Как «Лидеры России» на Дальнем Востоке растят кадры по японской методике

«Молодому человеку уже необязательно хочется быть офисным работником или госслужащим», – рассказал газете ВЗГЛЯД замгендиректора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Гасан Гасанбалаев. Год назад, после победы на конкурсе «Лидеры России», он получил повышение и теперь курирует кадровую политику в Приморье.

После прошлогодних «Лидеров России» карьера финалиста этого конкурса, молодого управленца Гасана Гасанбалаева, явно пошла в гору. До тех пор он работал представителем Агентства по развитию человеческого капитала в Якутии, а до этого – руководителем отдела министерства по делам молодёжи и семейной политике республики. Но уже в октябре Гасанбалаев был назначен заместителем генерального директора и руководителем представительства своего агентства. Он переехал из Якутска во Владивосток, где возглавил филиал этой структуры.

Основная забота Гасанбалаева теперь – помогать обеспечивать трудовыми ресурсами крупные инвестиционные проекты в Приморье, добиваться, чтобы качество и количество выпускаемых учебными заведениями работников соответствовало потребностям и требованиям работодателей.

Результат – при содействии агентства на предприятия Дальнего Востока за прошлый год трудоустроено более 5 тысяч человек. Отделение агентства под руководством Гасанбалаева курирует проекты, которые нацелены на рост производительности труда, они помогают молодёжи и школьникам более четко и осознанно выбрать профессиональную ориентацию. Кроме того, агентство развивает новые формы занятости.

О том, какие новые задачи ставит он перед собой на новом месте работы и жительства, заместитель генерального директора и руководитель представительства Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Гасан Гасанбалаев рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД.

ВЗГЛЯД: Гасан Джафарович, насколько легко вам дался переезд во Владивосток?

Гасан Гасанбалаев: То, что я остался на Дальнем Востоке, для меня тоже было важно. Я этот регион люблю и хочу приносить ему пользу. Переезд – это не очень просто, конечно, потому что я родился в Якутске и всю жизнь прожил там.

Гасан Гасанбалаев (фото:лидерыроссии.рф)

Но где-то, может быть, и конкурс «Лидеры России» подтолкнул, расширил сознание, скажем так. Поэтому в октябре прошлого года я переехал. Нисколько не жалею. Интересная работа, прекрасный город, прекрасный климат. Я думаю, что в сегодняшнем мире никаких границ уже нет, кроме как в наших головах. Поэтому не вижу никаких сложностей и препятствий при переезде.

ВЗГЛЯД: Насколько сложно выполнять вашу главную профессиональную задачу: обеспечивать трудовыми ресурсами крупные информационные проекты?

Г. Г.: На Дальнем Востоке, на такой огромной территории, в целом живет не очень много людей. А специалистов высшей квалификации, как правило, нет совсем. Как раз наше агентство создано для того, чтобы кадровый вопрос не стал риском для реализации того или иного проекта.

Мы столкнулись с очень серьёзным дисбалансом на рынке труда Дальнего Востока, в том плане, что специалистов либо вообще не готовят, либо готовят в очень небольшом количестве. А в каких-то направлениях, наоборот, большой переизбыток специалистов. Поэтому мы взаимодействуем с учебными заведениями по корректировке контрольных цифр приёма.

Мы пытаемся максимально вовлечь работодателей в процесс подготовки кадров, чтоб они с самого начала следили за студентами, смотрели за их профессиональным ростом, привлекали на стажировки или практики. Мы с 2015 года работаем как агентство, и за это время совместно с учебными заведениями нам пришлось открыть и лицензировать 24 новые специальности. По ним специалистов вообще не готовили, но они нужны здесь, на Дальнем Востоке.

ВЗГЛЯД: О каких новых формах, каких профессиях идет речь?

Г. Г.: Например, в прошлом году во Владивостоке начал реализовываться инвестиционный проект индийской компании KGK в области алмазно-гранильной отрасли, которому требовались огранщики бриллиантов. На рынке труда Владивостока их вообще не было, и мы совместно с администрацией города, с самой компанией, с московским учебным заведением открыли здесь эту специальность.

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Это короткие программы обучения порядка 4 месяцев на предприятии, сначала теория, затем практика. И вот в прошлом году 50 человек у нас обучили на эту специальность и трудоустроили в компанию. Переводить их откуда-либо было бы намного дороже. Ну и плюс были трудоустроены люди здесь, на Дальнем Востоке.

ВЗГЛЯД: Насколько хорошо работает обратная связь между агентством и работодателем?

Г. Г.: Чем больше понимание работодателя, что подготовка кадров – это совместный вопрос, тем лучше для него готовятся кадры. Чем он больше вовлечен в процесс подготовки кадров, тем качественнее выйдет продукт по итогам обучения. Работодатели – это наши полноценные партнёры в поиске, в подборе персонала. Мы работаем в полном взаимодействии.

Конечно, порой бывает, что кадры не те, и не той квалификации, и их не хватает. Эта проблема известна на Дальнем Востоке. Экономика благодаря государственным мерам поддержки сильно развивается, и подготовка кадров за ней не успевает.

Поэтому сейчас востребованный тип образования – это короткие программы обучения, например, для безработных незанятых граждан. Обучение рабочим профессиям занимает от 4 до 10 месяцев. Люди обучаются и сразу же трудоустраиваются. С работодателями связь хорошая. Мы ежегодно замеряем оценки удовлетворённости нашей работой. Они достаточно высокие. Наша целевая аудитория – это резиденты территории опережающего развития свободного порта Владивостока и крупные инновационные проекты, поддержанные государством.

ВЗГЛЯД: Вы разрабатываете проекты, которые направлены на рост производительности труда. За счёт чего можно ее повышать?

Г. Г.: Производительность труда – сейчас одно из основных наших направлений. Новые производства на Дальнем Востоке, как правило, высокотехнологичны, там задействовано большое количество техники. Поэтому работникам нужно владеть всеми этими направлениями.

У нас есть обучение по производительности труда, это и бережливое производство, это и методика Кайдзен

(японская методика, основанная на непрерывном совершенствовании процессов производства – прим. ВЗГЛЯД), это различные современные способы внесения предложений по улучшению работы.

Но самое главное, чтобы основа образования соответствовала тем требованиям, которые предъявляет работодатель, и тому оборудованию, которое есть у работодателя. Если здесь будет несоответствие, ни о каком росте производительности труда не может быть и речи.

ВЗГЛЯД: Каковы предпочтения молодежи в профессиональной ориентации? Что у молодежи вызывает наибольший интерес? Совпадают ли ее интересы с запросами работодателей?

Г. Г.: Хороший вопрос. Мы замеряли кадровую потребность работодателей до 2025 года. На Дальнем Востоке планируется создание более 120 тысяч рабочих мест, 80% из которых – рабочие специальности. Не гуманитарные, а инженерные и рабочие профессии. Мы и ориентируем молодежь на эти профессии. Кстати, ее запросы меняются.

Сегодня молодому человеку уже необязательно хочется быть офисным работником или госслужащим. Люди видят новые заводы, видят, что рабочий – это не человек в замызганной робе, у него – чистая одежда, автоматизированное рабочее место. Такие предприятия действительно есть на Дальнем Востоке, не одно и не два. Мы это все показываем на встречах с молодёжью начиная со школьного возраста.

Мы даже профориентируем родителей, потому что, как правило, решение о профессии школьника принимают они.

Поэтому мы даже профориентационные родительские собрания проводим, чтобы рассказать о новых рабочих местах на Дальнем Востоке, в таких-то учебных заведениях, в которых можно обучиться, чтобы на эти рабочие места попасть, вплоть до того, какая заработная плата у человека будет, когда он завершит обучение и придёт на работу.

Всю эту информацию мы доносим до молодёжи, чтобы она действительно могла построить свой карьерный маршрут в жизни, понятный и перспективный. Наше агентство выпускает «Навигатор востребованных профессий» – это такой сборник, в котором указаны востребованные профессии до 2025 года на Дальнем Востоке. Там же указаны профессии, на которые можно обучиться на Дальнем Востоке. Указана заработная плата и какие-то преференции, которые работник получит.

ВЗГЛЯД: За 2018 год при содействии вашего агентства было трудоустроено более пяти тысяч человек на предприятия Дальнего Востока. А в этом году вы на какие показатели рассчитываете?

Г. Г.: Более 5 тысяч человек – мы считаем это своим личным рекордом. Но на этот год наша задача – трудоустроить не менее 7,5 тыс. человек. С учётом того, что постепенно экономика Дальнего Востока набирает обороты, наращивает темпы, ежегодно вводятся какие-то новые предприятия, мы считаем, что это вполне реальная цифра.