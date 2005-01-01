Дальневосточные элиты шокированы арестом Ишаева

Бывший полпред президента Виктор Ишаев, как заявляет следствие, обвиняется в хищениях средств у ключевой российской нефтяной компании «Роснефть». Что именно вменяется политическому тяжеловесу 1990-х и 2000-х и как именно обвинения в его адрес скажутся на дальневосточной политике?

«Это тревожный сигнал для поколения российской элиты «40+», тех, кто помнит и понимает недавний статус Ишаева в политической системе», – заявил газете ВЗГЛЯД президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Такими словами политолог прокомментировал задержание в Москве экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Первого и многолетнего постсоветского главы этого огромного дальневосточного региона, сделавшего завидную карьеру в федеральной власти.

И действительно: арестованных губернаторов, депутатов, министров и сенаторов россияне уже видели много раз, но задержаний экс-полпредов президента в современной истории России еще не было.

Напомним, поначалу появилась информация, что в рамках уголовного дела Ишаеву в ближайшее время может быть предъявлено обвинение в превышении полномочий и хищении. По этому поводу в первые часы после ареста в блогосфере обсуждались две версии.

Первая – экс-губернатор задержан в Москве в рамках уголовного дела о злоупотреблениях в лесной отрасли. Об этом сообщил источник «Интерфакса». Ущерб от этих махинаций, причиненный государству, оценивается в 1 млрд рублей.

Вторая – речь идет о махинациях Ишаева, имеющих отношение к его работе с Роснефтью. В свою очередь ТАСС обнародовал пресс-релиз «Роснефти», из которого следовало: представительство компании на Дальнем Востоке (в котором в четверг прошли обыски) ликвидируется.

В 2013–2018 годах проекты «Роснефти» на Дальнем Востоке курировал именно экс-полпред Ишаев.

Изданию «Коммерсант» заявили в «Роснефти», что дело Ишаева и обыски в представительстве не связаны.

Параллельно с задержанием Ишаева в рамках «лесного дела» начались обыски в здании правительства Хабаровского края. Кроме того, правоохранители пришли с обысками в офисы членов семьи Ишаева, а также в ряд коммерческих организаций Хабаровска.

Вскоре появилось официальное заявление Следственного комитета, из которого стало ясно, что «лесная версия» не подтвердилась. Дело против Ишаева связано с хищениями средств у «Роснефти». Его возбудило главное следственное управление особо важных дел СК России, причем не только против экс-главы края, но и против «иных лиц» – по ч. 4. ст. 159 УК, сообщается на сайте СК России.

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С 2013 по 2018 годы Ишаев занимал должность вице-президента ПАО «НК «Роснефть». По версии следствия, с 2014 по 2017 годы он с помощью обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководства компании обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией, отмечает СК.

«В настоящее время совместно с ФСБ России проводятся обыски. Виктор Ишаев задержан по подозрению в совершении преступления. Ему планируется предъявить обвинение и избрать меру пресечения», – заключает ведомство.

В любом случае для дальневосточной элиты задержание Ишаева стало серьезным и неприятным сюрпризом.

Биография экс-губернатора впечатляет. 70-летний уроженец Кузбасса Ишаев возглавлял Хабаровский край почти 20 лет, с 1991 года. В 2009-м из губернаторского кресла переместился на пост полпреда в Дальневосточном федеральном округе, причем с 2012 года совмещал эту должность с постом министра по развитию Дальнего Востока. Вполне в стиле губернаторов старой закалки, дополнил свой административный статус научными степенями – в 1997-м стал кандидатом, а через два года – доктором экономических наук. В 2000-х стал профессором, членкором, а затем и академиком РАН.

Эксперты по Дальнему Востоку отмечают: Ишаев, уже не будучи ни губернатором региона, ни полпредом в ДФО (эту должность он покинул в 2013-м), продолжал оказывать серьезное влияние на региональную элиту – и при втором губернаторе Вячеславе Шпорте, и при третьем, нынешнем – Сергее Фургале.

«Без влияния такой «глыбы», как Ишаев, элиты не будут прощать все те промахи, которые допускает нынешнее правительство региона», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) на Дальнем Востоке Даниил Ермилов. Он подчеркивает: «Процентов 95 влияния на элиты при Фургале оказывал Ишаев, который вовремя оказывался рядом, подставлял плечо, помогал Фургалу во время избирательной кампании».

Показательно, что «действующий руководитель аппарата губернатора, Владимир Хлапов – человек, близкий к Ишаеву», отмечает эксперт.

Сейчас, когда после избрания Фургала прошло шесть месяцев, «глыба» рухнула. «Задержание Ишаева стало ударом по действующей администрации Сергея Фургала, – констатирует Ермилов. Теперь в региональной элите «понимают, что губернатор становится «токсичным».

«В отсутствие Ишаева мы, скорее всего, увидим переток полюса влияния в сторону «Единой России», – прогнозирует эксперт. «Окружение Фургала спровоцировало очень масштабную информационную войну, они пытались затравить «Единую Россию», затравить законодательное собрание. Но сейчас, оставшись без поддержки, они очень сильно теряют», – считает Ермилов.

Нервозности местным «элитариям» добавляют идущие одно за другим сообщения о возбужденных уголовных делах, обысках и задержаниях.

«Хлапова, заметим, задержали, хотя и отпустили», – отметил Ермилов. 18 марта сообщалось об обысках в правительстве Хабаровского края. Взялись и за предыдущую команду: 20 марта Центральный суд Хабаровска арестовал бывшего первого зампреда правительства края Василия Шихалева (при Шпорте) по делу о превышении должностных полномочий. «Поэтому нужно понимать, что мы вплотную подходим к следующей черте. В случае дальнейших разбирательств, уголовных дел и «посадок» по разным отраслям мы можем дойти до черты внешнего управления краем», – считает Ермилов.

Он напомнил, что «долг Хабаровского края уже достиг очень больших размеров». По данным Минфина, по состоянию на начало марта регион стал долговым лидером Дальнего Востока с кредитной задолженностью 54,9 млрд рублей. «Сейчас Фургал берет еще 7 млрд, чтобы решить оперативные задачи, – отметил Ермилов. – Понятно, что ему деваться некуда, но факт остается фактом».

«Задержание Ишаева очень сильно ослабило позиции губернатора Фургала», – резюмирует эксперт. По его мнению, «коллапс в региональном правительстве будет увеличиваться и разрастаться».

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