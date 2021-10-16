Почему перепись в Крыму встревожила Киев

Начавшаяся в Крыму всероссийская перепись населения вызвала негодование Запада. США и Евросоюз выпустили однотипные заявления с обещанием продолжать санкции и бороться за «деоккупацию». На самой Украине пригрозили «забрать» полуостров у России. В Симферополе заметили, что подобная реакция вызывает только смех. Каковы могут быть последствия угроз для жителей Крыма и сможет ли Россия защитить персональные данные переписчиков от украинских спецслужб?

В Киеве эмоционально отреагировали на старт всероссийской переписи населения в Крыму. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, Россия «нагло ведет себя на оккупированной территории». Чиновник заверил, что Киев «рано или поздно» получит контроль над полуостровом. Заодно он напомнил о прошедших недавно в Крыму выборах в Госдуму, что тоже вызывало недовольство киевских властей. «Тут сложно еще что-то комментировать, но еще раз подчеркиваю: Крым – это территория нашей страны, и рано или поздно мы ее заберем к себе домой», – заявил секретарь СНБО.

Перепись населения в Крыму началась, как и на всей территории России, 15 октября. Предварительные итоги появятся в апреле, а полные планируется опубликовать в четвертом квартале 2022 года.

С похожим заявлением выступило министерство иностранных дел Украины, назвав происходящее продолжением попыток распространить на территорию Крыма действие российского законодательства. Дипломаты считают, что Россия действует против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. «Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом в отношении нашего государства, и мы оставляем за собой право применения реторсий (ответные ограничительные меры)», – говорится в заявлении.

В украинском МИДе призвали «международное сообщество осудить проведение Россией всероссийской переписи населения на временно оккупированной территории Украины, не признавать и не использовать ее результаты». Призыв был услышан. В посольстве США в Киеве заявили, что Вашингтон расценивает крымскую перепись как попытку «подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины». В сообщении посольства в Facebook процитировано заявление пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса с аналогичным осуждением.

Евросоюз осудил не только перепись населения в Крыму, но и проведение с 1 октября на полуострове очередного призыва в ряды Вооруженных сил России. Брюссель пообещал продолжать санкционную политику против жителей полуострова и добиваться «прекращения оккупации Крыма».

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В ответ в Симферополе посоветовали Евросоюзу заняться решением актуальных проблем своих стран, а не вмешиваться во внутренние дела России. «Евросоюз вместо того, чтобы заниматься вопросами, которые сегодня беспокоят граждан европейских государств, это вопросы обеспечения теплом, подача газа, вопросы, связанные с пандемией коронавируса, немыслимыми разгонами демонстрантов и манифестантов, которые выступают против принимаемых в отдельных странах мер, они лезут туда, куда их никто не просит, – заявил ТАСС зампредседателя госсовета Крыма Ефим Фикс. – Вместо того, чтобы заняться действительно насущными вопросами, они таким образом лишь пытаются отвлечь внимание европейцев от реальных проблем, переключив их на Крым».

Крымский политик рассказал, что угрозы ЕС не имеют никакого практического значения и вызывали только смех на полуострове. «Евросоюз демонстрирует свою несостоятельность и глупость таким образом», – уверен Фикс, добавив, что Россия продолжит обеспечивать безопасность на своей территории и принимать решения для роста благосостояния граждан.

Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума. Тогда более 96% участников высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать итоги этого референдума и считает полуостров «оккупированной» территорией.

В экспертной среде сходятся во мнении, что у Киева и Запада нет никаких реальных возможностей повлиять на ход переписи в Крыму и тем более добиться ее отмены. Крымский политолог Владимир Джаралла назвал проведение переписи «внутренним делом РФ». «Россия может распоряжаться на своей территории так, как считает необходимым. Риторика украинской стороны и последовавшие вслед за этим европейские и американские заявления являются исключительно информационным событием... С практической точки зрения они не имеют и не будут иметь никакого значения», – сказал Джаралла.

Историк и публицист Владимир Корнилов напомнил, что в Крыму ранее проходили выборы, но звучавшие тогда угрозы Украины ни к чему не привели. «Ну, теперь на полуострове проведут перепись. Если украинцы решили «забрать» Крым обратно, то им даже удобнее – все будет учтено и сочтено за них.

Если Киев считает Крым регионом Украины, то пускай радуется, что на полуострове проходит перепись. Сама-то Украина так и не сподобилась провести перепись с 2001 года.

Если придерживаться логики, что Крым – украинский, получается, что на полуострове проходит полноценная перепись на деньги России. Пусть украинцы берут пример и попробуют провести такую же перепись хотя бы в одном другом регионе, а то они, видите ли, недовольны. Пусть радуются. Еще должны будут России за это», – иронизирует эксперт.

Для современной России это будет вторая по счету перепись населения Крыма. Первая проводилась в октябре 2014 года. Несмотря на подготовку в сжатые сроки, она была завершена успешно. Были получены актуальные цифры не только об общей численности населения новых субъектов России, но и о его возрастно-половой структуре, национальном составе, владении языками, образовании, жилищных условиях, источниках дохода. Тогда, с учетом данных по Крыму и Севастополю, в регионе проживало более 2 млн 284 тыс. человек. Это 27-е место по числу населения среди регионов России.

Корнилов уверен, что переписчикам в Крыму ничего не угрожает со стороны украинских спецслужб и их персональные данные не окажутся на скандальном сайте «Миротворец», на котором появляется информация о людях, которых Киев обвиняет во враждебных действиях. «Личные данные не так легко доступны. Но в таком случае пускай они заносят туда всех тех, кто принял участие в этой переписи, то есть всех жителей Крыма, а не только переписчиков. На самом деле после того, как украинцы включили в базу «Миротворца» 12-летнюю писательницу Фаину Савенкову из ЛНР – чего еще от них ожидать? По-моему, все приличные люди давно уже на «Миротворце». Другое дело, что за последние годы туда стали добавлять очень неприличных людей вроде экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Вот это уже проблема, с этим надо бороться», – посоветовал публицист.

Джаралла добавляет, что в настоящий в момент количество людей в базе «Миротворца» «начинает приближаться к количеству населения России». «Обращать внимание на попадание на сайт «Миротворца» уже относится к категории юмора и иронии. Но что касается публикации на этом сайте личных данных, то это ничто иное как нарушение прав человека – то, о чем так печется Запад. Если произойдет утечка персональных данных переписчиков – то это вопрос к обеспечению компьютерной безопасности и к соответствующим службам», – подчеркнул политолог.

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