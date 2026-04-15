Спецоперация сделала РЭБ одной из основ современной войны

Tекст: Борис Джерелиевский

15 апреля военнослужащие частей и подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ежегодно отмечают свой профессиональный праздник – День специалиста РЭБ. Данная дата отсылает нас к событиям 122-летней давности, во времена Русско-японской войны.

Тогда, 15 апреля (2 апреля по старому стилю) 1904 года радисты эскадренного броненосца «Победа» и флотской телеграфной станции сумели с помощью радиопомех сорвать сеанс связи японских броненосных крейсеров «Ниссин» и «Касуга» и артиллерийского наводчика, корректирующего их огонь по Порт-Артуру, и находящейся на его рейде русской эскадры. Фактически перед нами один из тех примеров, когда праздничная дата какого-либо рода или вида российских войск, или же военной специальности не имеет никаких оснований быть поставленной под сомнение.

Именно это событие и стало первым не только в русской, но и в мировой военной истории эпизодом радиоэлектронной борьбы в бою. А за год до этого эпизода русский инженер, изобретатель радио Александр Попов сформировал теоретические основы радиоразведки и создания радиопомех. Он предсказывал, что более мощный сигнал на частоте противника способен помешать его радиообмену. Фактически Россия заложила и теоретические, и практические основы систем РЭБ.

В 30-х годах прошлого столетия подразделения радиоразведки вывели из подчинения войск связи и передали в Разведуправление Штаба РККА. Созданный там отдел радиоразведки командовал отдельными радиодивизионами особого назначения (ОРД ОСНАЗ).

16 декабря 1942 года их функционал был расширен: постановлением Государственного комитета обороны за подписью Иосифа Сталина в составе Управления войсковой разведки Генштаба Красной Армии был создан еще и отдел по руководству работой радиостанций мешающего действия. Перед ними была поставлена задача сформировать три радиодивизиона со средствами для «глушения» радиостанций противника. Это собственно и были первые штатные единицы войск РЭБ в составе РККА.

К сегодняшнему дню роль технологий передачи информации с помощью электромагнитных волн стала одной из главных в военном деле. Соответственно, многократно выросло значение войск РЭБ.

Но еще больше повлияла на РЭБ специальная военная операция. Принято считать, что облик современных боевых действий стал другим прежде всего из-за массового применения беспилотников. Однако и одно из важнейших средств борьбы с беспилотниками тоже получило совершенно новое качество - и это именно средства РЭБ.

Главное изменение - это, если так можно выразиться, демократизация радиоэлектронной борьбы, ровно как беспилотники прошли путь от крупных аппаратов до миниатюрных устройств.

Если раньше подразделения радиоэлектронной борьбы воспринимались как секретные и элитарные формирования, и сами средства РЭБ были громоздкими и очень сложными, то сегодня все иначе. Системы РЭБ стали непременными спутниками всех без исключения военнослужащих (а также волонтеров и военкоров), находящихся в зоне боевых действий. Любое транспортное средство, бронетехника, огневая позиция должны быть сегодня по умолчанию оснащены блоком РЭБ.

Более того, компактные электронные устройства борьбы с беспилотниками порой носят даже бойцы, действующие в пешем порядке (так называемые дронобойки). За последние три года они стали практически обязательным инструментом боевых действий. Едва ли не большая часть таких «дронобоек» собирается и модернизируется специалистами прямо на ЛБС, в соответствии с меняющейся ситуацией их применения.

Назначение всех этих устройств – борьба с «малым воздухом» – с ударными дронами противника, ставшими одним из главных ударных систем современной войны. Специальную военную операцию невозможно представить без средств РЭБ, поскольку никогда еще прежде в боевых действиях так широко не применялись радиоэлектронные средства подавления и разведки. К последним, например, можно отнести и детекторы дронов, которые сегодня также имеются почти у каждого бойца.

В задачи войсковых структур РЭБ входит выявление источников радиоизлучения и определение типа угрозы. Это могут быть не только ударные дроны, но и БПЛА-разведчики или высокоточное оружие с навигационными блоками. Далее идет подбор методов подавления, непосредственное создание помех и глушение сигналов с целью блокирования радиоканалов управления беспилотниками и выведение из строя блоков управления ракет или планирующих бомб, дезориентируя системы навигации GPS.

Собственно, в данной ситуации РЭБ и радиоэлектронная разведка (РЭР) неразрывны. Например, чтобы подавить каналы управления ударных FPV-дронов противника, необходимо четко определить диапазон частот, ими используемый. Причем неприятель постоянно меняет различные рабочие диапазоны своих дронов, стараясь защитить их управление.

Противник регулярно жалуется на применение РЭБ российскими войсками. Например, Military Watch Magazine писал: «Остается непонятным, как российские вооруженные силы могли так снизить эффективность HIMARS. По имеющимся на Западе данным, скорее всего, это происходит в связи с значительно усилившейся радиоэлектронной борьбой, в которой используются новые средства подавления ракет противника». Сообщалось, что британские и американские специалисты вынуждены тратить немалые силы в попытках перенастраивать программное обеспечение блоков наведения для обхода российских средств РЭБ.

Несомненно, перед нами вновь, в который раз в военной истории соревнование щита и меча. Так, средством для преодоления систем радиоэлектронной борьбы стало использование на дронах оптоволокна и их автономизация за счет внедрения элементов ИИ. Но это не означает, что не будет найдено решение и этой проблемы, в том числе и с помощью РЭБ, в рамках которой уже не раз находили способы взлома, казалось бы, абсолютно защищенных систем.

Борьба с ударными средствами противника является не единственной задачей войск РЭБ. Они по-прежнему занимаются глушением линий связи между формированиями противника и центрами управления. Причем

современные системы могут нарушить как аналоговые, так и цифровые системы связи даже внутри малой группы, корабля или боевой машины, если они беспроводные, работающие по принципу Wi-Fi.

Также структуры радиоэлектронной борьбы обеспечивают противодействие радиоразведке противника и глушение радаров. Они способны нарушить работу навигационного оборудования не только ракет и БПЛА, но и кораблей, самолетов, стратегических дронов-разведчиков.

Мощные установки РЭБ способны выводить из строя даже вражеские спутники. Не так давно Британия жаловалась на применение соответствующих российских систем. Несмотря на спекулятивный характер подобных заявлений, сами эти обвинения подтверждают страх и уважение Запада перед российскими средствами РЭБ. Ну а тот факт, что российские системы РЭБ и работающие на них специалисты – лучшие в мире , каждый день подтверждается в ходе украинской спецоперации.