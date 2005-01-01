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2 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 22:44  |  vz.ru
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Европа купила российского СПГ больше, чем американского Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
Россия благодаря запуску новых очередей завода по производству СПГ на Ямале сумела приблизиться по объемам экспорта к США. Более того, в прошлом году наша страна сумела обойти Соединенные Штаты по объемам экспорта сжиженного природного газа как на азиатском, так и на европейском рынке. Как ей это удалось? Подробности...
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Зеленский обречен обсуждать судьбу Украины с Москвой

Владимир Зеленский готов к роли президентаФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Хотя первый тур украинских выборов выиграл Владимир Зеленский, сильнее всех радоваться своему результату должен Петр Порошенко. Потому что сам факт попадания во второй тур выборов стал для него огромной удачей – но на этом его успехи закончатся, а на Украине начнется новая глава политической драмы. В чем будет ее главное значение для России? Подробности...
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Глобальное потепление принесет России колоссальные выгоды

Глобальное потепление для многих является настоящей угрозой - но не для РоссииФото: Nacho Doce/Reuters
Согласно заявлению помощника секретаря Совбеза РФ Александра Абелина, России следует готовиться к росту числа наводнений, засух и лесных пожаров. К таким последствиям, по его словам, должно привести глобальное потепление, темпы которого в России в 2,5 раза превышают общемировые. Но по ряду признаков, глобальное потепление повлияет на нашу страну прямо противоположным образом. Подробности...
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Западные СМИ: Если победит Зеленский, России будет сложнее

Комик Зеленский оказался под прицелом мировых СМИФото: Стрингер/РИА Новости
«Стратегическая дилемма: олигарх или кто-то, возможно, контролируемый олигархом? Марионетка или кукловод?» – так западные аналитики представляют себе сценарий украинских выборов. Комментируя борьбу Зеленского и Порошенко, европейские СМИ в наименьшей степени говорят о торжестве украинской демократии. Украину предупреждают о грядущих сложностях и рисуют ей апокалиптический сценарий. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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У народного артиста нет права на создание фальшивок

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Мародерство, убийство мирных граждан и целый сонм воинских преступлений. Такое впечатление, что на экране не Советская армия, а зондеркоманда СС. Но, очевидно, по представлениям Лунгина это норма жизни советских военных в Афганистане. Подробности...
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«Поколение Зе» не хочет жить в «украинском рейхе»

Андрей Манчук, политолог
Одним из главных результатов первого тура выборов в Украине стало банкротство пропагандистского тезиса о «единой стране». Украина оказалась расколотой по географическому, социальному и возрастному признакам. Подробности...
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Абсурдно отрицать собственную идентичность

Сергей Худиев, публицист, богослов
Бывает жутковато наблюдать, как люди на Украине с русскими именами и фамилиями, которые внешне неотличимы от русских, по-русски говорят о том, что они являются жертвами. Чего бы вы думали? Русского колониализма. А что? Дело модное! Подробности...
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            Корпорации начали «драться» за медалистов олимпиады «Я – профессионал»

            Золотые медалисты олимпиады получат премии по 200-300 тысяч рублей    2 апреля 2019, 22:40
            Фото: vk.com/olimpiprofi
            Текст: Алексей Нечаев

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            «Вы попали под прицел крупнейших компаний. Я вижу здесь лидеров российского рынка, каждый из которых выписывает себе победителей. Они начинают за вас драться. И это здорово», – заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, открывая церемонию награждения золотых медалистов образовательной олимпиады для студентов «Я – профессионал».

            «Победа в конкурсе очень важна, но самое главное – не останавливаться, не расслабляться. Основной конкурс – это вся жизнь». Такими словами первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко напутствовал молодых ребят – победителей второго сезона студенческой олимпиады «Я – профессионал», награждение которых состоялось во вторник в Москве.

            Чтобы стать «профессионалами», студентам и выпускникам пришлось пройти нелегкий путь из различных заданий и выдержать серьезную конкуренцию со стороны своих коллег. Организаторы олимпиады отметили, что молодые специалисты на начальном этапе подали 523 тысячи заявок на участие, что на 78% больше, чем в прошлом сезоне (295 тысяч регистраций). Количество олимпиадных направлений также увеличилось в два раза – с 27 до 54.

            В свою очередь, направления были поделены на естественные, компьютерные, инженерные, социально-экономические, педагогические, медицинские, гуманитарные науки, а также на дисциплины, связанные с искусством и ай-ти сектором.

            В кулуарах конкурса корреспонденту газеты ВЗГЛЯД рассказали, что перечень направлений и наук выбран неслучайно, – он сопряжен с кадровыми интересами организаторов и партнеров конкурса. Причем, список организаторов выглядит более чем внушительно. Прежде всего, это Российский союз промышленников и предпринимателей, 21 ведущий российский вуз, а также лидирующие компании страны, в числе которых Сбербанк, ВТБ, госкорпорация «Росатом» и другие. Техническим партнером олимпиады выступил «Яндекс».

            Всего же в организацию и проведение олимпиады было вовлечено более 300 отечественных компаний. 

            Специально для участников интеллектуального соревнования ведущие эксперты в различных профессиональных областях проводили лекции, мастер–классы и деловые игры. Студенты и выпускники смогли узнать о последних трендах в своих будущих профессиях, встретиться с ведущими российскими учеными и представителями компаний-партнеров проекта.

            В заключительном этапе приняли участие 10 886 финалистов из 43 городов страны – вдвое больше, чем в финале первой олимпиады (4827 участников). В итоге дипломантами стали 3472 студента и выпускника, из них 106 золотых, 139 серебряных и 190 бронзовых медалистов, 952 победителя и 2085 призеров.

            Цитируя слова Владимира Путина о том, что главное богатство России – это люди, Сергей Кириенко подчеркнул, что государство целенаправленно вкладывает средства в поиск талантов по всей России, и для этого президент в мае прошлого года подписал указ о построении целой системы поиска и отбора талантливых молодых людей. Конкурс «Я – профессионал» занимает одно из важнейших мест в этой системе.

            В качестве приза победители соревнования получат льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру ведущих российских вузов и исследовательских центров, войдут в национальную базу «Я – профессионал» и попадут на стажировки в престижные компании. Золотые медалисты получат также премии (200 тысяч рублей по для специалистов направления «Бакалавриат» и 300 тысяч рублей для специалистов направления  «Магистратура»).

            А самое главное, по словам Кириенко, заключается в том, что руководители крупнейших отечественных компаний уже начали «драться» за победителей олимпиады.  По его словам, буквально сразу после церемонии менеджеры компаний начнут собеседования с лучшими студентами.

            «Это возможность пройти стажировку, это возможность заранее спланировать свою карьеру, может быть это возможность подкорректировать свою учебную программу и понимание, кем вы хотите стать и как вы хотите двигаться в этих компаниях – это тоже важнейшая вещь», – сказал Кириенко.

            Кириенко также отметил, что если в конкурсе управленцев «Лидеры России» принимает участие больше мужчин, то в студенческой олимпиаде парней и девушек примерно поровну, добавив: «Это не может не радовать». Он также обратил внимание на то, что к городам-лидерам по научному потенциалу, в число которых входят Москва, Петербург, Новосибирск и Томск, в этом году добавились Нижний Новгород, Пермь, Владивосток и другие.

            Позже во время церемонии награждения, Кириенко заявил, что среди 106 конкурсантов, которые получили золотые медали, у двоих – по две высших награды. «Это просто какие-то супермены, невероятные люди. Я вами восхищаюсь, вы действительно герои для страны», – не скрывая восторга сказал Кириенко, добавив, что еще шесть человек получили по две медали разного достоинства, а студент МФТИ и Сколковского института науки и технологий Илья Фрадкин собрал полный комплект из золота, серебра и бронзы.

            Другие участники и победители олимпиады также не скрывали свои эмоции.

            «Я занимаюсь технологиями информационной безопасности. Молодых студентов и специалистов не так часто приглашают принять участие в серьезных проектах и конкурсах,

            и для меня большая удача быть не только участником такой олимпиады, но и ее победителем», – заявил газете ВЗГЛЯД студент Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики Сергей Борисов. – «Что важно – наставники конкурса действительно помогают скорректировать планы ребят по карьере. Мне, правда, это не понадобилось, я давно знаю, чем именно хочу заниматься, но в целом тренинги были полезными». 

            «Конкурс очень понравился, потому что дает шанс познакомиться с очень интересными и разносторонними людьми. Вчера, например, собирали золотых медалистов, и это было здорово, мы вместе работали над интересными идеями и обсуждали, как сделать Москву лучше», – вспоминает Ксения Миканева, победитель конкурса в номинации «Социальный работник», студентка факультета социальной работы РГСУ. – «Мне кажется, олимпиада – это еще и отличная возможность наработать полезные контакты с людьми из своей сферы».

            Присутствовавшая на церемонии ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок отметила важность появления в олимпиаде такого направления как социальная работа. «Социальная работа – это профессия будущего, которая делает и будет делать жизнь наших граждан комфортной, современной», – сказала газете ВЗГЛЯД Починок. – «В компетенции социальной работы, встроено огромное количество и профессиональных навыков, и навыков будущего». Она считает, что «эта профессия будет интересной и обеспечит хороший заработок». 

            Олимпиада развивается, а вместе с тем появляются новые направления. Например, сейчас обсуждается включение в олимпиаду такой профессии как налоговый специалист. По мнению ректора РГСУ,

            «сама по себе олимпиада «Я – профессионал» – это прекрасный социальный лифт, в ходе соревнования таланты находят себя и показывают всей стране, куда идти, к чему стремится».

            Напомним, платформа «Россия – страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан. АНО «Россия - страна возможностей» была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы. На данный момент платформа развивает 17 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческую олимпиаду «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес» и другие.


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