Жириновский «позеленел» ради зумеров

Лидер ЛДПР выступил с катастрофическим прогнозом относительно будущего человечества, поддержал повестку феминисток и призвал отказываться от деторождения ради чистого воздуха и мира во всем мире. Зачем Владимир Жириновский решил копировать идеи Греты Тунберг с учетом, что Россия уже который год борется за увеличение рождаемости?

«...А если Китай и другие страны с огромным населением продолжат политику стимулирования рождаемости, то в середине века на планете будет 10 млрд человек, и что мы будем с ними делать? Где взять для всех воду, еду, жилье, сырье для производства товаров? Планета будет задыхаться от вредных выбросов, войн, миллионы будут голодать и бедствовать. Мы не хотим такого будущего для человечества».

Это слова не девочки – Греты Тунберг, а российского государственного мужа – председателя ЛДПР Владимира Жириновского. В своем телеграм-канале он призывает стремиться к тому, чтобы в каждой семье был всего один ребенок. «Тогда рост населения на планете остановится: нас будет не семь миллиардов, а шесть, пять, четыре, три, два, один, может быть, 500 миллионов». «И будут жить хорошо на Земле», – заключает политик.

Логика Жириновского буквально воспроизводит логику мальтузианцев – последователей научной концепции, весьма хорошо проработанной для своего XVIII века. Однако XX век эту теорию ниспроверг: высчитывая, сколько трудовых часов потребуется на прокорм растущего населения Земли, мальтузианцы не могли предсказать, например, появление тракторов, удобрений и других завоеваний НТР, благодаря которым 3% человечества могут прокормить 97%, причем их труд будет считаться дешевым.

Не могли они спрогнозировать и демографический переход, из-за которого рост населения замедлился, остановился или обратился вспять почти во всех регионах мира – от Латинской Америки до Саудовской Аравии. В Китае, где мальтузианство стало частью государственной идеологии, и вовсе начался тяжелый демографический кризис.

В нашем, XXI веке стремительно становится модным то, что публицисты называют «неомальтузианством» – отказ от рождения детей, мотивированный «промышленным перегревом» планеты. Своя научная база тут тоже есть: дети значительно увеличивают потребление, потребление – производство, на выходе – пресловутое глобальное потепление с сопутствующими ему катастрофами.

Яркий представитель «неомальтузианцев» – упомянутая выше Грета Тунберг. Однако фиксация на этой шведской школьнице даст искаженную картину. За пропагандой «неомальтузианства» в западном мире стоят большие деньги и влиятельные лоббисты из числа людей с «зелеными» воззрениями. При этом они, как правило, глобалисты, связаны с финансовым капиталом, принадлежат к креативному классу и очень любят Джорджа Сороса.

Речь сейчас не о том, что Жириновский работает на Сороса (это как раз навряд ли). И даже не о том, что лидер ЛДПР, сочетающий логику мальтузианцев и «неомальтузианцев», идет поперек государственной линии РФ, согласно которой рождаемость в стране надо поощрять. Если ему такое предъявить, он наверняка «отбоярится», сказав, что не имел в виду Россию, хотя по структуре высказывания видно, что мысль Жириновского, оттолкнувшись от новой демографической политики Китая , охватывает всю планету, то есть и Россию тоже.

Ларчик открывается просто: со дня на день ЦИК объявит о старте избирательной кампании по выборам в Госдуму, разрешив тем самым предвыборную агитацию. Лидер и «тягловой конь» ЛДПР эту агитацию, по сути, уже ведет, напоминая о себе избирателям с неожиданной стороны.

Если сказать, что его партия всегда ориентировалась на маргинальный электорат, нужно уточнить, что имеется в виду, поскольку в России нередко трактуют понятие «маргинал» неверно – как «отщепенец» или «представитель социального дна».

В действительности «маргиналии» – это пометки на полях книги, а «маргиналами» называли людей на стыке двух разных культур или социальных групп. Это может означать как соответствие маргинала нормам обеих культур, так и противоречия между ними.

Жириновский всегда подбирал с электорального поля неочевидные группы избирателей, не особо беспокоясь, если это противоречит имиджу ЛДПР в целом. Например, в девяностых он выступал за права секс-меньшинств, а в нулевые – с позиций радикального национализма.

Акцент тут на слове «радикального». Большинство националистов вряд ли считают Владимира Вольфовича выразителем своих интересов в принципе. Уж тем более – в той форме, в которой он это делал. Призыв обнести один из регионов России колючей проволокой сейчас трудно представить даже среди радикалов, а Жириновский позволял себе такое на телевидении.

Это всегда было прежде всего политтехнологией, которая, в свою очередь, является основой семейного бизнеса Жириновского по получению голосов и обмене их на мандаты. То же и с «зеленой», сиречь экологической повесткой, которая в России еще не стала радикальной, но уже может принимать радикальные формы. Наиболее громкие региональные протесты в РФ были именно с такой повесткой – от Шиеса до Куштау.

Выступающие против строительства мусоросжигательных заводов или любого строительства вообще в пределах природных зон вряд ли теперь ломанутся голосовать за ЛДПР. Их понимание собственных интересов почти не пересекается с проблемами «промышленного перегрева» или «перенаселенности Земли». Но месседж Жириновского обращен не к ним, а прежде всего к тем, кто не помнит о его бэкграунде, но действительно озабочен всеми этими «проблемами».

Речь прежде всего о поколении Z, или зумерах, российское «подразделение» которых, копируя повестку сверстников в странах Запада и некритично перенося их на русскую почву, уже образовало собственное «сетевое воинство». Неомальтузианство в его рядах признак принадлежности к «своим».

То же относится к феминизму (есть даже такое подразделение, как экофеминизм). Ему Жириновский в своем мальтузианском воззвании также отвел значительную роль. А именно – раскритиковал китайское руководство за стремление превратить женщину «в производителя человекоединиц», хотя оно должно исходить «прежде всего, из интересов женщин».

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При этом лидера ЛДПР даже нельзя назвать спойлером. Он не столько отбирает голоса у других партий (даже экологических), сколько пытается аккумулировать голоса тех, кто очень юн, мыслит шаблонами и плохо представляет себе, кто такой Жириновский и чем он еще известен . Главным в этом разностороннем артисте внезапно становится то, что он дублирует позицию феминисток и «зеленых» по деторождению (чтобы не сказать – чадоненавистничеству). И ровесники тех, кто в «девяностые» или даже в «нулевые» «голосовал за Жирика по приколу», теперь могут поступить так же, веря, что экологическая повестка для него – не прикол.

Из этого ни в коем случае не следует, что, совращая «малых сих», Жириновский напал на «золотую жилу». Тех, кто мог бы откликнуться на его «манки», больше, чем кажется, но практика показывает, что эта возрастная и ценностная группа лиц практически не ходит на выборы в РФ. И есть обоснованные сомнения, что ее сможет заманить на участки 75-летний политик, внезапно решивший «позеленеть».

Это сомнительно даже в том случае, если за постом как бы Жириновского кроются не только политтехнология и «литературные негры» «Телеграма», а искренние чаянья ветерана политической комедии, еще в 2013 году объявившего себя вегетарианцем.

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