«Ночь выборов» вызвала рекордный интерес

Онлайн-марафон «Ночь выборов», дающий уникальную площадку для обсуждения в прямом эфире хода Единого дня голосования, стал не только традиционным, но и поистине всероссийским. Он поставил рекорд просмотров, превысив 10 млн зрителей. Этому способствовали более развлекательный формат, широкое участие экспертов различных взглядов и обилие жарких дебатов.

Информационное сопровождение Единого дня голосования в России, проходившего 9 сентября, вновь обеспечивал всероссийский онлайн-марафон «Ночь выборов». Этот формат уже стал в нашей стране традиционным – ранее он проходил дважды, в сентябре 2017 года и в марте 2018 года.

Участники «Ночи выборов» – десятки журналистов, блогеров, политиков и политических экспертов – собрались в студии в здании Центрального телеграфа в Москве, чтобы обсудить ход голосования и первые итоги региональных выборов, а также производились прямые включения из самих регионов. Кроме того, на всю страну велась онлайн-трансляция марафона.

Напомним, организаторами марафона являются Общественная палата, Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), комитет РАСО по политтехнологиям, Национальный общественный мониторинг (НОМ) и Российская ассоциация политических консультантов (РАПК).

Само мероприятие было выдержано в более современном духе. В отличие от прошлой «Ночи выборов» в этот раз в программе мероприятии велика была развлекательная составляющая. Поэтому на основной сцене новости с выборов и прямые включения из регионов перемежались выступлениями музыкальных исполнителей, подчас весьма неожиданных.

Так, песню «Два кусочека колбаски» исполнил актер Александр Пермяков, известный как герой рекламы «МММ» Леня Голубков. «Это чтоб не забывали о девяностых», – загадочно пояснил он журналистам.

С мест сообщали о том, что выборы проходят спокойно, что избиратели проявляют активность, что особенных нарушений нет. Так, Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы, возглавляемый главой Мосгордумы Алексеем Шапошниковым, рассказал, что все сообщения о нарушениях по данным на семь часов вечера не подтвердились. «Конкретные факты не установлены», – сказал сам Шапошников. Он также рассказал об оригинальном казусе: на одном из участков нарушением посчитали появление с некоторым временным интервалом двух одинаково выглядящих мужчин-избирателей. Оказалось, что просто-напросто голосовали близнецы.

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Новость о первых экзит-поллах, свидетельствующих об убедительной победе Сергея Собянина на выборах мэра Москвы, была воспринята как должное. Чего не скажешь о результатах выборов в Хабаровском и Приморском крае, где действующие губернаторы не смогли победить в первом туре, но вышли во второй, а также Иркутской области, где на выборах в местный парламент победу одержала КПРФ.

Один из организаторов «Ночи выборов», руководитель совета директоров Bakster Group Дмитрий Гусев объяснил результаты в Иркутской области тем, что коммунисты здесь – фактически партия власти, так как именно ее представляет губернатор Сергей Левченко. В Приморье же, по мнению Гусева, на итогах голосования сказалось стихийное бедствие – наводнение.

Причину же неуспеха хабаровского губернатора Вячеслава Шпорта, которому не удалось обойти представителя ЛДПР Сергея Фургала, политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев увидел в недостаточной медийной активности главы региона. Как бы то ни было, оба эксперта сошлись в том, что «Единая Россия» на выборах выступила хорошо, учитывая нынешний политический фон – широкую общественную дискуссию об изменении пенсионного законодательства.

Дискуссии политологов проходили в другом конце от основной сцены большого зала, тем не менее часто из-за музыки вообще нельзя было понять, о чем они говорят. «Давайте уж скажу, пока нас еще слышно», – говорила доцент кафедры государственного управления Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман в паузе особенно громкой музыкальной композиции. Она рассказывала о том, что страна стоит на пороге перемен и выборы в том виде, в котором они есть сейчас, скоро будет проводить невозможно.

С ней не соглашался директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Он отмечал, что в запасе есть еще много избирательных циклов, и критиковал оппозицию, чьи жалобы на админресурс свидетельствуют о ее слабости. «Если политик не может преодолеть админресурс, то какой же он тогда политик?» – задавался он риторическим вопросом.

Кроме того, в рамках онлайн-марафона состоялся баттл блогера, спецкора издания Znak.com Екатерины Винокуровой с главным редактором и основателем Daily Storm Анастасией Кашеваровой. Журналистки ранее регулярно устраивали дискуссии в Telegram, а теперь сошлись в живом споре. Винокурова, не слишком выбирая выражения, критиковала власть. Кашеварова же призывала ее быть более конструктивной и корректной в своих нападках, а также избегать лицемерных ситуаций, когда она сначала поливает оппонентов грязью, а затем пытается добиться от них адекватных комментариев и общения. В целом позиция Кашеваровой в этом баттле выглядела несколько более трезвой, что признала и ведущая.

На удивление активно участвовал в дебатах «Ночи выборов» политолог Александр Кынев, известный своими яростно оппозиционными взглядами. Свой визит на онлайн-марафон он назвал в Facebook «проповедью в борделе».

Не обошлась «Ночь выборов» и без сенсаций. Первую сотворил политтехнолог, глава объединения «Третья сила» и Демократической партии Андрей Богданов. Он рассказал о намерении создать новый проект. Им должна стать объединенная левая партия на базе «Коммунистов России» и Коммунистической партии социальной справедливости. Проект явно направлен на то, чтобы потеснить КПРФ на ее электоральном поле. Этого Богданов и не скрывал. Впрочем, он не исключил, что КПРФ со временем присоединится к его проекту.

О другой сенсации в ходе «Ночи выборов» сообщил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

«Рекорд «Наибольшее количество просмотров онлайн-трансляции за 12 часов» с результатом 10 407 783 просмотра объявляю официально зафиксированным, – заявил он. – Поздравляю!»

Дмитрий Гусев отметил, что считает этот рекорд «победой всего политического цеха». «Это награда всех политологов и политических консультантов Российской Федерации, которые вместе сумели свою профессию преподнести, вовлечь такое огромное количество людей, чтобы то, что они делают, люди смотрели», – подчеркнул он.