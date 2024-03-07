Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.0 комментариев
Военнослужащие РФ поздравили женщин с наступающим 8 Марта
Курсанты Новосибирского военного института в преддверии Международного женского дня раздали девушкам более сотни букетов тюльпанов. Акция проходила на улице Кирова (фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС)
Вместе с цветами будущие офицеры вручили женщинам и открытки с поздравлениями, которые заблаговременно сделали своими руками (фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС)
Кроме того, для женщин города выступил музыкант военного оркестра Института Росгвардии Дмитрий Уляшов, исполнивший на саксофоне несколько популярных песен (фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС)
Данная акция проходит в Новосибирске не в первый раз. В прошлом году курсанты института также выходили на улицы города, чтобы поздравить жительниц с наступающим праздником. В 2023-м более сотни женщин получили букеты из рук будущих офицеров (фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС)
Аналогичная акция прошла и в Екатеринбурге. Местные военные также вышли на улицы, чтобы лично вручить жительницам города букеты цветов (фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС)
Кроме того, военный оркестр Новоуральского полка Калиновского соединения по охране важных государственных объектов и специальных грузов Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации записали для жительниц региона видеоклип, в котором исполнили песню Олега Газманова «Единственная моя» (фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС)
Поздравлять женщин с наступающим праздником стало традицией для военных Урала. В прошлом году солдаты группировки «Отважные», проходящие службу в зоне СВО, записали видеопоздравления для жительниц региона. Воспитанники Суворовского училища Екатеринбурга, в свою очередь, дарили учительницам коробки конфет и букеты цветов (фото: Донат Сорокин/ТАСС)