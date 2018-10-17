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26 октября, пятница  |  Последнее обновление — 09:51  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Справедливо ли появление нового налога в России

Налоги – это в том числе и про справедливостьФото: Стоян Васев/ТАСС
Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о введении специального налогового режима для самозанятых граждан. То есть миллионам наших сограждан, работающих на себя и не платящих налоги, предложили выйти из тени. Но шум поднялся такой, как будто людей пытаются ограбить – опять мы имеем дело с подменой понятий. Подробности...
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Почему соотечественники из-за рубежа хотят победить в конкурсе «Лидеры России»

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
«Ломоносов, как всем известно, из Холмогор пешком до Москвы дошел», – напомнил участник конкурса управленцев «Лидеры России», представитель одной из 65 стран мира, из которых поступили заявки на состязание. Современные технологии позволяют привлекать и реализовывать таланты из гораздо более дальних, чем Холмогоры, уголков мира. Чего ожидают «заграничные наши» от нового конкурса? Подробности...
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Стало понятно, как в НАТО представляют сценарий нападения России на Европу

Столь массовые учения НАТО в Арктическом регионе проводятся впервые за десятилетияФото: twitter.com/NATO
Невиданные по масштабу за последние десятилетия учения НАТО проходят в Норвегии. И хотя их организация отмечена применением целого ряда новинок, например специальной «северной формы» – в реальности сценарий учений подразумевает ответ на нападение России. Как же, по мнению НАТО, Россия организует свое вторжение? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Посмотрите на Тверь и Смоленск, пока они еще стоят

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Прекрасный русский город теперь спасают всей страной, причем с участием его мэра, который и подписывал скандальный указ. На какое-то время это может стать вполне рабочей национальной идеей. Подробности...
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Русская жизнь, увы, глубоко неэстетична

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
У русских сложные отношения с сексуальностью. Русский человек свою животность переживает как катастрофу – и либо целиком ее отрицает, либо столь же сполна ей отдается. Это типовой разброс между хлыстами и скопцами. Подробности...
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Сенцов и Сахаров очень похожи

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Характерно, что «совесть нации» хотел уничтожить тысячи людей, а не дал ему этого сделать гнусный ватник, «кажется, Герой Советского Союза». И Андрей Сахаров переключился на разрушение СССР. Подробности...
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    Как чиновников увольняли за хамство и недостойное поведение

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      На Краснодарский край обрушились ливни

      Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работы
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      Российские болельщики попали в аварию в римском метро

      Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операции
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      В Китае открыли самый длинный в мире морской мост

      В Китае открыт самый длинный в мире морской мост. Длина сооружения – 55 км, срок службы рассчитан на 120 лет. Тоннельно-мостовой переход в дельте реки Чжуцзян связал три приморских города – Гонконг, Макао и Чжухай. Движение транспорта планируется запустить на днях
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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

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        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

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          Почему соотечественники из-за рубежа хотят победить в конкурсе «Лидеры России»

             26 октября 2018, 08:42
          Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
          Текст: Андрей Резчиков,
          Алексей Нечаев

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          «Ломоносов, как всем известно, из Холмогор пешком до Москвы дошел», – напомнил участник конкурса управленцев «Лидеры России», представитель одной из 65 стран мира, из которых поступили заявки на состязание. Современные технологии позволяют привлекать и реализовывать таланты из гораздо более дальних, чем Холмогоры, уголков мира. Чего ожидают «заграничные наши» от нового конкурса?

          За две недели на второй конкурс «Лидеры России» поступило более 227 тысяч заявок из всех регионов страны и 68 стран мира, сообщила в четверг пресс-служба конкурса. Напомним, что еще на старте состязания управленцев замглавы администрации президента Сергей Кириенко сообщил о важном новшестве – в отличие от первого конкурса, в нынешнем могут участвовать не только россияне, но и соотечественники, в какой бы стране мира они ни жили.

          Цифры по количеству и географии участников – уже окончательные. Напомним, что в четверг завершилась регистрация участников состязания. Теперь им предстоит выполнить первое задание дистанционного этапа: в срок до 18.00 субботы (по местному времени) необходимо записать и загрузить видеоинтервью с ответами на вопросы о цели своего участия в отборе.

          Ответы на этот вопрос ждут от участников из ближнего зарубежья – напомним, наибольшее число заявок пришло из Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана и с Украины. Свои видеоинтервью пришлют и конкурсанты из Германии, Израиля, Канады, США, Болгарии и другой «дальней заграницы».

          Пока же газета ВЗГЛЯД поговорила с некоторыми из тех соотечественников, которые намерены стать успешными российскими управленцами.

          Елена Шац, глава туристических компаний с немецким паспортом:

          Мы никогда не отделяли себя от того, что происходит в России. Для нас с детства, с юности Новый год ассоциируется с Кремлем. Мы, будучи даже в Германии, Новый год встречаем по Москве, после выступления президента Путина начинаем пить шампанское.

          Главное – говорим по-русски, думаем по-русски. Мой младший сын, который уже родился в Германии, говорит, читает и пишет по-русски, мы его научили. Для нас Советский Союз был Родиной. Родиной остается и Россия, а Москва – столицей.

          То, что жизнь забросила вот так, а не как-то иначе, можно сказать, что это несчастливая случайность. Сейчас возраст уже зрелый, итоги подводить рано, а поделиться опытом хотелось бы, поэтому решила попробовать. Может, кому-то понадобятся опыт, умения, знания.

          Стран, в которых мы проживаем, три – Украина, Германия и Грузия. Поскольку бизнес в трех странах, то мы на три страны и живем. Один сын – в Грузии, помогает в фирме. Остальные два не в нашем бизнесе, один ученый, а младшему 17 лет – он еще учится, они оба в Германии. На Украине фирма работает уже 27 лет, но там у нас коллектив уже сложившийся, без личного присутствия работают, но под контролем.

          О конкурсе я узнала от нашего среднего сына. Я сказала, что это больше для него, чем для меня, и он, насколько я знаю, тоже зарегистрировался. Он мне прислал ссылку, написал: «Мама, по-моему, тебе надо попробовать поучаствовать». Я слышала об этой программе года два назад, но конкретно ссылку на сайт с регистрацией прислал сын из Германии.

          Для меня мотивация – это, используя мой опыт, быть полезной для России. Например, в создании фирм с нуля без особого начального капитала. Мы много работаем с молодежью, мы принимаем русских везде, где мы работаем на прием, мы принимаем со всего мира, но особенно русскоязычных из СНГ и из России в том числе.

          Мне кажется, мой опыт может быть полезен, я готова им поделиться и реализовать таким образом себя. В плане бизнеса я реализовалась, а в плане наставничества пока нет, но могла бы. Я могла бы стать наставником сама, занять административную должность, для этого у меня есть опыт и есть желание. Я могла бы еще быть полезной и могла бы переехать в Россию. Если я могу жить в трех странах, то смогу и в четырех. С переездом в Россию не сложилось, в 90-х я пыталась, была во Львове и в консульство русское приходила, во Львове у меня убили отца, я хотела уехать вообще из Львова, но в консульстве мне резко объяснили, что не нуждаются.

          Пришлось выбрать другое направление, и мы переехали в Германию. Я всегда считала, что это вынужденный путь, но неправильный. Я считала себя на своем месте бы в России,

          но не получилось, а уехать без документов со всей семьей я не могла нелегально. Поэтому мы оказались в Германии, но о России мысли никогда не покидали. Я все жду, когда примут наконец законодательно такой акт, что граждане бывшего СССР смогут получить российское гражданство. Что-то все время зреет, но никак не вызреет. Я могу переехать в Россию, у нас так построен бизнес, что он не требует сидения непосредственно, у нас работают люди.

          Евгений Воронинский (Евгенис Воронинскис), бизнесмен из Латвии, директор собственной коммерческой организации в области логистики и оптовой торговли:

          О конкурсе я узнал и благодаря рекламе, и потому, что в нем в прошлом году участвовали мои знакомые. По-моему, никаких особых успехов они не достигли. Но сам конкурс меня заинтересовал. Для меня он, прежде всего, возможность для личностного роста, развития. Поэтому я не строю каких-то глобальных планов в связи с этим конкурсом. Главное – участие.

          В конкурсе меня привлекает и командная работа, и обмен опытом с профессионалами, и возможность пообщаться с наставниками. У меня, конечно, есть идеи (помимо глобальной: улучшить общество), которыми я мог бы поделиться с наставниками. У меня несколько образований – и гуманитарное, и техническое, и, соответственно, много разных интересов. Я знаю английский, французский, сербохорватский. Это очень интересно – изучать другие языки. Погружаешься в иной человеческий социум, в другую культуру.

          Собственно, у меня вся жизнь в путешествиях, на чемоданах.

          Сейчас я, например, на Балканах нахожусь. Как я уже говорил, глобальных планов в связи с этим конкурсом я не строю, это для меня испытание себя, но если по его итогам мне сделают предложение, которое меня устроит, готов переехать в Россию. Тем более что у меня жена оттуда. Да и вообще я считаю, что возможность самореализации не зависит от места жительства. Было бы желание.

          Ломоносов, как всем известно, из Холмогор пешком до Москвы дошел. Для достижения любой важной цели важно не где ты родился, а упорство, соответствующие моральные качества. Когда в тебя никто не верит, никто не помогает, тут и начинается личностная работа. Как бы ни складывалась жизненная ситуация, нужно не опускать руки, не сломаться, когда чуть-чуть осталось, и радоваться жизни.

          Александр Марховец, гражданин Украины, проживающий в Лондоне. Работает в области консалтинга и стратегического менеджмента в Capital Logic Investments Ltd, совместно с командой создал технопарк:

          Я после окончания университета получил должность юриста в одной из компаний, которая владела площадкой, где ранее располагались предприятия точной электроники бывшего военно-промышленного комплекса, на 19 тысяч гектаров.

          Была поставлена задача оптимизировать, провести кризис-менеджмент всей этой территории, и за последующие семь лет работы мы превратились из умирающего завода в технопарк, где расположены 15 компаний.

          Мне интересно попробовать свои силы и понять, насколько вписывается мой профайл в картину других участников, насколько я конкурентоспособен. Кроме того, для участия в конкурсе нужен некий набор достижений, которые возможны за счет профессионального опыта. Все это я несу на конкурс и ставлю себе цель завоевать призовое место. То есть я себя испытываю на профпригодность.

          Я часто имею дело с непопулярными решениями, которые приходится внедрять в коллективе. К таким решениям часто относятся с недоверием, с долей скептицизма и недоброжелательности. Я вижу себя способным устранить элемент недоверия, знаю, как воодушевить коллектив, знаю, как найти стимулы для этого. Я люблю сравнивать этот процесс с управлением оркестром: дирижер стоит спиной к зрителям, иногда ему даже приходится спускаться в оркестровую яму, долго работать над сложными композициями, но если все было сделано правильно – он срывает овации в конце выступления.

          Если моим наставником будет, например, бизнесмен из второй сотни списка российского Forbes – будет хорошо, так как в первую сотню вписаться будет проблематично. Конкретных фамилий у меня нет. У каждого наставника есть своя отличная история успеха, и это хороший пример для подражания. Каждый из них может дать что-то полезное, доброе и вечное.


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