Откажутся ли вооруженные силы от легендарной шапки-ушанки

Ровно сто лет в отечественной армии используют шапки-ушанки. На Западе этот головной убор стал символом не только русской армии, но и всей России. Однако в октябре 2018 года правительство постановило заменить военнослужащим «шапку-ушанку» на «шапку». Что это означает?