Кто из стран выиграл и проиграл от конфликта на Украине

Эксперты оценили выгоды и убытки ключевых игроков от конфликта на Украине

Tекст: Отдел политики

деловой газеты ВЗГЛЯД

Владимир Зеленский продолжает колесить по странам Европы с презентацией своего «плана победы». Инициатива, напомним, подразумевает членство Украины в НАТО, снятие ограничений на удары дальнобойными ракетами вглубь территории РФ, соглашение с ЕС и США по добыче природных ресурсов и обеспечение государства «неядерным стратегическим пакетом».

Однако его проект не получил поддержки со стороны ключевых западных государств. Так, во время совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул необходимость предотвращения вовлечения НАТО в конфликт на Украине, что опровергает ключевые пункты плана Зеленского.

По мнению германского политолога Александра Рара, высказывание немецкого лидера могло прозвучать только в том случае, если оно удовлетворяет интересам Вашингтона. В то же время Штаты пытаются переложить ответственность за Украину на плечи Европы, постепенно отказываясь от участия в принципиально важных для офиса Зеленского мероприятиях.

Усталость от конфликта наблюдается и у Франции. Так, президент страны Эммануэль Макрон призвал к тому, чтобы в рамках кредита Украине в 50 млрд долларов Европа выделила не более 20 миллиардов. Остальная сумма будет распределена между членами объединения G7. И таких примеров в последние недели становится все больше.

Однако Зеленский уверен в том, что в случае прекращения поддержки Украины со стороны США ее на себя возьмут страны ЕС, передает ТАСС. Отвечая на вопрос, а не устанет ли Запад оказывать помощь Украине, Зеленский ответил: «Мы не дадим им устать». Между тем эксперты считают, что дискуссия о дальнейшем финансировании ВСУ дает серьезные основания для промежуточной фиксации прибыли и убытков ключевых игроков от конфликта на Украине.

Китай

Во-первых, Пекин извлек большую выгоду от закупок российских энергоресурсов по привлекательным ценам – это облегчило жизнь местной промышленности. Во-вторых, китайские компании отчасти заменили на российском рынке конкурентов из США и Европы, особенно это касается автопрома, считает Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова.

Без потерь тоже не обошлось. Главная из них – разрушение логистики экспорта товаров через Россию в Европу и риск вторичных санкций против компаний, которые сотрудничают с Москвой. «Это мешает фирмам Поднебесной вести бизнес с другими странами так, как они привыкли», – полагает эксперт.

«А в политическом плане Китай от конфликта только выиграл, нарастив свои дипломатические возможности. Пекин выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине и выдвигает собственные инициативы. Возможно, они не попадут в итоговое мирное соглашение, но поскольку Москва их не отвергает – это придает импульс растущей дипломатической роли Китая», – говорит Маслов.

Турция

«Анкара неплохо заработала на текущем конфликте, став хабом для вторичного импорта западных товаров в Россию. Также появились проекты газового хаба. Рискну предположить, что до начала СВО обсуждение подобных инициатив было невозможным», – считает востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

Кроме того, именно «Стамбульские соглашения» остаются базовым документом для урегулирования конфликта на Украине – об этом недавно вновь заявил Владимир Путин. Таким образом, Анкара остается одним из самых перспективных кандидатов в посредники – наряду, конечно, с монархиями Персидского залива.

Страны Залива

«Что касается монархий региона, например, Саудовской Аравии и ОАЭ, то для них происходящие события также стали поводом наращивания экономических отношений с Москвой. Конечно, данный процесс происходит менее быстрыми темпами, чем у России и Турции, однако подвижки имеются, и они значительны», – отмечает Семенов.

«Убытки тоже имеются, но скорее политического характера. Развитие отношений между Россией и странами Залива подвергается острой критике со стороны США их западных союзников. Страны региона пока не готовы во всем перечить Вашингтону и им приходится идти на уступки Белому дому, в том числе по некоторым статьям вторичного импорта», – пояснил эксперт.

«В то же время Эмираты и Саудовская Аравия претендуют на лавры миротворцев. Пока, конечно, инициативы этих государств не играют значительной роли в рамках реального урегулирования военных действий. Но они вносят реальный вклад, например, в вопрос обмена пленными. И это уже говорит о дипломатическом возвышении Ближнего Востока», – добавляет Семенов.

Центральная Азия

Страны Средней Азии в чем-то повторяют путь монархий Залива. С одной стороны, они прилично зарабатывают на вторичном импорте – по некоторым показателям торговля растет в буквальном смысле на тысячи процентов. С другой стороны, Запад усиливает давление на них с призывом соблюдать антироссийские санкции.

«Нельзя сказать, что это критичный фактор, но свою долю негатива он привносит. Странам региона приходится «отбиваться» от постоянных нападок различных эмиссаров и представителей Госдепартамента. Учитывая то, что они долгое время продвигали курс многовекторности, ситуация может помешать им в продолжении данной политики», – считает экономист Иван Лизан.

«Однако принципиально важными странами, с которыми Центральная Азия хочет налаживать отношения, остаются Китай и Россия. И тут украинский кризис лишь усилил и так хорошее взаимодействие. Регион превратился в логистический хаб, по которому «гоняются» товары из обеих держав», – полагает собеседник.

«Что еще важнее – увеличение поставок товаров и ресурсов собственного производства. Москве необходим хлопок для создания пороха, а также ткани для шитья военной формы. Показатели по данным товарам с начала СВО значительно увеличились, и это приносит неплохой доход странам региона», – заключил Лизан.

Евросоюз

«За исключением Украины, ЕС является, пожалуй, главной пострадавшей стороной в этом конфликте. Разрыв экономических связей с Москвой лишил ЕС доступа к дешевой ресурсной базе, что подстегнуло развитие инфляции. Это, в свою очередь, больно ударило по позициям европейских компаний в мире», – отмечает Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО.

«Замечу, что ЕС все-таки удалось избежать критических последствий отказа от торговых отношений с Россией. Но назвать победой это трудно: переориентация на новых поставщиков сырья обошлась союзу крайне дорого. Страны объединения откровенно переплачивают за нефть и газ», – считает собеседник.

«Кроме того, ЕС столкнулся с ситуацией, когда он практически утратил политическую и экономическую субъектность. Некоторые страны пытаются отстаивать свои права, например, Венгрия или Словакия, но все же большинство государств предпочитают двигаться в фарватере США, что порой значительно вредит их национальным интересам», – рассуждает эксперт.

«При этом ЕС тратит огромное количество ресурсов на поддержание боеспособности ВСУ. Его вклад больше той доли, которую «жертвует» Вашингтон. То есть колоссальное напряжение финансовой системы никаким образом не конвертируется в политические выгоды. И это печально для любого государства или группы стран», – описывает эксперт.

Германия

Особняком внутри ЕС стоит самый главный пострадавший – это Берлин. Ему пришлось трансформировать энергетическую политику ФРГ, так как ранее около половины импортируемого Германией газа приходилось на Россию, напомнил Иван Кузьмин, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли», эксперт по Германии.

«Отказ от поставок российских энергоресурсов негативно сказался на немецкой производственной сфере. Кризис привел к увеличению затрат в таких энергоемких отраслях, как химическая и обрабатывающая промышленность, что замедлило темпы создания новых товаров и поставило под угрозу экономический рост», – отмечает он.

«Все это привело к резкому падению финансовых показателей Германии. В 2023 году ВВП государства сократился на 0,3%, а в 2024 году, похоже, этот показатель снизится еще на 0,2%. Ситуация осложняется и тем, что новые партнеры Берлина в энергетической сфере, например, США, требуют за свои услуги колоссальные деньги», – рассуждает собеседник.

«Трещит по швам и внутренняя политика страны. «Светофорная» коалиция, никогда не отличавшаяся своей устойчивостью, погрязла в бесконечных конфликтах. Все это отражается и на рейтингах партий. Общество откровенно разочаровывается в своем правительстве. Ситуация уже влияет на единство страны, где регионы бывшей ГДР, недовольные разрывом с Россией, все чаще поддерживают оппозицию», – объясняет он.

США и Россия

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, Соединенным Штатам удалось достичь одной из главных целей в конфликте – оторвать Западную Европу от России и политически, и экономически. Европейские капиталы также переориентированы на США. И несмотря на недовольство отдельных стран, Вашингтону удалось консолидировать вокруг себя практически все страны НАТО.

Однако у этой консолидации есть обратная сторона медали, которой воспользовалась Россия: политика Джо Байдена привела к тому, что Запад самоизолировался от стран Глобального Юга. А Москва, в свою очередь, стала одним из лидеров «мирового большинства», ускоряя строительство более справедливого и многополярного мира.

Но построение нового миропорядка – это вопрос лет или даже десятилетий. А здесь и сейчас у России также имеются вполне конкретные выгоды и преимущества.

Первое – рождение боеспособной армии, которая в сравнении с вооруженными силами других великих держав имеет наиболее актуальный военный опыт. Второе – очевидный рост экономики, ставший неприятным сюрпризом для стран Запада. Третье – внутренняя политическая консолидация общества, которая ярко проявилась в ходе президентских выборов в марте.

Также Россия приросла четырьмя историческими регионами, проложила сухопутный коридор в Крым, сделала Азовское море внутренним, увеличила свое население на несколько миллионов человек, и главное – сохраняет инициативу на поле боя, избегая внутреннего социального перенапряжения. И судя по проекту бюджета на следующие три года, у России хватает денег и на продолжение СВО, и на выполнение всех социальных обязательств перед гражданами.