Путин рассказал о сотрудничестве России и Индии в сфере ВТС

Россия и Индия развивают совместные проекты в сфере военно-технического сотрудничества

Tекст: Максим Попов

По словам Путина, индийская армия активно использует российскую технику, что свидетельствует о высоком уровне доверия между странами. «У нас развиваются отношения в сфере безопасности, в военно-технической области, посмотрите, сколько на вооружении индийской армии находится российской техники. Мы развиваемся здесь с высоким уровнем доверия, мы не просто продаем Индии наши вооружения, мы вместе занимаемся разработками», – приводит ТАСС слова российского лидера.

Кроме того, Путин выразил благодарность премьер-министру Индии Нарендре Моди за его предложения по урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул важность идей индийского руководства и отметил, что Россия с уважением и признательностью относится к предложениям Моди.

«Мы с большим уважением и благодарностью относимся к идеям индийского руководства, прежде всего премьер-министра, который высказывает свои озабоченности по поводу конфликтов, в том числе на украинском направлении, и предлагает свои идеи по урегулированию. Мы не только благодарны за его внимание к этим проблемам, но и за его предложения», – добавил президент.

Ранее Владимир Путин заявил о возможности проведения совместных военных учений с КНДР.