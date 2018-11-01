Почему создатель технологии для Superjet 100 решил спасать брошенных животных

«Собрали деньги, лекарства закупили, запланировали субботники», – рассказал газете ВЗГЛЯД Иван Кремза, заместитель главного технолога на авиазаводе, производящем «Суперджеты». Помощь предназначена для брошенных домашних животных, которых немало в Комсомольске-на-Амуре, где живет и работает Кремза. Сейчас ему пришлось временно отвлечься от помощи «братьям меньшим» ради участия в финале конкурса «Лидеры России».

На этой неделе в Сочи открывается финал всероссийского, а теперь еще и международного конкурса управленцев «Лидеры России». Итоговое состязание стартует в среду и продлится до выходных. Всего в нем примут участие 300 финалистов. О том, сколь серьезным был отбор тех, кто решил проверить в деле свои лидерские качества, свидетельствует тот факт, что количество заявок на конкурс превысило 227 тысяч. Из них около трех тысяч дошло до очных полуфиналов.

Одним из трехсот счастливчиков стал Иван Кремза – заместитель главного технолога на авиазаводе имени Гагарина (Комсомольск-на-Амуре). Этот завод – филиал «Компании «Сухой» и один из ключевых узлов этой авиационной империи: здесь собирают авиалайнеры Sukhoi Superjet 100.

Одним из главных своих достижений инженер Кремза считает ноу-хау, предложенное работодателям: он участвовал в разработке технологических рекомендаций по производству гнутых труб. И это, по словам знатоков авиапрома, может в корне изменить производственные процессы в авиастроении.

Помимо работы у финалиста находится время на хобби – он «рулит» автоклубом «Тойота камри клаб КМС». Однако большую часть времени проводит в семейном кругу – с женой и ребенком.

Главным отличием нынешнего конкурса стал социальный проект «Сердце лидера», без которого выход в финал невозможен. Проект, который создал Иван Кремза, на первый взгляд, не имеет прямого отношения к его работе и увлечению: это стартап «Поможем животным вместе».

О том, что будет дальше с проектом, и о том, что подвигло перспективного инженера с «Сухого» испытать себя на управленческом поприще, Кремза рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД.

Иван Кремза (фото: с личной страницы на facebook)

ВЗГЛЯД: Иван Васильевич, мало кто, особенно в столице, знает, что Sukhoi Superjet собирают в Комсомольске-на-Амуре. По вашему мнению, удастся ли преодолеть проблемы с этим самолетом, о которых в последнее время сообщала пресса?

Иван Кремза: Я считаю, что проблемы эти существовали у любых самолетов, поэтому устранением этих проблем как раз и занимаются инструктора, технологи производства. Самолет отличный, я на нем летал неоднократно. Он даже комфортнее, чем другие такого же класса. Я считаю, что в основном проблемы были связаны с санкциями, импортозамещением. В любом случае мы все решим, самолет будет дальше выпускаться, потому что он необходим.

ВЗГЛЯД: Насколько мы понимаем, вы выступили с предложением, которое должно сократить время на сборку самолета. Могли бы вы рассказать, в чем заключается ноу-хау и удалось ли вам это сделать?

И. К.: Предложение не в том плане, что сократить сборку этого самолета. Оно касается всей авиации в целом.

Мы разработали и внедрили новую для авиастроения России технологию

изготовления крутоизогнутых трубопроводов. Раньше трубопроводы состояли из большого количества разных соединений, элементов, которые между собой свариваются. Изготавливаются они либо как отдельные элементы, как штампованные, либо из кусков труб.

Мы на своих электрических станках отработали и вместе с НИАТом (Национальным институтом авиационных трубопроводов – прим. ВЗГЛЯД) внедрили технологию изготовления именно крутоизогнутых труб. Прошли все необходимые испытания, изготовили большое количество образцов, которыми необходимо было подтвердить надежность изготовления трубопроводов. Это было придумано для того, чтобы трубу делать не из 20–30 элементов, а из одной цельной трубы.

Это уменьшает цикл изготовления трубы и увеличивает надежность данного трубопровода. Эта технология позволила поменять конструкцию существующих трубопроводов для самолетов.

ВЗГЛЯД: То есть это повышает и надежность?

И. К.: В том числе и надежность. Мы проводили эксперименты: такая труба рвалась на прямых участках, а в изогнутом месте она оставалась целой.

ВЗГЛЯД: Вам удалось уже запустить эту технологию?

И. К.: Да, конечно. Технологические рекомендации уже утверждены, если я не ошибаюсь, в 2016 году. Уже третий год эта технология применяется.

ВЗГЛЯД: В каких еще перспективных проектах ваш завод участвует? Были сообщения о том, что в Комсомольске будут собирать части для лайнера МС-21. Удастся ли заменить ими «рабочие лошадки» Ту-124 и Ту-134?

И. К.: О возможности их замены я не готов сказать, но то, что детали будут изготавливаться на нашем заводе, это правда. Мы будем помогать и иркутскому авиазаводу, и другим заводам именно с точки зрения и наших станков, и наших специалистов. Также мы участвуем в проекте создания ТУ-160, берем на себя часть работы.

ВЗГЛЯД: В прошлом году вы участвовали в конкурсе «Я инженер», где заняли второе место. Как это повлияло на вашу карьеру на заводе?

И. К.: Я бы не сказал, что очень повлияло. Я участвовал больше для себя и для информирования людей о новой технологии.

ВЗГЛЯД: Наши региональные коллеги пишут, что к участию в конкурсе вас подтолкнула супруга. Это правда?

И. К.: Да. Я слышал про этот конкурс, но не знал, что началось время для заявок. Супруга увидела информацию об этом и предложила поучаствовать.

ВЗГЛЯД: Что именно заставило решиться?

И. К.: Захотелось испытать свои силы среди такого количества желающих – на первом конкурсе заявок было больше 200 тысяч, а на втором еще больше. Я участвовал в производственных конкурсах, связанных со своей непосредственной деятельностью, а в управленческих конкурсах еще не пробовал себя. Это притом что руковожу немаленьким отделом – 30 человек. Хотелось посмотреть, на что я способен как руководитель. Конкурс дает возможность попробовать себя в другой области, будь то бизнес, социальная, административная сфера.

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И. К.: Я администратор автоклуба, и мы с нашими участниками уже были помощниками в социальных программах. О брошенных животных думали давно, хотели помочь нашим волонтерским организациям, и вот как раз нужно было делать социальный проект. О животных мы думали всегда, о братьях наших меньших часто забывают. А ведь они не виноваты в том, что люди порой к ним жестоко относятся. Мы решили помочь им.

ВЗГЛЯД: Что уже удалось сделать в рамках проекта?

И. К.: Это волонтерская организация, участники в основном женщины. Мы организовали сбор продуктов, сбор вещей. Договорились о привозе дров бесплатно, просроченных замороженных продуктов на постоянной основе. Собрали деньги, лекарства необходимые закупили. Сейчас у нас запланированы субботники. Готовим видеоролик про это сообщество для разных сетей, чтобы можно было информировать людей. Основная наша задача – не просто подобрать животных и где-то их содержать, а вылечить их, стерилизовать и найти им новый дом.

ВЗГЛЯД: Проект называется «легко масштабируемым». Что имеется в виду?

И. К.: То, что это можно делать в любом городе. Проблема насущная для всех городов, особенно крупных. Сообщества такие существуют, но проблема в информационном вакууме – мало людей, которые знают о таких организациях. В ходе этого проекта мы узнали, что мало кто о них знает, хотя они существуют не первый год.

ВЗГЛЯД: Хватит ли у вас сил и времени продолжить проект «Поможем животным вместе» после завершения конкурса?

И. К.: Хватит. В данной ситуации важно обеспечить организацию данной работы. Как я говорил, мы договорились работать на постоянной основе. Главное – правильно организованная работа, а дальше только контроль. В свободное от работы время буду находить возможность помогать проекту.