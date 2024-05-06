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    6 мая 2024, 21:00 • Политика

    Министров Зеленского и Порошенко Москва лишила права представлять Украину

    Министров Зеленского и Порошенко Москва лишила права представлять Украину
    @ Hennadii Minchenko,Volodymyr Tarasov/ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Москва объявила в розыск ряд украинских политиков. Среди них – министры гражданских и силовых ведомств, а также два президента: бывший и нынешний. Понятно, что посадить на скамью подсудимых их будет сложно, особенно если те сбегут на Запад. Но данное решение МВД говорит о том, что рассматривать этих людей в качестве легитимных представителей Киева, равно как и обсуждать их инициативы, Москва больше не намерена.

    МВД России объявило в розыск бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова. Статья Уголовного кодекса, по которой ведутся необходимые следственные мероприятия, пока не сообщается. При этом еще в октябре 2023 года Аваков был внесен в реестр террористов и экстремистов. Помимо него в перечне оказался и олигарх Игорь Коломойский.

    В последнее время Следственный комитет (СК) выдвинул обвинения целому ряду крупных украинских чиновников. Так, в Telegram-канале ведомства отмечается, что разыскные мероприятия будут начаты также и в отношении экс-спикера Рады и экс-премьера Владимира Гройсмана, бывшего министра информационной политики Юрия Стеця и экс-главы МИД страны Павла Климкина.

    Указанные лица, будучи членами Совета национальной безопасности и обороны Украины, поддержали решение правительства о начале проведения военных действий на территории Донбасса. Кроме того, в розыск были объявлены бывший главком ВСУ Руслан Хомчак и экс-руководитель антитеррористического центра СБУ Василия Крутова.

    Также на прошлой неделе МВД России сообщило о начале разыскных мероприятий в отношении Владимира Зеленского, экс-президента Украины Петра Порошенко, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, а также бывшего и. о. министра обороны Украины Михаила Коваля.

    Напомним, глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук обвинил Авакова в организации поджога Дома профсоюзов в Одессе в мае 2014 года. Именно экс-министр МВД, по мнению политика, обеспечивал доставку исполнителей к месту трагедии.

    Кроме того, в организации трагедии 2 мая, по словам Медведчука, участвовали экс-глава СБУ Валентин Наливайченко и экс-спикер Рады Андрей Парубий. К консультациям также привлекли Игоря Коломойского, который на тот момент возглавлял Днепропетровскую область. Помощник Коломойского Игорь Палица руководил действиями исполнителей на месте, за что позднее был назначен губернатором Одесской области.

    «После прихода Зеленского к власти Аваков, что называется, ушел в тень. Но у него до сих пор остаются связи, бизнес и рычаги влияния на процессы в стране. В частности, он пытается воздействовать на медийное поле через аффилированные с ним каналы», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «У бывшего министра МВД огромное число грехов, за которые он мог быть объявлен в розыск. В частности, он может нести ответственность за трагедию 2 мая в Одессе. Кроме того, Аваков курировал одиозные националистические батальоны. Экс-чиновник также блокировал для граждан России на Украине возможность голосования в консульствах и посольстве», – отмечает собеседница.

    «Так или иначе, Москва четко дает понять – мы стремимся привлечь к ответственности не только тех представителей украинской власти, которые сейчас на виду, но и людей, совершавших преступления ранее. Правда, необходимо признать, что шансов арестовать Авакова на данный момент не так много. Например, если он уедет в Европу или США, оттуда экс-чиновника не выдадут. Но и Россия не остановится», – пояснила Шеслер.

    В целом решение МВД объявить в розыск значительное число украинских политиков говорит о готовности России реализовать принцип всесторонней справедливости, полагает украинский политолог Владимир Скачко. «Эти действия можно назвать абсолютно правильными в методологическом плане», – говорит он.

    «Безусловно, Владимир Зеленский и Петр Порошенко являлись главными лицами постмайданной Украины. Однако их ужасающие деяния не могли бы реализоваться в масштабах столь крупной страны без поддержки со стороны верных чиновников и силовиков. Каждый из них на своем посту принимал негуманные и преступные решения, даже если речь идет о несиловых министрах», – отмечает собеседник.

    «Например, Юрий Стець был опытным журналистом, затем дорос до главы министерства информационной политики, которое в народе называли «Минстець». Также он фактически управлял «Пятым каналом» Петра Порошенко, с помощью которого продвигал в обществе идеи русофобии и национализма. Его действия привели к одурманиванию тысяч граждан Украины», – акцентирует эксперт.

    «В свою очередь Павел Климкин, экс-руководитель МИД Украины, обеспечивал на международном уровне поддержку преступной власти. Он, будучи уроженцем Курска, предал общность русского народа и променял причастность к великой цивилизации на пустые обещания европейских бюрократов», – уточняет он.

    «Еще одним заметным политиком из числа объявленных в розыск является Владимир Гройсман. Будучи спикером Рады и премьер-министром страны при Порошенко, он стал правой рукой нелегитимного президента, исполняя любое желание, которое высказывал его начальник. Кстати, когда Гройсман был мэром Винницы, он на 9 мая надевал георгиевскую ленту, а потом «переобулся», – подчеркивает Скачко.

    «В этой связи генеральная задача России – обеспечить комплексный подход к будущему судебному разбирательству. В этом плане ощущается особая преемственность с Нюрнбергским процессом.

    Также мы видим важный шаг в контексте готовящейся в Швейцарии конференции по Украине. Москва ясно дает понять, что представители Украины не способны на диалог с Россией и являются преступниками, поэтому конференция бессмысленна. Их место не за столом переговоров, а на скамье подсудимых», – добавил эксперт.

    «Следующий шаг, который должен последовать после решения российского МВД, – это направление заявки в Интерпол с целью объявления указанных лиц в международный розыск. В случае наличия двусторонних договоров с другими странами мы также можем рассчитывать на сотрудничество в этом вопросе», – полагает Алексей Исполинов, доктор юридических наук, доцент кафедры международного права МГУ Алексей Исполинов.

    «Но Интерпол может посчитать, что преследование носит не уголовно-правовой, а политический характер. Из-за этого Москве могут отказать в помощи. Поэтому особых надежд по поводу этой организации питать не стоит. Кроме того, нужно учитывать, что объявленные в розыск представители украинского руководства при необходимости могут сбежать на Запад, откуда их вряд ли выдадут», – допускает собеседник.

    Однако объявление целого ряда бывших и действующих украинских чиновников в розыск – это часть усиления переговорных позиций нашей страны. «Мы изначально даем понять, что считаем этих людей преступниками и ведем в отношении них уголовные дела. Данный факт полностью перечеркивает возможность диалога с ними на текущем этапе. И это важно в контексте возможного дипломатического урегулирования конфликта», – заключил Исполинов.

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