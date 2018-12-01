Кто прав в споре Анатолия Чубайса и Марии Захаровой

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21 января, понедельник  |  Последнее обновление — 22:34  |  vz.ru
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У новой идеи Чубайса есть важные недостатки

Очередное заявление Анатолия Чубайса оказалось столь же скандальным, как и многие другиеФото: Антон Новодережкин/ТАСС
Всю прошлую неделю страна возмущенно обсуждала новое заявление бывшего главного электрика страны Анатолия Чубайса. Внешне посыл главы Роснано выглядит благородно: он предложил свой рецепт того, как заставить богатых платить за электроэнергию больше, а для бедных оставить все как есть. Однако так ли все просто на самом деле? Подробности...
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Почему в России не возненавидели Трампа

При Трампе США стали продавать воюющей Украине оружие, чего не делали при ОбамеФото: Shelley Lipton/Zuma/Global Look Press
Ровно два года назад Дональд Трамп вступил в должность президента. Его противники внутри Америки ждали от этого катастрофы, а в России многие надеялись на улучшение отношений с США. Однако не произошло ни того, ни другого: американская экономика растет, а отношения Вашингтона с Москвой продолжают ухудшаться. Неужели «агент Дональд» провалил задание ГРУ? Подробности...
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Какие выводы необходимо сделать из гибели летчиков Су-34

Катапультирование является для летчика наиболее жестким и сложным способом покидания воздушного судна, подчеркивают экспертыФото: РИА Новости
Из четырех катапультировавшихся летчиков Су-34, столкнувшихся над Японским морем, спастись удалось лишь одному. Двое погибли, запутавшись в элементах парашютной системы, а один так и не был найден. Между тем Су-34 оснащен одной из лучших в мире систем катапультирования, а у каждого пилота есть автоматическая аварийная радиостанция. Почему не удалось спасти бесценные жизни боевых летчиков и как ВКС научиться это делать? Подробности...
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В Германию вернулись методы Штази

«Альтернативе для Германии» удалось спровоцировать резкую ненависть немецкого истеблишментаФото: Reinhard Krause/Reuters
В попытке притормозить рост популярности «Альтернативы для Германии» власти страны применяют к ней откровенно тоталитарный прессинг. Вместо того чтобы бороться с террористами, контрразведка ФРГ ищет компромат на одну из крупнейших партий страны. Подробности...
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Эксперты объяснили столкновение двух Су-34

Су-34 всегда был надежной машиной, и инцидент над Татарским проливом не опровергает подобные утвержденияФото: Владислав Белогруд/Интерпресс/ТАСС
Над Японским морем во время учений столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Один самолет вернулся на базу, другой разбился, но его экипаж успешно катапультировался и был спасен. Случаи столкновения боевых самолетов в воздухе довольно редки. Почему в этот раз Су-34 не смогли разойтись в просторах неба? Подробности...
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Репродуктивное безумие в пензенской области

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Соберите как можно больше людей, чтобы они коллективно давили на бедную женщину – и поправьте себе таким образом статистику абортов по региону. Какое дело замглаве администрации, что женщина хочет делать со своей жизнью? Подробности...

Российско-турецкая гибридная дружба

Глеб Простаков, журналист
С одной стороны, Анкара решила сыграть в свою игру в региональном конфликте Москвы и Киева. С другой – применить «византийскую дипломатию» в конфликте более высокого порядка между США и Россией. Подробности...
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Соберись, тряпка, и выброси елку

Наталья Осс, журналист, писатель
Постновогодний период требует высокой осознанности. Ожидание праздника – время надежд, загаданных желаний и потаенной мечты. Но ничего подобного не происходит. Карнавал отгремел, посуда убрана в сервант, чуда не случилось. Подробности...
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      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

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        • Нет

        • Затрудняюсь ответить

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          Кто прав в споре Анатолия Чубайса и Марии Захаровой

          Анатолий Чубайс навсегда остался в истории России – а вот с каким знаком, еще предстоит решить   21 января 2019, 21:50
          Фото: Валентин Соболев/Фотохроника ТАСС
          Текст: Антон Крылов

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          Две едва ли не самых ярких фигуры российских соцсетей – глава Роснано Анатолий Чубайс и представитель МИД РФ Мария Захарова – вступили в публичную перепалку. Спор, как водится, касается наследия 1990-х, к которому Чубайс имеет непосредственное отношение. Кто прав в этой дискуссии – и какие выводы можно из нее сделать?

          Наверное, если бы кто-нибудь в 1994 году спросил: «Что будет происходить в России через 25 лет?» и получил бы ответ «Будут ругать Чубайса», этот человек очень удивился. Тем не менее, это объективный факт. В 2019 году обсуждение ваучерной приватизации, «отцом» которой считают нынешнего главу «Роснано», продолжается с тем же накалом страстей, что и в 90-е годы. Более того, в 1994 году у немногочисленных оптимистов ещё была надежда получить обещанные Чубайсом две «Волги». Четверть века спустя очевидно, что кому-то по итогам приватизации достался целый автозавод, а кому-то давно выпитая и позабытая бутылка водки.

          При этом «пересмотр итогов приватизации»по-прежнему остаётся табуированной темой, хотя Виктор Пелевин ещё в 2004 году напомнил стране, что «человеческая история за последние десять тысяч лет есть не что иное как непрерывный пересмотр результатов приватизации».

          Напомним, что Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Владимировна Захарова спросила Председателя правления ООО «УК «РОСНАНО», Анатолия Борисовича Чубайса в 1994 году занимавшего пост первого заместителя Председателя Совета Министров РФ – председателя Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом о том, почему «значительная часть населения живет бедно или очень бедно»?

          При этом Захарова, в отличие от Чубайса, полагает, что Россия –богатейшая страна. «Жду ответа, как ваучер члена кабинета», –завершила она свой вопрос, заданный в социальной сети Facebook.

          Чубайс ответил в том же Facebook в стиле, который у блогеров называется «включил гуру»: «Вы, Мария Владимировна, госслужащий уже опытный – более 15 лет работаете чиновником. А я уже более двадцати лет назад ушёл из Правительства и госслужащим не являюсь. Когда мы начинали, в 1991 году Вы были ещё совсем маленькой девочкой и, вряд ли помните, что в то время средняя зарплата была около 12 долларов в месяц, деревянный рубль неконвертируемым, частнопредпринимательская деятельность была преступлением, Сбербанк со сбережениями населениями банкротом, годовое падение экономики 10-12%, реальная инфляция свыше 100%, а магазины пустыми», – живописует ситуацию Чубайс.

          Захаровой, отметим, в 1991 году было 16 лет – девочка, но уже не совсем маленькая.

          «Начав с этой точки строительство и государства и экономики (ведь ни того, ни другого по-сути уже не существовало) мы (и я сам в том числе) конечно же совершили много ошибок. Тем не менее, когда вы начали свою работу, экономика в стране росла, рубль был конвертируемым, инфляция резко снизилась, дефицит исчез полностью. Это получилось не само по себе, а благодаря созданной в стране рыночной экономике, возрождённой в России частной собственности, построенной практически заново системе государственной власти на основе Конституции Российской Федерации (которую страна получила, пройдя по грани Гражданской войны)», – описывает свои заслуги в правительстве глава «Роснано».

          Далее Чубайс стыдит Захарову за то, что, что в тех составах правительства, в которых работал он, не было принято» оскорблять и призывать к ответу предшественников», но это уже личное, можно не обращать внимания. На Украине на обличениях «папередников»(предшественников) вообще строится вся внутренняя политика уже 27 лет – и ничего, как-то выживают. А в Южной Корее так ещё хуже – практически каждый новый лидер страны отправляет в тюрьму предыдущего.

          Главное сформулировано в двух процитированных выше абзацах: Чубайс (и в целом либеральная общественность, в том числе, ныне презирающая «отца приватизации»за «сотрудничество с кровавым режимом») уверены в том, что развал случился не по их вине, а экономический рост нулевых годов XXI века произошёл благодаря их заслугам в 90-е.

          При этом подавляющее большинство граждан России (и Мария Захарова в их числе) считают, что Чубайс (и в целом либеральная общественность) развалили худо-бедно работавшую советскую экономическую систему, и продолжали уничтожать экономику страны на протяжении всех 90-х годов, вплоть до дефолта августа 1998 года.

          И только после этого сперва Евгений Максимович Примаков, а потом Владимир Владимирович Путин (между ними премьером был Сергей Вадимович Степашин, но недолго и без достижений) начали возрождать экономику. Окончательно экономика стала на путь выздоровления только после того, как в отставку был отправлен последний «рудимент 90-х»в лице Михаила Касьянова.

          Компромисса между этими двумя точками зрения нет и быть не может, какие бы доводы и цифры ни приводили сторонники и противники обеих. С одной стороны, пример Китая доказывает, что можно переставить огромную страну с коммунистического на капиталистический путь развития, не разрушая всё до основания. С другой, лично Чубайс действительно пришёл во власть в конце 1991 года, когда советская экономика уже была непоправимо разрушена, а в магазинах и на складах было пусто.

          Да, приватизация, несомненно, получилась очень несправедливой, раз об этом до сих пор вспоминают высокопоставленные чиновники МИДа. Но история не терпит сослагательного наклонения, поэтому совершенно непонятно, получилось бы лучше у кого-то другого.

          Если опять обратиться к зарубежному опыту, то следует признать, что в постсоветских странах однозначно лучше восстановить постсоветскую экономику не получилось ни у кого. Украина – нищала, нищает и будет нищать. Казахстан в целом не богаче России, хотя нефтегазовая обеспеченность на душу населения там значительно выше. Из относительно благополучной Прибалтики всё равно неудержимо бегут люди. Сохранившая промышленные гиганты в госсобственности Белоруссия не может жить без поддержки России – ну и так далее.

          Мария Захарова ответом Анатолия Чубайса, разумеется, осталась неудовлетворена: «Анатолий Борисович, спасибо за ответ. Не знаю, чего в нем больше: пошлости или ошибок, но верно одно – они находятся в абсолютной гармонии. И хотя Вы не ответили на мой предельно конкретный вопрос «почему в богатой стране люди живут бедно», текст представляет собой лучшее учебное пособие по 90-м. Уверена, пост войдёт в историю Ваших, как Вы отметили, «многочисленных ошибок» после обращённой ко мне следующей фразы: «Когда вы начали свою работу, экономика в стране росла, рубль был конвертируемым, инфляция резко снизилась, дефицит исчез полностью», –  написала она. 

          Ошибка Чубайса в данном случае, по словам Захаровой, заключается в том, что работу она начала сразу после дефолта августа 1998 года. Тогда всё падало – и экономика, и курс рубля. Дефицита, пожалуй, не было, но инфляция резко выросла. Опять, как и 1991-м, банки отказались выдавать людям вклады.

          И, пожалуй, это серьёзный довод в пользу большинства граждан России, обвиняющих Чубайса в нищете 90-х.

          После семи лет его работы на разных руководящих должностях страна фактически пришла к тому, с чего начинала – развалу экономики и галопирующей инфляции.

          Чубайс и его сторонники, разумеется, скажут, что кризис был всемирным, а нефть стоила очень дёшево. Но, для сравнения, в 2008 году тоже был общемировой кризис, а в 2014 году падение стоимости нефти сопровождалось введением против России санкций. Однако масштаб бедствий в обоих случаях был гораздо меньше, чем в 1998 году.

          Спор о том, что первично – яйцо или курица, развал или Чубайс может продолжаться вечно, и у обеих сторон будут находиться всё новые и новые аргументы. Главное – это крепко помнить уроки и 80-х годов прошлого века, когда ради «перестройки» и «ускорения» рушили советскую экономику, и 90-х, когда дилетанты, цитируя Чубайса, «совершили много ошибок».

          Помнить – и не повторять.


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