Новые лидеры России будут вытеснять «вождей»

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19 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 23:31  |  vz.ru
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Российскому Каспию поможет только флот

В прошлом году грузооборот всех наших портов Каспийского бассейна составил ничтожные 4,8 млн тоннФото: Матыцин Валерий/ТАСС
Перебазирование боевого состава Каспийской флотилии из Астраханской области в Дагестан подтверждает высокую значимость Каспийского моря для геополитических интересов страны. Но укрепление оборонной мощи на этом рубеже пока что не сопровождается экономическими успехами, хотя они явно сопутствуют нашим соседям. Почему российскому Каспию хронически не везет? Подробности...
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Почему на Гаити вдруг вспомнили про Путина

Демонстранты в столице Гаити несли портреты ПутинаФото: JEAN MARC HERVE ABELARD/EPA/ТАСС
Появление в ходе демонстраций протеста, которыми была охвачена карибская Республика Гаити, призывов о помощи, обращенных к Владимиру Путину, привлекло внимание многих как смешная деталь – где Гаити, а где Россия. Но на самом деле это более чем интересный феномен – имя Путина уже стало главным символом антиамериканского протеста и сопротивления атлантическому миропорядку.  Подробности...
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«Новая церковь» Украины придумала молодежные каноны

Пока глава ПЦУ Епифаний решает «проблему скамеек», его прихожане устраивают рейдерские захваты храмов канонической церквиФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Свежеиспеченная «Православная церковь Украины» решила ослабить дресс-код, разрешив женщинам заходить в храмы с обнаженной головой, утверждает киевская печать. Молиться прихожане теперь будут не стоя, а сидя, и на украинском языке. Раскольники надеются таким образом заманить в свои храмы молодежь. Но есть подозрения, что в итоге они и молодых не заманят, и старушек отпугнут. Подробности...
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Чем закончится ссора Израиля и Польши

Польша запрещает на своей территории публично говорить о массовом участии поляков в ХолокостеФото: Kacper Pempel/Reuters
Две очень гордые столицы – Иерусалим и Варшава – поссорились насмерть из-за фразы, впервые прозвучавшей еще в 1970-е годы. Будущий премьер Израиля Шамир тогда позволил себе заявить: «Поляки впитали антисемитизм с молоком матери». Теперь это оскорбительное изречение повторил шеф МИДа Кац, соратник премьера Нетаньяху. В ответ оскорбленный премьер Польши Моравецкий отменил свой визит в Иерусалим. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Молдавия – новая красная линия геополитического фронта

Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Для правых – неважно, находятся они во власти или в оппозиции – Москва является воплощением вселенского зла, и свою политику они строят исходя из этой аксиомы. Практически все молдавские правые политики – это такой коллективный Порошенко. Подробности...

Либеральная тусовка у Совка

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
На полумертвую в 89-м страну натягивают костюм хеллуинного монстра и заставляют этого монстра бояться. И сейчас, дескать, может проснуться и тяпнуть до полусмерти, а тогда – вообще не подходите близко, соотечественники, страшно! Подробности...
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Мадуро адски не пoвезлo, но он уже улыбается

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Мадурo всегда предпoчитал диалoг – и сегoдня эта тактика срабатывает: путч захлебнулся, незадачливый гoре-президент Гуайдo записывает видеoрoлики из свoей квартиры, превратившись в пoсмешище для всей Венесуэлы. Подробности...
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          Новые лидеры России будут вытеснять «вождей»

          Наставник конкурса Сергей Собянин призвал соискателей не бояться риска   19 февраля 2019, 17:30
          Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
          Текст: Михаил Мошкин

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          Участникам состязания будущих управленцев «Лидеры России», предстоит одолеть не только сопротивление косной среды, но и собственную робость. На это полуфиналистов «Лидеров России» во вторник настраивали наставники конкурса, в том числе мэр Москвы. Конкурсантам объяснили – как не превратиться в «начальника огорода» из миниатюры Райкина, и рассказали, чем лидер-«вождь» отличается от лидера-«шамана».

          Во вторник Корпоративный университет Сбербанка, расположенный на живописном берегу подмосковной Истры, второй раз за последние дни принимал тех, кого, возможно, в скором времени мы увидим среди «капитанов большого бизнеса» или высших государственных управленцев. Там открылся второй полуфинал конкурса «Лидеры России» по Центральному федеральному округу.

          Как уже рассказывала газета ВЗГЛЯД, из-за огромного количества заявок, которые пришли на конкурс именно из ЦФО, в округе проходят два полуфинала; первый стартовал в минувшую субботу. «В два полуфинала ЦФО в общей сложности были приглашены более 900 конкурсантов», – сообщили организаторы состязания управленцев. Они пояснили: разбиение на два этапа позволяет обеспечить более справедливую конкуренцию.

          Организаторы с гордостью отмечают, количество желающих проверить свои лидерские качества в этом году перевалило за 227 тысяч. Больше трех тысяч дошло до полуфиналов – на 20 процентов больше, чем в прошлогоднем конкурсе. Причем почти каждый третий полуфиналист представляет регионы Центрального федерального округа – 17 областей и столицу.

          «По моим ощущениям, предстоит очень сложная борьба, – поделилась с газетой ВЗГЛЯД впечатлением Анна Шаромова из Ярославской области. – Очень много тех, кто работает в энергетических, нефтяных, финансовых структурах. Я работаю в страховании – это больше социальная сфера. Конечно, мне, как женщине, сложно соревноваться с амбициозными молодыми людьми».

          В первый день эти сотни «центровых» конкурсантов прошли обязательный ретест – то есть они подтверждали очно те знания и умения, которые продемонстрировали в удаленном доступе. По итогам контрольной проверки сформирован окончательный список полуфиналистов – пробилось 378 участников, большинство из которых – москвичи.

          Вполне закономерно, что на открытие второго полуфинала был приглашен мэр Москвы, наставник конкурса «Лидеры России» Сергей Собянин. Президент Владимир Путин лично курирует конкурс, напомнил столичный руководитель в начале своей речи. И именно благодаря вниманию, которое уделяет глава государства, у конкурса одновременно повысилась и «планка требований» к участникам, и планка возможностей, которые предоставляет участие в состязании.

          Не все победят и не все выйдут в финал, но «все, сидящие в этом зале уже сделали огромный шаг вперед, взяв в руки свою судьбу», обратился к конкурсантам Собянин. Самое главное в конкурсе – импульс, «не внешний, а внутренний», благодаря которому человек «переходит из состояния равновесия в состояние движения», сказал наставник конкурса.

          Впрочем, одного желания «быть начальником» недостаточно. «Вы в основном молодые люди и советских классиков вряд ли знаете и слушаете...», – заметил Собянин и кратко пересказал миниатюру Аркадия Райкина о человеке, который очень хотел быть начальником: «рулил» автобазой, не справился – выгнали, был начальником бани – аналогичный результат; в конечном итоге персонаж стал «начальником огорода», то есть огородным пугалом – но все равно «начальником». Так что одного желания поруководить мало, необходимо обладать знаниями и умениями.

          «Схоластических знаний, экспертных знаний, наверное, тоже недостаточно, – продолжал Собянин. – Эксперты – это люди, которые замечательно говорят о том, что нужно сделать, а потом замечательно объясняют, почему это не получилось». Нужно «не поверхностное, а глубинное понимание того дела, которым ты занимаешься», – добавил наставник конкурса.

          А самое главное – не бояться действовать, мотивировал Собянин участников состязания управленцев. «Главная проблема, с которой сталкиваются, которую ощущают молодые управленцы, – ощущение, что у них нет возможности: «Вот у Иванова или Петрова так сложилось... Ему везет, раз за разом он делает карьеру без всяких усилий», – констатировал наставник.

          «Я в жизни видел огромное количество людей, у которых была возможность изменить жизнь, но они предпочли остаться на том месте, которое им казалось надежным, теплым, обихоженным, –

          заметил Собянин. – Они не хотели рисковать, потому что ты рискуешь своей судьбой – не чужой, а своей. Сделать шаг в неизвестность, рискнуть, начать заново жизнь чрезвычайно сложно». Кроме того, тот, кто предлагает новые неожиданные решения, сталкивается с сопротивлением среды – многим, не только подчиненным, но и руководителям, не нужны потрясения.

          «Что сделало из обезьяны человека, кто-нибудь знает в этом зале?» – обратился Собянин. В зале зашептались – возможно, вспоминая классическое изречение о том, что человека создал труд. Но, как уточнил наставник конкурса, это, в первую очередь, творческий труд, предполагающий новшества и тот же риск. «Отклонение от нормы. Если вы будете действовать как все, исполнять как все, то из вас никакого лидера не получится. Лидер – это отклонение от нормы», – подчеркнул Собянин.

          Современная технологическая эпоха больше, чем все предыдущие, предоставляет возможности для таких, в хорошем смысле, «ненормальных» новаторов. Если раньше для воплощения прорывной идеи требовались большие финансовые вложения и десятки тысяч работников, то на нынешнем технологическом уровне часто требуется в первую очередь талантливый организатор.

          «Для нас, наставников, руководителей предприятий, самое главное – это хороший управленец. Все делает не машина, не программа, а люди, – со своей стороны заметил еще один наставник конкурса, председатель правления «Российских железных дорог» Олег Белозеров. «Найти и сформировать команду хороших управленцев – очень и очень важно», – подчеркнул руководитель РЖД. И, добавил он, сам факт того, что множество людей подали заявку, переступили через собственный страх, говорит о многом. «Вы уже лидеры», – обратился к конкурсантам Белозеров.

          У участников состязания есть возможность реализовать себя в том числе и в столице. «Города, которые создают максимум комфортных, доброжелательных услуг для людей, для человека, привлекают таланты, – подчеркнул Собянин. – Таланты, создавая новые услуги и производства, новое качество жизни, привлекают новые таланты». «Поэтому города являются сгустком талантливых, энергичных людей... Я надеюсь, что Москва и вы будете идти рука об руку», – напутствовал столичный мэр участников полуфинала.

          Член наблюдательного совета конкурса, известный кинорежиссер Павел Лунгин подхватил тон, заданный градоначальником Собяниным.

          «Очень знаменательно, что мы собрались на полуфинал в очень значимый день для России, о котором часто забывают. Сегодня – годовщина отмены крепостного права в России», – напомнил Лунгин, и это напоминание было встречено аплодисментам.

          «Всего 158 лет назад подданные стали формально обладателями прав и свобод. Но с пережитками крепостного права мы до сих пор боремся. Речь идет о безынициативности,

          о том, что людям сложно принимать решения, делать выбор», – посетовал Лунгин. Дефицит инициативных людей стал причиной «застоя в управленческом звене России», добавил он. Он также напомнил о пороке, который бичевал еще Аркадий Райкин в своих миниатюрах. «Бюрократизация – это, конечно, одна из старых язв нашей действительности... Такое дурно понятое пруссачество. Единственное, что может взломать бюрократический лед, сковывающий инициативу – это, конечно, приход новых людей, которые не боятся быть непохожими, и принимать решения».

          Лунгин рассказал о том, как он предпринял рискованный шаг, будучи уже взрослым, состоявшимся человеком. «Я стал режиссером очень поздно, в 40 лет, когда уже никто не верил, что займусь режиссурой. Я мог поставить на кон свою привычную жизнь – и сделал такой шаг. Снял фильм «Такси-блюз», который получил приз на Каннском кинофестивале, и моя жизнь изменилась в одночасье».

          Социальные лифты, которые создает конкурс «Лидеры России», «нужны вам, но в первую очередь они нужны нам всем», заметил Лунгин, обращаясь к сотням полуфиналистов в зале.

          Лунгин отметил, что с его точки зрения, успешные руководители делятся на два типа – «вождей», то есть лидеров, умеющих организовывать людей и управлять в обычной ситуации, и «шаманов» – кризисных менеджеров, которые мыслят нестандартно, и исходя из этого быстро находят ответы на новые вызовы.

          «Вождей у нас очень много. Командная система всегда была сильной стороной русской и советской бюрократии. И виноградники вырубали, и реки обращали вспять и так далее», – чуть позже, уже в кулуарах, сказал Лунгин газете ВЗГЛЯД.

          «Мне кажется, – заметил режиссер, – нам не хватает того, о чем сейчас говорил Сергей Собянин: не хватает нестандартного подхода людей, которые видят мир немножко не так, как остальные, не стыдятся и не скрывают этого». Режиссеры, творческие люди, обладающие таким нестандартным взглядом – сейчас, как правило, одновременно являются и продюсерами, то есть, по сути, управленцами, заметил Лунгин.

          «С другой стороны, например, бизнесмен Билл Гейтс, с моей точки зрения – тоже своего рода продюсер и режиссер, как и создатели Apple». Можно сказать, что создатели прорывных технологий созидают свой мир и решают в нем конкретные задачи, отметил собеседник.

          В лидерскую среду «нужно добавить творческий, неформальный, нестандартный талант», уверен Лунгин.

          «Современный лидер не может быть лидером в одиночку, – добавил в интервью газете ВЗГЛЯД руководитель конкурса «Лидеры России», гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – Очень важно командное взаимодействие, очень важно умение слышать других, умение доносить до коллег информацию и подбирать правильную команду. Конкурс, в том числе направлен на то, чтобы отобрать людей, которые не просто сами умеют быть яркими, но и показывают отличную командную работу».

          Напомним, одно из важных новшеств состязания – задание «Сердце лидера»: каждый конкурсант должен представить проект, который предполагает активную помощь людям в его собственном регионе. И здесь, как правило, без командной работы не обойтись.

          «Основная цель нашего социального проекта – борьба с несанкционированными свалками на берегах Волги, в частности, в поселении Охотино – это Мышкинский район, – рассказывает Анна Шаромова из Ярославской области. – Мы обратились к администрации, но там сослались на скудный бюджет и на то, что контейнеров, увы, не хватает. Тогда мы нашли спонсоров из числа местных жителей. Обратились в местную исправительную колонию, где нам сделали отличного качества контейнеры. Совместно с администрацией расставили контейнеры в те точки, где как раз возникают несанкционированные, стихийные свалки. Администрация организовала вывоз – так что проект работает, все довольны».

          Сейчас полуфиналистам – которые, по сути, уже сами сработались в команду – предстоит справиться с заданиями, которые основаны на реальных ситуациях из практики компаний-партнеров. Это одно из отличий нынешнего сезона от прошлогоднего. Уже сейчас, на стадии полуфиналов, ведущие российские компании «начинают присматривать среди полуфиналистов, а тем более среди финалистов для себя интересных лидеров, управленцев», – ранее сообщал наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.


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