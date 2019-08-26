«Таврида – АРТ» помогла раскрыться творческой молодежи

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27 августа, вторник  |  Последнее обновление — 00:16  |  vz.ru
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ВТО дорого обошлась России

Членство в ВТО оказалось для России бессмысленным Фото: Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press
Ровно семь лет назад – 22 августа 2012 года – Россия стала членом Всемирной торговой организации. В этом году Москва выполнит все тарифные обязательства, которые взяла на себя при вступлении в ВТО. За эти годы российская экономика сделала большие шаги вперед. Но выгоду ей принесли те решения, которые «по духу» прямо противоположны ВТО. Подробности...
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Путин не примет коллективную безответственность «Большой семерки»

Трамп не считает «Большую семерку» клубом либеральных демократийФото: Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС
Главным итогом саммита «Большой семерки» в Биаррице стало углубление разногласий между ее участниками, в первую очередь США и европейскими странами, практически по всем ключевым проблемам. Вопрос о коллективных отношениях «семерки» с Россией вызвал раскол в клубе, при этом по сравнению с 2014 годом США и Европа практически поменялись ролями. Подробности...
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Как секретный немецкий код помог русскому военному флоту

Расшифровка секретного кода стала болезненным ударом для германского командованияФото: Stefan Sauer/DPA Zentralbild/Global Look Press
Ровно 105 лет назад произошло уникальное для российской военной истории событие – в руках командования оказались секретные коды Германии, то есть основного противника в Первой мировой войне. Как повлиял на нее тот факт, что содержание немецких радиограмм перестало быть тайной для стран Антанты? И как подобное вообще стало возможным? Подробности...
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Иран и Ирак реанимируют раздражающий США нефтепровод

Иран и Ирак хотят создать альтернативу нефтяному маршруту через Ормузский проливФото: Azad Lashkari/Reuters
Риск начала большой войны в Персидском заливе угрожает главному маршруту поставок ближневосточной нефти в Европу – через Ормузский пролив. Заявления Ирана о готовности перекрыть этот стратегический пункт порождают прогнозы о подорожании нефти до 500 долларов за баррель. Но есть и альтернатива, над которой теперь совместно работают Тегеран и Багдад. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Национальную идею России надо искать на Волге

Сергей Зацаринный, писатель
Сейчас даже трудно поверить, что когда-то было по-другому. Но ведь было. Русские всерьез начали осваивать свою главную реку только в XVIII веке, то есть, в масштабах истории, совсем недавно. Подробности...
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Война за газ вступила в решающую фазу

Глеб Простаков, журналист
Развязка газового спора близка. От нее во многом зависит то, как изменятся подходы США к российско-украинскому конфликту. США будут давить на Россию ровно до тех пор, пока не придется с Россией договариваться. Подробности...
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Япония и Южная Корея объявили друг другу холодную войну

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Кризис в Азии показывает, что в ходе межгосударственной конкуренции будут разбужены многие «демоны прошлого». Все исторические факты, все обиды, все национальные мифы станут оружием в борьбе за место под солнцем в XXI веке. Подробности...
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    Путин ответил США на ракетный вызов. Что дальше?

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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
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      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

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              «Таврида – АРТ» помогла раскрыться творческой молодежи

              Фестиваль завершился парадом молодых художников, музыкантов и актеров   26 августа 2019, 23:10
              Фото: Михаил Патлис/РИА Новости
              Текст: Дарья Рыночнова, Судак - Москва

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              В Крыму завершился фестиваль «Таврида – АРТ», в котором приняли участие более четырех тысяч художников, музыкантов, актеров. Некоторые из них прямо на «Тавриде» сумели заключить контракты с крупными компаниями, а 130 участников фестиваля получили гранты на реализацию своих творческих проектов. На фестивале было побито и несколько рекордов.

              Каждый из шести дней Фестиваля творческих сообществ «Таврида – АРТ», проходившего в бухте Капсель под Судаком, превращался в праздник. Но особенно впечатлило зрителей, среди которых оказался и репортер газеты ВЗГЛЯД, финальное масштабное арт-шествие.

              На такой своеобразный карнавал вышли все участники фестиваля, то есть больше четырех тысяч человек. Причем, почти все шли в костюмах, отражающих особенности своих «арт-кварталов» – так здесь назывались площадки, на которые была поделена «Таврида – АРТ».

              Скажем, участники квартала «КВН» организовали «квадратоголовое шествие» и прошли в разноцветных квадратных масках из картона. Колонну «веселых и находчивых» сопровождал импровизированный оркестр, который умудрялся играть на инструментах, сделанных также из картона. Художники из квартала «Арт» шли в костюмах, отражавших главные тенденции в искусстве, устраивая по пути мини-перформансы. Отделение «Кино&Театр» продемонстрировало костюмы «по мотивам» разных жанров киноискусства.

              Ребята из арт-квартала «Таврида – Лайф» пронесли 30-метровые ленты в цветах российского флага. Фольклористы из «Тавриды Народной» исполняли на ходу танцы народов мира. В финале участники шествия поднялись на главную сцену и представили свои арт-манифесты, которые готовили в течение всей недели.

              Итогом же фестиваля стал красочный салют и концерт с участием Леонида Агутина, Сергея Лазарева и группы «Ленинград».

              Примечательно, что молодежь в бухте Капсель занималась творчеством строго на трезвую голову – на «Тавриде-АРТ» были запрещены любые спиртные напитки. За безопасностью на фестивале следили медики, пожарные, полицейские и волонтеры.

              Так, руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба рассказал газете ВЗГЛЯД, что на территории были развернуты 40 мобильных госпиталей, 10 модулей, в том числе реанимационных, а также реанимобили. 

              «Двум людям стало очень плохо, мы их спасли. Остальные жаловались на тепловые удары, ожоги, мозоли или просто спрашивали совета. Все получили помощь оперативно, мы дежурили круглосуточно», – отметил он.

              Фестиваль завершился – настало время подвести итоги. Целью «Тавриды-АРТ» было совместное творчество и взаимный обмен идеями. А ярким результатом этого оказались творческие рекорды. Так, в квартале «Арт» 172 участника одновременно создали художественное полотно общей площадью в сто квадратных метров. Второй рекорд побили участники квартала «КВН»: 56 сценаристов и юмористов одновременно трудились над сочинением шуток и скетчей. Оба достижения уже зафиксированы и попадут в отечественную Книгу рекордов.

              Но чтобы войти в историю фестиваля, не обязательно «брать количеством» – достаточно было совершить благородный поступок. К примеру, один из молодых людей сделал предложение своей девушке прямо на сцене и получил согласие. Что вообще неудивительно: на всей территории фестиваля царила не просто творческая, а романтическая атмосфера.

              «У нас главное – хорошее настроение и чувство локтя, чувство общности»,

              поделилась с газетой ВЗГЛЯД участница квартала «Таврида Народная» Анастасия Кузьмина. – Мне проект дал возможность обменяться опытом. Мастер-классы позволяли узнать что-то не только о своей сфере, но и о других. Вход везде свободный, и сегодня мы можем узнать что-то одно, а завтра уже другое».

              «И цели достиг, и связями обзавелся, знакомствами. Я прошел кастинг на СТС, и мой проект сразу же попал в шорт-лист. Осенью можем начать сотрудничество», – рассказал сценарист Матвей Зубов из квартала «Таврида Кино&Театр». 

              Фестиваль, пожалуй, превратился в одну из самых больших в стране площадок кастинга – их прошло около шести десятков. «Я видел, как человек забежал на кастинг «Голоса», спел и пошел в соседний шатер на другой кастинг», – поделился с ТАСС председатель оргкомитета фестиваля, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Некоторые ребята, показав себя, уже заключили контракты с известными организациями, остальные же получили полезный опыт и новые контакты в своей сфере. 

              «Самое главное, что наш квартал стал площадкой для реализации идей», – подчеркивала куратор волонтерского квартала «Таврида Добро» Дарья Жукова из Уфы. Сама она занимается арт-терапией, лечением при помощи творчества: команда, в которую входит Дарья, работает с воспитанниками детдомов и с людьми, перенесшими инсульт. Квартал «Добро» собрал неравнодушных людей, волонтеров со всей России, подчеркивает собеседница.  

              Самые интересные и важные проекты, представленные на фестивале, получили государственные гранты. Победителями стали 130 человек. На реализацию их творческих проектов выделена сумма почти в 87 млн рублей. Эти вложения вернутся сторицей, уверены организаторы, расходы на этот форум – это инвестиции в будущее российской науки и экономики, считает Сергей Кириенко.

              При этом никакими деньгами нельзя измерить эффект от общения молодых художников, музыкантов, кинематографистов с мэтрами нашей культуры.

              «Очень интересно было наблюдать, как народный художник России, знаменитый скульптор Александр Иулианович Рукавишников вместе с ребятами создавал инсталляцию своей скульптуры, – рассказал Кириенко. – А проектированием площадки помогали заниматься участники смены «Молодые архитекторы», которая прошла в мае. Поэтому все, что здесь происходит, – это пространство совместного творчества».

              «Очень многие наши мэтры говорили о том, что, один раз попав на «Тавриду», им очень хочется сюда возвращаться, потому что здесь атмосфера творческой молодости и здесь можно ей заряжаться», – отметил Кириенко. Неудивительно, что некоторые губернаторы, ставшие гостями фестиваля, решили распространить  опыт фестиваля и на свои регионы.


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