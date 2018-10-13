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24 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 15:56  |  vz.ru
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Почему рубль перестал замечать обвал нефти

Что удерживает рубль от обвала вслед за нефтьюФото: Мудрац Александра/ТАСС
Баррель стоит уже меньше 59 долларов, что произошло впервые с октября 2017 года. Однако рубль продолжает оставаться невозмутимым наблюдателем обвала на нефтяном рынке. Это уникальная ситуация: рубль стал более зрелым, считает замглавы Минфина Алексей Моисеев. В чем же причина такой аномалии и как долго она продлится?  Подробности...
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Заседание Госсовета превратили в мозговой штурм

По мнению экспертов, новый формат заседаний возвращает Госсовет к своей изначальной идееФото: kremlin.ru
Прошедший в Ялте Госсовет удивил неожиданным форматом – вместе собрались не только губернаторы и министры, но и эксперты. Заседание больше напоминало мозговой штурм - за короткое время были предложены конкретные шаги для развязки многих давно накопившихся вопросов, мешавших продвижению национальных проектов. Успеху «штурма» способствовал неформальный характер диалога Путина с участниками заседания. Подробности...
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Москвичи запретили собирать деньги для бездомных

Бомжи порой одним своим видом невольно провоцируют конфликты в обществеФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Гражданские активисты одного из районов Москвы выступили против сбора денег в пользу бездомных. В ответ представители благотворительных организаций обвинили жителей в фашизме и призвали мэра Собянина снести «уродливый Савеловский район», где проживают активисты. Подробности...
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Порошенко устроил «дембель» всей верхушке ВСУ

Отныне непосредственное управление украинскими военными переходит от Минобороны к Генеральному штабуФото: Serg Glovny/ZUMA/ТАСС
До конца года все руководство минобороны Украины демобилизуется, то есть станет гражданским, решил Петр Порошенко. По его замыслу, так армия приблизится к стандартам НАТО. Но всем ясно: сами по себе такие игры с переодеванием не повысят боеспособность ВСУ. Если же влияние гражданских политиков в армии и впрямь усилится, это вызовет отторжение киевского генералитета, не привыкшего делиться властью. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Полезный фаст-фуд Дейла Карнеги

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Поменяй себя. Мысли позитивно. Визуализируй свои цели. Человечество любит простые решения. Этим объясняется и популярность мебели, которую можно собрать, как детский конструктор, и то, что учение Дейла Карнеги, приспосабливаясь к новому времени и слегка меняясь в частностях, продолжает жить и развиваться. Подробности...
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Золото приходит на смену американскому доллару

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества
По данным Всемирного золотого совета (WGC), в ходе трех минувших месяцев закупки золота увеличились на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В тоннах это 148,4. Центральные банки буквально сметают золото. Подробности...
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Почему Кант побеждает русских полководцев

Андрей Колесник, Ветеран спецназа ВМФ, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
Те обычные немецкие обыватели, бюргеры, с которыми я в последнее время общался – они сами не слишком-то и помнят, кто такой Кант. Так неужели жители Калининграда хотят быть более немцами, чем сами немцы? Подробности...
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        • В ближайшие 5 лет

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        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

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        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          Отныне непосредственное управление украинскими военными переходит от Минобороны к Генеральному штабу   24 ноября 2018, 14:31
          Фото: Serg Glovny/ZUMA/ТАСС
          Текст: Олег Москвин,
          Мария Трубина

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          До конца года все руководство минобороны Украины демобилизуется, то есть станет гражданским, решил Петр Порошенко. По его замыслу, так армия приблизится к стандартам НАТО. Но всем ясно: сами по себе такие игры с переодеванием не повысят боеспособность ВСУ. Если же влияние гражданских политиков в армии и впрямь усилится, это вызовет отторжение киевского генералитета, не привыкшего делиться властью.

          Президент Украины Петр Порошенко в пятницу пообещал, что руководство украинской армии будет полностью гражданским. «Степан Тимофеевич Полторак, генерал армии Украины, был первым военнослужащим, который сложил погоны и стал гражданским министром. До конца года это сделает все руководство минобороны», – сказал он в ходе встречи со студентами национального торгово-экономического университета в Киеве.

          Президент лишь озвучил ту реальность, которая должна наступить в соответствии с недавними изменениями в законодательство. Летом вступил в силу закон «О национальной безопасности Украины», согласно которому министр обороны должен назначаться Радой по представлению президента только из числа гражданских. Во исполнение этого решения в октябре Полторак уволился со службы. С тех пор он возглавляет министерство в ранге гражданского лица. В соответствии с новым законом, штатскими должны быть и заместители министра.

          Глава киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что это новшество соответствует провозглашенному курсу на вступление в Северо-атлантический альянс. В большинстве натовских стран, как известно, Минобороны занимается лишь снабжением и финансированием армии, а военное управление сосредотачивает в своих руках Генштаб.

          «В системе НАТО министры обороны не влияют кардинальным образом на подготовку и состояние вооружённых сил, эта функция возложена там на руководство генерального штаба, на кадровых генералов, – сказал Бортник газете ВЗГЛЯД. – Министр обороны считается политической фигурой и коммуникатором между военными профессионалами и гражданским правительством».

          Но переход на такую систему, по мнению Бортника, ничего не изменит для Украины. Разве что роль генерального штаба возрастет, – к нему отойдет больше полномочий. В соответствии с тем же законом «О национальной безопасности Украины», становится главным органом военного планирования и управления.

          Сейчас генштабом Украины руководит Виктор Муженко, человек, который фактически руководил боевыми действиями на юго-востоке (до прошлого года АТО шла под эгидой службы безопасности Украины) и который, как считается, входит в близкое окружение Порошенко.

          «У министра обороны останутся полномочия, связанные с представительством, с социально-экономическим обеспечением вооруженных сил. На боеготовность это не повлияет, но формально можно будет сказать, что Украина приблизилась еще к одному стандарту НАТО», – заключил Бортник.

          По словам собеседника, нормальной практикой считается, когда в минобороны «находятся и те, и другие» – и штатские, и военные специалисты.

          «В европейских странах на должность гражданского министра обороны назначают людей, никак не связанных с вооруженными силами. Не формально, что он вчера работал, а сегодня снял погоны, а тех, кто никак не связан – ни бизнесом, ни личными связями. Чтобы у этих людей была непредвзятая точка зрения к тому что происходит. А у нас как было, так и осталось», – посетовал военный эксперт Святослав Стеценко в эфире украинского телеканала NewsOne.

          «Если руководствоваться западным опытом развития, гражданский министр обороны, скажем, в США, как правило, является человеком, тесно связанным с силовыми структурами в своей прошлой жизни, а в Европе это, как правило, совершенно посторонний, именно гражданский человек и очень часто даже женщина», – говорит замдиректора российского Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

          По его словам, подобная разница отражает разные реалии, в которых работают министры США и европейских стран. Министры обороны стран Европы имеют дело с куда менее боеспособной и куда более малочисленной, чем американская, армией. Им требуется решать меньшее, по сравнению с их американскими коллегами, количество вопросов, связанных с обеспечением, логистикой, со взаимодействием с ВПК.

          В любом случае, хотя нынешнее нововведение на Украине позиционируется как шаг в сторону НАТО, скорее, это жест в угоду США. Кстати, Полторак всю жизнь служил во внутренних войсках, чья боеспособность до 2014 года, была куда выше, чем у собственно армии. Поэтому его назначение гражданским министром обороны – это следование американской модели.

          «У нас тоже был министром обороны отставной генерал, а потом был министр совсем американского типа, гражданский, но силовой, потом был совсем гражданский, а нынешнего охарактеризовать сложно: Шойгу ни дня в армии не служил, но при этом он силовик», – напомнил Храмчихин.

          В любом случае, штатский министр обороны – это диковинка для украинских военных. «Прямо скажем, украинская армия пока еще гораздо более советская, чем даже современная российская армия. Для советской армии органичен военный министр обороны», – отмечает Храмчихин.

          Под советским характером армии эксперт имеет в виду целый комплекс особенностей, которых нет у армий западных государств.

          «Не только вооружение и характер боевой подготовки, но и все внутреннее устройство, систему взаимоотношений внутри вооруженных сил, – перечисляет он, – отношение к рядовому составу, продвижение по службе офицеров, отбор офицеров на вышестоящие должности».

          Вторжение, пусть и ограниченное, гражданских в эти тонкие сферы может вызвать раздражение у военных. Сразу же вспоминаются споры между штатским министром обороны Анатолием Сердюковым и генералитетом.

          Да и на самой Украине была похожая история: в 2007-2009 годы Министерство обороны уже возглавлял штатский: Юрий Ехануров. Его руководство прошло под знаком ссор с тогдашним главой правительства – Юлией Тимошенко, которая в его адрес опиралась, в том числе, на мнение генералитета. В итоге Ехануров ушел в отставку, поводом для которой стали обвинения в коррупции.

          Напомним, численность ВСУ в декабре 2013 года составляла 168 201 человек. В 2014 году предполагалось сократить армию до 157 тыс. человек. Причем только 119 тыс. из них должны были составлять военные, остальные – гражданские по контракту.

          Однако события 2014 года резко изменили тенденцию. К текущему году численность армии достигла 250 тыс. человек. Выпускники военных кафедр вузов призываются теперь аж до 43 лет (кстати, именно эта категория офицеров в основном находится на фронте). Резко вырос и военный бюджет. В 2013 году он составлял около 600 млн долларов или примерно 1% ВВП. Теперь он достиг примерно 6 млрд долларов США (5% ВВП), что является самым высоким показателем в Европе.


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