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    21 октября 2024, 20:02 • Вопрос дня

    «Русский индеец». Кто стал первым политбеженцем из США в Россию?

    «Русский индеец». Кто стал первым политбеженцем из США в Россию?
    @ vk.com/johnrobles2

    Tекст: Ольга Никитина

    Джон Энтони Роблес, известный как первый политический беженец из США в Россию, указом президента Владимира Путина стал гражданином РФ. Прибывший в нашу страну в 1996 году, Роблес – индеец и бывший американский гражданин – является настоящим патриотом России. В последние годы занимался волонтерской деятельностью, помогая нашим соотечественникам в Донбассе.

    Индеец из исчезнувшего племени

    Сам Роблес говорил, что происходит из индейского племени таино, которое в настоящее время официально считается исчезнувшим. По этой причине на Роблеса не распространялись льготы, положенные индейцам из резервации.

    Он родился в Пуэрто-Рико, которое находится под управлением США, и при рождении автоматически получил американское гражданство. В возрасте 15 лет отправился в Калифорнию, где попал в детский приют. Став старше, устроился дальнобойщиком, открыл собственную небольшую транспортную компанию, которая поначалу приносила доход, но впоследствии разорилась. Джон остался с двумя маленькими детьми без жены.

    «Коммунизм у нас в крови»

    Роблес разделял коммунистические взгляды. «Все индейцы – настоящие коммунисты. Это у нас в крови. Социальная справедливость, равенство, братство», – говорил он в интервью «Московскому комсомольцу» в 2018 году.

    В апреле 2022 года Джон в комментарии sm.news подчеркивал, что США – «это не те красивые картинки, которые вы привыкли видеть по телевизору». С Америкой он ассоциирует двойные стандарты и обострившийся еще больше в последнее время расизм. Роблес говорил, что не хотел воспитывать детей в «империи лжи», а великой русской историей восхищался. В Пенсильванском университете он начал изучать русский язык.

    «Для индейцев СССР, а теперь Россия – это единственная надежда на то, что империя янки будет побеждена», – сказал он.

    Первый контакт с КГБ

    Он рассказывал, что впервые вступил в контакт с КГБ СССР на мировой выставке, которая проходила в Канаде. Тогда он подошел к советскому павильону и заявил, что выступает против американского империализма и считает себя членом Компартии США. «Наверняка они решили, что я шпион», – предположил он, добавив, что все его попытки вступить в контакт с СССР через посольство немедленно становились известны американским спецслужбам. Тогда-то у Роблеса и начались, как он выражается, «неприятности».

    Долгий путь в Россию

    Роблес состоял в переписке с русской женщиной по имени Галина. Он говорил, что влюбился в нее по фотографии, хотя ни разу не встречал лично и не беседовал с ней по телефону. Он мечтал уехать в Россию и начать вместе с ней новую жизнь, а потому вместе с двумя детьми – четырехлетним Джонни-младшим и шестилетней Кейлой – отправился в Россию через всю Центральную Америку и Европу, опасаясь быть пойманным. Роблес рассказывал, что опасался не только за себя, но и за детей, боялся, что «их продадут в секс-рабство или разберут на органы», если их поймают.

    В итоге, рассказывал Джон, он купил авиабилеты из Мехико до Амстердама, а оттуда добирался до России через всю Европу. Причем, отмечал он, в путешествии ему тогда очень помогал американский паспорт.

    В 1996 году Роблес с двумя маленькими детьми все-таки оказался в России, однако никакой Галины по указанному в письмах адресу найти не удалось. Он предположил, что, возможно, она вообще была мужчиной. И тем не менее Роблес был счастлив оказаться в России: «Я чувствовал, что теперь я дома».

    Крещение в православной церкви

    Примечательно, что еще до того, как оказался в России, Роблес крестился и стал православным. Произошло это в православной церкви в США в 1994 году. В своих воспоминаниях он отмечал, что тогда был поражен тем, как люди стояли на протяжении всей службы, «не как в костеле, где все сидят, спят, жуют жвачку и ругаются матом».

    «Достойно и правильно – помогать товарищам»

    В России Роблес жил с американским паспортом и в ту пору работал учителем английского языка. Женился на русской девушке Марине.

    Помимо английского он владеет также русским, испанским, немецким, французским и итальянским языками. Роблес горд тем, что помогал российским спецслужбам, переводя для них документы, в том числе, как отмечает он сам, «очень-очень важные». «Это было достойно и правильно – помогать товарищам», – отмечал он.

    Роблес выразил гордость тем, что за время этой работы накопил «200 гигабайт секретных материалов, разоблачающих агентов «Моссада» и МИ-6». Он говорит, что ему известно, кто на самом деле убил Кеннеди, кто виноват в трагедии 11 сентября, куда пропал исчезнувший малайзийский лайнер. «Я делал это по велению сердца, служа России», – заявил он.

    «Надо сначала победить, потом разбираться»

    В 2007 году Роблес лишился американского гражданства, без регистрации ему не разрешили продолжать работать в школе, где он до этого трудился 13 лет. Благодаря знанию языков его взяли на радио «Голос России», где он «строил мост между Россией и США». Работа там продолжалась до 2014 года, когда радиостанция прекратила вещание.

    Невозможность получить российское гражданство в то время он, как писал «МК», объяснял «происками ЦРУ». По поводу вопроса, связанного с предоставлением российского убежища, он указывал, что в системе есть недоработки, однако заявил, что критиковать ее впустую не намерен. «Сейчас мы на войне, и внутренние проблемы надо отложить в сторону. Надо сначала победить, потом разбираться», – подчеркивал он в интервью от 2022 года.

    О суверенном народе Америки

    В 2017 году Роблес написал письмо в Кремль. В послании от имени Конфедерации ирокезов и Союза североамериканских индейских племен содержалось предложение к российской стороне возобновить дипотношения между индейцами и Россией в соответствии с договорами, заключенными Петром Великим в 1710 году.

    «Мы, представители данных народов, очень надеемся на Россию.

    Если Россия признает, что американские индейцы являются истинными, коренными владельцами территорий Америки, которую мы, индейцы, называем Островом Великой Черепахи, что захватчики нарушили все договоры и соглашения и находятся на нашей территории незаконно, это уничтожит все обязательства России перед Соединенными Штатами. В том числе внешний долг», – говорилось в послании. Также в письме было сказано, что индейцы приветствовали бы Россию на Аляске, а соглашению они пророчили историческое значение.

    Позднее, в интервью от 2022 года, Роблес сказал, что договоры, которые североамериканские индейцы заключили с русскими, хранятся в Санкт-Петербурге, и вновь призвал Россию признать союз племен как суверенный народ Америки.

    Врут про индейцев, а значит, врут и про русских

    С 2014 года Роблес занимался доставкой гуманитарной помощи в Ростовскую область для Донбасса. В 2022 году ездил в Курскую область, где фиксировал преступления вооруженных сил Украины.

    Роблес подчеркивал, что американские власти зомбируют население собственной страны, начинают демонизировать лидера и народ того государства, которое нацелились уничтожить. «В моем детстве нам говорили учителя, что Красная армия может напасть, что русские солдаты убивают детей и стариков. Мы отрабатывали учения по воздушному налету, прятались в подвалах на случай советского нападения. Нас учили бояться и ненавидеть русских», – рассказал он.

    На вопрос о том, почему он сам не поддался этой пропаганде, Джон ответил, что знал, что власти США врут про индейцев, а потому стал подозревать, что они врут и про русских. «Посмотрите на фото красноармейцев – в одном строю люди разных национальностей, даже темнокожие. Я влюбился в Красную армию», – подчеркивал он.

    «Служу России!»

    Роблес говорил, что поддерживает «спецоперацию «Z» на пять миллионов процентов», а когда СВО началась, у него на глазах были слезы. Запад хочет стереть русский народ с лица земли, и это не теория заговора, подчеркивал он. Джон надеется, что вскоре удастся отпраздновать вторую победу над фашизмом и что будет реализован процесс «Нюрнберг-2».

    «Для меня честь называться русским индейцем! Служу России!» – сказал Роблес.

    В комментарии на своей странице во «ВКонтакте» по поводу решения президента России дать ему гражданство РФ Роблес написал, что свою задачу выполнил и что ему удалось получить российское гражданство, не дав при этом ни одной взятки. Он выразил надежду, что теперь сможет найти работу.

    Он написал, что прожил в России почти 30 лет, из которых 18 – в качестве беженца. Роблес признался, что решение президента глубоко его потрясло, и выразил благодарность российскому лидеру, назвав это победой не только для себя, но и для всего русского мира.

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