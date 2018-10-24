Как стать «Лидером России» в 25 лет

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18 января, пятница  |  Последнее обновление — 19:06  |  vz.ru
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России удалось рекордно заработать на экспорте

Российская экономика идет на очередной рекордФото: Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
Негативный внешний фон, санкции и торговые войны, кажется, делают российскую экономику еще сильнее. Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ достигнет в 2018 году самого высокого значения за все время наблюдения. Это следствие резкого роста положительного торгового баланса, который тоже может побить прошлый рекорд. Чем объясняются такие успехи России?  Подробности...
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Стыд за развал СССР не удастся использовать для уничтожения России

Беспризорники, Москва, 1990-еФото: Мараева Ольга/Фотохроника ТАСС
Опрос общественного мнения выявил то, чего больше всего стыдятся и чем гордятся наши граждане. И если с темами для гордости почти все понятно, то насчет поводов для стыда все сложнее. И уж тем более манипулятивным представляется толкование результатов опросов в духе «гордятся прошлым, стыдятся настоящего».  Подробности...
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Почему в Краснодарском крае самые скандальные судьи

Скандал с судьей Крикоровым стал последним в целой серии подобных случаев в Краснодарском краеФото: кадр из видео
Очередной судебный скандал произошел в России – и вновь оказался связан с одним и тем же регионом, Краснодарским краем. Если верить новостной картине, здесь живут самые скандальные служители Фемиды в стране. Почему именно Краснодарский край порождает такое явление? Подробности...
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Зачем Асад объявил Сирию жертвой православного раскола

Мы видим попытки разделения православной церкви и на нашей земле, пожаловался Башар Асад Фото: Sana Sana/Reuters
Президент мусульманской Сирии Башар Асад озаботился православным расколом на Украине. Более того, дал понять, что его страна на очереди: там готовят еще один раскол – удар по поддержавшему Москву антиохийскому патриарху. Противодействовать этому сирийцы надеются совместно с русскими. Однако Асад лукавит: параллели с украинским расколом нужно искать в другом месте. Подробности...
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Эксперты объяснили столкновение двух Су-34

Су-34 всегда был надежной машиной, и инцидент над Татарским проливом не опровергает подобные утвержденияФото: Владислав Белогруд/Интерпресс/ТАСС
Над Японским морем во время учений столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Один самолет вернулся на базу, другой разбился, но его экипаж успешно катапультировался и был спасен. Случаи столкновения боевых самолетов в воздухе довольно редки. Почему в этот раз Су-34 не смогли разойтись в просторах неба? Подробности...
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В России платят слишком много налогов

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества
Фискальное давление на граждан необходимо снижать. Ведь налоги у нас де-факто регрессивные: чем человек беднее и чем порядочнее относится к государству, тем больше платит и теряет. Обычный работник офшорами не пользуется. Подробности...
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Новые чиновники не отличаются от советских продавщиц

Антон Крылов, журналист
Похоже, что чиновничество, по крайней мере среднего и мелкого уровня, в России как-то резко и вдруг поломалось. Ну, или перестало соответствовать запросам общества. И главный вопрос – где же взять другое? Именно другое, не новое. Подробности...
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Владимир Можегов, публицист
Немецкий народ будет обращен в полнейшую нищету, сама же страна обратится даже не в колонию, а во что-то вроде публичного дома для заокеанских банкиров. Так начинались «золотые двадцатые» Веймарской республики… Подробности...
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          Как стать «Лидером России» в 25 лет

          «Женское предпринимательство, женское лидерство – все это должно быть. Если чувствуешь потенциал, используй его», – уверена Екатерина Вебер   18 января 2019, 17:30
          Фото: из личного архива Екатерины Вебер
          Текст: Юрий Васильев

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          В пятницу началась серия полуфинальных испытаний второго конкурса управленцев «Лидеры России». Газета ВЗГЛЯД продолжает знакомить вас с победителями предыдущего конкурса. Екатерина Вебер, получившая назначение в администрацию Севастополя – самая юная из них. «Каждая контрольная точка на «Лидерах России» дает тебе огромный опыт, материал для самосовершенствования», – говорит Екатерина.

          В конкурсе Екатерина Вебер победила как представитель УрФО. С весны прошлого года она возглавляет управление сопровождения инвестиционных проектов в департаменте экономического развития Севастополя – оставив Екатеринбург и ЗАО «Завод дефибрерных камней», где Екатерина работала директором по развитию.

          До конкурса

          – Я окончила Уральский федеральный университет по специальности «мировая экономика». Есть второе образование – переводы и переводоведение, английский язык. Сугубо технический, конечно: книги с кондачка переводить не возьмусь. Помимо прочего, занималась и абразивами, так что со второго курса с удовольствием совмещала учебу и работу на заводе дефибрерных камней.

          Было полезно и интересно сразу же, не отходя от вуза, узнать, что такое реальное производство, ориентированное на экспорт. И поучаствовать в том, чтобы довольно убыточная линия превратилась в процветающее, оптимизированное дело. За семь лет, что я проработала на заводе, количество контрактов увеличилось где-то в десять раз.

          Сначала я была специалистом по внешнеэкономической деятельности – ведение переписок, переводы и прочий бумагооборот. Затем постепенно занялась сайтом, поиском контактов, пообщалась с торгово-промышленными палатами, организовала несколько зарубежных поездок, переговоров, создала агентскую сеть... Сейчас завод торгует с Германией, Финляндией, Бразилией, Штатами, другими странами.

          В начале

          – Сказать, что увидела рекламу «Лидеров России» и пошла – не мой случай. В интернете ничего такого не попадалось – видимо, не таргетировалась реклама на меня: сейчас мне двадцать шесть, а тогда было двадцать пять лет, это самая нижняя граница для участников. И телевизор особо не смотрю.

          Так что – не стать бы мне самой юной победительницей конкурса «Лидеры России», если бы не бабушка. Звонит, говорит мне: «Кать, там по телевизору реклама – зовут талантливых, иди». Потом и мама увидела, позвонила. Я зашла на сайт, быстро заполнила первичную анкету. Записала видеопрезентацию – на заводе, очень оперативно: директор кабинет мне свой предоставил. Завод поддерживал меня очень, большое спасибо коллегам...

          Участие в конкурсе – хороший стимул для к покорению вершин, в том числе и профессиональных
          На тестах труднее всего было с географией. Так и в школе было: то ли у меня не ладилось с учителем, то ли еще что-то. Вот с историей –другое дело. Мы читали книжки, которые советовала учительница, она что-то постоянно рассказывала, погружала нас в свой предмет. И на русском с литературой было потрясающе – «Войну и мир» у нас почти весь класс прочитал полностью, мы очень плотно работали с текстом. А вот с географией – ну, такое...

          И, соответственно, вопросы меня застали врасплох. Расположить озера, реки с севера на юг, с запада на восток по размеру... с ума сойти! Кто бы мог подумать, что мне однажды это пригодится? Определенно, география на тот момент – не мой конек.

          Вышла в очные отборы, наверное, благодаря той же литературе – отличные вопросы, на многие отвечала сходу. Математика, экономические задачи – те, про которые мои знакомые, подавшие сейчас заявку, говорят: «Господи, какой ужас!» – лично у меня тоже прекрасно пошли. Что такое инфляция, как рассчитать курс валют – и прочее, чему я в университете училась. Так и прошла, без проблем.

          Полуфинал

          – Тут хорошо, что родной город: в Екатеринбурге был наш окружной полуфинал, никуда ехать не надо было. Сразу запомнилось: огромная аудитория – и столы круглые стоят. Вот как у нас в Крыму Госсовет в ноябре проходил – все за круглыми столами, прямо как мы по командам. Рыцари круглых столов.

          «В полуфинале мы очень часто менялись командами – бывало, что по нескольку раз на день. Нужно было сработаться, познакомиться с людьми»
          В полуфинале мы очень часто менялись командами – бывало, что по нескольку раз на день. Нужно было сработаться, познакомиться с людьми. В основном, с ребятами – девчонок было немного. Хотя одно полуфинальное задание – ну прямо для девочек!

          Мы конструировали бумажные самолетики – с ограничением времени и с учетом условий: какова себестоимость каждого самолета, какая стоимость получится при продаже, на какую сумму открыть кредитную линию. У тебя написаны вводные на листочке: сколько стоит самолетик, сколько у тебя есть денег. И еще разные схемы. Классический самолетик, как в школе – он дешевый. А есть еще схема оригами –о-го-го какой самолет, дорогой, но очень затратный. Но вот женские руки с этим справляются очень хорошо.

          Я, слава богу, не единственная девочка в команде. Были еще две, одну из них назначили главным конструктором. И сама разобралась, и двоих мужчин научила «производству» сложного самолета. За счет этого мы неплохо показали себя в конкурсе.

          Главное, однако – принять коллегиальное решение: куда ты идешь? Ты делаешь много дешевых самолетиков? Либо мало, но дорогих? Однозначного – «вот так правильно, и никак иначе» – решения нет. В том числе потому, что у нас по ходу решения задачи менялись условия. То нам денег добрасывали. То наоборот – отнимали. То на рынке самолетов что-то менялось. К тому же нужно еще было адекватно оценить возможности каждого участника в целом: можете ли вы собрать этот сложный самолет – или не стоит связываться? А тренироваться было нельзя – либо пан, либо пропал. И все это – максимум за полчаса.

          Ну и, конечно, сложная конкуренция.

          Ты должен проявить себя сам – раз, сработать на командный результат – два.

          А каждый за твоим столом понимает лидерство в меру своей осознанности. Кто-то начинает кричать, доказывать. Ограничения. Время. На тебя давит новая задача – и, конечно же, соревнование между командами, между столами. Стресс, стресс, стресс...

          Но мы все до сих пор общаемся, все на связи. Очень много ребят из банковской сферы, из бизнеса, с крупных предприятий – от Сбера до УГМК. А самая близкая компания – те, с кем я была на финале, с кем вошла в число победителей.

          Финал

          – Под прошлый Новый год я зашла в личный кабинет на сайте «Лидеров России» и узнала, что прошла в финал. Очень удивилась и обрадовалась, конечно. Не только тому, что прошла. В личном кабинете – и это очень классно – тебе дают обратную связь по твоей работе: что удалось, на что надо обратить внимание. Все очень ясно и понятно. Плюс сравнения со средней температурой по больнице – с теми, с кем ты соревновался в УРФО и по стране, каково твое место в некоем топе и что нужно сделать, чтобы улучшить показатели. Точечные рекомендации по точкам роста.

          Мне, в частности, порекомендовали несколько книг – бизнес-литература; я их прочла. Один из подарков, которые мы получили как раз по итогам полуфинала, – доступ в библиотеке Сбербанка. Почти все из списка оказалось там.

          А финал, как вы знаете, проходил в школе «Сириус». Приезжаю в аэропорт – условно вылет в пять утра, Екатеринбург – Сочи. Стою в очереди, дохожу до регистрации, мне говорят: «Девушка, вас нет на рейсе». Смотрим билет – а он у меня на месяц позже. И мест на нужный рейс нет. Легкая паника: «Боже мой, это знак, все пропало». Слава богу, муж рядом. Успокаивает, смотрит рейсы – есть билет на вечерний, отлично. Вернулись домой, я даже поспала немного, потом улетела спокойно.

          Первый кейс на финал – от губернатора Артамонова, Калужская область. Сельское хозяйство. Я в сельском хозяйстве на тот момент – ну... не совсем. Или даже совсем не. Некоторые аббревиатуры просто не понимаю. Цель же – посоветовать одному из наиболее опытных руководителей регионов, как ему развивать агропром. За столом есть люди, которые в сельском хозяйстве шарят. Говорят: «О, не вопрос, я в теме десять лет, сейчас все расскажу». И рассказывают. А ты сидишь, и у тебя стресс: «Господи, я-то тут что делаю». И оценщик-эксперт уже поглядывает на тебя с интересом –ну-ка, что это там с девушкой происходит?

          Слава богу, с коллегой по команде, 27-летним Рагимом Ахадовым (победитель конкурса «Лидеры России», в октябре 2018 года назначен заместителем руководителя ГКУ «Оператор электронного правительства» Ленинградской области – прим. ВЗГЛЯД) придумали выход. Пойдем-ка мы по IT-технологиям, а мысли знатоков сельского хозяйства наложим на нашу схему. Красиво, инновационно, команда справилась. Ну и я справилась, как выяснилось.

          Наш совместный успех был в том, что мы услышали друг друга. И услышали, чтобы слушать, а не чтобы пререкаться. Первый день работы в таком режиме – пытка. Дальше – уже легче.

          Назначение

          – С губернатором Севастополя я познакомилась в марте, уже как победитель. Переговорили. В мае я вышла на работу в департамент экономического развития.

          Есть много стереотипов, страхов для того, чтобы войти с инвестициями – в Крым, в Севастополь. Вопрос «А если я приеду на территорию Крыма, то мне же, наверное, надо включить авиарежим на моем айфоне – чтобы не запеленговали?» – не так редок, как хотелось бы. И это – разговор о туристических поездках, не об инвестициях. Контекст, который мы изменить пока что вряд ли сможем.

          «Есть много стереотипов, страхов, препятствующих тому, чтобы войти с инвестициями – в Крым, в Севастополь… К счастью, пугливы не все. Приходят к нам многие, с различными инициативами», – рассказывает Екатерина Вебер
          К счастью, пугливы не все. Приходят к нам многие, с различными инициативами. В частности, Севастополь хорош для виноградарства. Помимо прочего, я активно занимаюсь проектом «Винная дорога» – туристический маршрут по уже сформировавшимся хозяйствам. Проект гибкий, к нему можно присоединиться со своим виноградником, своей гостиницей. Отличная идея для тех, кто хочет приезжать в Севастополь и в Крым не только в режиме «лето и море», но – действительно, круглый год. Эногастрономия, а рядом – история, военно-патриотические вещи... Все одно к одному, все в комплексе.

          Желающих сформировать свое винодельческое хозяйство, войти в пул – тоже немало. И площадка индустриального парка Севастополя работает активно – привлекаем инвесторов. Производство продуктов, стройматериалов... Отдельно – туристический кластер и инфраструктура. Отдельная же тема – необходимы кадры для того же виноделия. Причем кадры местные... В общем, много всего. Работаем.

          Напутствие

          – В этом году на конкурс «Лидеры России» подались с десяток моих знакомых. Моя гордость – подруга: по моему примеру подала заявку. У самой – двое детей и свой стартап, представляете, каково ей? В первом конкурсе девчонок было где-то от десяти до пятнадцати процентов – причем от начала и до конца пропорция не особо менялась. В этом году уже побольше: двадцать с лишним процентов на входе, дальше посмотрим.

          «Женское предпринимательство, женское лидерство, женский менеджмент – все это должно быть. Без фанатизма, конечно: чувствуешь потенциал – иди»
          Женское предпринимательство, женское лидерство, женский менеджмент – все это должно быть. Без фанатизма, конечно: чувствуешь потенциал – иди, не чувствуешь – ну и не надо. Но мысль пришла – тут же пробуй, а там разберемся. Лучше пробовать, чем сидеть и ничего не делать. Не получится – ну что, чем рискуешь? Какова цена ошибки? Может быть, твое эго немножко пострадает? Ну и что?

          Каждая контрольная точка на «Лидерах России» дает тебе огромный опыт, материал для самосовершенствования. Не прошел очный отбор – тебе говорят: «Почитай это, это и это». Не прошел в финал – тебе говорят: «Не расстраивайся, вот тебе доступ к библиотеке Сбербанка и триста новых знакомых. Активных, толковых, классных». Сумасшедшие же возможности. Не победил сейчас или даже победил – иди дальше, припеваючи. Если хочешь идти. Я – хочу.


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