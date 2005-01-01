«Вы попали под прицел крупнейших компаний. Я вижу здесь лидеров российского рынка, каждый из которых выписывает себе победителей. Они начинают за вас драться. И это здорово», – заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, открывая церемонию награждения золотых медалистов образовательной олимпиады для студентов «Я – профессионал».

«Победа в конкурсе очень важна, но самое главное – не останавливаться, не расслабляться. Основной конкурс – это вся жизнь». Такими словами первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко напутствовал молодых ребят – победителей второго сезона студенческой олимпиады «Я – профессионал», награждение которых состоялось во вторник в Москве.

Чтобы стать «профессионалами», студентам и выпускникам пришлось пройти нелегкий путь из различных заданий и выдержать серьезную конкуренцию со стороны своих коллег. Организаторы олимпиады отметили, что молодые специалисты на начальном этапе подали 523 тысячи заявок на участие, что на 78% больше, чем в прошлом сезоне (295 тысяч регистраций). Количество олимпиадных направлений также увеличилось в два раза – с 27 до 54.

В свою очередь, направления были поделены на естественные, компьютерные, инженерные, социально-экономические, педагогические, медицинские, гуманитарные науки, а также на дисциплины, связанные с искусством и ай-ти сектором.

В кулуарах конкурса корреспонденту газеты ВЗГЛЯД рассказали, что перечень направлений и наук выбран неслучайно, – он сопряжен с кадровыми интересами организаторов и партнеров конкурса. Причем, список организаторов выглядит более чем внушительно. Прежде всего, это Российский союз промышленников и предпринимателей, 21 ведущий российский вуз, а также лидирующие компании страны, в числе которых Сбербанк, ВТБ, госкорпорация «Росатом» и другие. Техническим партнером олимпиады выступил «Яндекс».

Всего же в организацию и проведение олимпиады было вовлечено более 300 отечественных компаний.

Специально для участников интеллектуального соревнования ведущие эксперты в различных профессиональных областях проводили лекции, мастер–классы и деловые игры. Студенты и выпускники смогли узнать о последних трендах в своих будущих профессиях, встретиться с ведущими российскими учеными и представителями компаний-партнеров проекта.

В заключительном этапе приняли участие 10 886 финалистов из 43 городов страны – вдвое больше, чем в финале первой олимпиады (4827 участников). В итоге дипломантами стали 3472 студента и выпускника, из них 106 золотых, 139 серебряных и 190 бронзовых медалистов, 952 победителя и 2085 призеров.

Цитируя слова Владимира Путина о том, что главное богатство России – это люди, Сергей Кириенко подчеркнул, что государство целенаправленно вкладывает средства в поиск талантов по всей России, и для этого президент в мае прошлого года подписал указ о построении целой системы поиска и отбора талантливых молодых людей. Конкурс «Я – профессионал» занимает одно из важнейших мест в этой системе.

В качестве приза победители соревнования получат льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру ведущих российских вузов и исследовательских центров, войдут в национальную базу «Я – профессионал» и попадут на стажировки в престижные компании. Золотые медалисты получат также премии (200 тысяч рублей по для специалистов направления «Бакалавриат» и 300 тысяч рублей для специалистов направления «Магистратура»).

А самое главное, по словам Кириенко, заключается в том, что руководители крупнейших отечественных компаний уже начали «драться» за победителей олимпиады. По его словам, буквально сразу после церемонии менеджеры компаний начнут собеседования с лучшими студентами.

«Это возможность пройти стажировку, это возможность заранее спланировать свою карьеру, может быть это возможность подкорректировать свою учебную программу и понимание, кем вы хотите стать и как вы хотите двигаться в этих компаниях – это тоже важнейшая вещь», – сказал Кириенко.

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Кириенко также отметил, что если в конкурсе управленцев «Лидеры России» принимает участие больше мужчин, то в студенческой олимпиаде парней и девушек примерно поровну, добавив: «Это не может не радовать». Он также обратил внимание на то, что к городам-лидерам по научному потенциалу, в число которых входят Москва, Петербург, Новосибирск и Томск, в этом году добавились Нижний Новгород, Пермь, Владивосток и другие.

Позже во время церемонии награждения, Кириенко заявил, что среди 106 конкурсантов, которые получили золотые медали, у двоих – по две высших награды. «Это просто какие-то супермены, невероятные люди. Я вами восхищаюсь, вы действительно герои для страны», – не скрывая восторга сказал Кириенко, добавив, что еще шесть человек получили по две медали разного достоинства, а студент МФТИ и Сколковского института науки и технологий Илья Фрадкин собрал полный комплект из золота, серебра и бронзы.

Другие участники и победители олимпиады также не скрывали свои эмоции.

«Я занимаюсь технологиями информационной безопасности. Молодых студентов и специалистов не так часто приглашают принять участие в серьезных проектах и конкурсах,

и для меня большая удача быть не только участником такой олимпиады, но и ее победителем», – заявил газете ВЗГЛЯД студент Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики Сергей Борисов. – «Что важно – наставники конкурса действительно помогают скорректировать планы ребят по карьере. Мне, правда, это не понадобилось, я давно знаю, чем именно хочу заниматься, но в целом тренинги были полезными».

«Конкурс очень понравился, потому что дает шанс познакомиться с очень интересными и разносторонними людьми. Вчера, например, собирали золотых медалистов, и это было здорово, мы вместе работали над интересными идеями и обсуждали, как сделать Москву лучше», – вспоминает Ксения Миканева, победитель конкурса в номинации «Социальный работник», студентка факультета социальной работы РГСУ. – «Мне кажется, олимпиада – это еще и отличная возможность наработать полезные контакты с людьми из своей сферы».

Присутствовавшая на церемонии ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок отметила важность появления в олимпиаде такого направления как социальная работа. «Социальная работа – это профессия будущего, которая делает и будет делать жизнь наших граждан комфортной, современной», – сказала газете ВЗГЛЯД Починок. – «В компетенции социальной работы, встроено огромное количество и профессиональных навыков, и навыков будущего». Она считает, что «эта профессия будет интересной и обеспечит хороший заработок».

Олимпиада развивается, а вместе с тем появляются новые направления. Например, сейчас обсуждается включение в олимпиаду такой профессии как налоговый специалист. По мнению ректора РГСУ,

«сама по себе олимпиада «Я – профессионал» – это прекрасный социальный лифт, в ходе соревнования таланты находят себя и показывают всей стране, куда идти, к чему стремится».

Напомним, платформа «Россия – страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан. АНО «Россия - страна возможностей» была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы. На данный момент платформа развивает 17 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческую олимпиаду «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес» и другие.