Как действовать учителям и школьникам при вооруженном нападении на школу?

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НОВОСТЬ ЧАСА

Словакия остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

11 мая, вторник  |  Последнее обновление — 20:11  |  vz.ru
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Кто получит право на бесплатное подключение к газовой трубе

За подведение газа к забору до последнего момента просили сотни тысяч рублей Смирнов Владимир/ТАСС
«Можно ожидать, что сотни тысяч потребителей получат газ». Такими словами профильные эксперты комментируют перспективы масштабной программы, которую должен реализовать Газпром согласно решению Владимира Путина – бесплатного подключения частных домов к газоснабжению. Кто получит право на подобное подключение и какие сложности еще предстоит решить? Подробности...
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Как покушение на цесаревича Николая изменило судьбу России

Будущий император Николай II в Нагасаки общественное достояние
Ровно 130 лет назад японский полицейский попытался зарубить мечом цесаревича Николая, когда тот возвращался с экскурсии на озере. Будущий император России находился на волосок от смерти, но все-таки выжил. Принято считать, что это событие самым худшим образом отразилось не только на русско-японских отношениях, но и на судьбе России как таковой. Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Почему скрывали подвиг советских байкеров в гитлеровском тылу

Полк советских мотоциклистов успешно работал по немецким тылам и спас целую стрелковую дивизию от гибели Общественное достояние
О многих эпизодах Великой Отечественной потомки победителей начинают узнавать лишь сейчас. Среди них – рейды разведчиков-диверсантов на мотоциклах и амфибиях в тыл противника по территории нынешней Калининградской области, в то время – Восточной Пруссии, и их многодневная кровопролитная битва с корпусом гитлеровцев. Подробности...
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Русские жители Латвии отпраздновали День Победы вопреки всем запретам

Памятник Освободителям в Риге завалили цветами Сергей Мелконов/РИА Новости
«Вскоре после того, как прозвучала первая песня, к нам начала ломиться полиция, пытавшаяся взять наш дворик чуть ли не штурмом». Активист русской общины Латвии Юрий Зайцев рассказал газете ВЗГЛЯД, как жители этой страны, несмотря на запреты и сопротивление властей, в массовом порядке отпраздновали День Победы. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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За что воевали русские

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
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На рассуждения о животворящей свободе можно ответить вопросом «1991–1998?»

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
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Травму нельзя отделить от Победы

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Применительно к частной жизни любой психолог учит побеждать: преодолевать и изживать травмы. Великая Отечественная была и осталась тяжелейшей травмой нашего народа. Мы победили. Но почему-то именно нам предлагают сконцентрироваться на травме. Подробности...
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Украина и «мощный сигнал от НАТО»

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Вооруженный преступник напал на школу в Казани

На школу в Казани напал вооруженный человек. В результате стрельбы погибла учительница и семеро детей, еще 20 детей получили ранения. Нападавшему 19 лет, он был вооружен официально зарегистрированным гладкоствольным ружьем
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Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
  • Да, нужно повысить возраст владения оружием и более детально проверять покупателя

  • Нет, оставить все по-прежнему

  • Нет, правила покупки оружия надо упростить
Как вы восприняли информацию об отмене выдачи виз в США?
  • С радостью

  • С огорчением

  • С безразличием
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  • Уничтожать животных

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    на ваш взгляд


    Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?

    Как действовать учителям и школьникам при вооруженном нападении на школу?

    		    11 мая 2021, 19:20
    Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Эксперты по антитеррористической безопасности сходятся во мнении, что в случае вооруженного нападения на школу ученики должны строго слушаться учителей. Прежде всего, чтобы сохранить жизнь, нужно спрятаться в тех местах, где не достанет пуля или осколки взрывного устройства. Проще всего укрыться за партами, стараться не выдавать себя и ни в коем случае не паниковать.

    Учитель должен запереть класс на ключ изнутри и отвести учеников вглубь помещения. Если дверь без замка, то ее следует забаррикадировать мебелью. Если у педагога есть навыки психолога, то он обязан предпринять любые усилия с целью успокоить детей, не давать им паниковать. Например, сказать, что это раздавались не выстрелы, а лопались воздушные шарики.

    При нападении Ильназа Галявиева на школу № 175 в Казани некоторые ученики, спасаясь от стрелка, выпрыгивали из окон третьего этажа. По предварительным данным, среди девяти погибших двое школьников разбились насмерть, выпрыгнув из окна. Эвакуация таким образом крайне опасна. При нападении террориста следует как можно ближе пригнуться к полу, особенно вблизи окон. Это правило особенно важно в случае штурма помещения. После освобождения необходимо оставаться на месте и дожидаться своей эвакуации, в противном случае существует возможность попасть под шальную пулю.

    Если террорист проник в класс, то следует подчиняться любым его требованиям, не спорить и тем более не устраивать словесную перепалку. Необходимо вести себя спокойно, не делать резких движений и стараться не смотреть ему в глаза. В противном случае стрелок может открыть огонь или совершить самоподрыв. В памятках МВД говорится о том, что нельзя самостоятельно вступать с преступником в переговоры и тем более постараться разоружить нападавшего. Но при этом важно запомнить максимум полезной информации, которая затем может пригодиться следователям. Прежде всего, это пол захватчика или захватчиков, примерный возраст, комплекция, говор или акцент, имена, оружие, поведение.

    На ваш взгляд

     
    Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?



    Обсуждение:  8 комментариев

    Всем тем, кто в момент нападения окажется вне класса, необходимо поскорее покинуть открытые помещения, будь то коридоры или холлы. Лучше всего спрятаться за какой-нибудь дверью и запереться на ключ. После этого нужно позвонить в службу спасения или родителям, рассказать, где находишься и что произошло. Но делать это нужно очень тихо, ни в коем случае не надо привлекать к себе внимание криками, потому что преступник может заподозрить неладное и просто взломать любую дверь выстрелом. Поэтому звук мобильных устройств тоже желательно отключить, чтобы они случайно не выдали ваше присутствие.

    Во время штурма нужно сразу лечь плашмя на пол и прикрыть голову руками. Оставаться в таком положении надо до тех пор, пока не поступит команда от сотрудников правоохранительных органов. Если вы получили ранение, то постарайтесь не двигаться и по возможности перевяжите рану, чтобы остановить кровотечение.

    Добавим, что в президентском Совете по правам человека (СПЧ) призвали «задуматься о первичных мерах предупреждения подобных ситуаций». Как сказала член СПЧ Ирина Киркора, «необходимо научить педагогов и детей тому, как вести себя, чтобы избежать повторения такой ужасной трагедии». Эти знания, подчеркнула она, должны включать в себя не только основы безопасности жизнедеятельности, но и основы психологии.


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