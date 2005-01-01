Игорь Востриков: Демократия должна быть до определенной поры

Взгляд
5 июня, вторник  |  Последнее обновление — 22:39  |  vz.ru
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Россия заполнит новый индийский рынок чужим газом

Газпром налаживает мосты с Индией необычным способомФото: Анна Исакова/фотослужба
Госдумы РФ/ТАСС
Главный экспортер российского трубопроводного газа начал укреплять энергосотрудничество с Индией путем поставок туда сжиженного природного газа в рамках долгосрочного контракта. Проблема в том, что собственного СПГ у Газпрома для выполнения контракта недостаточно. Откуда же Газпром берет СПГ для Индии и зачем ему такое сотрудничество? Подробности...
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Западному зрителю очень не хватает Путина

Интервью австрийского журналиста Армина Вольфа с Владимиром Путиным вызвало в Австрии небывалый интересФото: Михаил Климентьев/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Владимир Путин регулярно беседует с иностранными журналистами. Но судя по попытке австрийского журналиста в протокольном интервью спросить российского президента обо всех аспектах мировой политики, в западном информационном поле катастрофически не хватает альтернативного мнения. Как Россия может исправить эту ситуацию? Подробности...
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Россия готова противопоставить Маску собственную уникальную разработку

Многоразовый ускоритель «Байкал – Ангара» за 17 лет так и не взлетел дальше стадии проектов и макетовФото: Яковлев Александр/ТАСС
Российские космические разработчики, кажется, начали брать пример с Илона Маска. Появились сообщения о возрождении полузабытого проекта отечественной многоразовой ракеты с возвращаемыми на Землю ступенями. Сможет ли предлагаемая технология составить реальную конкуренцию американским ракетам? Подробности...
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Алчность Бабченко продолжает уничтожать его репутацию

Скандально известный блогер невольно стал автором очередной шутки над самим собойФото: кадр из видео
Журналист Аркадий Бабченко, чье убийство инсценировала Служба безопасности Украины, решил монетизировать историю о своем «воскрешении». Теперь он требует от сочувствующих 50 тысяч долларов за эксклюзивный рассказ о приключениях в тылу украинских спецслужб. Тем самым он не только вызвал возмущение у украинских коллег-журналистов, но и невольно создал новый, позорный для себя мем. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Откуда берется желание въехать в Москву на танке «Абрамс»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди всерьез видят в текущем политическом режиме в России аналог национал-социалистического режима в Германии в 1933–1945 годов. Конечно, эта аналогия со стороны выглядит не то что натянутой, а полностью безумной. Подробности...

Была ли советская пенсионная система «лучшей в мире»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Сегодня пенсионный возраст воспринимается как некая «феодальная привилегия» многими. Я понимаю, когда мы говорим про шахтеров, но когда речь идет про погоны, которые никогда не покидали пределов Садового кольца? Подробности...

Крайняя битва тамплиеров с казаками

Дометий Завольский, историк-архивист
Начиная с перестройки в России возникло бесчисленное множество фондов, партий, собраний. Одни были убиты идиотизмом, другие – бедностью, третьи – соблазном богатства. Четвёртые лучше бы не возникали вообще. Подробности...
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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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    Выборы президента России онлайн

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      Все российские города и стадионы подготовились к ЧМ

      Все российские города и стадионы готовы к ЧМ по футболу, в том числе готов и стадион в Петербурге – главный «долгострой» российского футбола, самый дорогой, современный и инновационный стадион России. Мировое первенство, которое открывается 14 июня, пройдет в 11 российских городах
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      Обсуждение: 9 комментариев
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          Игорь Востриков: Демократия должна быть до определенной поры

          Игорь Востриков победил в предварительном голосовании «Единой России» на выборах в парламент Кузбасса   5 июня 2018, 22:01
          Фото: кадр из видео
          Текст: Юрий Зайнашев

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          «На самом деле месть была бы возможной, если бы за все в ответе был один человек. Когда я начал во всем этом разбираться, то понял, что у нас половина администрации связана с руководством ТЦ», – сказал газете ВЗГЛЯД Игорь Востриков, бывший предприниматель, потерявший в огне «Зимней вишни» всю семью и решивший уйти в политику. Он объяснил мотивы своего выдвижения от партии «Единая Россия».

          Кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший в марте во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» всю семью , накануне победил в предварительном голосовании «Единой России» и теперь сможет участвовать предстоящей осенью в выборах в совет народных депутатов Кузбасса. По предварительным данным, он занял первое место в территориальной группе. На выборах Востриков может либо возглавить одну из территориальных групп партии, либо пойти одномандатником, возможно и совмещение этих вариантов.

          Напомним, в марте сразу после пожара, в толпе на митинге в центре Кемерово тогдашний вице-губернатор Сергей Цивилев обвинил Вострикова в попытке самопиара. Вице-губернатор в тот момент не знал, что Востриков потерял в пожаре троих детей, жену и сестру. Позднее в ходе митинга Цивилев был вынужден попросить прощения у горожан на коленях.
          После этого Востриков хвалил Цивилева за работу, отметив, что чиновник работает с родственниками погибших и, по сути, «всем здесь руководит». Сейчас Цивилев возглавляет Кузбасс в качестве врио губернатора.

          Что касается Вострикова, то в начале апреля анонсировал в соцсетях народное движение «Великая империя» с целью «вернуть власть народу». Позднее движение переименовали в «Глас народа». Но на праймериз в областной парламент Востриков решил выдвинуться все же от правящей партии. О том, почему для своей политической карьеры он выбрал партию «Единая Россия», Игорь Востриков рассказал газете ВЗГЛЯД.

          ВЗГЛЯД: Игорь Юрьевич, сегодня МЧС объявило о возобновлении проверок малого и среднего бизнеса. Штат инспекторов пожарного надзора будет увеличен. Проверки были на время отменены в начале 16-го года в разгар финансового кризиса с целью «не кошмарить бизнес». Вы поддерживаете решение МЧС?

          Игорь Востриков: Бизнес кошмарят налогами. У нас такая ситуация была 3-4 года назад, когда нам в три раза подняли налог, потом выяснилось, что это ошибка.

          Но то, что предприниматели обязаны делать по линии «пожарки», они обязаны делать в первую очередь. Можно попасться на проверках, когда система неисправна, со временем вышла из строя – это одно. Но другое дело, когда ее вообще нет.

          Ладно, когда это на уровне ларька, малый бизнес с гулькой в кармане пытается как-то выжить и в чем-то пренебрегает. Другое дело – крупный бизнес. Вы представляете, какой у них холдинг? Для владельцев «Зимней вишни» пожарную систему сделать – это меньше, чем их часовой доход. Полчасика потратить, чтобы было в порядке. Говорить о том, что Штенгелов, хозяин «Вишни», был не в курсе, это – бред. Он даже вывески, говорят, утверждал, все через него проходило. Это был просто бардак.

          ВЗГЛЯД: То есть вы приветствуете решение МЧС?

          И.В.: Конечно! И это никак не связано с тем, что кошмарят бизнес. Там – налоги, которые все повышают – рентабельность в ноль падает. Сколько ИП позакрывалось, кто-то в тень ушел. Кто посильнее – ушли в тень, но остались на плаву.

          А проверки – это совсем другое, это разовое мероприятие. Она у тебя или есть, система пожаротушения, - или нет. Если ты открываешь бизнес, и у тебя ничего нет, то не нужно и открываться. То есть ты переоценил свои силы. Однозначно, проверки должны быть.

          Другое дело, какая реакция может быть. Пришли, заметили нарушение, дали срок на исправление. Кошмарить – это пришел и сразу закрыл. Должна быть золотая середина. Какое-то небольшое нарушение? Вот тебе срок – и исправляй.

          ВЗГЛЯД: А вот к вам, когда вы занимались бизнесом приходили пожарные инспектора?  

          И.В.: В плане пожарки у нас все нормально. Мой арендодатель – серьезный человек. А в плане налогов? Конечно, кошмарили. Какой-то крупный работодатель налоги вообще не платит, зато мелкий бизнес душат.

          ВЗГЛЯД: Почему вы выбрали «Единую Россию», а не пошли от оппозиционной партии? И что с вашим движением «Великая империя»?

          И.В.: У нас разве есть оппозиционные партии? Есть «Яблоко». Да ерунда это все, фейк. У коммунистов чуть-чуть своя фишечка, у кого-то своя. Но в целом они все абсолютно одинаковые.

          Почему от «Единой России»? Выборы так складываются, что проходят обычно все кандидаты от «Единой России». Здесь есть реальные шансы.

          Мое движение называется «Глас народа». Изначально было предложено название «Великая империя», но я придумал другое название после нескольких бессонных ночей. Когда-то давно была империя, но ее методы управления не актуальны сейчас. В первую очередь, должна быть демократия, свобода у людей, но до определенной поры. Есть определенные моменты, когда люди чего-то хотят, но это начинает мешать другим людям.

          Я иду в Совет народных депутатов Кемеровской области, но многие люди воспринимают это, как будто я иду в «Единую Россию». Это и смешно и обидно. Обидно, что мне приписывают те «заслуги», к которым я не причастен. А смешно, что людям вот лишь бы желчью. Радует то, что это единицы, чтобы кто-то в лицо это сказал, такого я не встречаю.

          ВЗГЛЯД: Как вы принимали решение уйти в политику? Почему выбрали путь системной конструктивной работы во власти, а не протест, не агрессию? Наверняка поначалу казалось самым простым вариантам отомстить виновным за гибель родных? Помните историю с Калоевым?

          И.В.: На самом деле месть была бы возможной, если бы за все в ответе был один человек.

          Когда я начал во всем это разбираться, то понял, что у нас там половина администрации связана с руководством ТЦ. Я выступаю за то, что их всех должны наказать.

          И мэр Кемерово Илья Сердюк должен подать в отставку. Он тот человек, который закрывал глаза на нарушения в «Зимней вишне». Через три дня после трагедии у нас закрыли другой ТЦ – «Аврора». Ее закрыли так спешно! От греха подальше, красавчик такой, взял и закрыл. Я все-таки надеюсь на то, что теперь в Совет пройдут совершенно новые люди, в том числе и мои знакомые. Я не один, мы все вместе придем. Там просмотрим.

          ВЗГЛЯД: Как бы вы посоветовали другим людям справляться с таким же психологическим ударом? Как вытаскивать себя из такого ужаса?

          И.В.: Надо чем-то заниматься, а не оставаться наедине с самим собой. Почти три месяца прошло, но ничего не изменилось. Сегодня вот я приехал на кладбище, походил там и говорю себе: «Я не могу так просто ходить». И уехал.

          ВЗГЛЯД: У вас уже есть политическая программа? Чего конкретно вы будете добиваться в областном парламенте?

          И.В.: Есть такая фраза: я за все хорошее против всего плохого. Это в двух словах. А в целом – буду пропускать через свой фильтр законы, нацеленные исключительно на благо людей, а не на ухудшение ситуации. В наше движение «Глас народа» столько жалоб и обращений поступает, а повлиять на ситуацию, сделать ничего толком мы пока не можем.

          Кроме того, займусь молодежной политикой. Страну может изменить только новое поколение. Но пока оно катится в бездну с этим вездесущим сарказмом, с доступностью алкоголя и всего прочего. Людей в возрасте вряд ли можно как-то исправить. Даже и без депутатства я буду в любом случае двигаться в этом направлении.

          ВЗГЛЯД: После встречи с бывшим губернатором Аманом Тулеевым вы посетовали, что он вас «заболтал». Вы не боитесь, что другие профессиональные депутаты тоже «заболтают» вас в областном совете, пользуясь вашей неопытностью? Ведь на словах все выступают «за все хорошее и против всего плохого».

          И.В.: Все происходит на интуитивном уровне. Слава Богу, я достаточно мудрый человек. При этом я планирую взять себе в помощники опытного юриста. Не думаю, что я буду аутсайдером среди депутатов. Я буду давить, чтобы правильные решения принимали. Не буду поддаваться чьему-то влиянию.


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