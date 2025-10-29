Балицкий повторил ошибку гусей из басни Крылова

Tекст: Олег Исайченко

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий снова оказался в центре скандала. Во вторник чиновник провел прямую линию, в ходе которой, в частности, упрекнул курян: «Мы все делали для того, чтобы защитить в 2023 году нашу область. И мы защитили ее. Не чета, кстати, курчанам». На эти слова резко отреагировал курский губернатор Александр Хинштейн, назвав их «абсолютно неприемлемыми».

«Даже в условиях мирного времени подобные высказывания официального лица недопустимы … Они оскорбляют всех курян, которых Евгений Балицкий, никогда не бывавший в Курской области, ошибочно именует курчанами. Особенно тех, кто героически защищал и продолжает защищать нашу землю; тех, кто погиб за нее; тех, кто никогда больше не увидит своих отцов, сыновей и мужей», – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Позже Балицкий пояснил, что обращался не ко всем жителям региона, а якобы к бывшему руководству, которое сейчас проходит по ряду уголовных дел, связанных со строительством фортификаций. «Приношу свои извинения жителям Курской области, которые могли воспринять мои слова на свой счет. Жители Запорожской и Курской областей плечом к плечу выбивали противника», – отметил он, выразив надежду, что куряне «поймут его позицию».

Напомним, бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов обвиняется в мошенничестве на сумму более одного млрд рублей, связанном с выделением средств на строительство укреплений на границе с Украиной. Смирнов пошел на сделку со следствием и признал свою вину в получении взяток от бизнесменов по контрактам о строительстве фортификаций.

Что касается самого Балицкого, это не первый скандал с его участием за последнее время. Ранее он сообщил, что освободил от обязанностей члена избирательной комиссии региона Галину Катющенко из-за нарушения антикоррупционного законодательства. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что губернатор Запорожской области превысил должностные полномочия.

«Управленческий казус свидетельствует либо о грубом самоуправстве как отрыжке «порядков», царящих в соседней стране, либо о глубоком правовом невежестве как самого губернатора, так и его подчиненных, рождающих подобные правовые «шедевры» и выставляющих руководителя области на всеобщее посмешище», – подчеркнула Памфилова.

Политолог Евгений Минченко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что первопричина всего – конфликтный характер Балицкого, спорные управленческие качества и его нежелание учитывать правовые нюансы. Сейчас же проведение прямой линии предполагалось как антикризисная мера. «Но об эффективности этого шага красноречиво свидетельствует тот факт, что команда Балицкого удалила запись эфира из всех социальных сетей», – констатировал Минченко.

«Запорожская область еще недавно демонстрировала образцовую коммуникационную политику. В регионе прошли одна из лучших кампаний по референдуму о вхождении в состав России и достойные выборы в заксобрание. Однако коммуникационные провалы Балицкого на протяжении года говорят о том, что эти успехи, видимо, были не его заслугой», – полагает Минченко.

Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, отметил, что Балицкого в регионе прозвали «генерал-губернатором» из-за его пристрастия к ношению генеральской формы. При этом чиновник уклоняется от объяснений относительно получения этого звания. «Он был капитаном ВСУ в отставке. Каким образом Балицкий перепрыгнул четыре ступени в военной иерархии?» – задал риторический вопрос представитель ОП.

Он рассказал, что перед началом прямой линии с Балицким опубликовал в своем Telegram-канале пост с предложением к жителям Запорожской области через чат-бот обратиться к губернатору. Однако в ходе мероприятия не прозвучало ни одного вопроса, который действительно волнует запорожцев. По словам Рогова,

у Балицкого в ходе прямой линии обострился «синдром политического украинства»,

в результате чего и произошли сразу три провала. Первый связан с заявлением чиновника о том, что «по счетам главы регионального избиркома Галины Катющенко за год прошло 40 млн рублей».

«Таким образом, запорожцы с удивлением узнали, что главная проблема в регионе не сотни предприятий, которые вдруг стали бесхозными, и не то, что гектары зерновых не убраны в силу попыток рейдерского захвата, а «страшная» коррупционер Катющенко», – сыронизировал собеседник.

Второй провал – это ложь в адрес главы ЦИК Эллы Памфиловой, продолжил член ОП. «Губернатор заявил, что Памфилова якобы ни разу не была в Запорожской области, поэтому рассуждает о ней, опираясь только на статьи в СМИ. При этом у самого Балицкого в соцсетях размещена публикация о рабочей встрече с председателем ЦИК именно в нашем регионе. Более того, пост датирован 15 мая 2023 года – тогда мы ежедневно ждали начала анонсированного противником полномасштабного «контрнаступа», – детализировал Рогов.

«Вершиной происходящего стали слова Балицкого о курянах,

которые якобы не защитили свою область», – отметил он, назвав заявление запорожского губернатора его личной позицией, которая ничего общего не имеет с мнением жителей региона. Член ОП напомнил, что в Курской области живет свыше полутора тысяч запорожцев, которых приютили куряне.

«Когда ВСУ вторглись в Курскую область, я отправился в регион, понимая, что мои знания и опыт могут быть полезны. Мы занимались эвакуацией жителей Суджанского района. Тогда же я встретил земляков из Запорожья, проживающих в Курской области, и предложил им вернуться на малую родину, поскольку местным жителям требовалась помощь. Однако люди отказались, что стало своеобразным приговором властям Запорожской области», – подчеркнул собеседник.

Минченко же указал, что оскорбительное высказывание Балицкого в адрес жителей Курской области вызвало адекватную реакцию со стороны Хинштейна. «Последующие разъяснения губернатора Запорожской области нельзя считать извинениями», – заявил политолог, осудив попытку чиновника спровоцировать противостояние между двумя российскими регионами.

«Что мы видим? Те разногласия внутри команды Балицкого, которые были незаметны в публичном пространстве, привели к тому, что он остался практически один, поскольку большая часть работоспособных и эффективных специалистов с ним рассталась.

В итоге чиновник демонстрирует и правовую, и коммуникационную неграмотность», –

пояснил собеседник. Рогов также выразил сомнение в искренности извинений Балицкого, проведя параллель с басней Ивана Крылова «Гуси», где спесивые птицы кичатся заслугами предков, спасших Рим. «Создается впечатление, что некоторые чиновники, не изжившие в себе политическое украинство, ведут себя подобно этим гусям», – отметил представитель ОП.

«Куряне-то (а именно так по-русски называют жителей Курской области) вам что сделали, Евгений Витальевич? В чем провинились старики Русского Поречного? Они с вилами должны были идти на «Леопарды»? Швабрами сбивать дроны? С двустволками идти на автоматы? Вас я с вилами на Запорожье в 2023-м году не видел, может, разминулись», – отметил, в свою очередь, военкор Александр Коц.

По его мнению, если бы Балицкий «в первые дни вторжения (а хотя бы и после) хоть на день заехал в Курск, то увидел бы, насколько трагедия сплотила людей: и курян, и сахалинцев, и калининградцев». «И как куряне свозили в пункты приема гуманитарку, и как организовывали посты эвакуации раненых, и как на лодках заплывали на территорию врага, чтобы вывезти мирных, и как шли в свежесозданный «Барс», – перечислил военкор.

«Бывший глава Суджанского района Александр Богачев подписал контракт, ушел служить в «Ветераны» и как местный помог спланировать операцию «Поток», за что сегодня получил орден Мужества. Он не защитил свою землю, Евгений Витальевич? – обратился Коц к Балицкому в своем Telegram-канале. – Вы, конечно же, не то имели ввиду. И ваши слова вырваны из контекста. Журналисты, как всегда, все перевернули с ног на голову».

По оценкам Владимира Скачко, обозревателя «Украина.ру», активность Балицкого и его упрек курянам, судя по всему, вызваны желанием показать, что он «самый русский» чиновник. «Речь идет о карьеризме и в то же время элементарной несдержанности и недальновидности человека, который волею судеб оказался на таком высоком посту», – сказал политолог.

«Однако глава Запорожской области, судя по всему, рассчитывает сохранить должность.

Но в случае отставки чиновник может попытаться «корчить» из себя оппозицию – это характерно для украинской политической традиции. Однако шансы на адаптацию Балицкого к российской системе сохраняются: ему предстоит либо профессионально расти, либо искать новое место работы», – считает Скачко.

Минченко придерживается схожей позиции: «Сложно предугадать, как долго федеральный центр будет проявлять терпение. У Балицкого остается один козырь – его готовность в 2022 году возглавить военно-гражданскую администрацию в условиях повышенных рисков. Однако вопрос в том, могут ли прошлые заслуги оправдывать новые неадекватные действия человека, который так и не вписался в российскую политическую культуру».

«Например, главы Крыма и ДНР Сергей Аксенов и Денис Пушилин – примеры руководителей, успешно адаптировавшихся к российской управленческой культуре. Для Балицкого же продолжать украинскую политическую традицию на российской почве, на мой взгляд, достаточно рискованная стратегия», – заключил Минченко.