Сербия обещает Западу «ад для всех»
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15 июля, пятница | Последнее обновление — 19:20 | vz.ru
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России помогли создать тайные пути нефтяного обогащения
Почему Украина выжигает потерянные земли
Уничтожить системы HIMARS обязан российский спецназ
В разговоре с Америкой Китай перешел на тактику «воина-волка»
«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани
Польша ищет разные пути подчинения Украины
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
У Польши наверняка есть несколько планов, как укрепить влияние на Украине. Каждый из них зависит от того, как далеко Россия продвинется в ходе спецоперации. Подробности...
Проблему политического украинства надо решать до конца
Тимур Шерзад, журналист
Альтернативные точки зрения, взгляды, убеждения могут существовать в обществе по широкому спектру вопросов. Но не по тем вещам, от которых зависит само существование страны. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
«Звезды» тоже должны отвечать за базар
Дмитрий Грунюшкин, писатель
«Не преследовать» и «поддерживать» – это две большие разницы. А то наши творческие люди повадились называть преследованием за инакомыслие то, что государство им денег не дает. В этом смысле сам факт выступления «Би-2» на стадионе ярко свидетельствует, что никто их не преследует. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
Жители Земли наблюдали суперлуние
Луна над зданием Конституционного суда РФПодробности...
Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке
Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страныПодробности...
Синдзо Абэ расстреляли в спину
В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны ЯпонииПодробности...
19:59
собственная новость
Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».Подробности...
20:27
В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.Подробности...
21:12
В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.Подробности...
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