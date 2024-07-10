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Зачем Киев готовил теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Попытку теракта на авианосце «Адмирал Кузнецов» сочли британским планом
ФСБ предотвратила попытку теракта на авианосце «Адмирал Кузнецов». Как и в случае с неудавшимся угоном стратегического бомбардировщика Ту-22М3, украинские вербовщики предлагали российскому военному денежное вознаграждение. Эксперты уверены: операции готовились под чутким руководством Запада, преследуя больше медийные цели, нежели военные.
ФСБ пресекла попытку украинской военной разведки совершить теракт на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. По данным Центра общественных связей (ЦОС), в марте этого года на военного, проходящего службу на авианосце, через мессенджеры вышел некий «Олег».
В ходе переписки он пытался склонить моряка к совершению теракта на корабле и утверждал, что «операция» курируется лично главой ГУР МО Украины Кириллом Будановым (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Однако офицер обратился в органы безопасности. «Под их полным контролем в рамках оперативной игры проводились дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности «Олега» и выявлению возможной агентуры и пособников киевского режима», – сообщили в ФСБ.
Через какое-то время российскому военнослужащему «кураторы» транспортной компанией отправили компоненты для сборки зажигательного устройства. Когда же украинским спецслужбам передали запись с инсценировкой теракта на крейсере, координатор перестал выходить на связь.
Кроме того, в Москве предотвращена попытка покушения украинских спецслужб на трех высокопоставленных российских военных, сообщили в ФСБ. Одним из подозреваемых оказался 30-летний российский гражданин, его завербовала военная разведка Украины. Он с помощью курьерской доставки заказал три мощных взрывных устройства, замаскированные под подарки, по адресам проживания начальников подразделений МО. Взрывы планировалось осуществить после отчетов курьеров о доставке посылок.
Напомним, несколькими днями ранее ФСБ также пресекла попытку угона российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3. По данным ведомства, сотрудники украинской разведки собирались завербовать российского военного летчика и убедить его переправить ракетоносец «за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии». К попытке вербовки также причастны спецслужбы натовских стран.
Как отмечал в июне директор ФСБ и председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников, противник при поддержке США и НАТО пытается нарастить усилия по совершению терактов и диверсий в России. Так они намереваются ослабить ресурсную поддержку российских военных и спровоцировать панику среди населения.
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Сейчас эксперты уверены: украинские спецслужбы работают в тесной связке с натовскими структурами для достижения максимально возможного медийного эффекта. «Киев продумал целую серию операций против России. Речь идет о попытке угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3, планах о теракте на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске и покушении на трех высокопоставленных военных в Москве», – отметил Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.
По его мнению, на фоне отсутствия успехов на поле боя противник активизировал разведывательно-террористическую деятельность. «Таким образом в преддверии саммита НАТО Киев пытался продемонстрировать Западу готовность продолжать борьбу. Безусловно, в офисе Зеленского для этих целей потребуют дополнительных финансовых вливаний», – уточнил собеседник.
При этом Бартош убежден: в операциях украинских спецслужб прослеживается западный след. «Насколько известно, Кирилл Буданов, который курировал попытку теракта в Мурманске, подконтролен британской разведке. Замыслы провокации вынашивали именно в Лондоне и Вашингтоне. Они же готовили украинских вербовщиков, разрабатывали план операции», – считает он. На этом фоне эксперт отметил действия российских военных, которые при контакте с представителями ГУР сразу доложили об этом командованию.
«Противник пытался одержать медийную победу, показав, что в рядах ВС России якобы есть предатели, готовые за относительно небольшое вознаграждение пойти на измену Родине. Достичь этого им не удалось»,
– акцентировал собеседник. Кроме того, на Западе хотели нанести ущерб обороноспособности нашей страны, добавил он. «Угон Ту-22М3 позволил бы США изучить бомбардировщик. А теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов», по замыслам противника, должен был сорвать план боевого использования корабля. Нашим спецслужбам удалось разрушить и эти планы», – подчеркнул Бартош.
Доктор военных наук Константин Сивков напоминает, что «Адмирал Кузнецов» – единственный в российском флоте крейсер несущего класса. «Корабль стоял в Мурманске на ремонте. Когда он будет введен в строй, то станет серьезной угрозой для Соединенных Штатов», – уверен собеседник. При этом крейсер не представляет опасности для Украины. «Авианосец предназначен для действий на Тихоокеанском пространстве», – пояснил Сивков.
Он не исключает, что украинские спецслужбы были лишь «пешкой», исполнителями приказов, которые поступали из США и Британии.
Авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах» также указывают, что противник пытался нанести не столько военный, сколько символический урон, готовя теракт на крейсере «Адмирал Кузнецов». «Корабль на ремонте, у причала завода. Это значит, на него ежедневно что-то доставляется и что-то с него увозится, на судно проходят десятки и сотни работников судоверфи, и не только они. В таких условиях при любом, даже самом строгом режиме охраны, появляются дополнительные возможности пронести на крейсер что-то, что быть на нем не должно», – пишут эксперты.
«Все это открытые и понятные вещи, которые неизбежно знает противник. Тем более что «Кузнецов» – один из символов ВМФ России в целом, еще более важный, чем был погибший крейсер «Москва». А Украина целенаправленно бьет именно по целям, важным не с военной, а в первую очередь с символической точки зрения», – подчеркнули специалисты.
«Украинские спецслужбы пытаются проникнуть с разных направлений на территорию России и нанести нам хоть какой-то урон. Целями становится всё: от релейных шкафов на железной дороге до инфраструктурных, гражданских и военных объектов. Такова объективная реальность», – уточнил военный эксперт Максим Климов. На этом фоне он высоко оценил работу ФСБ. «Силовиками проводится огромная работа – и, как показывает практика, весьма результативная», – заключил собеседник.