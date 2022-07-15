Сербия обещает Западу «ад для всех»

Взгляд
15 июля, пятница  |  Последнее обновление — 19:20  |  vz.ru
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России помогли создать тайные пути нефтяного обогащения

Российский дизель оценили арабы и бразильцы REUTERS
Российское топливо находит все больше покупателей по всему миру. Если сырую нефть из России активно стала покупать Индия, то российский мазут и дизель рекордными объемами утекают, как оказалось, на Ближний Восток. Российским дизелем скоро будут заправлять бензобаки в Бразилии. Но самое интересное, что вряд ли все это – конечные потребители российских энергоносителей. Подробности...
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Почему Украина выжигает потерянные земли

Украина подожгла поля с пшеницей в Запорожской области Latin America News Agency/Reuters
ВСУ Украины начали систематически поджигать поля с урожаем в районах Причерноморья, контролируемых ВС России. Так, только за последние дни поджоги зафиксированы в Запорожской и Херсонской областях, а ранее схожий инцидент произошел в ДНР. В чем смысл действий властей в Киеве и что это значит для простых украинцев? Подробности...
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Уничтожить системы HIMARS обязан российский спецназ

Американские HIMARS активно применяются украинской армией EYEPRESS via Reuters
Украина наносит террористические удары по населенным пунктам, занятым российскими войсками. Главным ударным средством для этого служат недавно поставленные в ВСУ американские ракетные установки HIMARS. Каковы особенности данного вида оружия, чем оно наиболее опасно – и каким способом российская армия способна его уничтожить? Подробности...
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В разговоре с Америкой Китай перешел на тактику «воина-волка»

Раньше дипломатия Китая пыталась избегать публичных споров с другими странами Katherine Cheng/Global Look Press
В последнее время Пекин ведет диалог с коллективным Западом резким, даже грубым тоном. Куда-то исчезли прежний такт, привычная восточная дипломатия, построенная на туманных намеках. И за Россию китайский МИД с февраля стал заступаться более решительно. Оказывается, такая перемена связана с тем, что в своей дипломатии Поднебесная решила задействовать тактику «воина-волка». Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Польша ищет разные пути подчинения Украины

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
У Польши наверняка есть несколько планов, как укрепить влияние на Украине. Каждый из них зависит от того, как далеко Россия продвинется в ходе спецоперации. Подробности...

Проблему политического украинства надо решать до конца

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Альтернативные точки зрения, взгляды, убеждения могут существовать в обществе по широкому спектру вопросов. Но не по тем вещам, от которых зависит само существование страны. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

«Звезды» тоже должны отвечать за базар

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
«Не преследовать» и «поддерживать» – это две большие разницы. А то наши творческие люди повадились называть преследованием за инакомыслие то, что государство им денег не дает. В этом смысле сам факт выступления «Би-2» на стадионе ярко свидетельствует, что никто их не преследует. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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Сербия обещает Западу «ад для всех»

Евросоюз почти готов снять часть санкций

Ракетный удар по Виннице. Что это было?

Обсуждение: 11 комментариев
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Жители Земли наблюдали суперлуние

Луна над зданием Конституционного суда РФ
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Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке

Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
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Синдзо Абэ расстреляли в спину

В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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