складывалась его жизнь и карьера – и почему даже японцы отказались брать его в плен? Подробности...
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Лукашенко применил к Первому каналу американские методы

В проблемах между Россией и Белоруссией у Лукашенко всегда виноваты журналистыФото: Ronald Zak/AP/ТАСС
Коронавирус спровоцировал очередную войну Минска с российскими СМИ. После сюжета Первого канала о распространении COVID-19 в Белоруссии, власти страны лишили аккредитации и выслали журналиста Алексея Кручинина. По мнению минских экспертов, российские СМИ давно злят президента страны Александра Лукашенко, потому он решил бороться с ними по-американски. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Сто лет назад поляки взяли Киев

Тимур Шерзад, журналист
Красные, хоть уже и побеждали белых на юге России, оказались не готовы к активизации действий на западе. Воодушевленные победой польские и украинские националисты уже строили планы на будущее Киева. Но у большевиков имелось несколько козырей в рукаве. Подробности...

Испанский спецназ раскрыл секреты новейших технологий

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Силы специальных операций на наших глазах во всем мире переживают фундаментальную трансформацию. Недавняя публикация, посвященная перспективам спецназа Испании, позволяет этот покров несколько приоткрыть – и это можно считать настоящей удачей. Подробности...
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Как фашисты Советскую Россию «шапками закидали»

Герман Садулаев, писатель, публицист
Оказалось, что советские русские, включая татар, евреев и прочих удмуртов, гораздо педантичнее, точнее, аккуратнее, умеют лучше организовать формирование частей, снабжение действующей армии, всегда имеют резервы и запасной план. Русские оказались большими «немцами», чем немцы. Подробности...
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              СБУ решила заменить украинцам совесть

              Глава СБУ Иван Баканов − друг детства Владимира Зеленского и ключевой человек в его команде   7 мая 2020, 16:50
              Фото: president.gov.ua
              Текст: Станислав Борзяков

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              Офис президента Украины произвел на свет поправки к закону «О СБУ», превращающие эту спецслужбу в как будто всевластную структуру. Речь при этом идет не о ее полномочиях, а о ее новых задачах − защищать «украинскую духовность», «украинскую этику» и «украинскую мораль». Означает это прежде всего то, что людей в администрацию Зеленского набрали по объявлению.

              Одной из отличительных характеристик управленческого класса Украины является его дилетантизм.

              Формально на него делали ставку во времена раннего СССР, когда большевики строили страну принципиально нового типа – государство рабочих и крестьян, где многое решало происхождение. Но довольно быстро управленцев перестали набирать прямо с улицы и начали взращивать в партийных школах, дававших некий оптимум (как считалось тогда) знаний.

              На этом человеческом ресурсе украинское государство кое-как протянуло первые 15 лет независимости, а окончательно, как от балласта, избавилось от него после Евромайдана, когда дилетанты заняли все ветви власти. Волны революции вынесли на самый верх, как тогда представлялось революционерам, «народную косточку» – кровь и плоть той мифической европейской Украины, которой столетиями понукали москали.

              Сейчас в Киеве об этом не любят вспоминать, но от тех малахольных личностей – вчерашних таксистов, фермеров и менеджеров из салонов связи – искренне ждали цивилизационного прорыва на том основании, что они «настоящие украинцы», а не «навязанные из Москвы коррупционеры».

              Какое дно пробила Украина руками этих излишне пассионарных людей, на фоне коих даже Петр Порошенко смотрелся хорошо образованным интеллектуалом, известно: кто выжил, не забудет. Однако переоценка, последовавшая вслед за протрезвлением, получилась однобокая.

              С одной стороны, многих кипучих дилетантов – «народных самородков» типа сотника Парасюка – предпочли убрать с глаз долой, наряду с гастарбайтерами: топ-менеджерами из других стран (Грузии, США, Литвы), в задачу которых входило компенсировать заведомую профнепригодность «национальных» украинских кадров.

              С другой стороны, новый управленческий класс стали набирать, руководствуясь старым большевистским принципом: совершенно новые люди для совершенно нового государства. Правда, требования к кандидатам изменились – галицийские крестьяне должны были уступить место выросшему уже на независимой Украине поколению белых воротничков. Единственное условие к ним было – непричастность к государственному управлению.

              Это отнюдь не гипербола: в правящую ныне партию «Слуга народа», создаваемую под президента-комедианта Владимира Зеленского, набирали людей буквально по объявлениям. И даже те украинские эксперты, кто воспринимал такой подход «в штыки» не за деньги Порошенко, а по зову сердца, в конце концов вздыхали: хуже не будет, куда уж хуже-то?

              Но хуже может быть всегда, тем более что речь идет об Украине.

              Так, из недр офиса президента Зеленского (аналог АП в РФ) выплыли поправки в закон «О национальной безопасности Украины», к объектам которого оказались отнесены «духовные, морально-этические, культурные, исторические, интеллектуальные и материальные ценности общества», а также его «информационная среда».

              По логике вещей, отвечать за это должна ведущая спецслужба страны – Служба безопасности Украины. Собственно, поправки к закону «О национальной безопасности» проистекают из поправок к закону «О СБУ», разработанного людьми Зеленского. Согласно оным, СБУ должна предупреждать и прекращать «преступления против основ национальной безопасности», к которым будет отнесено все вышеперечисленное.

              Другими словами, развитие украинской духовности и защита морального облика гражданина Украины косвенно возложены на плечи местных чекистов.

              В КВН такому не учат (а в советской партийной школе учили), но многим известно и так – язык государственного закона принципиально отличается от языка публицистики четкостью формулировок, которые должны исключать двусмысленность и более широкое толкование. Любое используемое понятие должно быть дополнительно расшифровано и разжевано, даже если его значение понятно интуитивно (например, убийство или кража).

              Понятия «духовность», «мораль», «интеллект», а частично и понятие «культура» – из арсенала публицистов, а не юристов. Так же, как, например, понятия «душа» или «совесть». Они не имеют и не могут иметь четкого правового определения, как следствие, открывают безграничные возможности для злоупотреблений. Примеров можно привести сколь угодно много.

              Возьмем «защиту духовных ценностей» и «развитие духовности» в государстве, вроде бы провозглашенном как светское. Означает ли это, что СБУ будет опекать религиозную жизнь граждан? Станет ли атеизм рассматриваться как угроза украинской духовности? Может быть, да, может быть, нет – зависит от того, что вы вкладываете в это понятие, поскольку законопроект его никак не расшифровывает.

              А вложить в это понятие можно многое. В украинской версии Википедии статья «духовность» втрое больше, чем в русскоязычной.

              Идем далее: является ли образ Степана Бандеры исторической ценностью для украинского общества? В Галиции вам ответят: конечно, да – и не только исторической. Получается, память о Бандере будет защищаться СБУ? Подразумевает ли это зачистку упомянутой в законопроекте «информационной среды» от критических материалов в его адрес? Если в СБУ захотят, подразумевает.

              Оперируя терминами из философии, культурологии и социологии, законотворец Зеленского обходит вниманием даже примеры возможных угроз для национальной безопасности – то есть то место, которое в российском законодательстве занимают такие, например, термины, как терроризм или экстремизм. СБУ вольно сформулировать эти угрозы самостоятельно.

              Меж тем на Украине найдется немало деятелей, рассуждающих тем образом, что главная угроза украинской, например, культуре – это русский язык, зачастую называемый «языком гопников». На месте угрозы «украинской духовности» легко представить РПЦ (Московского патриархата), а на месте врага «украинской истории» – любую энциклопедию, написанную не в недрах Института национальной памяти.

              Обычно что-то подобное и с использованием точно таких же многозначительных терминов происходит в государстве тогда, когда там выстраивается фашистский режим с единой государственной идеологией и системой контроля над всей жизнью общества. Однако на основе рыхлой, сотканной из противоречий и региональных центров влияния украинской государственности ничего подобного построить нельзя – свойственные Незалежной бардак и ощущение «дикого поля» в корне противоречат упорядоченности тоталитаризма.

              То есть офис президента как бы вручает СБУ обязанности и полномочия, которые она по определению не сможет переварить.

              Какие бы зверства мы ни приписывали этой украинской спецслужбе, ей никогда не стать тем, чем была гестапо – страна не та, махновщина украинцам гораздо ближе «орднунга». Так что все удивительные формулировки законопроекта «О СБУ» проистекают не из желания Зеленского установить в стране фашистский режим и диктатуру спецслужб, а от элементарной юридической безграмотности его окружения.

              Не помогает даже то, что формально СБУ возглавляет человек с юридическим образованием – Иван Баканов. Но надо понимать, что имя он себе сделал не в юриспруденции, а в той же самой студии «Квартал-95», что родилась из команды КВН Владимира Зеленского. Это один из наиболее близких к президенту людей, но его профиль – организация концертной деятельности, а отнюдь не госбезопасность.

              Другое дело, что человек он горячий. Утверждалось, будто бы Баканов даже выбил зуб бывшему главе офиса Зеленского Андрею Богдану в ходе передела полномочий (что в общем-то подтверждает, что украинская политическая культура едина для всех в стране – и для крестьян из-под Тернополя, и для офисных менеджеров в Киеве).

              Теперь его самоощущение дошло до того, что возглавляемая им спецслужба должна контролировать область культуры, веры, морали и этики. А заодно, наверное, быть и владычицей морскою, пока перед Зеленским, как и перед всеми его предшественниками, наконец-то не материализуется неизбежное в украинской действительности разбитое корыто.

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