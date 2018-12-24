Новые лидеры России будут вытеснять «вождей»

Участникам состязания будущих управленцев «Лидеры России», предстоит одолеть не только сопротивление косной среды, но и собственную робость. На это полуфиналистов «Лидеров России» во вторник настраивали наставники конкурса, в том числе мэр Москвы. Конкурсантам объяснили – как не превратиться в «начальника огорода» из миниатюры Райкина, и рассказали, чем лидер-«вождь» отличается от лидера-«шамана».

Во вторник Корпоративный университет Сбербанка, расположенный на живописном берегу подмосковной Истры, второй раз за последние дни принимал тех, кого, возможно, в скором времени мы увидим среди «капитанов большого бизнеса» или высших государственных управленцев. Там открылся второй полуфинал конкурса «Лидеры России» по Центральному федеральному округу.

Как уже рассказывала газета ВЗГЛЯД, из-за огромного количества заявок, которые пришли на конкурс именно из ЦФО, в округе проходят два полуфинала; первый стартовал в минувшую субботу. «В два полуфинала ЦФО в общей сложности были приглашены более 900 конкурсантов», – сообщили организаторы состязания управленцев. Они пояснили: разбиение на два этапа позволяет обеспечить более справедливую конкуренцию.

Организаторы с гордостью отмечают, количество желающих проверить свои лидерские качества в этом году перевалило за 227 тысяч. Больше трех тысяч дошло до полуфиналов – на 20 процентов больше, чем в прошлогоднем конкурсе. Причем почти каждый третий полуфиналист представляет регионы Центрального федерального округа – 17 областей и столицу.

«По моим ощущениям, предстоит очень сложная борьба, – поделилась с газетой ВЗГЛЯД впечатлением Анна Шаромова из Ярославской области. – Очень много тех, кто работает в энергетических, нефтяных, финансовых структурах. Я работаю в страховании – это больше социальная сфера. Конечно, мне, как женщине, сложно соревноваться с амбициозными молодыми людьми».

В первый день эти сотни «центровых» конкурсантов прошли обязательный ретест – то есть они подтверждали очно те знания и умения, которые продемонстрировали в удаленном доступе. По итогам контрольной проверки сформирован окончательный список полуфиналистов – пробилось 378 участников, большинство из которых – москвичи.

Вполне закономерно, что на открытие второго полуфинала был приглашен мэр Москвы, наставник конкурса «Лидеры России» Сергей Собянин. Президент Владимир Путин лично курирует конкурс, напомнил столичный руководитель в начале своей речи. И именно благодаря вниманию, которое уделяет глава государства, у конкурса одновременно повысилась и «планка требований» к участникам, и планка возможностей, которые предоставляет участие в состязании.

Не все победят и не все выйдут в финал, но «все, сидящие в этом зале уже сделали огромный шаг вперед, взяв в руки свою судьбу», обратился к конкурсантам Собянин. Самое главное в конкурсе – импульс, «не внешний, а внутренний», благодаря которому человек «переходит из состояния равновесия в состояние движения», сказал наставник конкурса.

Впрочем, одного желания «быть начальником» недостаточно. «Вы в основном молодые люди и советских классиков вряд ли знаете и слушаете...», – заметил Собянин и кратко пересказал миниатюру Аркадия Райкина о человеке, который очень хотел быть начальником: «рулил» автобазой, не справился – выгнали, был начальником бани – аналогичный результат; в конечном итоге персонаж стал «начальником огорода», то есть огородным пугалом – но все равно «начальником». Так что одного желания поруководить мало, необходимо обладать знаниями и умениями.

«Схоластических знаний, экспертных знаний, наверное, тоже недостаточно, – продолжал Собянин. – Эксперты – это люди, которые замечательно говорят о том, что нужно сделать, а потом замечательно объясняют, почему это не получилось». Нужно «не поверхностное, а глубинное понимание того дела, которым ты занимаешься», – добавил наставник конкурса.

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А самое главное – не бояться действовать, мотивировал Собянин участников состязания управленцев. «Главная проблема, с которой сталкиваются, которую ощущают молодые управленцы, – ощущение, что у них нет возможности: «Вот у Иванова или Петрова так сложилось... Ему везет, раз за разом он делает карьеру без всяких усилий», – констатировал наставник.

«Я в жизни видел огромное количество людей, у которых была возможность изменить жизнь, но они предпочли остаться на том месте, которое им казалось надежным, теплым, обихоженным, –

заметил Собянин. – Они не хотели рисковать, потому что ты рискуешь своей судьбой – не чужой, а своей. Сделать шаг в неизвестность, рискнуть, начать заново жизнь чрезвычайно сложно». Кроме того, тот, кто предлагает новые неожиданные решения, сталкивается с сопротивлением среды – многим, не только подчиненным, но и руководителям, не нужны потрясения.

«Что сделало из обезьяны человека, кто-нибудь знает в этом зале?» – обратился Собянин. В зале зашептались – возможно, вспоминая классическое изречение о том, что человека создал труд. Но, как уточнил наставник конкурса, это, в первую очередь, творческий труд, предполагающий новшества и тот же риск. «Отклонение от нормы. Если вы будете действовать как все, исполнять как все, то из вас никакого лидера не получится. Лидер – это отклонение от нормы», – подчеркнул Собянин.

Современная технологическая эпоха больше, чем все предыдущие, предоставляет возможности для таких, в хорошем смысле, «ненормальных» новаторов. Если раньше для воплощения прорывной идеи требовались большие финансовые вложения и десятки тысяч работников, то на нынешнем технологическом уровне часто требуется в первую очередь талантливый организатор.

«Для нас, наставников, руководителей предприятий, самое главное – это хороший управленец. Все делает не машина, не программа, а люди, – со своей стороны заметил еще один наставник конкурса, председатель правления «Российских железных дорог» Олег Белозеров. «Найти и сформировать команду хороших управленцев – очень и очень важно», – подчеркнул руководитель РЖД. И, добавил он, сам факт того, что множество людей подали заявку, переступили через собственный страх, говорит о многом. «Вы уже лидеры», – обратился к конкурсантам Белозеров.

У участников состязания есть возможность реализовать себя в том числе и в столице. «Города, которые создают максимум комфортных, доброжелательных услуг для людей, для человека, привлекают таланты, – подчеркнул Собянин. – Таланты, создавая новые услуги и производства, новое качество жизни, привлекают новые таланты». «Поэтому города являются сгустком талантливых, энергичных людей... Я надеюсь, что Москва и вы будете идти рука об руку», – напутствовал столичный мэр участников полуфинала.

Член наблюдательного совета конкурса, известный кинорежиссер Павел Лунгин подхватил тон, заданный градоначальником Собяниным.

«Очень знаменательно, что мы собрались на полуфинал в очень значимый день для России, о котором часто забывают. Сегодня – годовщина отмены крепостного права в России», – напомнил Лунгин, и это напоминание было встречено аплодисментам.

«Всего 158 лет назад подданные стали формально обладателями прав и свобод. Но с пережитками крепостного права мы до сих пор боремся. Речь идет о безынициативности,

о том, что людям сложно принимать решения, делать выбор», – посетовал Лунгин. Дефицит инициативных людей стал причиной «застоя в управленческом звене России», добавил он. Он также напомнил о пороке, который бичевал еще Аркадий Райкин в своих миниатюрах. «Бюрократизация – это, конечно, одна из старых язв нашей действительности... Такое дурно понятое пруссачество. Единственное, что может взломать бюрократический лед, сковывающий инициативу – это, конечно, приход новых людей, которые не боятся быть непохожими, и принимать решения».

Лунгин рассказал о том, как он предпринял рискованный шаг, будучи уже взрослым, состоявшимся человеком. «Я стал режиссером очень поздно, в 40 лет, когда уже никто не верил, что займусь режиссурой. Я мог поставить на кон свою привычную жизнь – и сделал такой шаг. Снял фильм «Такси-блюз», который получил приз на Каннском кинофестивале, и моя жизнь изменилась в одночасье».

Социальные лифты, которые создает конкурс «Лидеры России», «нужны вам, но в первую очередь они нужны нам всем», заметил Лунгин, обращаясь к сотням полуфиналистов в зале.

Лунгин отметил, что с его точки зрения, успешные руководители делятся на два типа – «вождей», то есть лидеров, умеющих организовывать людей и управлять в обычной ситуации, и «шаманов» – кризисных менеджеров, которые мыслят нестандартно, и исходя из этого быстро находят ответы на новые вызовы.

«Вождей у нас очень много. Командная система всегда была сильной стороной русской и советской бюрократии. И виноградники вырубали, и реки обращали вспять и так далее», – чуть позже, уже в кулуарах, сказал Лунгин газете ВЗГЛЯД.

«Мне кажется, – заметил режиссер, – нам не хватает того, о чем сейчас говорил Сергей Собянин: не хватает нестандартного подхода людей, которые видят мир немножко не так, как остальные, не стыдятся и не скрывают этого». Режиссеры, творческие люди, обладающие таким нестандартным взглядом – сейчас, как правило, одновременно являются и продюсерами, то есть, по сути, управленцами, заметил Лунгин.

«С другой стороны, например, бизнесмен Билл Гейтс, с моей точки зрения – тоже своего рода продюсер и режиссер, как и создатели Apple». Можно сказать, что создатели прорывных технологий созидают свой мир и решают в нем конкретные задачи, отметил собеседник.

В лидерскую среду «нужно добавить творческий, неформальный, нестандартный талант», уверен Лунгин.

«Современный лидер не может быть лидером в одиночку, – добавил в интервью газете ВЗГЛЯД руководитель конкурса «Лидеры России», гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – Очень важно командное взаимодействие, очень важно умение слышать других, умение доносить до коллег информацию и подбирать правильную команду. Конкурс, в том числе направлен на то, чтобы отобрать людей, которые не просто сами умеют быть яркими, но и показывают отличную командную работу».

Напомним, одно из важных новшеств состязания – задание «Сердце лидера»: каждый конкурсант должен представить проект, который предполагает активную помощь людям в его собственном регионе. И здесь, как правило, без командной работы не обойтись.

«Основная цель нашего социального проекта – борьба с несанкционированными свалками на берегах Волги, в частности, в поселении Охотино – это Мышкинский район, – рассказывает Анна Шаромова из Ярославской области. – Мы обратились к администрации, но там сослались на скудный бюджет и на то, что контейнеров, увы, не хватает. Тогда мы нашли спонсоров из числа местных жителей. Обратились в местную исправительную колонию, где нам сделали отличного качества контейнеры. Совместно с администрацией расставили контейнеры в те точки, где как раз возникают несанкционированные, стихийные свалки. Администрация организовала вывоз – так что проект работает, все довольны».

Сейчас полуфиналистам – которые, по сути, уже сами сработались в команду – предстоит справиться с заданиями, которые основаны на реальных ситуациях из практики компаний-партнеров. Это одно из отличий нынешнего сезона от прошлогоднего. Уже сейчас, на стадии полуфиналов, ведущие российские компании «начинают присматривать среди полуфиналистов, а тем более среди финалистов для себя интересных лидеров, управленцев», – ранее сообщал наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.