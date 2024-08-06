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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленский заговорил о референдуме

    Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Деколонизация» – это про кого угодно, но точно не про Россию

    Сейчас очень модно говорить о деколонизации. Причем в тех смыслах, которые не имеют ничего общего с тем, что вкладывалось в него изначально. То призывают деколонизировать Россию, то посмертно обвиняют СССР в колониальной эксплуатации. Давайте разберемся, откуда растут ноги у этих идей.

    4 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Порядок, основанный на правилах», обречен

    Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?

    21 комментарий
    6 августа 2024, 20:02 • Фоторепортаж

    Победительницей конкурса «Мисс США» стала офицер армии

    1. В Лос-Анджелесе завершился 73-й ежегодный конкурс красоты «Мисс США». В нем приняли участие 50 конкурсанток со всех уголков страны. Победу одержала представительница штата Мичиган – офицер военной разведки Альма Купер (фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    Купер окончила Стэнфордский университет. Она происходит из латиноамериканской семьи трудовых мигрантов. Ее коронацию проводила предыдущая обладательница титула Саванна Ганкевич с Гавайев (фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    Альме Купер 22 года. В своей победной речи она отметила, что всегда жила, руководствуясь американской мечтой (фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    Титул первой вице-мисс США достался представительнице штата Кентуки Коннор Перри (фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    При этом результаты конкурса разочаровали многих интернет-пользователей. Некоторые отмечают, что Купер стала «худшей победительницей за всю историю» (фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    Сам конкурс за последний год приобрел скандальную репутацию. Победительница прошлого состязания Ноэлия Фогт весной отказалась от выигранного титула, сославшись на имеющиеся психологические проблемы (фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    При этом позже стало известно, что в ее заявлении, переданном организаторам конкурса, было указано о «токсичной рабочей среде», внутри которой нередки притеснения девушек (фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    Фойгт также утверждала, что во время участия в конкурсе подвергалась многочисленным сексуальным домогательствам (фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    Ситуацию усугубил и скандал, наметившийся внутри дочернего подросткового проекта – «Юная мисс США» (фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    На фоне отказа Фойгт от титула, победительница конкурса «Юная мисс США» также передала организаторам собственную корону, сославшись на конфликт интересов с владельцами проекта (фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    Таким образом, действующая обладательница титула «Мисс США» Альма Купер стала третьей обладательницей короны за год, что является историческим рекордом (фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    Формат конкурса подразумевал постепенное выбывание участниц от испытания к испытанию (фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    Из 51 финалистки к конкурсу купальников было допущено лишь 20 человек (фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    После конкурса купальников судьи выбрали 10 участниц, которым предстояло пройти по подиуму в вечерних платьях и принять участие в финале (фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    Финалисткам был задан вопрос: «Как мы можем преодолеть разрыв между разными культурами и способствовать взаимопониманию и уважению?» (фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    В число судей вошли дизайнер обуви Джоджо Брагайс и бывшие обладательницы титула «Мисс США» Кэрол Гист и Лу Паркер (фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    При этом конкурс впервые с 2007 года прошел в Калифорнии, а его ведущими стали Гарсель Бове и Келти Найт (фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    Конкурс впервые прошел со снятым ограничением, запрещавшим участие женщинам старше 28 лет (фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    Однако участниц старше 28 лет оказалось не так уж и много. Представительницей Аризоны стала 41-летняя Кристина Джонсон (фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    Кроме того, финалисткам из Монтаны, Северной Дакоты, Мэриленда и Индианы было по 30 лет (фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    Победительница конкурса отправится представлять США на конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет в Мексике в конце этого года (фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press)

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    Как сделать вино новой нефтью России

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    Обмен Красикова и Уилана показал разницу в принципах России и Запада

    Все, кто вернулся в Россию в результате сделки по обмену заключенными, будут представлены к государственным наградам. Всех их лично приветствовал в аэропорту президент Владимир Путин. Но в центре внимания европейских СМИ один человек – Вадим Красиков. Немцы не хотели его отпускать – и у них были на то причины. Подробности

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    Охота на украинские F-16 пойдет у румынской границы

    ВСУ намерены разместить западные F-16 около границы с Румынией. По замыслу противника, это обеспечит возможность быстрой дозаправки иностранных машин, а также их своевременное техническое обслуживание. Эксперты также полагают, что так противник намеревается спрятать дефицитные истребители от российских ракет – и решение этой задачи станет новым вызовом для отечественной разведки. Подробности

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    Провал Украины в Африке играет в пользу России

    В попытках навредить России Украина потерпела дипломатическое фиаско в Африке. Сразу три страны африканского региона Сахель выразили крайнее неудовольствие заявлениями киевского режима, а одна из этих стран – Мали – разорвала с Украиной дипломатические отношения. В итоге позиции России в Африке только усилились. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Кир Сталин создает армию

      Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, которого недоброжелатели называют Киром Сталиным, заявил о создании специальной армии, задача которой – подавить массовые беспорядки. Погромы в Англии продолжаются уже неделю, причина – убийство троих детей. Нашлись и те, кто обвинил в происходящем Россию.

    • Почему Евросоюз боится Трампа

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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