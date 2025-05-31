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    31 мая 2025, 12:11 • Общество

    «Я не оловянный солдатик, но могу помочь бойцам»

    Жена добровольца Галина Данчук: Как стать психологом для ветеранов спецоперации и их родных

    «Я не оловянный солдатик, но могу помочь бойцам»
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Юрий Васильев,
    Оренбург – Москва

    Сначала она не приняла решение мужа пойти добровольцем на СВО. Теперь она благодарна своему бойцу за то, что по его примеру вышла из привычного ей образа жизни. Оренбургский психолог Галина Данчук рассказала спецкору газеты ВЗГЛЯД о том, что переживают жены участников СВО, когда их мужья уходят воевать, и чем она может помочь тем, кто вернется с фронта к своим семьям.

    «Твой ангел-хранитель спас нашу бригаду». Сказано два года назад бойцом-добровольцем, адресат – его жена, оренбургский психолог Галина Данчук. Впрочем, в деле поддержки участников спецоперации Галина больше привыкла опираться на собственные силы и знания. В начале года Данчук выиграла грант областной программы «СВОй бизнес» – на развитие и обустройство специального центра психологической помощи в Оренбурге. Как для ветеранов спецоперации, так и для их родных.

    ВЗГЛЯД: Прежде всего – где ваш солдат, все ли у него хорошо?

    Галина Данчук: Мой, слава богу, уже здесь. Данчук Юрий Сергеевич, отряд БАРС-6, уходил добровольцем. Уходил очень интересно – не сказав об этом мне. Он тогда работал в дорожной отрасли. Был февраль 2023 года, и он сказал, что работы в городе нет, поэтому он с бригадой поедет на карьер в другой город. Для чего с предыдущей работы уволился буквально одним днем.

    ВЗГЛЯД: Вполне распространенное среди добровольцев объяснение для семьи – чтобы, как они думают, родные лишний раз не волновались.

    Г.Д.: Я бы тоже, возможно, не поняла. Но, похоже, и вправду женское сердце не обманешь. Накануне к нему приехал его друг, я выглянула в окно – и увидела, как они стали перекладывать мешки из машины Юры в машину друга. Много мешков. У меня екнуло в груди. Я спросила: «Ты что, воевать собрался?» Он отшутился: «Я что, дурак?»

    Следующим утром муж говорит: «Отвези меня на работу». Я отвезла. Оттуда, как потом выяснилось, он взял такси и уехал в военкомат. Я начала ему звонить, он трубку не берет. В конце концов дозвонилась. Он мне: «Ты действительно хочешь знать, куда я собираюсь?». Очень, говорю, хочу. Потому что я в очень, говорю, тревожном состоянии – у нас двое детей, и дочке в тот момент только исполнился год. И сыну шесть, ему только вот в школу идти.

    ВЗГЛЯД: Скорее всего, к тому времени, как вы дозвонились, ваш муж уже успел подписать в военкомате все документы, необходимые для отправки добровольцем в зону СВО.

    Жена добровольца Галина Данчук (фото: Юрий Васильев)

    Жена добровольца Галина Данчук (фото: Юрий Васильев)


    Г.Д.: Так точно. Все было подписано, обратной дороги не было. «Да, – говорит он мне, – я уезжаю». Я прилетела в военкомат – в слезах, в соплях. Возле забора стояла, кричала «выходи!» – любыми путями старалась его вытащить, потому что страшно было очень.

    Я отправляла его как будто в один конец. Все кругом говорили «ну перестань, зачем так думать, ты же психолог, мобилизуйся сама». Медицинский психолог по образованию, окончила Оренбургский медицинский университет. Все пытались добиться от меня вовлеченности, гиперактивности, а мне просто было безумно страшно. Первые три месяца не знала, куда себя деть.

    ВЗГЛЯД: А зачем он пошел? В смысле, как именно объяснил вам?

    Г.Д.: Считает, что это его долг. Юра служил в армии десять лет назад – их вывозили на границу с Донбассом, когда было Дебальцево, например. Он еще тогда хотел подписать контракт. Родители сказали «ни в коем случае». Все время он считал, что ему помешали пойти по военной стезе. Теперь же увидел возможность проявить себя.

    ВЗГЛЯД: Не задумываясь о том, как будет жить семья?

    Г.Д.: Почему? Все это он как раз продумал. Я была в декрете с дочкой, он перечислял деньги оттуда. Сказал, что вернется, когда старший пойдет в первый класс – то есть через полгода, по добровольческому контракту. Ближе к августу он стал тихонечко подводить меня к тому, что якобы его оттуда не отпускают. В тот момент я взорвалась.

    Я орала так, как не орала зимой. В январе мне понадобилось время, чтобы понять его позицию – и я ее поняла примерно к маю. А тут – лето, у нас без пяти минут первоклассник. Юра должен ехать домой со всем отрядом – и вдруг он говорит: «Наверное, задержат меня недельки на две».

    ВЗГЛЯД: Кстати, если речь о ротации, то такие задержки и вправду случаются. И на полмесяца, и больше.

    Г.Д.: Бывает, конечно. Только Юра подписал продление контракта, все просчитал и перестал мне звонить. Знал, что я на взводе, мягко говоря. Через ребят, которые ехали сюда в отпуск, я узнала, что он не едет в автобусе со всеми, а остался там. Ну тут женское сердце взыграло не по-детски. Стала на него в разговорах орать «я с тобой разведусь» – потому что ну как так?

    Но в отпуск он все-таки приехал – только чуть позже, чтобы проводить старшего непосредственно в первый класс. Приехал отдельно от всех, ничего не сказав. Просто позвонил 25 августа утром и сказал: «Ты спишь? Открывай дверь».

    ВЗГЛЯД: Чем объяснил продление контракта?

    Г.Д.: А тут просто: «Прими, что мне надо быть там». Сказал, что три месяца – и точно домой. Но в ноябре опять не приехал. Решил остаться в ЛНР – Белогоровка, Старобельск. Это уже потом я узнал, что мой Юрий Сергеевич решил не охранять речку, как добровольцы делают – а пошел в разведку старшим разведчиком.

    В октябре у меня был юбилей, 30 лет. В ночь на мое тридцатилетие они выполняли боевое задание. На следующее утро он позвонил мне и сказал: «Наверное, твой ангел-хранитель сегодня спас нашу бригаду». Вернулся 11 декабря.

    ВЗГЛЯД: Целый?

    Г.Д.: Одно ранение было. Мне не сказал. Объяснил: «Ты бы меня не отпустила больше, если бы узнала». Позже награда его за ту ночь догнала – медаль «За отвагу», уже здесь вручали. Торжественно, красиво было…

    Ну вот, он вернулся – и я стала с ним подробно разговаривать. Прежде всего – о том, почему он продлевал контракт, когда я очень просила его этого не делать. Потому что мне было очень тяжело одной здесь.

    ВЗГЛЯД: Совсем одной? А родители не помогали?

    Г.Д.: Мама моя погибла десять лет назад. Папа женился второй раз. Хвала небесам, мачеха у меня замечательная, моих детей считает своими внуками. Его родители тоже живут здесь, тоже помогали. Но менее тяжело от этого – мне самой – не становится, правда? Мы с Юрой вместе со школы, уже 15 лет.

    И вот он вернулся, и мы разговариваем. И он говорит: «Мне страшно было вернуться сюда. Я боюсь не найти себя здесь».

    И тут я поняла, что это момент моего профессионального рывка – когда очень много людей вернется из зоны боевых действий. Со мной поделился самый близкий человек – тем, насколько тяжело ему было вернуться домой. Но сколько времени и сил это стоило – и ему, и мне, – чтобы просто начать говорить. А сколько будут тех ребят, бойцов СВО, которым трудно будет рассказать об этом?

    ВЗГЛЯД: А раньше вы с кем работали?

    Г.Д.: Я работала в детской реабилитации. Дети после ДЦП, после инсульта, особые дети – все мои. Коррекционные занятия с детками, психотерапевтические занятия с мамами... Когда мой Юрий Сергеевич продлил контракт, я поняла, что дома сидеть просто не смогу. Моя мачеха поддержала меня и сказала: «Иди на работу». Когда я вышла из декрета, дочке было год и десять месяцев. Мачеха работала удаленно и сидела с моими детьми.

    Я вышла в детскую городскую клиническую больницу, психологом. И вот там, наверное, я впервые поняла, насколько нужны психологи бойцам и их семьям. Каждый третий, а иногда каждый второй ребенок, которого ко мне отправляли в состоянии невроза, обязательно говорил: папа, брат, дедушка, мама – в зоне СВО.

    ВЗГЛЯД: Даже мамы?

    Г.Д.: И такие детки были, да. У кого мамы – медсестры там, в госпиталях...

    Дети боятся ночи, просыпаются от того, что папы нет рядом. Дети вообще перестают спать, перестают есть. Дети перестают даже глотать еду. Это все от страха, от стресса – когда невроз перекрывает все. Хвастаться не буду, но месяц-другой моей работы – и ребенок поправляется.

    Далеко ходить не надо: мой старший такой же. Я была с сыном честна. У меня и образование такое, и сама я думаю, что не имею права скрывать от своих детей ничего. Я рассказала шестилетнему ребенку, где находится его папа. Были родственники, которые меня за это осудили.

    ВЗГЛЯД: Осудили за что?

    Г.Д.: Они сочли, что ребенку надо было сказать про папу, который просто где-то в командировке. На что я ответила, что предать чувства собственного ребенка не могу. Он должен знать, что его папа герой. Что его папа находится там, где очень страшно – причем, возможно, даже самому папе. Мой ребенок знал, где находится папа. Так же, как все дети бойцов, за него переживал, волновался. Вот за это меня родня и осудила – за то, что заставила его переживать. У меня есть еще один аргумент: не дай бог, с папой что-то случится – как мне в этом случае объяснить ребенку, что все это время я ему врала?

    ВЗГЛЯД: Как вы решили уйти в свое дело?

    Г.Д.: Тут помог муж. Вернулся со спецоперации и говорил постоянно: «Увольняйся, уходи, открой свой кабинет». Когда я защищала грант, специально сказала: «Мне кажется, что мой супруг верит в меня больше, чем я сама». С прошлой зимы он тактично и очень технично окучивал меня по поводу саморазвития. Я, если честно, рассматривала разные варианты. Например, был момент, когда я всерьез хотела подписать контракт на волонтерство в народных республиках – по специальности: там психологи людям очень нужны. Муж сказал, что тогда и он снова подпишет контракт, только опять боевой. В общем, отговорил.

    Проработала [в детской поликлинике] я еще довольно долго – потому что на Южном Урале, где живут мои родители, наводнением затопило их дом, и стало немножко ни до чего. Только в конце прошлого года я сказала «давай попробуем». Мы сняли помещение, купили необходимое на первое время оборудование и начали.

    ВЗГЛЯД: Сразу, специализированно – для бойцов и их семей?

    Г.Д.: Для всех. Но они изначально стали отдельной категорией – льготной, с большими скидками. Получается, что сначала я завела свое дело – и только потом пришла с ним [подаваться на грант] в «СВОй бизнес». Об этом проекте – нашем, областном – узнала случайно в интернете. Заявку – долго тянула, почти до последних часов. Ну нет во мне этой решимости, как в папе нашем, как в других бойцах…

    ВЗГЛЯД: Грант большой дали?

    Г.Д.: 500 тыс. рублей. Не как начинающий [предприниматель], а как практикующий и желающий масштабироваться. Свои 16 квадратных метров хочу расширить хотя бы до 35-40. Закупить оборудование, обеспечить возможность проведения групповых занятий – и, может быть, задуматься о том, чтобы брать к себе сотрудников из выпускников факультета, который я окончила восемь лет назад. Все вместе планирую превратить из кабинета в небольшой, но центр психологической помощи для ветеранов спецоперации.

    ВЗГЛЯД: К тому времени, когда бойцы начнут возвращаться – а кстати, когда это будет, по-вашему?

    Г.Д.: Очень хочется, чтобы побыстрее. Но с семьями-то можно и нужно работать уже сейчас. Мы с мужем в шутку не можем никак определить, у кого из нас более яркий посттравматический синдром – у него или у меня. Шутки шутками, а трудно жить, когда и муж на фронте, и родные-близкие постоянно требуют от тебя ресурсного состояния: «Ты должна, у тебя дети, не думай о себе, думай о них».

    Как начинающей бизнесвуман, мне хочется, чтобы от клиентуры не было отбоя. Как жене, маме, как гражданке нашей страны – хочется, чтобы у ребят все само складывалось наилучшим образом.

    ВЗГЛЯД: Думаете, это возможно без специальной помощи – например, вашей?

    Г.Д.: Сколько людей, столько и случаев. Хочу надеяться на лучшее для наших бойцов в мирной жизни. Знаю, как трудно обратно вклиниться в семью, научиться принимать общие решения. Но, например, я сама дома в первую очередь – жена и мама. И только потом психолог.

    Я сама обращалась к психологу, находясь в кризисном моменте – когда ждала Юру в отпуск, а он не ехал. Сходила на несколько консультаций – наверное, больше для того, чтобы рассказать, насколько мне тяжело. Мне кажется, что рассказать это – сегодня нужнее всего для тех, кто ждет своих. От кого требуют, чтобы ты стоял как оловянный солдатик. А я – не он, ни разу. Я ночами не сплю. Сейчас выгляжу нормально, а тогда весила всего 55 килограмм. Практически перестала есть. Поэтому когда мне кураторы проекта задали вопрос из серии «почему надо помочь вашему делу?» – ведь психологов много, конкурентная среда велика, – я ответила: «Хочу работать на результат в выбранной области. Хочу, потому что могу».

    Я знаю, каково женам ребят. Мой – доброволец. А те, у кого мобилизованные, ждут третий год. Просто. Одни. У моей сокурсницы Лены – мобилизованный. Она одна. Крутится, как может: тут стройка, тут собаки, здесь – открывает магазин. Пробивная, предприимчивая. Все ходят и говорят: «Лена – молодец». Лена-то молодец. А что у нее на душе – никто не знает.

    Я знаю ребят, которые говорят: «К психологу пойти не могу, мне проще взять пузырь и скушать его целиком, чтобы стало легче». При том что посттравматический синдром от пузыря водки еще ни разу не рассасывался. А вот потом у этого конкретного парня, о котором я говорю, случился развод. И он, когда его стукнуло совсем, стал искать психолога. И нашел. Не каждый из ребят может пойти к специалисту и сказать: «Да, я чувствую то-то и то-то, мне плохо, помогите».

    ВЗГЛЯД: И вы думаете, что к психологу со схожим опытом пойдут вернее?

    Г.Д.: Во всяком случае, шансов на результат здесь – чуть больше, чем с коллегой без такого опыта. Шансов на то, что ребята не станут стесняться похода к психологу. И тем более – перестанут бояться его.

    ВЗГЛЯД: Сколько приходил в себя ваш собственный ветеран?

    Г.Д.: Очухивался мой Юрий Сергеевич около восьми месяцев. В прошлом августе открыл свое дело. Перед этим мы съездили на море с детьми, отдохнули. В наем, стало быть, не ушел. Как раз одновременно со мной, когда я приняла решение уволиться из поликлиники. Занимается на строительстве монтажными системами – вода, канализация. Пока как самозанятый, но тоже есть планы расширяться: обороты у него увеличиваются...

    Знаете, что очень важно? Когда я получила грант [на центр психологической помощи], я вышла из зала и сказала мужу: «Вот теперь я это приняла и готова сказать тебе. Если бы не твой путь, не это твое решение быть там, защищать Родину, я бы сейчас не стояла вот здесь». Многого мы добиваемся благодаря решениям, своим ли, близких, которые в момент их принятия категорически не одобряем, страшимся, отвергаем напрочь. Вот мой случай. Точнее, наш.

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