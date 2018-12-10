Как «Лидеры России» на Дальнем Востоке растят кадры по японской методике

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28 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 10:45  |  vz.ru
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Россия проедает советское нефтяное наследие

России предрекают дырку в бюджете на фоне падения нефтедобычиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Грядущее падение добычи нефти в Западной Сибири опустошит российский бюджет на триллионы рублей, которые могли бы пойти на финансирование национальных проектов по развитию образования, жилья и комфортной городской среды. Такой ужасающий сценарий рисует компания ЛУКОЙЛ. Грозит ли России потеря лидерства на рынке нефти и падение природной ренты? Подробности...
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Конфликт Индии и Пакистана может быть выгоден России

Недавно пакистанский лидер Имран Хан был в Пекине у Си ЦзиньпинаФото: Thomas Peter/Reuters
Обмен авиаударами между Индией и Пакистаном не приведет к полноценной войне между двумя странами – ядерные державы не воюют друг с другом, в этом и есть главный смысл обладания атомной бомбой. Тем не менее нынешнее военное столкновение в Южной Азии будет иметь далеко идущие геополитические последствия. Подробности...
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Что ответить на претензии Нурмагомедова к «порноспектаклю» в Махачкале

Знаменитый боец единоборств не стал сдерживать своих эмоций по поводу театральной постановкиФото: John Locher/AP/TASS
Знаменитый боец единоборств Хабиб Нурмагомедов счел нужным высказаться о театральном искусстве. По его мнению, идущий в Махачкале спектакль «Охота на мужчин» является «порнухой» и «оскорблением», за которое организаторы должны «понести наказание по закону». Что ж, в законе действительно есть четкие указания относительно того, как сам Нурмагомедов должен реагировать на этот спектакль. Подробности...
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Швеция получила новый повод для антироссийской шпиономании

Шведские спецслужбы активно ищут «российских агентов»Фото: Rob Schoenbaum/ZUMA/ТАСС
Шведская контрразведка заявляет, что арестовала «российского агента». В этом деле уже замечены некоторые странности и нестыковки. Что известно об этом человеке, как инцидент комментируют в России и как обычно ищут «русских шпионов» в рядах шведского общества? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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У кого чистая совесть, тот хакеров не боится

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Радио Europe 1 собрало досье на полмиллиона слушателей. И снабдило характеристиками: «идиот», «гомик», «фашист». Досье украли хакеры и отправили в СМИ. Публикация произвела эффект если не разорвавшейся бомбы, то рванувшей канализации. Подробности...
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Пять лет Майдана – современное искусство погрома

Андрей Манчук, политолог
Украинские националисты разгромили выставку китчевых портретов Тараса Шевченко. Погром поддержал дьякон Владимирского собора Ярослав Ясенец. Он назвал картины «дегенеративным искусством», прямо процитировав Адольфа Гитлера. Подробности...
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Не забудьте навсегда выключить телевизор

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Из новостей вырисовывалась апокалиптическая картина войны всех против всех и единого порыва ненависти всего мира к русским. Отовсюду звучали тревожные сообщения: русских не заселили в отель в Чехии, оскорбили в Германии, задержали в США. Подробности...
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      Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
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          Как «Лидеры России» на Дальнем Востоке растят кадры по японской методике

          Финалисты «Лидеров России» признаются, что конкурс стимулировал их к более активной работе   28 февраля 2019, 10:36
          Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
          Текст: Евгений Романов,
          Оксана Борисова

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          «Молодому человеку уже необязательно хочется быть офисным работником или госслужащим», – рассказал газете ВЗГЛЯД замгендиректора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Гасан Гасанбалаев. Год назад, после победы на конкурсе «Лидеры России», он получил повышение и теперь курирует кадровую политику в Приморье.

          После прошлогодних «Лидеров России» карьера финалиста этого конкурса, молодого управленца Гасана Гасанбалаева, явно пошла в гору. До тех пор он работал представителем Агентства по развитию человеческого капитала в Якутии, а до этого – руководителем отдела министерства по делам молодёжи и семейной политике республики. Но уже в октябре Гасанбалаев был назначен заместителем генерального директора и руководителем представительства своего агентства. Он переехал из Якутска во Владивосток, где возглавил филиал этой структуры.

          Основная забота Гасанбалаева теперь – помогать обеспечивать трудовыми ресурсами крупные инвестиционные проекты в Приморье, добиваться, чтобы качество и количество выпускаемых учебными заведениями работников соответствовало потребностям и требованиям работодателей.

          Результат – при содействии агентства на предприятия Дальнего Востока за прошлый год трудоустроено более 5 тысяч человек. Отделение агентства под руководством Гасанбалаева курирует проекты, которые нацелены на рост производительности труда, они помогают молодёжи и школьникам более четко и осознанно выбрать профессиональную ориентацию. Кроме того, агентство развивает новые формы занятости.

          О том, какие новые задачи ставит он перед собой на новом месте работы и жительства, заместитель генерального директора и руководитель представительства Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Гасан Гасанбалаев рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД.

          ВЗГЛЯД: Гасан Джафарович, насколько легко вам дался переезд во Владивосток?

          Гасан Гасанбалаев: То, что я остался на Дальнем Востоке, для меня тоже было важно. Я этот регион люблю и хочу приносить ему пользу.  Переезд – это не очень просто, конечно, потому что я родился в Якутске и всю жизнь прожил там.

          Гасан Гасанбалаев (фото:лидерыроссии.рф)
          Гасан Гасанбалаев (фото:лидерыроссии.рф)

          Но где-то, может быть, и конкурс «Лидеры России» подтолкнул, расширил сознание, скажем так. Поэтому в октябре прошлого года я переехал. Нисколько не жалею. Интересная работа, прекрасный город, прекрасный климат. Я думаю, что в сегодняшнем мире никаких границ уже нет, кроме как в наших головах. Поэтому не вижу никаких сложностей и препятствий при переезде.

          ВЗГЛЯД: Насколько сложно выполнять вашу главную профессиональную задачу: обеспечивать трудовыми ресурсами крупные информационные проекты?

          Г. Г.: На Дальнем Востоке, на такой огромной территории, в целом живет не очень много людей. А специалистов высшей квалификации, как правило, нет совсем. Как раз наше агентство создано для того, чтобы кадровый вопрос не стал риском для реализации того или иного проекта.

          Мы столкнулись с очень серьёзным дисбалансом на рынке труда Дальнего Востока, в том плане, что специалистов либо вообще не готовят, либо готовят в очень небольшом количестве. А в каких-то направлениях, наоборот, большой переизбыток специалистов. Поэтому мы взаимодействуем с учебными заведениями по корректировке контрольных цифр приёма.

          Мы пытаемся максимально вовлечь работодателей в процесс подготовки кадров, чтоб они с самого начала следили за студентами, смотрели за их профессиональным ростом, привлекали на стажировки или практики. Мы с 2015 года работаем как агентство, и за это время совместно с учебными заведениями нам пришлось открыть и лицензировать 24 новые специальности. По ним специалистов вообще не готовили, но они нужны здесь, на Дальнем Востоке.

          ВЗГЛЯД: О каких новых формах, каких профессиях идет речь?

          Г. Г.: Например, в прошлом году во Владивостоке начал реализовываться инвестиционный проект индийской компании KGK в области алмазно-гранильной отрасли, которому требовались огранщики бриллиантов. На рынке труда Владивостока их вообще не было, и мы совместно с администрацией города, с самой компанией, с московским учебным заведением открыли здесь эту специальность.

          Это короткие программы обучения порядка 4 месяцев на предприятии, сначала теория, затем практика. И вот в прошлом году 50 человек у нас обучили на эту специальность и трудоустроили в компанию. Переводить их откуда-либо было бы намного дороже. Ну и плюс были трудоустроены люди здесь, на Дальнем Востоке.

          ВЗГЛЯД: Насколько хорошо работает обратная связь между агентством и работодателем?

          Г. Г.: Чем больше понимание работодателя, что подготовка кадров – это совместный вопрос, тем лучше для него готовятся кадры. Чем он больше вовлечен в процесс подготовки кадров, тем качественнее выйдет продукт по итогам обучения. Работодатели – это наши полноценные партнёры в поиске, в подборе персонала. Мы работаем в полном взаимодействии.

          Конечно, порой бывает, что кадры не те, и не той квалификации, и их не хватает. Эта проблема известна на Дальнем Востоке. Экономика благодаря государственным мерам поддержки сильно развивается, и подготовка кадров за ней не успевает.

          Поэтому сейчас востребованный тип образования – это короткие программы обучения, например, для безработных незанятых граждан. Обучение рабочим профессиям занимает от 4 до 10 месяцев. Люди обучаются и сразу же трудоустраиваются. С работодателями связь хорошая. Мы ежегодно замеряем оценки удовлетворённости нашей работой. Они достаточно высокие. Наша целевая аудитория – это резиденты территории опережающего развития свободного порта Владивостока и крупные инновационные проекты, поддержанные государством.

          ВЗГЛЯД: Вы разрабатываете проекты, которые направлены на рост производительности труда. За счёт чего можно ее повышать?

          Г. Г.: Производительность труда – сейчас одно из основных наших направлений. Новые производства на Дальнем Востоке, как правило, высокотехнологичны, там задействовано большое количество техники. Поэтому работникам нужно владеть всеми этими направлениями.

          У нас есть обучение по производительности труда, это и бережливое производство, это и методика Кайдзен

          (японская методика, основанная на непрерывном совершенствовании процессов производства – прим. ВЗГЛЯД), это различные современные способы внесения предложений по улучшению работы.

          Но самое главное, чтобы основа образования соответствовала тем требованиям, которые предъявляет работодатель, и тому оборудованию, которое есть у работодателя. Если здесь будет несоответствие, ни о каком росте производительности труда не может быть и речи.

          ВЗГЛЯД: Каковы предпочтения молодежи в профессиональной ориентации? Что у молодежи вызывает наибольший интерес? Совпадают ли ее интересы с запросами работодателей?

          Г. Г.: Хороший вопрос. Мы замеряли кадровую потребность работодателей до 2025 года. На Дальнем Востоке планируется создание более 120 тысяч рабочих мест, 80% из которых – рабочие специальности. Не гуманитарные, а инженерные и рабочие профессии. Мы и ориентируем молодежь на эти профессии. Кстати, ее запросы меняются.

          Сегодня молодому человеку уже необязательно хочется быть офисным работником или госслужащим. Люди видят новые заводы, видят, что рабочий – это не человек в замызганной робе, у него – чистая одежда, автоматизированное рабочее место. Такие предприятия действительно есть на Дальнем Востоке, не одно и не два. Мы это все показываем на встречах с молодёжью начиная со школьного возраста.

          Мы даже профориентируем родителей, потому что, как правило, решение о профессии школьника принимают они.

          Поэтому мы даже профориентационные родительские собрания проводим, чтобы рассказать о новых рабочих местах на Дальнем Востоке, в таких-то учебных заведениях, в которых можно обучиться, чтобы на эти рабочие места попасть, вплоть до того, какая заработная плата у человека будет, когда он завершит обучение и придёт на работу.

          Всю эту информацию мы доносим до молодёжи, чтобы она действительно могла построить свой карьерный маршрут в жизни, понятный и перспективный. Наше агентство выпускает «Навигатор востребованных профессий» – это такой сборник, в котором указаны востребованные профессии до 2025 года на Дальнем Востоке. Там же указаны профессии, на которые можно обучиться на Дальнем Востоке. Указана заработная плата и какие-то преференции, которые работник получит. 

          ВЗГЛЯД: За 2018 год при содействии вашего агентства было трудоустроено более пяти тысяч человек на предприятия Дальнего Востока. А в этом году вы на какие показатели рассчитываете?

          Г. Г.: Более 5 тысяч человек – мы считаем это своим личным рекордом. Но на этот год наша задача – трудоустроить не менее 7,5 тыс. человек. С учётом того, что постепенно экономика Дальнего Востока набирает обороты, наращивает темпы, ежегодно вводятся какие-то новые предприятия, мы считаем, что это вполне реальная цифра.


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