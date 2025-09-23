Полный отказ от наличных денег может иметь непредсказуемые последствия

Мы идем к миру, где наличные деньги окончательно исчезнут.

Идея отказа от наличности выглядит очень привлекательной.

Полный переход на цифровые расчеты делает всю финансовую активность прозрачной – больше никаких приятно шуршащих конвертов, переходящих из рук в руки. Все транзакции всегда можно отследить и проверить.

А это сильно затруднит жизнь разного рода преступникам. Конечно, они будут стараться придумать новые способы обмануть систему. Но огромные чемоданы наличных денег, которые потом при обысках находят у коррупционеров, потеряют всякий смысл. Взятки, которые раньше благополучно давались в конвертах, теперь сделаются невозможными. Финансовая жизнь каждого станет настолько прозрачной для государства, что получать преступные доходы (да и тратить их) станет чрезвычайно затруднительно.

Честность (или нечестность) любого человека, который находится на должности, где можно впасть в коррупцию, можно будет установить парой кликов.

Наркобароны, бессильно скрежеща зубами, будут вынуждены заняться каким-нибудь общественно-полезным трудом. Террористы, лишившись возможности тайно от властей вымогать себе финансовую поддержку, сделаются мирными торговцами овощами — которые даже от уплаты налогов не будут уклоняться, потому что это будет технически невозможно.

Какая-то преступность, конечно, сохранится – пьяные драки и еще какие-то неприятные мелочи. Но там, где фигурируют деньги – коррупция, наркоторговля, оружие и т.д. – всякое беззаконие задохнется, и мы окажемся в дивном новом мире, намного более безопасном и честном, чем когда-либо в человеческой истории.

Кажется, мы все должны мечтать о том, чтобы это светлое будущее пришло поскорее.

Но, как всегда в этом падшем мире, если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет наперекосяк.

Возможность отслеживать (и контролировать) любые доходы и траты людей будет означать огромную и неслыханную до сих пор власть. Человеческая история идет очень сложными и запутанными путями, и, создавая механизм тотального контроля, мы не можем знать, кто им воспользуется на следующем повороте. Есть вещи, которые нам не дано предугадать. Выдающийся немецкий химик еврейского происхождения Франц Гебер, когда он создавал печально знаменитый «Циклон Б», первоначально предназначенный для борьбы с грызунами, не мог знать, что вскоре нацисты используют его изобретение для того, чтобы убить миллионы евреев – включая его родственников.

Кто и как воспользуется тотальной властью, которую создаст полное исчезновение наличности – тоже трудно предвидеть.

Такая тотальная власть опасна – причем не обязательно в руках людей сознательно злонамеренных. «Дорога в ад вымощена благими намерениями», или, как гениально выразил ту же мысль Черномырдин, «хотели как лучше, а получилось как всегда».

Люди могут думать, что у них в руках – надежный рецепт осчастливливания человечества, или, по крайней мере, своей страны — и принимаются за дело со всей решительностью и усердием. А оборачивается это бедствием, которого они сами никоим образом не хотели.

Яркий пример у нас перед глазами – коммунистический эксперимент был продуманной и грандиозной попыткой создать общество, в котором не будет традиционных «язв капитализма», мир без конкуренции, преступности, обмана, эксплуатации и войны. Эта, чрезвычайно дорого обошедшаяся попытка не удалась.

Бесконтрольная власть может принести много зла в руках негодяев; но, увы, еще больше бед она может принести в руках идеалистов, которые искренне хотят, как лучше, и вдохновляются светлым видением утопии добра и порядка.

Утопии, при попытке воплотить их в реальность, имеют свойство оборачиваться кошмарами.

В Откровении Иоанна Богослова есть очень яркий образ: «И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его» (Откр.13:16-17).

В античном мире, где не было никаких других денег, кроме наличных, это было трудно представить. Римский Император (который, для тайновидца Иоанна, видимо, и выступал прообразом Антихриста), при всей своей огромной власти просто не мог отследить перемещение каждой монеты.

Полный отказ от наличности и переход к чисто электронным деньгам создает систему, в которой это вполне возможно. И перед тем, как создавать такую систему, нам стоит глубоко задуматься о том, кто, в итоге, сможет ей воспользоваться.