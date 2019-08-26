«Таврида – АРТ» помогла раскрыться творческой молодежи

В Крыму завершился фестиваль «Таврида – АРТ», в котором приняли участие более четырех тысяч художников, музыкантов, актеров. Некоторые из них прямо на «Тавриде» сумели заключить контракты с крупными компаниями, а 130 участников фестиваля получили гранты на реализацию своих творческих проектов. На фестивале было побито и несколько рекордов.

Каждый из шести дней Фестиваля творческих сообществ «Таврида – АРТ», проходившего в бухте Капсель под Судаком, превращался в праздник. Но особенно впечатлило зрителей, среди которых оказался и репортер газеты ВЗГЛЯД, финальное масштабное арт-шествие.

На такой своеобразный карнавал вышли все участники фестиваля, то есть больше четырех тысяч человек. Причем, почти все шли в костюмах, отражающих особенности своих «арт-кварталов» – так здесь назывались площадки, на которые была поделена «Таврида – АРТ».

Скажем, участники квартала «КВН» организовали «квадратоголовое шествие» и прошли в разноцветных квадратных масках из картона. Колонну «веселых и находчивых» сопровождал импровизированный оркестр, который умудрялся играть на инструментах, сделанных также из картона. Художники из квартала «Арт» шли в костюмах, отражавших главные тенденции в искусстве, устраивая по пути мини-перформансы. Отделение «Кино&Театр» продемонстрировало костюмы «по мотивам» разных жанров киноискусства.

Ребята из арт-квартала «Таврида – Лайф» пронесли 30-метровые ленты в цветах российского флага. Фольклористы из «Тавриды Народной» исполняли на ходу танцы народов мира. В финале участники шествия поднялись на главную сцену и представили свои арт-манифесты, которые готовили в течение всей недели.

Итогом же фестиваля стал красочный салют и концерт с участием Леонида Агутина, Сергея Лазарева и группы «Ленинград».

Примечательно, что молодежь в бухте Капсель занималась творчеством строго на трезвую голову – на «Тавриде-АРТ» были запрещены любые спиртные напитки. За безопасностью на фестивале следили медики, пожарные, полицейские и волонтеры.

Так, руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба рассказал газете ВЗГЛЯД, что на территории были развернуты 40 мобильных госпиталей, 10 модулей, в том числе реанимационных, а также реанимобили.

«Двум людям стало очень плохо, мы их спасли. Остальные жаловались на тепловые удары, ожоги, мозоли или просто спрашивали совета. Все получили помощь оперативно, мы дежурили круглосуточно», – отметил он.

Фестиваль завершился – настало время подвести итоги. Целью «Тавриды-АРТ» было совместное творчество и взаимный обмен идеями. А ярким результатом этого оказались творческие рекорды. Так, в квартале «Арт» 172 участника одновременно создали художественное полотно общей площадью в сто квадратных метров. Второй рекорд побили участники квартала «КВН»: 56 сценаристов и юмористов одновременно трудились над сочинением шуток и скетчей. Оба достижения уже зафиксированы и попадут в отечественную Книгу рекордов.

Но чтобы войти в историю фестиваля, не обязательно «брать количеством» – достаточно было совершить благородный поступок. К примеру, один из молодых людей сделал предложение своей девушке прямо на сцене и получил согласие. Что вообще неудивительно: на всей территории фестиваля царила не просто творческая, а романтическая атмосфера.

«У нас главное – хорошее настроение и чувство локтя, чувство общности»,

– поделилась с газетой ВЗГЛЯД участница квартала «Таврида Народная» Анастасия Кузьмина. – Мне проект дал возможность обменяться опытом. Мастер-классы позволяли узнать что-то не только о своей сфере, но и о других. Вход везде свободный, и сегодня мы можем узнать что-то одно, а завтра уже другое».

«И цели достиг, и связями обзавелся, знакомствами. Я прошел кастинг на СТС, и мой проект сразу же попал в шорт-лист. Осенью можем начать сотрудничество», – рассказал сценарист Матвей Зубов из квартала «Таврида Кино&Театр».

Фестиваль, пожалуй, превратился в одну из самых больших в стране площадок кастинга – их прошло около шести десятков. «Я видел, как человек забежал на кастинг «Голоса», спел и пошел в соседний шатер на другой кастинг», – поделился с ТАСС председатель оргкомитета фестиваля, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Некоторые ребята, показав себя, уже заключили контракты с известными организациями, остальные же получили полезный опыт и новые контакты в своей сфере.

«Самое главное, что наш квартал стал площадкой для реализации идей», – подчеркивала куратор волонтерского квартала «Таврида Добро» Дарья Жукова из Уфы. Сама она занимается арт-терапией, лечением при помощи творчества: команда, в которую входит Дарья, работает с воспитанниками детдомов и с людьми, перенесшими инсульт. Квартал «Добро» собрал неравнодушных людей, волонтеров со всей России, подчеркивает собеседница.

На эту тему

Самые интересные и важные проекты, представленные на фестивале, получили государственные гранты. Победителями стали 130 человек. На реализацию их творческих проектов выделена сумма почти в 87 млн рублей. Эти вложения вернутся сторицей, уверены организаторы, расходы на этот форум – это инвестиции в будущее российской науки и экономики, считает Сергей Кириенко.

При этом никакими деньгами нельзя измерить эффект от общения молодых художников, музыкантов, кинематографистов с мэтрами нашей культуры.

«Очень интересно было наблюдать, как народный художник России, знаменитый скульптор Александр Иулианович Рукавишников вместе с ребятами создавал инсталляцию своей скульптуры, – рассказал Кириенко. – А проектированием площадки помогали заниматься участники смены «Молодые архитекторы», которая прошла в мае. Поэтому все, что здесь происходит, – это пространство совместного творчества».

«Очень многие наши мэтры говорили о том, что, один раз попав на «Тавриду», им очень хочется сюда возвращаться, потому что здесь атмосфера творческой молодости и здесь можно ей заряжаться», – отметил Кириенко. Неудивительно, что некоторые губернаторы, ставшие гостями фестиваля, решили распространить опыт фестиваля и на свои регионы.