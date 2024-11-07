Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.21 комментарий
Путин рассказал о сотрудничестве России и Индии в сфере ВТС
Россия и Индия развивают совместные проекты в сфере военно-технического сотрудничества
Россия и Индия продолжают развивать отношения в области безопасности и военно-технического сотрудничества, занимаясь совместными разработками, сообщил президент Владимир Путин в рамках пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай».
По словам Путина, индийская армия активно использует российскую технику, что свидетельствует о высоком уровне доверия между странами. «У нас развиваются отношения в сфере безопасности, в военно-технической области, посмотрите, сколько на вооружении индийской армии находится российской техники. Мы развиваемся здесь с высоким уровнем доверия, мы не просто продаем Индии наши вооружения, мы вместе занимаемся разработками», – приводит ТАСС слова российского лидера.
Кроме того, Путин выразил благодарность премьер-министру Индии Нарендре Моди за его предложения по урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул важность идей индийского руководства и отметил, что Россия с уважением и признательностью относится к предложениям Моди.
«Мы с большим уважением и благодарностью относимся к идеям индийского руководства, прежде всего премьер-министра, который высказывает свои озабоченности по поводу конфликтов, в том числе на украинском направлении, и предлагает свои идеи по урегулированию. Мы не только благодарны за его внимание к этим проблемам, но и за его предложения», – добавил президент.
Ранее Владимир Путин заявил о возможности проведения совместных военных учений с КНДР.