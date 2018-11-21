Как отсеять бездушных карьеристов среди будущих лидеров

Претенденты на победу в конкурсе «Лидеры России» должны уметь сопереживать другим людям. Этот, казалось бы, неуловимый, чисто эмоциональный критерий будут использовать при отборе кандидатов организаторы конкурса, сообщил первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко. Свидетелями того, как Кириенко подводил итоги заочного этапа конкурса, стал репортер газеты ВЗГЛЯД.

В понедельник, в морозный заснеженный день, в медиалофте РАНХиГС на набережной Москва-реки проходили очные тесты, предназначенные для участников конкурса «Лидеры России» – амбициозных управленцев со всей России. Только тесты проходили на этот раз не сами претенденты на звание перспективных руководителей-лидеров, а активные участники других проектов платформы «Россия – страна возможностей», в которую входят и «Лидеры». При желании тесты могли пройти и журналисты. Напомним, что медиалофт – особое пространство для лекций и мастер-классов по разным социальным и гуманитарным темам.

Тесты показались не такими уж и сложными – вопросы по географии, истории, математике. Любопытными были вопросы на чисто «управленческие» навыки. В частности, приводилась в пример конфликтная ситуация в коллективе и давалось несколько вариантов разрешения конфликта с просьбой указать, какой из них будет наиболее эффективным.

В итоге безжалостный компьютер, подводя итоги, сообщил, что тесты мы прошли «хуже», чем большинство претендентов.

На самом деле пробные тесты не были главным событием в медиалофте в этот день. С минуты на минуту ожидалось выступление организаторов конкурса – по случаю завершения заочного этапа отбора претендентов и старта очных полуфиналов «Лидеров России» 2018–2019 гг.

Приехали Сергей Кириенко – первый заместитель руководителя администрации президента, Алексей Комиссаров – руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС, Павел Безручко – председатель экспертного совета конкурса, и другие.

Алексей Комиссаров в интервью газете ВЗГЛЯД отметил качественное отличие нынешней волны претендентов от прошлогодней.

«Явно в этом году участники больше готовились. Это чувствуется по результатам и по обратной связи, но вообще, мне кажется, более серьезно подошли к конкурсу.

Например, процент прохождения заочных этапов в этом году достиг 99%, то есть почти все допущенные в итоге приняли участие, в прошлом году таковых было меньше», – сказал он в кулуарах медиалофта незадолго до выступления Кириенко.

Кириенко, взяв слово, сразу удивил аудиторию, сообщив о новом жестком условии для участников конкурса. «Условием пропуска в финал будет требование, что каждый из полуфиналистов должен будет за это время выбрать сам и реализовать какое-то социально значимое действие на территории своего региона», – сказал он.

Кириенко добавил, что участникам конкурса не дают готовых кейсов, они должны сами выбрать социальную проблему на своей территории, которую нужно решить, и придумать, как это сделать.

Комментируя идею по поводу социальных проектов, Кириенко напомнил, что президент Владимир Путин активно поддерживает волонтерское движение и, более того, подает пример будущим и нынешним управленцам.

В начале декабря Путин посетил форум добровольцев России, где волонтеры рассказали ему о проекте «Мечтай со мной», который исполняет желания тяжелобольных детей: любой участник форума мог выбрать конверт и исполнить одну мечту. Путин собрал все пять оставшихся желаний и пообещал их исполнить. Президент с тех пор уже исполнил мечты нескольких детей: в частности, исполнил мечту 17-летней девочки, дав ей 20-минутное интервью, другому тяжелобольному ребенку, у которого была мечта увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, президент организовал вертолетную экскурсию над городом.

«Волонтерство – дело добровольное. Это принципиальная история, и я считаю, что такие вещи делаются примером, – сказал первый замглавы кремлевской администрации. – И то, что у нас президент сейчас сам показывает пример: это же его личное решение, когда он пришел на форум волонтеров, увидел стенд с проектом «Мечтай со мной», подошел к этому стенду и забрал все открытки, которые там оставались. Это пример».

Он отметил, что какие-то вещи делаются «приказом, указом, законом», но есть и такие, которые «делаются только примерами». «Поэтому я думаю, что для многих руководителей это важный пример», – добавил Кириенко.

Сопереживание для руководителей – важная вещь, которую управленцы не смогут постичь на лекциях, добавил Кириенко.

«Владимир Владимирович несколько раз говорил, когда ему задавали вопрос: что самое главное для человека, который претендует на роль лидера, на высшие должности в стране? – напомнил Кириенко. – Он сказал, что самые главные качества помимо профессионализма, трудолюбия, он сказал, что важнейшее квалификационное требование – способность чувствовать боль простого человека. Эта возможность сопереживания». Кириенко добавил, что «это действительно важная вещь», которая не постигается на лекциях.

Можно сказать, что новые управленцы должны будут обладать такой компетенцией, как эмпатия – способность сопереживать эмоциональному состоянию другого человека – и высоким эмоциональным интеллектом.

Комментируя решение организаторов обязать конкурсантов придумать и реализовать социально-значимые проекты, руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова сказала в интервью газете ВЗГЛЯД, что вовлеченность в социальные проекты поможет избежать ситуаций, когда на управленческую должность приходит человек, увлеченный исключительно собственной карьерой.

«Если вы обратите внимание на биографии, например, американских политиков, то там всегда присутствует благотворительная деятельность», – добавила Соколова. Теперь и у нас начинают работать подобные репутационные механизмы, подчеркивает эксперт.

Подобное участие в социальных проектах поможет отсеять карьеристов, увлеченных лишь собственными амбициями, указала Соколова. «Мы часто слышали безумные изречения наших чиновников, многие были уволены за подобные заявления, – напомнила Соколова. – Это же отражает их представления о мире, о себе, о том, кто такие чиновники и кто такие граждане».

Участники конкурса «Лидеры России», с которыми побеседовали репортеры газеты ВЗГЛЯД уже после мероприятия, признались, что надеются в ходе конкурса встретить единомышленников, новых друзей, которым небезразлично будущее страны. 28-летний Дмитрий Сундуков пришел на конкурс именно за этим. «Эта причина на первом месте», – подчеркивает он. Другим важным стимулом для участия он считает самореализацию как управленца.

«Важно понимать, на каком уровне я нахожусь, какие недостатки у меня есть. Важно понимать, что я могу», – уверен Сундуков. Пока же он работает директором по развитию, как он сам говорит, «самой инновационной школы России» и гордится, что вместе с командой единомышленников был у истоков ее создания.

Например, самой важной чертой своей школы Сундуков называет индивидуальный подход к ученикам. «Каждую неделю у детей проходят так называемые тьюториалы. Ученики встречаются с их конкретным «тьютором», и они обсуждают, чего ребенок достиг на этой неделе, чего бы он хотел достичь», – рассказал директор.

Известно, что участники «Лидеров» по итогам тестов получили некоторые рекомендации психологов. «Мне сказали, что не хватает настойчивости. Нужно развивать этот навык, чтобы добиваться своего», – поделился Сундуков.

43-летняя Ольга Ворошилова уже давно активно взаимодействует со многими школами управленцев, в том числе занималась в «Школе молодого общественного лидера», по итогам учебы в которой была направлена на стажировку в Лондон. Сравнивая различные методики воспитания лидеров на проектах, в которых ей удалось поучаствовать, Ворошилова пришла к выводу, что в последнее время все реже акцент делается на индивидуальном успехе и все больше – на активной работе в команде.

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«Кроме того, лидер становится более мобильным», – считает Ворошилова. Она верит, что на конкурсе «Лидеры России» работать будут над командным взаимодействием, ведь задача управленца как раз и состоит в том, чтобы «найти людей, которые будут работать быстро, эффективно, правильно».

Напомним, президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции 20 декабря отметил важность подготовки эффективных руководителей и повышения их квалификации в рамках различных проектов и программ подготовки кадров, таких как конкурс управленцев «Лидеры России» и программа Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

Конкурс «Лидеры России» – флагманский проект платформы «Россия – страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Второй сезон конкурса начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе. В полуфинал конкурса вышли около 3,3 тыс. человек, в финал пройдут только 300 из них.