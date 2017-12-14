Находки в Сирии заставляют вспомнить о секретной британской лаборатории

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27 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 19:48  |  vz.ru
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Турция готовится искупаться в золоте русских туристов

Турция надеется на рекордный поток туристов из России, несмотря на девальвацию рубляФото: Diego Cupolo/Zuma/Global Look Press
Стоимость путевок в Турцию выросла соразмерно росту курса доллара к рублю. В страхе перед провальным сезоном в случае еще большей нестабильности российские туроператоры пытаются договориться с турками, чтобы те снизили цены на отели. Однако Турция, потерявшая миллиарды в период закрытия российского направления, верит в золотой дождь из туристов в этом году, поэтому снижать цены не желает. Не рискуют ли турки? Подробности...
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Извинится ли Запад за клевету о «российском допинге»

Сначала Григорий Родченков изменил свою внешность, а потом и показания Фото: кадр телеканала CBS
Главный свидетель обвинений в адрес России в использовании допинга Григорий Родченков отказался от части своих утверждений – и это само по себе сенсация и скандал. По мифу о «государственной системе поддержки» допинга в России нанесен колоссальный удар. Но что это значит для всей системы демонизации России, принятой сегодня на Западе? Подробности...
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Татарстан пытается взять реванш по языковому вопросу

Добровольность изучения татарского языка в Татарстане сравнили с холокостомФото: Егор Алеев/ТАСС
В Казани опять заговорили о том, что татарский язык необходимо изучать каждому ребенку в каждой школе. Ранее точку в этом вопросе поставил Владимир Путин, но татарстанские единороссы пытаются сделать вид, что это не точка, а точка с запятой. Показательно, что их в этом поддерживают пропагандистские СМИ, финансируемые из США. Подробности...
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Для создания единой безъядерной Кореи надо выполнить одно условие

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал больше не будить президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина ракетными пускамиФото: Korea Summit Press/ZUMA/Global Look Press
Лидеры КНДР и Южной Кореи впервые провели встречу, которую по праву можно назвать эпохальной. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин не только решили жить мирно, но и замахнулись на денуклеаризацию полуострова и даже объединение двух стран. Насколько эти громкие заявления соответствуют действительности и как скоро их смогут воплотить в жизнь? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Крымский мост готов, но что за ним – пока не понятно

Анатолий Цуркин, министр транспорта Крыма 2014 - 2015, председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма
Чем ближе к маю, тем ближе к открытию транспортного перехода через Керченский пролив. То, что мост и автоподходы будут открыты досрочно, не вызывает сомнений, но как будет организовано движение далее – тайна, покрытая мраком. Подробности...
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«Трамп хороший или плохой? Был хороший, а стал плохой. Хм… Удивительно! Наверное, только прикидывался хорошим. А-а, да, точно!.. Прикидывался! Перехитрил». Вот такое понимание политики демонстрирует наше общество. Подробности...
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Украина и Россия возвращаются в «допотемкинские» времена

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Куски развалившегося советского народа по мере распада скреплявшей его технической кооперации расходятся, как в море корабли. Украина и Россия возвращаются в «допотемкинские» времена, когда волны Черного и Азовского морей омывали Дикое Поле. Подробности...
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          Находки в Сирии заставляют вспомнить о секретной британской лаборатории

          Обнаруженные в Думе химикаты из Британии заставляют задуматься о роли Лондона в сирийском конфликте   27 апреля 2018, 18:35
          Фото: Mohamed Abdullah/Reuters
          Текст: Андрей Резчиков

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          После обнаружения в Сирии химикатов из британской лаборатории Портон-Даун в Солсбери становится актуальным вопрос инспекции этого секретного объекта. Что представляет собой эта лаборатория и насколько реально добиться ее инспекции международными специалистами?

          В хранилище химоружия в сирийской Думе (провинция Восточная Гута) обнаружены химикаты из Германии и лаборатории Портон-Даун в британском Солсбери. Об этом сообщил зампостпреда Сирии при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Гасан Абейд. «Не из другого места, а из Солсбери», – сказал Абейд.

          Лаборатория Портон-Даун «прославилась» после того, как предоставила ОЗХО токсин для сопоставления его с образцами нервно-паралитического вещества «Новичок», которым, как заявлял Лондон, был отравлен британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британцы утверждают, что Скрипалей отравили «Новичком» российского производства. Однако доказательств подобных утверждений так и не было предоставлено. В ОЗХО после изучения образцов вещества лишь подтвердили, что оно нервно-паралитического действия.

          Глава Портон-Дауна Гэри Эйткенхед не ответил на вопрос британских журналистов, занимались ли его подчиненные разработкой «Новичка», но подчеркивал, что используемое для отравления вещество не могло быть произведено в Портон-Дауне.

          Секретная подземная военная лаборатория Портон-Даун находится в 12 километрах от Солсбери, где были отравлены Скрипали. Объект функционирует более века, там велась разработка и испытания химоружия для применения против германских войск во время Первой мировой войны. По данным из открытых источников, с 1949 по 1989 год в лаборатории ставились опыты над людьми, в частности им давали ЛСД и наблюдали за воздействием этого вещества на психику. С 1999 по 2006 год было организовано спецрасследование деятельности лаборатории, по данным которого выяснилось, что участниками опытов могли стать до 20 тысяч человек. В 2006 году 500 ветеранов заявили, что пострадали от экспериментов в этой лаборатории.

          Что касается «химатаки» в Думе, то Россия неоднократно заявляла о том, что это была провокация западных спецслужб для дискредитации сирийских властей и создания повода нанести удары крылатыми ракетами по местным объектам.

          Накануне в штаб-квартире ОЗХО Россия провела совместный брифинг со свидетелями и участниками срежиссированной «химатаки», в том числе 11-летним мальчиком Хасаном Диабой. Он рассказал, как его обливали водой после якобы имевшей место «химатаки». На встречу были приглашены все национальные делегации, но, как сообщил российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин, его американский коллега «ложился костьми», чтобы его коллеги не пришли на брифинг.

          По его словам, «западных партнеров на брифинге как таковых не было»: «ни французов, ни американцев, ни англичан». По его словам, США «боятся посмотреть правде в глаза, боятся видеть маленького Хасана, который разоблачит их ложь».

          Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин назвал находку в Думе доказательством того, что «Великобритания фактически является организатором войны фальшивок против России и Сирии». «Вся сирийская оппозиция базируется в Лондоне. После первого восстания этой оппозиции в Лондоне появилась так называемая Свободная сирийская армия. С тех пор оттуда идут все эти фейки. Британцы являются режиссерами большинства этих постановок», – сказал Никулин газете ВЗГЛЯД.

          По его словам, весьма вероятно, что обнаруженные находки попали в Думу из Портон-Дауна. «Портон-Даун – крупнейший в Западной Европе центр по разработке и созданию химического и биологического оружия. Его уже лет 20 инспекторы ОЗХО не проверяли, а если бы проверили, то нашли бы много интересного», – считает Никулин.

          В свою очередь эксперт по химоружию, бывший инспектор ООН по Ираку Антон Уткин считает, что по поводу находки в Думе «Великобритании должны быть заданы вопросы». «Каким образом в руки террористов попадает подобного рода снаряжение? Либо они напрямую что-то поставляют, либо потеряли контроль над экспортом», – сказал Уткин газете ВЗГЛЯД. По его словам, вся химическая продукция военного назначения контролируется ОЗХО и продавец должен знать конечного пользователя.

          Уткин отметил, что, по его данным, маркировка Солсбери была обнаружена, в частности, на дымовых шашках. «То есть британцы поставляют боевые компоненты для дымовой завесы? В Великобритании следят, куда что отправляют?» – задается вопросом эксперт. Он не исключает, что шашки использовались для создания дымовой завесы, которая имитировала применение химоружия.

          По мнению Никулина, после находок в Думе вопрос по поводу международной инспекции Портон-Дауна становится очень актуальным. Но ее проведение потребует серьезных усилий. Он напомнил, что Жозе Бустани, будучи главой ОЗХО, пытался организовать инспекции не только в Портон-Дауне, но и на территории США.

          «За это его и сняли – фактически в нарушение устава ООН и ОЗХО. Как только Бустани заикнулся, что неплохо бы провести инспекцию, его заставили уйти со своего поста в 2002 году перед началом агрессии США в Ираке. ОЗХО, как и всю ООН, американцы и британцы очень долго приручали и теперь держат на коротком поводке. Те, кто проявлял склонность к самостоятельным действиям и не желал подчиняться американскому диктату, тех оттуда убирали», – отметил Игорь Никулин.

          Конвенция о запрещении химического оружия предусматривает возможность проведения инспекций. Они могут проводиться в любом государстве-участнике по запросу другого государства-участника без права отказа с целью прояснения или разрешения любого вопроса, касающегося возможного несоблюдения конвенции. В начале апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о вопросах к лаборатории в Портон-Дауне.


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