«Лидеры России» избавились от нечестных и «блатных»

Взгляд
17 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:07  |  vz.ru
Разделы

США готовят серьезную угрозу российскому СПГ

Санкции США могут остановить новый судостроительный завод «Звезда» Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Американские сенаторы придумали в дополнение к уже «известным» угрозам два «новых» наказания для России. Теперь США против не только «Северного потока – 2», но и российского СПГ. А после украинской провокации в Керченском проливе США невзлюбили и российское судостроение. Как Вашингтон может навредить России в этих сферах? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Порошенко притворяется Путиным

И Путин, и Порошенко любят полетать на истребителе, вот только в России военная авиация развивается, а Украине хвастаться нечемФото: TASS/Presidential Press Service/Reuters,
Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
Забавный парадокс подбросила избирательная кампания на Украине. Действующий президент Порошенко ведет ее под девизом «Либо я, либо Путин», но сам при этом копирует стиль Путина. Он позирует в кабине истребителя, делает селфи в обнимку с детьми. Своим поведением плагиатор Порошенко наводит на мысль: может, в Киеве попросту нужен второй Путин? Только такой сильный лидер может поднять страну? Подробности...
Перейти а раздел…

Ракетоносец-невидимка пятого поколения обрел конкретные очертания

Созданный как одно крыло ПАК ДА смотрится прекрасно, но реально в войска поступит ой как нескороФото: кадр из видео
Одни бомбардировщики из семейства «Ту» могут прорывать ПВО, другие – летать на рекордные расстояния. «Русский стелс» ПАК ДА призван совмещать обе эти «убойные» характеристики. Этот ракетоносец пятого поколения должен войти в строй через 10 лет. Но хватит ли российской «оборонке» сил и средств на постройку этой чудесной техники? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему советская армия капитулировала в Афганистане

Споры о смысле той войны продолжаются спустя тридцать лет после ее окончанияФото: Виктор Будан, И. Ходжаев/ТАСС
«Оккупанты», «колонизаторы» и «убийцы афганского народа». Именно такими словами вот уже три десятилетия многие называют тех, кто участвовал в конфликте в Афганистане. Сегодня, в день 30-летия вывода войск из ДРА, необходимо заново дать оценку тому, что делала советская армия в Афганистане и каким должно быть отношение к ветеранам-афганцам. Подробности...
Перейти а раздел…

России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему русским не нравится демократия

Михаил Рогожников, политолог, заместитель главного редактора журнала «Эксперт»
Наш обыватель не верил телевидению 90-х, ненавидел его. Оно убеждало зрителя в торжестве демократии made in USA, это была единая линия, были споры хозяйствующих субъектов, но «реакционерам» и «совкам» путь на экраны был закрыт. Подробности...

Карманные нацисты Петра Порошенко

Андрей Манчук, политолог
Представители С-14 не скрывают своего сотрудничества со Службой безопасности Украины. Лидер неонацистов Евгений Карась открыто фотографируется вместе с президентом Петром Порошенко и генпрокурором Юрием Луценко. Это настоящий симбиоз. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Афганистан был полем битвы за глобальное доминирование

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Если бы у СССР всё получилось и Афганистан бы стал социалистическим, становление советской идеологии в мире стало бы необратимым, а западный идеологический проект начал бы сворачиваться. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
    Перейти а раздел…

    Как понимать феминисток

    Обсуждение: 10 комментариев

    В борьбе с «Северным потоком – 2» США пошли по пути Гитлера

    Обсуждение: 19 комментариев

    Кто заплатит за «мусорную реформу»

    Обсуждение: 11 комментариев
      Перейти а раздел…

      Путин вышел на татами спортивного центра в Сочи

      После продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран Владимир Путин приехал в четверг вечером в спортивный центр «Юг-Спорт» в Сочи. Глава государства встретился с представителями сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбе
      Подробности...

      День влюбленных в разных странах мира празднуют по-разному

      14 февраля по всему миру отмечается День святого Валентина или День всех влюблённых. Смысл праздника заключается в том, чтобы подарить любимому человеку некий подарок в виде цветов, конфет или игрушек в форме красного сердечка – известнейшего символа любви
      Подробности...

      Умер Сергей Юрский

      Народный артист РСФСР Сергей Юрский ушел из жизни на 84-м году после долгой болезни, причиной названа остановка сердца. Зрители запомнят его по многочисленным ролям в театре и кино (на фото – Юрский в роли Остапа Бендера). В Москве планируют увековечить его память
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Кому в скандале с программой «Кто хочет стать миллионером?» вы верите больше?
        • Илье Беру

        • Александру Друзю

        • Не верю обоим

        Получат ли идеи феминизма массовую поддержку в России?
        • Никогда не получат

        • Да, через 10 лет

        • Да, через 20 лет

        • Это уже давно произошло

        Как вы оцениваете личность полковника Владимира Квачкова?
        • Герой

        • Злодей

        • Жертва

        • Свой вариант (указать в комментариях)

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:«Калашников» показал самовзрывающийся беспилотник

          Главная тема


          «Черные лесорубы» обходятся российской экономике слишком дорого

          армия России


          Принятие на вооружение новейшей российской бомбы отложили

          показания экс-премьера


          ФБР занялось расследованием хищения выделенных Украине кредитов

          чрезвычайное происшествие


          Появилось видео момента обрушения в университете ИТМО в Петербурге

          Видео

          боевая машина


          Обнародовано видео испытаний новейшего российского танка

          нераскрытая тайна


          Шведы выдвинули свою версию гибели группы Дятлова

          армия и вооружения


          Неограниченная дальность полета ракеты «Буревестник» подтверждена на испытаниях

          запоздалое признание


          Кто ответит за фейковую химическую атаку и настоящую бомбежку в Сирии

          армия и вооружения


          Ракетоносец-невидимка пятого поколения обрел конкретные очертания

          Женщина Востока


          Инокиня Евгения (Сеньчукова): Можно родиться мусульманкой, а стать феминисткой

          Стратегия роста


          Александр Бузгалин: Куда и как России вкладывать ресурсы

          Хроники Мордора


          Игорь Мальцев: Каждый приличный немец думает о переезде в Москву

          на ваш взгляд


          Кому в скандале с программой «Кто хочет стать миллионером?» вы верите больше?

          «Лидеры России» избавились от нечестных и «блатных»

          Участникам конкурса предстоит пройти жесткий конкурентный отбор   16 февраля 2019, 17:00
          Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
          Текст: Михаил Мошкин

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          «Когда пройдет финал, я буду приезжать в регионы, буду вас всех собирать, и будем вместе общаться с руководителями той или иной области», – пообещал участникам полуфинала конкурса «Лидеры России» в Центральном федеральном округе полпред в ЦФО Игорь Щеголев. В субботу наставники конкурса рассказали участникам, как будут «разрушаться невидимые стены», мешающие раскрытию управленческих талантов.

          Корпоративному университету Сбербанка, который «бросил якорь» на живописном берегу Истры в деревне Аносино, не впервой принимать капитанов большого бизнеса и политических тяжеловесов. Но далеко не каждый день этот уголок «подмосковной Швейцарии» собирает потенциальных лидеров России  – будущих топ-менеджеров, управленцев высшего звена, и, кто знает, возможно, будущих министров и губернаторов. В субботу, здесь стартовал первый полуфинал всероссийского, а с нынешнего года – и международного конкурса «Лидеры России». Подмосковье принимало участников состязания из 18 областей Центрального федерального округа.

          А через три дня здесь же пройдет второй полуфинал. Не вполне обычный «двухсерийный» формат объясняется просто: инициативных людей, которые решили попытать свои силы, очень много – всего на конкурс подано больше 227 тысяч заявок, и под 30 процентов из них – из ЦФО. «А Центральный федеральный округ – наверное, самый конкурентный», – сказал, приветствуя участников соревнования, наставник конкурса, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он напомнил: в режиме жесткой конкуренции отбор прошли около 900 участников – и это на три сотни больше, чем в прошлом году.

          «Вы представляете большую по европейском меркам территорию, которая может потягаться с любой страной», – обратился к «центровым» конкурсантам полпред в ЦФО Игорь Щеголев.

          Чувствовалось, что оптимизма участникам, собравшимся в конференц-зале Корпоративного университета, придают не только солнце, которое решило в этот день выйти из-за февральских туч, и не только вдохновляющие речи наставников, – но и сам факт того, что позади остались дистанционный конкурс, и «ретест» (то есть очная перепроверка тех оценок, которые были получены «в удаленном доступе»). «Сложновато было пройти эту повторную проверку», – поделился с газетой ВЗГЛЯД один из полуфиналистов, Борис Восканов из Белогорода.

          «Вижу в зале много горящих глаз – это очень здорово! В первую очередь хочу вас поздравить, потому что вы уже совершили важную победу», – обратился к конкурсантам Сергей Кириенко, и добавил: «Главное соревнование в жизни – это соревнование с самим собой, с собственной ленью, с собственными страхами, с собственными опасениями. В этом соревновании вы уже победили».

          Наставник напомнил о ретесте – честность и справедливость оценок должны были подтвердить все конкурсанты. «Кстати, не все прошли, – заметил Кириенко. – В среднем 16% по стране не подтверждают результата...».  Но если и были попытки сжульничать, то это, с одной стороны, говорит о высоком интересе к конкурсу, заметил наставник. Но, подчеркнул он,

          «люди, которые стремятся сделать карьеру, смухлевав, нам не нужны».

          Принципиально нужно и важно выполнить задачу, которую поставил президент Владимир Путин, который дал старт конкурсу – создать социальный лифт, который был обеспечил честную и прозрачную вертикальную мобильность. «Не по блату, не по связям, а исключительно по своим талантам, профессионализму, воле, настойчивости, работоспособности. Поэтому жесткие условия и поголовная перепроверка – это обязательное условие, которое поставил президент при реализации этого конкурса», – подчеркнул Кириенко.

          «Лифт» уже работает. Из 100 победителей прошлого конкурса более 80 человек получили уже новые высокие назначения, напомнил первый замглавы администрации президента. В том числе это два новых губернатора – Ямала и Амурской области. «Что важно – они, будучи назначенными президентом, потом получили всенародную поддержку на выборах», – отметил Кириенко. Четыре победителя – сейчас заместители федеральных министров. «Уже ваш финал приближается, а назначения среди победителей первого финала продолжаются», – рассказал наставник.

          Появились новые партнеры конкурса – 20 крупнейших российских компаний, в том числе Сбербанк, «Газпромнефть», Лукойл, РЖД, Росатом, Ростех, Роснефть. «Что важно, все партнеры конкурса добавляют свои задания, – указал Кириенко. – Если в прошлом году превалировали учебные задания, то теперь предстоит решать практические задачи. «Весь финал построен на заданиях, которые дали компании-партнеры», – сообщил Кириенко. Уже сейчас партнеры начинают присматривать для себя интересных управленцев, уже с 700 участниками полуфиналов во всех остальных округах провели собеседования HR-службы крупнейших компаний.

          «Экспертный и наблюдательный совет отобрал такие задания, которые взяты из реальной жизни,

          – чуть позже рассказал журналистам руководитель конкурса, гендиректор АНО «Россия страна возможностей» Алексей Комиссаров. – Это те ситуации, с которыми сталкиваются наши компании-партнеры, с которыми сталкиваются руководители регионов. Надеюсь, что во время полуфиналов, и особенно, финала, мы сможем не только найти новых управленцев, но и найти решения как для компаний-партнеров, так и для регионов».

          Таким образом, удается одолеть давнюю проблему: когда инициативному и знающему человеку приходилось крайне даже не то, что «пробиться наверх», но просто поделиться своими идеями и предложениями с  теми, кто принимает решения. Полпред Щеголев, взяв слово, напомнил присказку, бытующую среди управленцев и фиксирующую печальную тенденцию: «Если ты работаешь, то работать не с кем. А если ищешь работу, то тебе не устроится». «Одна из задач этого конкурса – сломать эту устойчивую и не очень правильную формулу», – подчеркнул Щеголев. Руководители регионов, особенно те, кто приходят на эту работу в первый раз, часто говорят о том, что им сложно найти эффективных управленцев, заметил он. Поэтому, мотивировал полпред участников состязания – надо искать шанс для самореализации не в столице, а у себя дома.

          Полпред в ЦФО пообещал свою поддержку: «Когда пройдет финал, я буду приезжать в регионы, буду вас всех собирать, и будем вместе общаться с руководителями той или иной области. И им будет полезно на вас посмотреть, и мне тоже будет важно понимать, что вы не остались за бортом».

          «Ребята из Ивановской области, поднимите руки, пожалуйста! Горжусь вами, молодцы!», – обратился к конкурсантам, приехавшим из  «текстильной столицы России» губернатор области Станислав Воскресенский. Он указал на ту же проблему, о которой только что говорил полпред Щеголев.  Горизонтальные связи нарушены, повсюду «незримые стены», через которые сложно пробиться – притом, что «у нас очень много талантливых, целеустремленных людей», – констатировал губернатор. Воскресенский привел пример Майи Силкиной  из Иваново – благодаря прошлогоднему конкурсу «Лидеры России» она смогла представить несколько проектов по развитию здравоохранения в регионе. «Но до этого о Майе никто из имеющих отношения к этой сфере и не слышал. Сейчас Майя нам помогает – возглавляет комиссию по здравоохранению в общественной палате области», – отметил Воскресенский.

          Второй конкурс «взломал» и возрастной барьер. «В прошлом году было много замечаний – почему потолок по участникам был 50 лет? Действительно, появилось много интересных, опытных управленцев. И появились целые династии.

          Я знаю, что в этом зале два участника – отец и сын, Вадим и Евгений Удаловы из Твери. Покажитесь!», – обратился Кириенко. Зал встретил трудовую династию аплодисментами. «И есть два родных брата, Алексей и Андрей Ивановы из Московской области», – добавил наставник. «Семейный подряд» тоже оценили овацией.

          Неизменным остается и право получить и миллион рублей на повышение квалификации в любом российском вузе.

          Увеличилось  число наставников. С участниками конкурса работают замглавы АП, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-премьер Максим Акимов, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, напомнил Кириенко. «Справедливо будет сказать, что у этого конкурса есть главный наставник. Это президент России».  – добавил первый зам гендиректора ТАСС, член наблюдательного совета «Лидеров России» Михаил Гусман. Напомним, что конкурс «Лидеры России» – это флагманский проект платформы «Россия – страна возможностей», запущенной по инициативе Владимира Путина.

          Как полагают конкурсанты, с учетом внимания главного наставника к социальным проблемам, в нынешнем конкурсе появилось новое задание «Сердце лидера». Участникам региональных полуфиналов предложено лично реализовать социальный проект, «направленный на благо общества или отдельных социальных групп», а затем загрузить в личные кабинеты на сайте конкурса видеоотчет о его выполнении. 

          «На сегодняшний день уже больше 200 человек поделились  теми результатами, которые они достигли в рамках конкурса «Сердце Лидера», – рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель конкурса, гендиректор АНО «Россия – страна возможостей» Алексей Комиссаров. Собеседник упомянул один из многих проектов, которые его заинтересовали.

          «Ребята организовали такую кампанию – они ездят по домам престарелых, и записывают истории пожилых людей, – рассказал Комиссаров. – Смысл этой акции – не только в том, чтобы проявить уважение к людям, которые прожили долгую интересную жизнь, но и поделиться опытом этих людей с молодежью, и вообще – со всей страной. Ведь зачастую это люди, которые разрабатывали промышленные проекты в нашей стране, решали научные задачи, государственные задачи. Это опыт, который, я уверен, пригодится молодым людям». В частности, пояснил собеседник, это можно использовать в программах профориентации молодых специалистов.

          О своем социальном проекте газете ВЗГЛЯД рассказал полуфиналист из Белгорода Борис Восканов. «Я много лет занимаюсь регби на любительском уровне – и в Белгороде, и в Москве. Организовывал тренировки детских секций, и как мне кажется, успешно. Нынешняя идея заключается в социализации ребят из детских домов – устраиваем совместные тренировки с ребятами из обычных общеобразовательных школ. Причем игры именно на базе «обычных школ», играем и со студенческой командой Белгородского технологического университета».

          Москвичка Мария Мещерякова также посвятила свое «Сердце лидера» детдомовцам – сиротам, и  тем, кто осиротел при живых родителях. «Еженедельно мы приезжаем детский дом на юго-востоке Москвы, в Кузьминках, посещаем маленьких деток. У детей в детдомах нет опыта того, что такое семья, что такое, когда им просто читают сказки. Само ощущение того, что они кому-то важны – очень ценное», – рассказала Мария газете ВЗГЛЯД. Что же касается ожиданий от конкурса, то собеседница очень рассчитывает получить знания от наставников. «Возможность познакомиться с концентрированным опытом лучших управленцев страны – это то, что не получишь ни через один учебник», – подчеркивает Мещерякова.

          «Для меня конкурс – это в первую очередь, оценка себя. Понять, какие качества у меня еще слабые, что еще нужно развить», – в свою очередь, рассказывает Борис Восканов.

          О том, что предстоит серьезная проверка знаний и умений, участникам конкурса говорил и Сергей Кириенко, настраивавший участников состязания одновременно на конкуренцию и взаимовыручку. «Все только начинается. Конкуренция будет жесткой,  – предупредил и обнадежил наставник. – Впереди сложные дни полуфинала, после этого в марте в Сочи состоится финал».

          Боевой и товарищеский дух конкурсантов  поддержал Михаил Гусман, причем в довольно неожиданном формате. «Каждый раз, когда меня приглашают на трибуну этого конкурса, почему-то все время хочется завершить выступление стихами, – рассказал Гусман. – Был такой, к сожалению сейчас подзабытый, великий русский поэт Александр Твардовский – и у него, в поэме «За далью – даль» есть строчки, которые очень хорошо ложатся на мое и ваше сегодняшнее настроение:

          За годом – год, за вехой – веха, 
          За полосою – полоса. 

          Нелегок путь. 
          Но ветер века – 
          Он в наши дует паруса...»

          «Так было в XX веке, и, я уверен, так будет в XXI!», – уверен Гусман.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............