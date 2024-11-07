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    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Чтобы примирить Украину и Польшу, одной русофобии недостаточно

    Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что победа Трампа значит для остального мира

    При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.

    9 комментариев
    7 ноября 2024, 23:30 • Политика

    Путин рассказал о сотрудничестве России и Индии в сфере ВТС

    Россия и Индия развивают совместные проекты в сфере военно-технического сотрудничества

    Tекст: Максим Попов

    Россия и Индия продолжают развивать отношения в области безопасности и военно-технического сотрудничества, занимаясь совместными разработками, сообщил президент Владимир Путин в рамках пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

    По словам Путина, индийская армия активно использует российскую технику, что свидетельствует о высоком уровне доверия между странами. «У нас развиваются отношения в сфере безопасности, в военно-технической области, посмотрите, сколько на вооружении индийской армии находится российской техники. Мы развиваемся здесь с высоким уровнем доверия, мы не просто продаем Индии наши вооружения, мы вместе занимаемся разработками», – приводит ТАСС слова российского лидера.

    Кроме того, Путин выразил благодарность премьер-министру Индии Нарендре Моди за его предложения по урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул важность идей индийского руководства и отметил, что Россия с уважением и признательностью относится к предложениям Моди.

    «Мы с большим уважением и благодарностью относимся к идеям индийского руководства, прежде всего премьер-министра, который высказывает свои озабоченности по поводу конфликтов, в том числе на украинском направлении, и предлагает свои идеи по урегулированию. Мы не только благодарны за его внимание к этим проблемам, но и за его предложения», – добавил президент.

    Ранее Владимир Путин заявил о возможности проведения совместных военных учений с КНДР.

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