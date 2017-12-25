Новыми именами бригад ВСУ Порошенко шлет сигнал Москве, Минску и Будапешту

Сразу нескольким бригадам ВСУ присвоены почетные звания с потерей советских регалий и закреплением новых – в духе «самостийности». В ряде случаев это похоже на анекдот, но главнокомандующий Петр Порошенко вполне серьезен в намерении воспеть «боевой путь украинцев» и в очередной раз уколоть Москву, а заодно белорусов, поляков, венгров, чехов и словаков.

Переименование бригад ВСУ следует в русле украинских попыток заиметь собственную воинскую славу, никак не связанную с «совками и москалями». Но у каждого конкретного случая есть свои любопытные нюансы.

Начнем с бригады «имени авиаконструктора Олега Антонова» – именно такое наименование получила 15-я бригада транспортной авиации, которая дислоцируется в городе Борисполе неподалеку от Киева. Начало свое она ведет от 227-го авиатранспортного полка Красной Армии, который был сформирован в конце Великой Отечественной и успел поучаствовать в сражениях у озера Балатон, а также в освобождении Румынии и Югославии. В послевоенное время полк был переведен под Киев и его личный состав принимал участие в Афганской войне, а также в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Уже в годы независимости он получил свой нынешний номер, а на позапрошлой неделе – почетное наименование в честь одного из самых знаменитых советских авиаконструкторов Олега Константиновича Антонова.

Безусловно, в этом прослеживается привычная для Украины манера приписывать все успехи советской науки и промышленности выдающимся особенностям украинской нации. Правда, есть у Олега Антонова в этом смысле и недостатки – он родился в Московской губернии, кроме того, получал Ленинские и Сталинские премии. Возможно, все это несколько компенсируется преданием о том, что он помогал попавшему под брежневские репрессии за работу на западные организации поэту Василию Стусу. А может, дело всего лишь в том, что 15-я бригада имеет на вооружении исключительно самолеты моделей Ан-24, Ан-26 и парочку Ан-30.

Следующая бригада, 56-я мотопехотная, получила географическое название – Мариупольская. Именно географическое – боевым его назвать нельзя. Данная бригада была сформирована весной 2015 года, в ее состав вошли 21-й, 23-й и 37-й батальоны территориальной обороны, названные, как и сама бригада, мотопехотными. Состояли батальоны в основном из жителей Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, которые до начала лета никакого участия в АТО не принимали, а несли службу на многочисленных и бессмысленных блокпостах, раскиданных по территории данных областей. Вся бронетехника бригады к моменту формирования ограничивалась десятком БМП, несколькими БРДМ-2, а также грузовиками с установленными на них зенитными пушками. По сей день комплектация бригады техникой остается одной из самых низких в ВСУ.

В конце мая 2015-го бригада прибыла под Мариуполь, но пробыла там всего один месяц, отправившись на переобучение. Однако с 2016-го и по сей день местом ее дислокации является именно Мариуполь, с чем и связано «почетное наименование». То есть – с географией, а не с какими-нибудь подвигами, совершенными в боях. За три года своего существования бригада потеряла всего 28 человек (и не все из них погибли в бою), она является наименее пострадавшей среди всех бригад ВСУ и – одновременно – одной из наиболее слабых в плане комплектования личным составом. Почему для торжественного награждения выбрали именно такую ничем не примечательную воинскую часть – вопрос открытый.

Вероятно, чтобы еще раз напомнить о том, как военный лидер страны Петр Порошенко не дал «российско-террористическим войскам» (официальная формулировка, звучавшая при награждении) захватить один из важнейших городов юга страны.

Далее следует 3-й отдельный полк Специального назначения, которому присвоено почетное наименование «имени князя Святослава Храброго». Сам полк – это все, что осталось от советской 10-й бригады спецназа, которая когда-то располагалась в Крыму, но уже в годы независимости ужалась до полка и была переведена в Кировоград. 3-й отдельный активно участвует в АТО с самых первых дней и уже потерял до полусотни человек, а его отдельные подразделения успели побывать как минимум в двух «котлах». Можно сказать, что в 2014-м это была одна из наиболее боеспособных и мотивированных частей ВСУ, так что, в отличие от 56-й бригады, награждение почетным званием в его случае более чем логично.

Что же касается Святослава Игоревича Храброго, он ныне в большом почете у националистов и, как считается, служит прародителем самых воинственных черт украинской нации. Его единственный недостаток в том, что он никак не проявил себя в борьбе с москалями и даже участвовал в войнах против болгар – нынешних партнеров по НАТО и европейской интеграции.

Еще одно средневековое имя получила 55-я артиллерийская бригада из Запорожья. Сформирована она была на Урале в 1942 году и к 1991 году существовала под названием 55-я Будапештская Краснознаменная орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского артиллерийская дивизия, что отражало ее заслуги в годы Великой Отечественной. Выделить ее среди других частей ВСУ можно в том смысле, что от ее действий, вероятно, пострадало наибольшее число мирных граждан. Поэтому решение Порошенко лишить ее почетных и действительно боевых званий, доставшихся от Красной Армии, вполне заслуженно. Отныне она носит ни к чему не обязывающее этнографическое наименование «Запорожская Сечь».

Самое забавное из «древних» наименований получила 30-я механизированная бригада – «имени Константина Острожского». Некогда она имела более звучные регалии. Как воинская часть бригада ведет свою историю от 83-й кавалерийской дивизии, сформированной из уральских казаков в сентябре 1941 года. Приняв участие в битве за Москву, сражении за Сталинград, освобождении Украины и Чехословакии, дивизия со временем превратилась в 30-ю гвардейскую танковую Ровенскую ордена Суворова дивизию, а уже после 1991 года деградировала до средней руки механизированной бригады ВСУ. Естественно, после начала АТО и участия в подавлении восстания в Донбассе эта бригада также потеряла право носить советские почетные наименования.

В то же время данное переименование в тренде борьбы с «москалями». Константин Острожский был командующим украинскими войсками (в реальности – войсками Великого княжества литовского) в битве при Орше 8 сентября 1514 года.

В этой битве украинские войска на голову разгромили войска Русского государства, воеводы которого не придумали ничего лучше, как устроить спор о старшинстве в разгар битвы.

Но есть нюанс: данное сражение было эпизодом войны за Смоленск – взятие этого города, незадолго до этого занятого русской армией, было главной целью Острожского. Выиграв битву, он проиграл войну: Смоленск взять не удалось, а осаждающих так подкосила эпидемия дизентерии, что пришлось отступить от города, оставив его на следующее столетие в составе Русского государства.

В данном случае украинские националисты, которым стало мало одной выдающейся победы над москалями – под Конотопом в XVII веке (правда, там все больше польские и татарские войска участвовали), решили залезть на территорию белорусов. Ведь именно 8 сентября, день битвы при Орше, является днем рождения белорусской нации по версии уже белорусских националистов. До того как Александр Лукашенко стал президентом, 8 сентября было днем вооруженных сил республики, в этот день военные принимали присягу. Можно предположить, что национально сознательные северные соседи могут и опротестовать такое присвоение их собственной победы над «москалями».

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Как бы там ни было, карьере Константина Острожского сопутствовало немало побед, человек он был солидный. Куда больше не повезло 27-му пограничному отряду Госпогранслужбы Украины, который получил почетное наименование «имени героев Карпатской Сечи». В 1938 году, когда Германия, Польша и Венгрия поделили между собой Чехословакию, представители ОУН* решили, что им тоже полагается кусочек. На территории нынешней Закарпатской области украинские националисты создали организацию Карпатская Сечь, в которую, по мнению нынешних украинских историков, входило около двух тысяч человек, две трети из которых – прибывшие из Польши галичане.

Группа карпатских «сечевиков» во главе с комендантом Дмитрием Климпушем (фото: Public domain)

Зимой 1938–1939 годов по региону ездила артистическая группа «Летюча естрада», которая агитировала за объявление независимого государства Карпатская Украина. В то время представители ОУН уже считали себя союзниками Германии, а потому рассчитывали, что и им тоже достанется небольшой кусочек Чехословакии. 15 марта независимость КУ действительно была провозглашена. В тот же день некий Волошин, подписавшись премьер-министром нового государства, отправил письмо Гитлеру, в котором просил признания и охраны со стороны Рейха.

На деле это «государство» существовало в пределах пары улиц районного городка Хуст – и существовало очень недолго. Гитлер письмо проигнорировал (если вообще о нем знал), а на следующий день пришли венгры и всех разогнали. Эстрадный ансамбль Карпатская Сечь начал разбегаться кто в Румынию, кто в Словакию, но многие попались и были выданы полякам, которые имели к ним счеты за постоянные террористические атаки. В честь этого скорее комического эпизода 27-й пограничный отряд и получил почетное звание.

Впрочем, сделано это не просто так. Налицо неуклюжая попытка потроллить венгров, на границе с которыми и располагается данное подразделение. А вот о том, что Хуст сейчас находится на территории Украины благодаря советской власти, украинцы постараются не вспоминать.

Другому пограничному отряду – 31-му – досталось почетное наименование «имени генерал-хорунжего Александра Пилькевича». Недостаток внятных военных героев заставляет украинских пиарщиков доставать из архивов имена, которые зачастую неизвестны даже тем, кто интересуется историей Гражданской войны 1917-1921 годов на Украине. Одним из таких является и имя Пилькевича.

Полковник еще царской армии в 1917 году оказался в составе Центральной рады. В 1918-м служил атаманом для особых поручений при Гетманате, который был фасадом немецкой оккупации Украины. В июне 1919-го стал командующим Корпуса пограничной стражи УНР. Именно поэтому имя этого ничем особенно не отличившегося человека и дали пограничному отряду. Зато отличился сам Корпус. В начале 1919 года значительная часть его состава перешла от Петлюры на сторону белых, а в июне того же года другая часть – на сторону красных. После этого Пилькевич командовал тем, что осталось, пока не отступил на территорию Польши.

Имя еще одного деятеля времен УНР досталось 406-й отдельной артиллерийской бригаде – теперь она названа в честь генерал-хорунжего Алексея Алмазова. Данная бригада была сформирована в 1970-х годах и до 2014 года находилась в Крыму. В феврале она была блокирована на свое базе и, по сути, перешла на сторону Российской Федерации. Однако 73 военнослужащих из ее состава все-таки вернулись на территорию Украины, что и стало поводом для ее сохранения. Следующие два года бригада переформировывалась в Николаеве и особых «подвигов» в период АТО совершить не успела.

Что же касается генерал-хорунжего Алмазова, его биография типична для большинства военачальников УНР того периода. Участник Первой мировой войны, командир артиллерийского дивизиона, был награжден высокими наградами – орденами св. Георгия и св. Владимира. В конце 1917-го вступил в Гайдамацкий кош, организованный Петлюрой, участвовал в подавлении восстания рабочих в Киеве в январе 1918-го, потом вместе со всей УНР откатывался под давлением частей советской армии до самого Бердичева, затем – возвращался обратно уже вместе с немцами. Участвовал в походе на Крым, во время которого петлюровские войска продвигались за немцами и поднимали в городах желто-голубые флаги. В дальнейшем служил в войсках Гетманата, которые помогали все тем же немцам отбирать продовольствие у крестьян и вывозить на нужды Западного фронта. С разной степенью успешности воевал против белых и красных на Правобережной Украине, помогал полякам захватить Киев и отбиваться от контрнаступления Красной Армии. В итоге в Польше и осел.

Возможно, это переименование – тонкий намек, ведь когда-то Алмазов отбирал Крым у «москалей». И в Киеве лелеют надежду, что 406-я бригада при западной поддержке (как и прежде – за спиной у немцев) когда-нибудь туда вернется.

Еще более нелепым выглядит вручение почетного наименования 93-й механизированной бригаде – «Холодный Яр». Бригада берет свое начало от сформированной в 1943 году 93-й дивизии Красной Армии, ставшей впоследствии 93-й гвардейской стрелковой Харьковской дважды Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова дивизии. В период Великой Отечественной она успела поучаствовать в освобождении Украины (в частности Харькова), Молдавии, Румынии и закончила войну в Праге. После 1991 года превратилась в бригаду, которая ныне располагается в Днепропетровской области. В период АТО стала одной из самых многострадальных бригад, потерпев поражения под Иловайском и в боях за Донецкий аэропорт. Естественно, после таких приключений носить и далее пышные почетные наименования 93-й гвардейской дивизии Красной Армии она не могла. Понадобилось что-то поскромнее, и вот вам «Холодный Яр».

Шизофрения в том, что данное наименование было вручено бригаде на параде 24 августа, который был посвящен столетию образования Украинской Державы. Проще говоря, на этом параде праздновали не что иное, как круглую годовщину занятия германскими войсками Украины. А так называемый Холодный Яр – это повстанческая крестьянская республика, которая образовалась в лесах нынешней Черкасской области именно как реакция на немецкую оккупацию, на последовавшие за ней реквизиции продовольствия и возвращение земли помещиками. То есть именно крестьяне и сражались против Украинской Державы.

Впоследствии холодноярские крестьяне воевали и с белыми, и с красными, и с поляками, а в 1921 году после объявления амнистии сдались советской власти. Интересно, что в том же 1921-м Холодный Яр стал местом проведения чекистской операции, по типу операции «Трест», во время которой был создан виртуальный центр восстания – туда стали стекаться из Польши петлюровские атаманы и поочередно подвергались аресту. Можно сказать, что это то самое место, где в 1922 году была поставлена окончательная точка в гражданской войне на Украине.

Вот такими вот специфическими боевыми званиями главнокомандующий Порошенко наградил своих подчиненных. С одной стороны, мы видим, сколь последовательно идет создание пусть и постмодернистского, но собственного облика вооруженных сил Украины. С другой, не может не радовать, что заслуженные и действительно боевые звания, связанные с историей Красной Армии, отбирают у ВСУ, вручая взамен нечто, что при ближайшем рассмотрении оказывается или фарсом, или попыткой потроллить соседей. Серьезно воспринимать эти названия можно только в том случае, если не вдаваться в исторические детали «боевой славы».