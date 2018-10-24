Студенты учатся управлять своим будущим Как стать «Лидером России» в 25 лет 18 января 2019, 17:30

Фото: из личного архива Екатерины Вебер

Текст: Юрий Васильев

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Сообщить об ошибке • В пятницу началась серия полуфинальных испытаний второго конкурса управленцев «Лидеры России». Газета ВЗГЛЯД продолжает знакомить вас с победителями предыдущего конкурса. Екатерина Вебер, получившая назначение в администрацию Севастополя – самая юная из них. «Каждая контрольная точка на «Лидерах России» дает тебе огромный опыт, материал для самосовершенствования», – говорит Екатерина. В конкурсе Екатерина Вебер победила как представитель УрФО. С весны прошлого года она возглавляет управление сопровождения инвестиционных проектов в департаменте экономического развития Севастополя – оставив Екатеринбург и ЗАО «Завод дефибрерных камней», где Екатерина работала директором по развитию. До конкурса – Я окончила Уральский федеральный университет по специальности «мировая экономика». Есть второе образование – переводы и переводоведение, английский язык. Сугубо технический, конечно: книги с кондачка переводить не возьмусь. Помимо прочего, занималась и абразивами, так что со второго курса с удовольствием совмещала учебу и работу на заводе дефибрерных камней. Было полезно и интересно сразу же, не отходя от вуза, узнать, что такое реальное производство, ориентированное на экспорт. И поучаствовать в том, чтобы довольно убыточная линия превратилась в процветающее, оптимизированное дело. За семь лет, что я проработала на заводе, количество контрактов увеличилось где-то в десять раз. Сначала я была специалистом по внешнеэкономической деятельности – ведение переписок, переводы и прочий бумагооборот. Затем постепенно занялась сайтом, поиском контактов, пообщалась с торгово-промышленными палатами, организовала несколько зарубежных поездок, переговоров, создала агентскую сеть... Сейчас завод торгует с Германией, Финляндией, Бразилией, Штатами, другими странами. В начале – Сказать, что увидела рекламу «Лидеров России» и пошла – не мой случай. В интернете ничего такого не попадалось – видимо, не таргетировалась реклама на меня: сейчас мне двадцать шесть, а тогда было двадцать пять лет, это самая нижняя граница для участников. И телевизор особо не смотрю. Так что – не стать бы мне самой юной победительницей конкурса «Лидеры России», если бы не бабушка. Звонит, говорит мне: «Кать, там по телевизору реклама – зовут талантливых, иди». Потом и мама увидела, позвонила. Я зашла на сайт, быстро заполнила первичную анкету. Записала видеопрезентацию – на заводе, очень оперативно: директор кабинет мне свой предоставил. Завод поддерживал меня очень, большое спасибо коллегам... На тестах труднее всего было с географией. Так и в школе было: то ли у меня не ладилось с учителем, то ли еще что-то. Вот с историей –другое дело. Мы читали книжки, которые советовала учительница, она что-то постоянно рассказывала, погружала нас в свой предмет. И на русском с литературой было потрясающе – «Войну и мир» у нас почти весь класс прочитал полностью, мы очень плотно работали с текстом. А вот с географией – ну, такое... На тестах труднее всего было с географией. Так и в школе было: то ли у меня не ладилось с учителем, то ли еще что-то. Вот с историей –другое дело. Мы читали книжки, которые советовала учительница, она что-то постоянно рассказывала, погружала нас в свой предмет. И на русском с литературой было потрясающе – «Войну и мир» у нас почти весь класс прочитал полностью, мы очень плотно работали с текстом. А вот с географией – ну, такое... И, соответственно, вопросы меня застали врасплох. Расположить озера, реки с севера на юг, с запада на восток по размеру... с ума сойти! Кто бы мог подумать, что мне однажды это пригодится? Определенно, география на тот момент – не мой конек. Вышла в очные отборы, наверное, благодаря той же литературе – отличные вопросы, на многие отвечала сходу. Математика, экономические задачи – те, про которые мои знакомые, подавшие сейчас заявку, говорят: «Господи, какой ужас!» – лично у меня тоже прекрасно пошли. Что такое инфляция, как рассчитать курс валют – и прочее, чему я в университете училась. Так и прошла, без проблем. Полуфинал – Тут хорошо, что родной город: в Екатеринбурге был наш окружной полуфинал, никуда ехать не надо было. Сразу запомнилось: огромная аудитория – и столы круглые стоят. Вот как у нас в Крыму Госсовет в ноябре проходил – все за круглыми столами, прямо как мы по командам. Рыцари круглых столов. В полуфинале мы очень часто менялись командами – бывало, что по нескольку раз на день. Нужно было сработаться, познакомиться с людьми. В основном, с ребятами – девчонок было немного. Хотя одно полуфинальное задание – ну прямо для девочек! В полуфинале мы очень часто менялись командами – бывало, что по нескольку раз на день. Нужно было сработаться, познакомиться с людьми. В основном, с ребятами – девчонок было немного. Хотя одно полуфинальное задание – ну прямо для девочек! Мы конструировали бумажные самолетики – с ограничением времени и с учетом условий: какова себестоимость каждого самолета, какая стоимость получится при продаже, на какую сумму открыть кредитную линию. У тебя написаны вводные на листочке: сколько стоит самолетик, сколько у тебя есть денег. И еще разные схемы. Классический самолетик, как в школе – он дешевый. А есть еще схема оригами –о-го-го какой самолет, дорогой, но очень затратный. Но вот женские руки с этим справляются очень хорошо. Я, слава богу, не единственная девочка в команде. Были еще две, одну из них назначили главным конструктором. И сама разобралась, и двоих мужчин научила «производству» сложного самолета. За счет этого мы неплохо показали себя в конкурсе. Главное, однако – принять коллегиальное решение: куда ты идешь? Ты делаешь много дешевых самолетиков? Либо мало, но дорогих? Однозначного – «вот так правильно, и никак иначе» – решения нет. В том числе потому, что у нас по ходу решения задачи менялись условия. То нам денег добрасывали. То наоборот – отнимали. То на рынке самолетов что-то менялось. К тому же нужно еще было адекватно оценить возможности каждого участника в целом: можете ли вы собрать этот сложный самолет – или не стоит связываться? А тренироваться было нельзя – либо пан, либо пропал. И все это – максимум за полчаса. Ну и, конечно, сложная конкуренция. Ты должен проявить себя сам – раз, сработать на командный результат – два. А каждый за твоим столом понимает лидерство в меру своей осознанности. Кто-то начинает кричать, доказывать. Ограничения. Время. На тебя давит новая задача – и, конечно же, соревнование между командами, между столами. Стресс, стресс, стресс... Но мы все до сих пор общаемся, все на связи. Очень много ребят из банковской сферы, из бизнеса, с крупных предприятий – от Сбера до УГМК. А самая близкая компания – те, с кем я была на финале, с кем вошла в число победителей. Финал – Под прошлый Новый год я зашла в личный кабинет на сайте «Лидеров России» и узнала, что прошла в финал. Очень удивилась и обрадовалась, конечно. Не только тому, что прошла. В личном кабинете – и это очень классно – тебе дают обратную связь по твоей работе: что удалось, на что надо обратить внимание. Все очень ясно и понятно. Плюс сравнения со средней температурой по больнице – с теми, с кем ты соревновался в УРФО и по стране, каково твое место в некоем топе и что нужно сделать, чтобы улучшить показатели. Точечные рекомендации по точкам роста. Мне, в частности, порекомендовали несколько книг – бизнес-литература; я их прочла. Один из подарков, которые мы получили как раз по итогам полуфинала, – доступ в библиотеке Сбербанка. Почти все из списка оказалось там. На эту тему А финал, как вы знаете, проходил в школе «Сириус». Приезжаю в аэропорт – условно вылет в пять утра, Екатеринбург – Сочи. Стою в очереди, дохожу до регистрации, мне говорят: «Девушка, вас нет на рейсе». Смотрим билет – а он у меня на месяц позже. И мест на нужный рейс нет. Легкая паника: «Боже мой, это знак, все пропало». Слава богу, муж рядом. Успокаивает, смотрит рейсы – есть билет на вечерний, отлично. Вернулись домой, я даже поспала немного, потом улетела спокойно. Первый кейс на финал – от губернатора Артамонова, Калужская область. Сельское хозяйство. Я в сельском хозяйстве на тот момент – ну... не совсем. Или даже совсем не. Некоторые аббревиатуры просто не понимаю. Цель же – посоветовать одному из наиболее опытных руководителей регионов, как ему развивать агропром. За столом есть люди, которые в сельском хозяйстве шарят. Говорят: «О, не вопрос, я в теме десять лет, сейчас все расскажу». И рассказывают. А ты сидишь, и у тебя стресс: «Господи, я-то тут что делаю». И оценщик-эксперт уже поглядывает на тебя с интересом –ну-ка, что это там с девушкой происходит? Слава богу, с коллегой по команде, 27-летним Рагимом Ахадовым (победитель конкурса «Лидеры России», в октябре 2018 года назначен заместителем руководителя ГКУ «Оператор электронного правительства» Ленинградской области – прим. ВЗГЛЯД) придумали выход. Пойдем-ка мы по IT-технологиям, а мысли знатоков сельского хозяйства наложим на нашу схему. Красиво, инновационно, команда справилась. Ну и я справилась, как выяснилось. Наш совместный успех был в том, что мы услышали друг друга. И услышали, чтобы слушать, а не чтобы пререкаться. Первый день работы в таком режиме – пытка. Дальше – уже легче. Назначение – С губернатором Севастополя я познакомилась в марте, уже как победитель. Переговорили. В мае я вышла на работу в департамент экономического развития. Есть много стереотипов, страхов для того, чтобы войти с инвестициями – в Крым, в Севастополь. Вопрос «А если я приеду на территорию Крыма, то мне же, наверное, надо включить авиарежим на моем айфоне – чтобы не запеленговали?» – не так редок, как хотелось бы. И это – разговор о туристических поездках, не об инвестициях. Контекст, который мы изменить пока что вряд ли сможем. К счастью, пугливы не все. Приходят к нам многие, с различными инициативами. В частности, Севастополь хорош для виноградарства. Помимо прочего, я активно занимаюсь проектом «Винная дорога» – туристический маршрут по уже сформировавшимся хозяйствам. Проект гибкий, к нему можно присоединиться со своим виноградником, своей гостиницей. Отличная идея для тех, кто хочет приезжать в Севастополь и в Крым не только в режиме «лето и море», но – действительно, круглый год. Эногастрономия, а рядом – история, военно-патриотические вещи... Все одно к одному, все в комплексе. К счастью, пугливы не все. Приходят к нам многие, с различными инициативами. В частности, Севастополь хорош для виноградарства. Помимо прочего, я активно занимаюсь проектом «Винная дорога» – туристический маршрут по уже сформировавшимся хозяйствам. Проект гибкий, к нему можно присоединиться со своим виноградником, своей гостиницей. Отличная идея для тех, кто хочет приезжать в Севастополь и в Крым не только в режиме «лето и море», но – действительно, круглый год. Эногастрономия, а рядом – история, военно-патриотические вещи... Все одно к одному, все в комплексе. Желающих сформировать свое винодельческое хозяйство, войти в пул – тоже немало. И площадка индустриального парка Севастополя работает активно – привлекаем инвесторов. Производство продуктов, стройматериалов... Отдельно – туристический кластер и инфраструктура. Отдельная же тема – необходимы кадры для того же виноделия. Причем кадры местные... В общем, много всего. Работаем. Напутствие – В этом году на конкурс «Лидеры России» подались с десяток моих знакомых. Моя гордость – подруга: по моему примеру подала заявку. У самой – двое детей и свой стартап, представляете, каково ей? В первом конкурсе девчонок было где-то от десяти до пятнадцати процентов – причем от начала и до конца пропорция не особо менялась. В этом году уже побольше: двадцать с лишним процентов на входе, дальше посмотрим. Женское предпринимательство, женское лидерство, женский менеджмент – все это должно быть. Без фанатизма, конечно: чувствуешь потенциал – иди, не чувствуешь – ну и не надо. Но мысль пришла – тут же пробуй, а там разберемся. Лучше пробовать, чем сидеть и ничего не делать. Не получится – ну что, чем рискуешь? Какова цена ошибки? Может быть, твое эго немножко пострадает? Ну и что? Женское предпринимательство, женское лидерство, женский менеджмент – все это должно быть. Без фанатизма, конечно: чувствуешь потенциал – иди, не чувствуешь – ну и не надо. Но мысль пришла – тут же пробуй, а там разберемся. Лучше пробовать, чем сидеть и ничего не делать. Не получится – ну что, чем рискуешь? Какова цена ошибки? Может быть, твое эго немножко пострадает? Ну и что? Каждая контрольная точка на «Лидерах России» дает тебе огромный опыт, материал для самосовершенствования. Не прошел очный отбор – тебе говорят: «Почитай это, это и это». Не прошел в финал – тебе говорят: «Не расстраивайся, вот тебе доступ к библиотеке Сбербанка и триста новых знакомых. Активных, толковых, классных». Сумасшедшие же возможности. Не победил сейчас или даже победил – иди дальше, припеваючи. Если хочешь идти. Я – хочу. Популярные материалы Очередная чиновница отметилась «недопустимым высказыванием» Суд обязал Газпром списать долги чеченцев из-за вероятных социальных протестов Симоньян рассказала, за что в России ненавидят чиновников

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