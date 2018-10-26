«Лидеры России» избавились от нечестных и «блатных»

«Когда пройдет финал, я буду приезжать в регионы, буду вас всех собирать, и будем вместе общаться с руководителями той или иной области», – пообещал участникам полуфинала конкурса «Лидеры России» в Центральном федеральном округе полпред в ЦФО Игорь Щеголев. В субботу наставники конкурса рассказали участникам, как будут «разрушаться невидимые стены», мешающие раскрытию управленческих талантов.

Корпоративному университету Сбербанка, который «бросил якорь» на живописном берегу Истры в деревне Аносино, не впервой принимать капитанов большого бизнеса и политических тяжеловесов. Но далеко не каждый день этот уголок «подмосковной Швейцарии» собирает потенциальных лидеров России – будущих топ-менеджеров, управленцев высшего звена, и, кто знает, возможно, будущих министров и губернаторов. В субботу, здесь стартовал первый полуфинал всероссийского, а с нынешнего года – и международного конкурса «Лидеры России». Подмосковье принимало участников состязания из 18 областей Центрального федерального округа.

А через три дня здесь же пройдет второй полуфинал. Не вполне обычный «двухсерийный» формат объясняется просто: инициативных людей, которые решили попытать свои силы, очень много – всего на конкурс подано больше 227 тысяч заявок, и под 30 процентов из них – из ЦФО. «А Центральный федеральный округ – наверное, самый конкурентный», – сказал, приветствуя участников соревнования, наставник конкурса, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он напомнил: в режиме жесткой конкуренции отбор прошли около 900 участников – и это на три сотни больше, чем в прошлом году.

«Вы представляете большую по европейском меркам территорию, которая может потягаться с любой страной», – обратился к «центровым» конкурсантам полпред в ЦФО Игорь Щеголев.

Чувствовалось, что оптимизма участникам, собравшимся в конференц-зале Корпоративного университета, придают не только солнце, которое решило в этот день выйти из-за февральских туч, и не только вдохновляющие речи наставников, – но и сам факт того, что позади остались дистанционный конкурс, и «ретест» (то есть очная перепроверка тех оценок, которые были получены «в удаленном доступе»). «Сложновато было пройти эту повторную проверку», – поделился с газетой ВЗГЛЯД один из полуфиналистов, Борис Восканов из Белогорода.

«Вижу в зале много горящих глаз – это очень здорово! В первую очередь хочу вас поздравить, потому что вы уже совершили важную победу», – обратился к конкурсантам Сергей Кириенко, и добавил: «Главное соревнование в жизни – это соревнование с самим собой, с собственной ленью, с собственными страхами, с собственными опасениями. В этом соревновании вы уже победили».

Наставник напомнил о ретесте – честность и справедливость оценок должны были подтвердить все конкурсанты. «Кстати, не все прошли, – заметил Кириенко. – В среднем 16% по стране не подтверждают результата...». Но если и были попытки сжульничать, то это, с одной стороны, говорит о высоком интересе к конкурсу, заметил наставник. Но, подчеркнул он,

«люди, которые стремятся сделать карьеру, смухлевав, нам не нужны».

Принципиально нужно и важно выполнить задачу, которую поставил президент Владимир Путин, который дал старт конкурсу – создать социальный лифт, который был обеспечил честную и прозрачную вертикальную мобильность. «Не по блату, не по связям, а исключительно по своим талантам, профессионализму, воле, настойчивости, работоспособности. Поэтому жесткие условия и поголовная перепроверка – это обязательное условие, которое поставил президент при реализации этого конкурса», – подчеркнул Кириенко.

«Лифт» уже работает. Из 100 победителей прошлого конкурса более 80 человек получили уже новые высокие назначения, напомнил первый замглавы администрации президента. В том числе это два новых губернатора – Ямала и Амурской области. «Что важно – они, будучи назначенными президентом, потом получили всенародную поддержку на выборах», – отметил Кириенко. Четыре победителя – сейчас заместители федеральных министров. «Уже ваш финал приближается, а назначения среди победителей первого финала продолжаются», – рассказал наставник.

Появились новые партнеры конкурса – 20 крупнейших российских компаний, в том числе Сбербанк, «Газпромнефть», Лукойл, РЖД, Росатом, Ростех, Роснефть. «Что важно, все партнеры конкурса добавляют свои задания, – указал Кириенко. – Если в прошлом году превалировали учебные задания, то теперь предстоит решать практические задачи. «Весь финал построен на заданиях, которые дали компании-партнеры», – сообщил Кириенко. Уже сейчас партнеры начинают присматривать для себя интересных управленцев, уже с 700 участниками полуфиналов во всех остальных округах провели собеседования HR-службы крупнейших компаний.

«Экспертный и наблюдательный совет отобрал такие задания, которые взяты из реальной жизни,

– чуть позже рассказал журналистам руководитель конкурса, гендиректор АНО «Россия страна возможностей» Алексей Комиссаров. – Это те ситуации, с которыми сталкиваются наши компании-партнеры, с которыми сталкиваются руководители регионов. Надеюсь, что во время полуфиналов, и особенно, финала, мы сможем не только найти новых управленцев, но и найти решения как для компаний-партнеров, так и для регионов».

Таким образом, удается одолеть давнюю проблему: когда инициативному и знающему человеку приходилось крайне даже не то, что «пробиться наверх», но просто поделиться своими идеями и предложениями с теми, кто принимает решения. Полпред Щеголев, взяв слово, напомнил присказку, бытующую среди управленцев и фиксирующую печальную тенденцию: «Если ты работаешь, то работать не с кем. А если ищешь работу, то тебе не устроится». «Одна из задач этого конкурса – сломать эту устойчивую и не очень правильную формулу», – подчеркнул Щеголев. Руководители регионов, особенно те, кто приходят на эту работу в первый раз, часто говорят о том, что им сложно найти эффективных управленцев, заметил он. Поэтому, мотивировал полпред участников состязания – надо искать шанс для самореализации не в столице, а у себя дома.

Полпред в ЦФО пообещал свою поддержку: «Когда пройдет финал, я буду приезжать в регионы, буду вас всех собирать, и будем вместе общаться с руководителями той или иной области. И им будет полезно на вас посмотреть, и мне тоже будет важно понимать, что вы не остались за бортом».

«Ребята из Ивановской области, поднимите руки, пожалуйста! Горжусь вами, молодцы!», – обратился к конкурсантам, приехавшим из «текстильной столицы России» губернатор области Станислав Воскресенский. Он указал на ту же проблему, о которой только что говорил полпред Щеголев. Горизонтальные связи нарушены, повсюду «незримые стены», через которые сложно пробиться – притом, что «у нас очень много талантливых, целеустремленных людей», – констатировал губернатор. Воскресенский привел пример Майи Силкиной из Иваново – благодаря прошлогоднему конкурсу «Лидеры России» она смогла представить несколько проектов по развитию здравоохранения в регионе. «Но до этого о Майе никто из имеющих отношения к этой сфере и не слышал. Сейчас Майя нам помогает – возглавляет комиссию по здравоохранению в общественной палате области», – отметил Воскресенский.

Второй конкурс «взломал» и возрастной барьер. «В прошлом году было много замечаний – почему потолок по участникам был 50 лет? Действительно, появилось много интересных, опытных управленцев. И появились целые династии.

Я знаю, что в этом зале два участника – отец и сын, Вадим и Евгений Удаловы из Твери. Покажитесь!», – обратился Кириенко. Зал встретил трудовую династию аплодисментами. «И есть два родных брата, Алексей и Андрей Ивановы из Московской области», – добавил наставник. «Семейный подряд» тоже оценили овацией.

Неизменным остается и право получить и миллион рублей на повышение квалификации в любом российском вузе.

Увеличилось число наставников. С участниками конкурса работают замглавы АП, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-премьер Максим Акимов, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, напомнил Кириенко. «Справедливо будет сказать, что у этого конкурса есть главный наставник. Это президент России». – добавил первый зам гендиректора ТАСС, член наблюдательного совета «Лидеров России» Михаил Гусман. Напомним, что конкурс «Лидеры России» – это флагманский проект платформы «Россия – страна возможностей», запущенной по инициативе Владимира Путина.

На эту тему

Как полагают конкурсанты, с учетом внимания главного наставника к социальным проблемам, в нынешнем конкурсе появилось новое задание « Сердце лидера ». Участникам региональных полуфиналов предложено лично реализовать социальный проект, «направленный на благо общества или отдельных социальных групп», а затем загрузить в личные кабинеты на сайте конкурса видеоотчет о его выполнении.

«На сегодняшний день уже больше 200 человек поделились теми результатами, которые они достигли в рамках конкурса «Сердце Лидера», – рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель конкурса, гендиректор АНО «Россия – страна возможостей» Алексей Комиссаров. Собеседник упомянул один из многих проектов, которые его заинтересовали.

«Ребята организовали такую кампанию – они ездят по домам престарелых, и записывают истории пожилых людей, – рассказал Комиссаров. – Смысл этой акции – не только в том, чтобы проявить уважение к людям, которые прожили долгую интересную жизнь, но и поделиться опытом этих людей с молодежью, и вообще – со всей страной. Ведь зачастую это люди, которые разрабатывали промышленные проекты в нашей стране, решали научные задачи, государственные задачи. Это опыт, который, я уверен, пригодится молодым людям». В частности, пояснил собеседник, это можно использовать в программах профориентации молодых специалистов.

О своем социальном проекте газете ВЗГЛЯД рассказал полуфиналист из Белгорода Борис Восканов. «Я много лет занимаюсь регби на любительском уровне – и в Белгороде, и в Москве. Организовывал тренировки детских секций, и как мне кажется, успешно. Нынешняя идея заключается в социализации ребят из детских домов – устраиваем совместные тренировки с ребятами из обычных общеобразовательных школ. Причем игры именно на базе «обычных школ», играем и со студенческой командой Белгородского технологического университета».

Москвичка Мария Мещерякова также посвятила свое «Сердце лидера» детдомовцам – сиротам, и тем, кто осиротел при живых родителях. «Еженедельно мы приезжаем детский дом на юго-востоке Москвы, в Кузьминках, посещаем маленьких деток. У детей в детдомах нет опыта того, что такое семья, что такое, когда им просто читают сказки. Само ощущение того, что они кому-то важны – очень ценное», – рассказала Мария газете ВЗГЛЯД. Что же касается ожиданий от конкурса, то собеседница очень рассчитывает получить знания от наставников. «Возможность познакомиться с концентрированным опытом лучших управленцев страны – это то, что не получишь ни через один учебник», – подчеркивает Мещерякова.

«Для меня конкурс – это в первую очередь, оценка себя. Понять, какие качества у меня еще слабые, что еще нужно развить», – в свою очередь, рассказывает Борис Восканов.

О том, что предстоит серьезная проверка знаний и умений, участникам конкурса говорил и Сергей Кириенко, настраивавший участников состязания одновременно на конкуренцию и взаимовыручку. «Все только начинается. Конкуренция будет жесткой, – предупредил и обнадежил наставник. – Впереди сложные дни полуфинала, после этого в марте в Сочи состоится финал».

Боевой и товарищеский дух конкурсантов поддержал Михаил Гусман, причем в довольно неожиданном формате. «Каждый раз, когда меня приглашают на трибуну этого конкурса, почему-то все время хочется завершить выступление стихами, – рассказал Гусман. – Был такой, к сожалению сейчас подзабытый, великий русский поэт Александр Твардовский – и у него, в поэме «За далью – даль» есть строчки, которые очень хорошо ложатся на мое и ваше сегодняшнее настроение:

За годом – год, за вехой – веха,

За полосою – полоса.

Нелегок путь.

Но ветер века –

Он в наши дует паруса...»

«Так было в XX веке, и, я уверен, так будет в XXI!», – уверен Гусман.