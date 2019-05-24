«Главный сержант» Российской армии оказался призраком

Сенсацию на ровном месте сотворили некоторые сотрудники российского военного ведомства. В Вооруженных силах в кои-то веки воплощен один из главных планов бывшего министра обороны Сердюкова и введено новое звание – старший сержант! Так, по крайней мере, звучали сообщения информагентств. Однако на самом деле все оказалось совсем иначе.

История с «главным сержантом» началась с сообщения пресс-службы Южного военного округа. В нем говорилось о том, что в Ростов-на-Дону прибыли 370 новоиспеченных главных сержантов, с которыми пообщался командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников. Были процитированы и его слова: «Главный сержант – это первый помощник командира подразделения, способный заменить на время офицера, обеспечить дисциплину и личным примером настроить солдатский коллектив на достижение успеха в боевой подготовке и профессиональной выучке».

На самом деле – очень серьезная новость, выглядевшая как сообщение о нововведении в штатной структуре российской армии. Новые должности и звания в армии вводятся не так уж и часто, а тут аж целый главный сержант появился.

Правда, вскоре от Минобороны (точнее, пресс-службы ЮВО) последовало разъяснение, что «главный сержант – это выборная должность, на которую на общих собраниях сержантского состава воинской части (подразделения) выбираются наиболее подготовленные младшие командиры, обладающие лидерскими качествами и авторитетом в воинском коллективе как среди подчиненных и равных военнослужащих». То есть, типа как студенты выбирают старосту курса, который отвечает за посещаемость лекций, отчитывается перед преподавателями и имеет за свою общественную работу некие респекты. При этом на его зачеты и сдачу экзаменов эта нагрузка не имеет особого значения – ну, староста и все, вместо «хорошо» могут поставить «отлично».

«В штатном расписании Вооруженных сил должность или звание «главный сержант» не предусмотрена, значит ее не существует, – рассказал газете ВЗГЛЯД высокопоставленный источник в руководстве Минобороны. – В армии возрожден и успешно действует институт сержантов, который состоит из профессионально подготовленных военнослужащих, прошедших соответствующее обучение. Они имеют звания «младший сержант», «сержант» и «старший сержант» и занимают должности согласно воинской учетной специальности.

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Если в войсках идет вдумчивая работа по повышению авторитета сержантского состава, способствующего укреплению правопорядка и воинской дисциплины, то она всегда приветствуется, а опыт изучается и анализируется для реализации во всех подразделениях. И сбор сержантов в Южном военном округе – это плановая работа по повышению эффективности служебной деятельности младших командиров. Приставка «главный» к званию сержанта – это скорее обозначение их статуса, но никак не повышение в должности. Каждый командир вправе сам определить, кто для него более главный».

Идея введения новых сержантских званий и должностей в ВС РФ не нова – ими планировалось заменить «отправленных в отставку» прапорщиков и мичманов в ходе реформ экс-министра обороны Анатолия Сердюкова. О планах ввести звание или должность главного сержанта сообщалось еще в октябре 2011 года. Тогда статс-секретарь замминистра обороны Николай Панков отмечал, что для контрактников-сержантов будет введена служебная вертикаль с такими уровнями, как сержанты-управленцы, сержанты-администраторы, вплоть для сержантов бригадного, армейского звена и должности главного сержанта, как предполагалось в звании мастер-сержанта.

Предполагалось, что самый главный-главный сержант российской армии будет в статусе аж помощника министра обороны. Но пришел Шойгу и все разрушил. Вернул прапорщиков, в том числе и старших, но не главных, а сержантам определил их законное место – младшего командного состава, помощников офицеров. И сержантский состав в армии полностью укомплектован лучшими из военнослужащих контрактной службы, а каких-либо должностей главных сержантов не предполагалось.

Иначе говоря, на самом деле эксперимент с введением в российских воинских частях должности «главный сержант», который якобы начался в Южном военном округе (ЮВО), оказался самодеятельностью на местах.

Как минимум преждевременным нововведением на «общественных началах». Недооцененным в недрах самого Минобороны, которое так и не смогло обозначить новый статус главных младших командиров, а потому все списало на «инициативу с мест». Сержант так и остался сержантом. Ему даже не успели придумать новые знаки различия – прежние лычки на погонах заменить нечем, ведь даже у старшего сержанта одна поперечная широкая, а если добавить продольную, то это уже получится старшина, как было прежде.

За кадром остался и такой нюанс, озвученный самими военными, что для главных сержантов будут оборудованы специальные служебные места в... воинских клубах. Не в казармах или общежитиях, как для прочих контрактников, а именно в «очагах» военно-полковой культуры. Или это такой намек, что сержанты заменят утраченные должности начальника клуба, которые ранее занимали офицеры – выпускники факультета культурно-просветительской работы? Ну, тогда они как минимум должны уметь играть на баяне или балалайке и обладать навыками культурно-просветительской работы (КПР) в войсках.

И где же ты, товарищ главный сержант? Впрочем, если вспомнить упомянутого статс-секретаря Минобороны Николая Панкова, главный сержант – «перспектива не сегодняшнего дня и даже не завтрашнего». Панков говорил это еще в 2011 году. Так что неудивительна и последняя реакция военного ведомства, где пояснили, что «никакие новые штатные должности главных сержантов в Вооруженных силах России вводиться не будут». Старший сержант останется главным.

На сегодняшний день самый старший из сержантов в Вооруженных силах России носит звание «старший сержант» и занимает промежуточные должности между офицером и рядовым составом. Это уровень замкомандира взвода, командира артиллерийского орудия или реактивной установки залпового огня, в ряде случаев командира танка или аналогичных воинских должностей уровня младшего командира. Звание (или должность) «главный сержант» в армии не предусмотрены.