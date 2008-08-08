Политологи рассказали об ожиданиях от «Ночи выборов 2018»

На онлайн-марафон «Ночь выборов», который состоится в единый день голосования, планируют пригласить авторов наиболее популярных Telegram-каналов, а по итогам выявить наиболее удачливых прогнозистов результатов выборов.

Пресс-конференция, посвященная проведению всероссийского онлайн-марафона «Ночь выборов 2018 (09.09)» прошла во вторник в здании ТАСС.

«Таких «ночей» было уже две. Предыдущую «Ночь выборов» посмотрело 15 млн человек, в ней приняли участие более 200 российских и иностранных СМИ», – рассказал президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

«Эта «Ночь выборов» будет отличаться от предыдущей тем, что мы впервые запускаем на платформе «Давыдов-индекс» биржу прогнозов», – продолжил Гусев и добавил, что авторы самых точных прогнозов получат призы.

Кроме того, к «Ночи выборов» в Москве добавятся аналогичные мероприятия в ряде регионов страны.

«Планируется, что включения из регионов у нас будут дважды в час, и мы планируем подключить около 20 регионов. Кроме того, в ряде регионов наши коллеги будут проводить свою «Ночь выборов». Например, коллеги во Владивостоке, Омске и Новосибирске об этом говорили», – заявил газете ВЗГЛЯД Гусев.

По его словам, в нескольких регионах соберутся эксперты и политологи для обсуждения хода выборов со своими московскими коллегами.

«Также мы ждем участия вновь избранных губернаторов, и приглашаем всех кандидатов в мэры Москвы и городов Подмосковья, представителей всех парламентских и непарламентских партий. Всех зовем, всех будем ждать с удовольствием», – заключил Гусев.

Кроме того, на «Ночь выборов» пригласят авторов Telegram-каналов. Об этом заявила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«Мы хотим пригласить ярких и популярных авторов Telegram-каналов, причем как открытых, так и анонимных. Также будут баттлы и круглый стол, где мы обсудим самые острые политические вопросы», – рассказала Федорова.

В то же время президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов заявил, что в «Ночи выборов» примут участие три известных ведущих Telegram-каналов: глава холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, а также политологи Дмитрий Орлов и Михаил Виноградов. Также Куртов выразил надежду, что «будет и Незыгарь, хотя бы в противогазе».

Отметим, что Всероссийский онлайн-марафон «Ночь выборов 2018 (09.09)» пройдет в Единый день голосования и продлится 10 часов.

9 сентября пройдут прямые выборы губернаторов в 22 субъектах России и непрямые выборы глав четырех регионов: их изберут депутаты заксобраний по представлению президента. В 16 субъектах состоятся выборы депутатов заксобраний, в 12 – выборы городских дум областных центров. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам в шести регионах и множество муниципальных выборов.