Победительницей конкурса «Мисс США» стала офицер армии

1. В Лос-Анджелесе завершился 73-й ежегодный конкурс красоты «Мисс США». В нем приняли участие 50 конкурсанток со всех уголков страны. Победу одержала представительница штата Мичиган – офицер военной разведки Альма Купер (фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press)

Купер окончила Стэнфордский университет. Она происходит из латиноамериканской семьи трудовых мигрантов. Ее коронацию проводила предыдущая обладательница титула Саванна Ганкевич с Гавайев (фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press)

Альме Купер 22 года. В своей победной речи она отметила, что всегда жила, руководствуясь американской мечтой (фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press)

Титул первой вице-мисс США достался представительнице штата Кентуки Коннор Перри (фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press)

При этом результаты конкурса разочаровали многих интернет-пользователей. Некоторые отмечают, что Купер стала «худшей победительницей за всю историю» (фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press)

Сам конкурс за последний год приобрел скандальную репутацию. Победительница прошлого состязания Ноэлия Фогт весной отказалась от выигранного титула, сославшись на имеющиеся психологические проблемы (фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press)

При этом позже стало известно, что в ее заявлении, переданном организаторам конкурса, было указано о «токсичной рабочей среде», внутри которой нередки притеснения девушек (фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press)

Фойгт также утверждала, что во время участия в конкурсе подвергалась многочисленным сексуальным домогательствам (фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press)

Ситуацию усугубил и скандал, наметившийся внутри дочернего подросткового проекта – «Юная мисс США» (фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press)

На фоне отказа Фойгт от титула, победительница конкурса «Юная мисс США» также передала организаторам собственную корону, сославшись на конфликт интересов с владельцами проекта (фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press)

Таким образом, действующая обладательница титула «Мисс США» Альма Купер стала третьей обладательницей короны за год, что является историческим рекордом (фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press)

Формат конкурса подразумевал постепенное выбывание участниц от испытания к испытанию (фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press)

Из 51 финалистки к конкурсу купальников было допущено лишь 20 человек (фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press)

После конкурса купальников судьи выбрали 10 участниц, которым предстояло пройти по подиуму в вечерних платьях и принять участие в финале (фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press)

Финалисткам был задан вопрос: «Как мы можем преодолеть разрыв между разными культурами и способствовать взаимопониманию и уважению?» (фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press)

В число судей вошли дизайнер обуви Джоджо Брагайс и бывшие обладательницы титула «Мисс США» Кэрол Гист и Лу Паркер (фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press)

При этом конкурс впервые с 2007 года прошел в Калифорнии, а его ведущими стали Гарсель Бове и Келти Найт (фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press)

Конкурс впервые прошел со снятым ограничением, запрещавшим участие женщинам старше 28 лет (фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press)

Однако участниц старше 28 лет оказалось не так уж и много. Представительницей Аризоны стала 41-летняя Кристина Джонсон (фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press)

Кроме того, финалисткам из Монтаны, Северной Дакоты, Мэриленда и Индианы было по 30 лет (фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press)