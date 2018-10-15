Газета ВЗГЛЯД продолжает знакомить с победителями первого конкурса управленцев «Лидеры России». Депутат законодательного собрания Приморского края, тележурналист Дмитрий Новиков был назначен гендиректором телекомпании ОТВ-Прим вскоре после победы на конкурсе.

- С местных телеканалов меня выгоняли три раза – вспоминает Дмитрий Новиков. – Был достаточно жесткий клинч с губернатором Приморья. Еще с Дарькиным…

На телевидении Дмитрий – уже 17 лет. Базовое образование – экономика. На третьем курсе случайно попал на местную региональную телекомпанию; путь – от стажера отдела новостей до директора программ. Создал свою собственную программу «Сталкер». Избирался в думу Владивостока – комитет по городскому хозяйству. «Был даже исполнительным директором управляющей компании», - вспоминает Новиков свой опыт в ЖКХ.

Сейчас Дмитрий Новиков – депутат заксобрания Приморского края: одномандатник, глава комитета по этике и организации работы регионального парламента. «Это первое мое лицо», - подчеркивает Дмитрий Геннадьевич. Второе лицо – гендиректор телекомпании ОТВ-Прим. Должность предложили нынешней весной – вскоре после того, как Дмитрий победил на конкурсе управленцев «Лидеры России».

«Чуть не забыл о тестах»

- О конкурсе я узнал, когда был в РАНХиГСе на сессии, - говорит Дмитрий Новиков. - Я не перфекционист в общем понимании смысла этого слова. Но тем не менее, если ты занимаешься тем или иным ремеслом, то необходимо обладать компетенциями для того, чтобы делать это хорошо. Карьера политика - а депутат это политик – подразумевает четкое понимание, что представляет государство и система государственного управления. РАНХиГС в этом отношении – лучший вуз в Российской Федерации, который дает тебе компетенции по государственному устройству. И вот когда я был там на очередном модуле, нам сказали, что есть такой конкурс. Решил попробовать. Кстати, забавная мелочь: зарегистрировался, послал требуемое для регистрации видео – и как-то забыл об этом. Подумал: «Будет время – сделаю эти задания, не будет – не сделаю».

И вот в пятницу 17 ноября прошлого года на Владивосток – как всегда внезапно – обрушилась зима, мощный снегопад. Город сковало пробками. Люди добирались до дома по 10-12 часов. У меня кабинет выходит на центральную улицу. Закончил работу – и вижу, что весь город стоит колом. В ближайшие четыре часа – никаких перспектив выехать. Думаю: «Так, что же я забыл сделать? О!» - я действительно забыл пройти первые тесты! И начал проходить их. Закончил, а потом машину оставил здесь и пошел пешком 2,5 часа на другой конец города. Все равно получилось быстрее, чем за рулем. Но тем не менее – вот факт: благодаря всему этому я нашел время сделать то, что в другой ситуации сделать бы просто позабыл.

А потом надо было участвовать дальше: пришло сообщение

«Вы прошли первый тест, дерзайте».

Прошел потом второй тест. Абсолютно не лукавлю – думал, что каждый тест для меня будет последним: тесты непростые. Я подошел к этому, на мой взгляд, не так ответственно, как мог бы – и все же прошел.

Посоветовал бы тем, кто участвует сейчас, быть самими собой. Решая тесты, не пытайтесь кому-либо понравиться, каким-то образом исказить свои управленческие компетенции, показать, что вы – лучше, чем на самом деле. Просто будьте самими собой, и все получится. Тот же совет – для полуфинала. Очень серьезного испытания.

«Слышать и вменяемых, и не очень»

- Полуфинал был здесь, в Дальневосточном федеральном университете. Состоял он в том, что тебя в течение трех дней бросали от одного стола к другому, тасовали между командами – с различными кейсами, заданиями. Шесть команд. Полдня ты с одной командой, потом уходишь в другую – и тебе приходится там заново знакомиться с людьми.

Мне было и проще, и сложнее, чем другим. Проще – потому что я все-таки из масс-медиа, работаю 17 лет, меня многие знают. Но здесь же – и обратная сторона медали: определенные завышенные ожидания от тебя. «О, с нами сидит Новиков, сейчас он тут нам, наверное, покажет…». А у Новикова на самом деле некоторые компетенции не алё. Например, математика. Так что, похоже, ожидания некоторых я наоборот не оправдал.

Люди совершенно разные. Некоторые вменяемые, некоторые – не очень. Некоторые так сильно хотят победить, что не дают своим коллегам сказать ни слова. Никто же не знает, что же делает тот человек, который находится за столом и что-то там записывает в бумажку – человек с бейджиком «Эксперт». Забавно, наверное, было бы посмотреть на мои собственные потуги, в том числе – понравиться вот этому молодому человеку с надписью «Эксперт».

А понравиться ему пытались все. Люди были крайне замотивированы на результат. А тут ты уже в полуфинале. Еще один шаг – и как минимум у тебя будет один миллион рублей на продолжение образования. Поэтому с мотивацией все было очень хорошо. Чувство азарта, чувство драйва возобладало – по крайней мере, на полуфинале. Кажется, прибор, который бы улавливал и измерял психическую энергию, еще не изобрели. Но уверен, что если бы такой прибор существовал на полуфинале - и особенно на финале, - наверняка стрелка постоянно дрожала бы.

Я абсолютно не думал, что пройду дальше. Я видел уровень подготовки полуфиналистов. Управленческие качества этих людей, умение логично излагать мысли, те или иные их компетенции… Все это было на крайне высоком уровне. Гораздо выше, чем у меня.

Чем взял сам? Наверное, все-таки коммуникативные навыки у меня были развиты лучше, - огромный плюс работы журналиста. И плюс работы политика: ты волей-неволей пытаешься выстроить со всеми нормальные коммуникации. В противном случае тебя просто не изберут. Я – депутат-одномандатник: ножками заходишь во дворы, проводишь встречи то с абсолютно вменяемыми людьми, то порой с не очень. Но тебе надо их слушать и слышать. И здесь примерно такая же история.

«Попал в полнейшую депрессию»

- То ли 30, то ли 31 декабря – прямо под елочку – я получаю уведомление о том, что прошел. В феврале еду на финал в «Сириус» в Сочи. И ближе к концу попадаю в полнейшую депрессию.

Ну представьте: ты приезжаешь туда. И все те страхи, которые у тебя были в полуфинале относительно того, что ты не так крут, как другие участники, усиливаются многократно. Ты понимаешь: здесь собрались 300 сильнейших людей со всей России. Твои внутренние стереотипы с треском ломаются, ты по-новому начинаешь оценивать себя. Дома ты – депутат законодательного собрания в Приморском крае, у тебя своя телепрограмма, тебя знают. А тут – настолько высокий уровень конкуренции, что ты его ощущаешь всем телом.

Мы формировали свою команду на финал. Дальневосточников – три человека: двое – Хабаровский край, ваш покорный слуга – Приморский. Несколько человек из Москвы и с Иркутска. Мы встретились в кафе и прямо там уже начали чуть-чуть кусаться друг с другом. Mea culpa, моя вина: поначалу я не мог оценивать своих коллег по команде прежде всего как своих партнеров, как союзников. Потому что волей-неволей ты сразу прикидывал:

«Чёрт подери, 300 человек, всего сто победят, нас здесь 7 человек, из них всего двое, максимум трое выйдут. Кто же это? И почему он? Чем он может взять?»

Ситуация усугублялась не только внутренней конкуренцией в команде, но и конкуренцией между командами. И опять эти непонятные люди с бумажками, которые сидят за столом и постоянно там что-то пишут. Кроме того, приходят наставники – Вексельберг, Кириенко, Степашин, люди из РЖД… И ты думаешь: «Что же мне сделать, чтобы им понравиться?» А еще – разумеется – тесты, кейсы… За четыре дня я похудел килограмм на семь.

И когда в последний день все уже закончилось, оглашают результаты… Ты сидишь в этом кресле абсолютно никакущий. И одна мысль: поскорее бы все закончилось, поскорее бы уехать домой. У тебя всё уже на дне, ты устал, ты вымотался, у тебя – та самая депрессия. А со сцены звучат какие-то фамилии, люди выходят, им там что-то дарят. И тут – бац! – моя.

Я не поверил. Но мои коллеги из команды смотрели на меня. Из внутренней ямы я выскочил вертикально вверх. Такое чувство восторга, такой эмоциональный подъем – который, наверное, я не испытывал никогда в жизни. И вокруг кричат: «Владивосток!»

«Конкурс показал мне, в чем я слаб»

- Моим наставником стал Сергей Вадимович Степашин. Наш проект – погружение в сферу ЖКХ, история про реновацию. Владивосток – город сравнительно молодой, но сравнительно пошарпанный. И то, что с успехом делают в Москве, не худо бы сделать во многих других городах, включая Владивосток. Хотелось бы этот проект сюда затянуть вместе с федеральными деньгами. Владивостоку, наверное, грех жаловаться на отсутствие внимания из федерального центра. Но это внимание было в основном сосредоточено на каких-то больших проектах, которые жителю города ничего не дают.

Задача всех уровней власти – сделать так, чтобы, прилив федеральных денег осчастливил тех людей, которые живут здесь. Программа реновации может действительно помочь десяткам тысяч людей, живущих в бараках. Сначала сосредоточиться на бараках, потом переселить людей из хрущевок, из ветхого жилфонда... Программа реновации для Владивостока должна быть такой: мы сносим все бараки, строим на этом месте комфортабельное жилье, переселяем туда людей – ну и дополнительно продаем вот эту освободившуюся площадь. По крайней мере, я вижу реновацию так.

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Призовой миллион рублей я потратил на заключительный модуль обучения в РАНХиГС. Получил диплом в сфере государственного и муниципального управления. В конце осени лечу на совместный проект РАНХиГС и Kingston University – программу более высокого уровня. В апреле, став руководителем Общественного телевидения Приморья, я понял, что мои финансовые и экономические компетенции, мягко говоря, оставляют желать лучшего. При том, что телевидение сейчас переживает далеко не лучшие времена.

Для того, чтобы телевизор в эпоху смартфонов продолжал жить, необходима некая конвергенция, взаимопроникновение интернет-технологий и телевидения. Но сделать это эффективным нельзя без четкого учета, без понимания стратегии развития, без проектного управления – причем на всех стадиях. И без достаточно жесткого управления людьми.

Я примерно понимаю, как выйти из кризиса на уровне краевого телевидения. Но для того, чтобы это сделать, необходимо стать воистину эффективным управленцем. У меня достаточно большой журналистский опыт – но не исключено, что определенную роль в моем назначении гендиректором сыграл именно конкурс. Он показал мне не то, в чем я силен – а в чем я слаб. И что мне необходимо сделать, чтобы превратить свои слабости в сильные стороны. Честно скажу: сейчас я себя эффективным гендиректором не считаю. Но надеюсь, что стану таковым.