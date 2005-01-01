Дальневосточные элиты шокированы арестом Ишаева

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28 марта, четверг  |  Последнее обновление — 18:42  |  vz.ru
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Кто виноват в уходе Ford из России

Ford Focus навсегда уходит с российского рынкаФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя?  Подробности...
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Чем важно дело экс-министра и миллиардера Абызова

Михаил Абызов в зале судаФото: Владимир Песня/РИА Новости
Михаил Абызов стал не первым бывшим министром, арестованным в последние годы, а его коллега по правительству Алексей Улюкаев и вовсе был задержан еще при исполнении министерских обязанностей. Тем не менее дело Абызова открывает новую главу как в национализации элиты, так и в борьбе с коррупцией и казнокрадством. Подробности...
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Посмеявшиеся над зарплатами медики из Башкирии сохранили работу

Ренационализация родильного дома в Салавате должна в итоге удвоить доходы его работниковФото: кадр из видео
В СПЧ опровергли сообщения о массовых увольнениях в башкирском роддоме, который оказался в центре внимания благодаря «вирусному ролику», на котором врачи расхохотались, услышав озвученный начальством уровень их зарплат. На самом деле врачи подали заявления об уходе, но так и не ушли, уверяют в СПЧ. Поможет ли ситуации решение властей Башкирии отменить приватизацию роддома? Подробности...
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Индия приготовилась к войне в космосе

Индия вошла в узкий клуб держав, умеющих сбивать спутники на орбитеФото: Ronald C. Wittmann/dia.mil
В России начали изучать последствия важнейшего события для военного освоения космоса – испытания Индией противоспутникового оружия. Осколки сбитого Индией спутника разлетелись по околоземной орбите и могут представлять опасность для других космических аппаратов. Но главные выводы из этих испытаний находятся в чисто военной области. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Генетическая экспертиза – это не трата, а чистая экономия

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
То, что происходит сегодня с первичным иммунодефицитом и генетическими болезнями вообще, – это настоящий национальный позор и национальное унижение. Это прежде всего боль и страдание детей и взрослых. Ежедневная боль. Подробности...
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Чистка российской элиты перешла на новый уровень

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Государственная машина России вошла в режим автоматической работы. Набранная ей инерция теперь достаточна, чтобы уничтожать само понятие неприкосновенности. Включая тех, кто был уверен, что уж он-то точно у Христа за пазухой. Подробности...
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Ушел последний классик советского кино

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Сегодня девять дней со дня смерти Марлена Хуциева. Он был последним, кто снимал фильмы, проникнутые пафосом, создавшим и державшим СССР. Он донес до нас голос 60-х и он же показал конец той эпохи и, значит, конец страны. Подробности...
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            Дальневосточные элиты шокированы арестом Ишаева

            Задержание Ишаева ударило по действующей администрации края и по местной элите в целом   28 марта 2019, 17:25
            Фото: Сергей Карпов/ТАСС
            Текст: Михаил Мошкин,
            Александр Колпаков

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            Бывший полпред президента Виктор Ишаев, как заявляет следствие, обвиняется в хищениях средств у ключевой российской нефтяной компании «Роснефть». Что именно вменяется политическому тяжеловесу 1990-х и 2000-х и как именно обвинения в его адрес скажутся на дальневосточной политике?

            «Это тревожный сигнал для поколения российской элиты «40+», тех, кто помнит и понимает недавний статус Ишаева в политической системе», – заявил газете ВЗГЛЯД президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Такими словами политолог прокомментировал задержание в Москве экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Первого и многолетнего постсоветского главы этого огромного дальневосточного региона, сделавшего завидную карьеру в федеральной власти.

            И действительно: арестованных губернаторов, депутатов, министров и сенаторов россияне уже видели много раз, но задержаний экс-полпредов президента в современной истории России еще не было.

            Напомним, поначалу появилась информация, что в рамках уголовного дела Ишаеву в ближайшее время может быть предъявлено обвинение в превышении полномочий и хищении. По этому поводу в первые часы после ареста в блогосфере обсуждались две версии.

            Первая – экс-губернатор задержан в Москве в рамках уголовного дела о злоупотреблениях в лесной отрасли. Об этом сообщил источник «Интерфакса». Ущерб от этих махинаций, причиненный государству, оценивается в 1 млрд рублей.

            Вторая – речь идет о махинациях Ишаева, имеющих отношение к его работе с Роснефтью. В свою очередь ТАСС обнародовал пресс-релиз «Роснефти», из которого следовало: представительство компании на Дальнем Востоке (в котором в четверг прошли обыски) ликвидируется.

            В 2013–2018 годах проекты «Роснефти» на Дальнем Востоке курировал именно экс-полпред Ишаев.

            Изданию «Коммерсант» заявили в «Роснефти», что дело Ишаева и обыски в представительстве не связаны.

            Параллельно с задержанием Ишаева в рамках «лесного дела» начались обыски в здании правительства Хабаровского края. Кроме того, правоохранители пришли с обысками в офисы членов семьи Ишаева, а также в ряд коммерческих организаций Хабаровска.

            Вскоре появилось официальное заявление Следственного комитета, из которого стало ясно, что «лесная версия» не подтвердилась. Дело против Ишаева связано с хищениями средств у «Роснефти». Его возбудило главное следственное управление особо важных дел СК России, причем не только против экс-главы края, но и против «иных лиц» – по ч. 4. ст. 159 УК, сообщается на сайте СК России.

            С 2013 по 2018 годы Ишаев занимал должность вице-президента ПАО «НК «Роснефть». По версии следствия, с 2014 по 2017 годы он с помощью обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководства компании обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией, отмечает СК.

            «В настоящее время совместно с ФСБ России проводятся обыски. Виктор Ишаев задержан по подозрению в совершении преступления. Ему планируется предъявить обвинение и избрать меру пресечения», – заключает ведомство.

            В любом случае для дальневосточной элиты задержание Ишаева стало серьезным и неприятным сюрпризом.

            Биография экс-губернатора впечатляет. 70-летний уроженец Кузбасса Ишаев возглавлял Хабаровский край почти 20 лет, с 1991 года. В 2009-м из губернаторского кресла переместился на пост полпреда в Дальневосточном федеральном округе, причем с 2012 года совмещал эту должность с постом министра по развитию Дальнего Востока. Вполне в стиле губернаторов старой закалки, дополнил свой административный статус научными степенями – в 1997-м стал кандидатом, а через два года – доктором экономических наук. В 2000-х стал профессором, членкором, а затем и академиком РАН.

            Эксперты по Дальнему Востоку отмечают: Ишаев, уже не будучи ни губернатором региона, ни полпредом в ДФО (эту должность он покинул в 2013-м), продолжал оказывать серьезное влияние на региональную элиту – и при втором губернаторе Вячеславе Шпорте, и при третьем, нынешнем – Сергее Фургале.

            «Без влияния такой «глыбы», как Ишаев, элиты не будут прощать все те промахи, которые допускает нынешнее правительство региона», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) на Дальнем Востоке Даниил Ермилов. Он подчеркивает: «Процентов 95 влияния на элиты при Фургале оказывал Ишаев, который вовремя оказывался рядом, подставлял плечо, помогал Фургалу во время избирательной кампании».

            Показательно, что «действующий руководитель аппарата губернатора, Владимир Хлапов – человек, близкий к Ишаеву», отмечает эксперт.

             

            Сейчас, когда после избрания Фургала прошло шесть месяцев, «глыба» рухнула. «Задержание Ишаева стало ударом по действующей администрации Сергея Фургала, – констатирует Ермилов. Теперь в региональной элите «понимают, что губернатор становится «токсичным».

            «В отсутствие Ишаева мы, скорее всего, увидим переток полюса влияния в сторону «Единой России», – прогнозирует эксперт. «Окружение Фургала спровоцировало очень масштабную информационную войну, они пытались затравить «Единую Россию», затравить законодательное собрание. Но сейчас, оставшись без поддержки, они очень сильно теряют», – считает Ермилов.

            Нервозности местным «элитариям» добавляют идущие одно за другим сообщения о возбужденных уголовных делах, обысках и задержаниях.

            «Хлапова, заметим, задержали, хотя и отпустили», – отметил Ермилов. 18 марта сообщалось об обысках в правительстве Хабаровского края. Взялись и за предыдущую команду: 20 марта Центральный суд Хабаровска арестовал бывшего первого зампреда правительства края Василия Шихалева (при Шпорте) по делу о превышении должностных полномочий. «Поэтому нужно понимать, что мы вплотную подходим к следующей черте. В случае дальнейших разбирательств, уголовных дел и «посадок» по разным отраслям мы можем дойти до черты внешнего управления краем», – считает Ермилов.

            Он напомнил, что «долг Хабаровского края уже достиг очень больших размеров». По данным Минфина, по состоянию на начало марта регион стал долговым лидером Дальнего Востока с кредитной задолженностью 54,9 млрд рублей. «Сейчас Фургал берет еще 7 млрд, чтобы решить оперативные задачи, – отметил Ермилов. – Понятно, что ему деваться некуда, но факт остается фактом».

            «Задержание Ишаева очень сильно ослабило позиции губернатора Фургала», – резюмирует эксперт. По его мнению, «коллапс в региональном правительстве будет увеличиваться и разрастаться».

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