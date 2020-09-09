У Ефремова остался шанс на свободу

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После «Северного потока – 2» целью США станет ГТС Украины

«Северный поток – 2» снова оказался под обстрелом Soeren Stache/ZB/Global Look Press
Позиция Ангелы Меркель по поводу истории с Алексеем Навальным претерпела изменения. Если раньше она четко призывала не связывать строительство «Северного потока – 2» с этой ситуацией, то теперь канцлер ФРГ не исключает – одна история может повлиять на другую. Решится ли Германия на санкции против российского газопровода и что в дальнейшем может угрожать поставкам российского газа в Европу? Подробности...
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Сербия выиграла от скандала со стулом

Композиция, более похожая на вызов провинившегося школьника в кабинет директора, чем на общение двух глав государств facebook.com/maria.zakharova
Фотография, запечатлевшая сербского президента Вучича в как бы униженной позе перед Трампом, вызвала громкий скандал. Но вместо того, чтобы стать сербско-американским, он стал российско-сербским: в Белграде обиделись на совет Марии Захаровой о том, как вести себя с американцами. Или сделали вид, что обиделись, поскольку сложившаяся вокруг всего этого ситуация стала триумфом для Вучича. Подробности...
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Коми прописали лечение от запущенных болезней

Северная природа – один из главных козырей региона, дающий надежду на расцвет туризма Мария Плотникова/РИА «Новости»
«Многоуровневая задача со множеством неизвестных. Она не похожа ни на что. Такого уровня сложности у меня не было». Такими словами и. о. главы Республики Коми Владимир Уйба описывает проблемы, с которыми уже успел столкнуться в регионе. Что это за проблемы и какие пути решения предлагаются, воочию наблюдал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Лукашенко обезглавил протест внутри Белоруссии

Мария Колесникова задержана при попытке «бегства» на Украину Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
Президент Белоруссии продолжил выгонять лидеров протеста за границу. К Светлане Тихановской, эмигрировавшей сразу после выборов 9 августа, прибавились еще несколько соратников из координационного совета белорусской оппозиции. Однако в отношении другой знаковой оппозиционерки – Марии Колесниковой – такой трюк не удался, из-за чего ее пришлось задержать на границе с Украиной. Насколько окажется удачной для самого Лукашенко тактика арестов и высылки оппозиционеров? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Это был именно что судебный процесс – в том виде, в каком нам его показывают в американских фильмах. Шоу – с пиар-технологиями, громкими заявлениями и неожиданными поворотами. Вы хотели настоящего суда? Ну вот он. Подробности...
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Чтобы правильно воспринимать нынешнюю Россию, чтобы перестать непрерывно ругать ее и ею же ужасаться – нужно произвести два умственных движения. Во-первых, надо раз и навсегда перестать сравнивать Россию с тем, с чем сравнивать ее бессмысленно. Подробности...
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Новое прокси-мышление

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Актер Михаил Ефремов приговорен к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Приговор справедлив?
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Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны?
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    Актер Михаил Ефремов приговорен к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Приговор справедлив?

    У Ефремова остался шанс на свободу

    Из суда Ефремова доставили в СИЗО, однако в колонию актер может не попасть    9 сентября 2020, 00:30
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
    Текст: Андрей Самохин

    Заслуженный артист Михаил Ефремов получил восемь лет колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом. Но коллеги по актерскому цеху уже начали кампанию, чтобы смягчить наказание для актера. Оперативно действуют и адвокаты, обжаловав вердикт районного суда. Каковы шансы, что более высокие судебные инстанции «скостят срок» и есть ли у Ефремова в данной ситуации возможность вообще избежать тюрьмы?

    Защита актера Михаила Ефремова в четверг вечером обжаловала приговор суда. «Я уже подал сегодня краткую апелляционную жалобу», – цитирует ТАСС адвоката Эльмана Пашаева.

    В актерской среде уже зазвучали призывы начать кампанию за помилование Ефремова. Артист Алексей Панин выразил готовность встать на колени ради того, чтобы выпросить у главы государства прощения для Ефремова. «Если для этого нужно, чтобы артисты и вообще люди, которые неровно дышат к этой истории, вышли на улицы и встали бы на колени перед президентом, я буду в первых рядах. Буду у Мавзолея на коленях просить президента, чтобы помиловали Мишу Ефремова», – заявил Панин.

    Журналист Олег Лурье, который сам отсидел полтора года в Бутырской тюрьме и столько же в колонии строгого режима в Заполярье, допускает, что у Ефремова остается шанс обжаловать приговор и добиться замены реального срока на условный. «Согласно Уголовному кодексу, максимальный срок, который может быть дан условно – это как раз 8 лет, который значится в приговоре. Но для того, чтобы добиться такого результата, надо будет отказаться от услуг Пашаева», – сказал он в комментарии газете ВЗГЛЯД.

    Телеведущий Владимир Соловьев, который пристально следил за ходом дела, напротив, полагает, что в случае обжалования приговора Ефремов «может получить еще больший срок». «Обычно сроки не увеличивают, но эти адвокаты, как мы убедились, могут многое», – заметил телеведущий.

    Он уверен, что в случае изначального раскаяния Ефремова «приговор был бы другим». «Я не понял часть приговора, где было сказано, что Ефремов раскаялся. Никакого раскаяния и близко не было, – сказал Соловьев газете ВЗГЛЯД. – Для него просили 11 лет, а дали восемь. Я думаю, это справедливо, так как он не пытался скрыться с места преступления.

    Но посмотрим, как еще будет развиваться расследование дела о наркотиках, о котором тоже нельзя забывать».

    По статистике, в России лишь примерно в половине случае суды отправляют за решетку водителей, попавших в ДТП с гибелью человека. Такой жесткий вердикт выносится лишь в отношении 58-59% подсудимых. Это бывает, когда суд приходит к выводу о виновности самой жертвы – допустим, пешеход перебегал шоссе в неположенном месте в ночное время. Кстати, даже если в ДТП погибло двое и больше, то в тюрьму шофер отправляется лишь в 82-83% случаях.

    Накануне приговора актер и режиссер Иван Охлобыстин тоже обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой проявить к Ефремову «несправедливость». «Вне всяких сомнений, Михаил виноват, но проявите несправедливость по отношению к нему, ту самую «несправедливость», которую он яростно обличал много лет. Обличал по наивности, отсутствию стратегического мышления и потворству прозападно настроенной либеральной общественности. Пощадите его своим личным указом, ему не выжить в тюрьме», – цитировала Охлобыстина газета ВЗГЛЯД.

    Адвокат Пашаев в этой связи пояснил, что прошение о помиловании имеет право подавать только сам Ефремов и «только после вынесения обвинительного приговора». Его оппонент, адвокат Александр Добровинский назвал спекуляцией любые разговоры о том, какое решение по этому вопросу может принять президент.

    Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб.

    Во вторник утром Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Суд пришел к выводу, что Ефремов находился за рулем автомобиля во время ДТП и был в нем один. Судья добавила, что показания свидетелей защиты о том, что Ефремов не находился за рулем автомобиля и что в нем находились какие-либо иные лица, не нашли подтверждения.

    Напомним, что наказание по статье, по которой был осужден Ефремов, предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы. Прокуратура запрашивала для актера 11 лет колонии общего режима. Но судья снизила срок заключения. Смягчающими обстоятельствами стали дети на иждивении Ефремова, многочисленные награды и частичное погашение исков о компенсации вреда. Также суд взыскал с актера 800 тысяч рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего в ДТП Захарова. Хотя потерпевшие выразили недовольство размером компенсации, оспаривать приговор они не намерены.

    «Для общества этот суд был важен тем, что мы увидели контраст. С одной стороны – пьеса абсурда, которая разворачивалась Ефремовым и его адвокатами. С другой стороны – мы наконец-то увидели справедливый русский суд. Этот приговор – довольно важная психотерапевтическая вещь», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист Максим Кононенко. По его мнению, вердикт будет воспринят в обществе как справедливый. При этом Кононенко предполагает, что «года через четыре» Ефремова могут освободить условно-досрочно.

    После оглашения приговора на Ефремова надели наручники и отвезли в СИЗО № 5 на севере Москвы, больше известный как «Водник». «Состояние его здоровья позволяет отбывать наказание в колонии. По имеющейся информации, его хронические заболевания не входят в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания», – сообщил источник в правоохранительной системе. Примерно через два года у осужденного появится возможность написать прошение об условно-досрочном освобождении в случае исправного поведения.

    На ваш взгляд

     
    Актер Михаил Ефремов приговорен к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Приговор справедлив?




    Обсуждение:  45 комментариев
    Правда, некоторые правозащитники выражают надежду, что Ефремов не уедет в далекую колонию, а останется в окрестностях Москвы. «Ввиду назначения наказания в виде колонии общего режима, вероятнее всего Ефремов этапирован будет в одно из учреждений ФСИН Московской области, в Москве нет колоний общего режима, только колония-поселение в Зеленограде», – заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников. «Однако при нынешних обстоятельствах, если Михаил Олегович не будет иметь взысканий в СИЗО, то при его согласии и согласии со стороны администрации изолятора, существует возможность оставить отбывать его в хозотряде СИЗО-5», – приводит слова Мельникова ТАСС.

    Другой член ОНК Москвы, правозащитница Марина Литвинович во вторник вечером даже успела проведать осужденного актера. «Он успел встретиться с руководителем изолятора и они предварительно оговорились, что Ефремов для хозотряда и сотрудников СИЗО прочитает пьесу «Пар», которая написана Охлобыстиным специально для Ефремова, это пьеса про баню», – сказала Литвинович. По ее словам, актера поселили в карантинную камеру, где уже сидят еще два человека – гражданин России и гражданин Белоруссии. Литвинович отметила, что камера хорошая, в ней недавно был ремонт, там есть телевизор и чайник. Сам актер чувствует себя нормально, настроение у него не подавленное. На ужин он ел селедку с картошкой.

    Стало известно также, что по прибытии в изолятор актеру сделали анализы на коронавирус, флюорографию, замерили давление и сделали ЭКГ. Давление и кардиограмма были в норме.

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