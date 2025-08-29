Самая масштабная промышленная диверсия в истории человечества, о которой еще вчера предпочитали молчать, сегодня становится ключом к будущему переустройству мира. Взрывы на «Северных потоках» в сентябре 2022 года были не просто актом устрашения – они стали тщательно спланированной операцией по изменению геополитической карты Европы. И сейчас, спустя три года, расследование этой истории неожиданно оживает, тесно переплетаясь с активизацией мирного трека по Украине.

В логике предыдущей администрации США и британских элит подрыв «Северных потоков» выглядел безусловной победой. Лишение России значительной части экспортных доходов, ослабление ее экономического влияния на Европу – эти цели открыто озвучивались в Вашингтоне и Лондоне. Но это был также удар и по самой Европе, прежде всего по Германии, чья экономическая гегемония в ЕС во многом опиралась на сравнительно дешевый российский газ. Такой расклад не устраивал ни Лондон, ни Париж, давно желавших ослабить берлинский диктат в экономической политике.

Расследование диверсии долгое время спускали на тормозах. Швеция и Дания внезапно отказались от продолжения работы, сославшись на отсутствие юрисдикции. Германия вела дело вяло, создавая впечатление, что правды о взрывах мир так и не узнает. Но приход к власти в США Дональда Трампа кардинально изменил ситуацию. Любопытно, что санкции в отношении «Северных потоков» вводил еще сам Трамп, однако теперь в этой истории он увидел целый ряд возможностей.

Во-первых, это идеальный повод для удара по клану Обамы – Байдена. Если будет доказано, что операция в Балтийском море была согласована на самом высоком уровне (а иначе быть не могло), то это прямое уголовное обвинение против высокопоставленных демократов. Для Трампа, ведущего ожесточенную внутреннюю борьбу, такой козырь бесценен.

Во-вторых, с точки зрения Европы и особенно Германии, доказанное участие Киева в диверсии становится поводом наконец избавиться от тяжелого бремени военного и гуманитарного содержания Украины. Подрыв газопроводов, снабжающих континент энергией – это де-факто акт войны. И если Киев способен на такое, то почему Европа должна продолжать его финансировать?

В-третьих, обнуление поставок российского газа в ЕС при сохраняющемся потенциале Газпрома открывает для США возможность не только окончательно захватить европейский газовый рынок, но и заработать на реэкспорте самого российского газа. Отсюда и слухи о возможном выкупе «Северных потоков» американским бизнесменом Линчем. Более того, США и Россия очевидным образом присматриваются к возможности создания «газовой ОПЕК». Экспортные мощности США, России и Катара вполне позволяют контролировать огромный рынок на троих, снизив издержки конкуренции. С точки зрения Трампа-бизнесмена, такую возможность упускать нельзя.

И вот арест в Италии главного координатора диверсионной операции Сергея Кузнецова сдвинул процесс с мертвой точки. Этот человек – не просто исполнитель, а ключевой свидетель, способный пролить свет на всю цепочку, вплоть до заказчиков и кураторов проекта на самом верху. Если он выживет и начнет давать показания, нас ждут крайне интересные признания. Уже сегодня Кузнецова можно считать самым ценным свидетелем в мире.

Неслучайно активизация расследования совпала с попытками разрядить отношения между Россией и США и поиском путей решения украинского кризиса. Запад явно ищет варианты мягкого выхода из конфликта, и дело о «Северных потоках» становится удобным инструментом для этого. Либо киевский режим откровенно «сливают», обнажая его террористическую сущность, либо пытаются скрыть собственное участие в диверсии, сделав Украину крайней.

Версия об исключительно украинском следе выглядит слабой – погружение на стометровую глубину в холодной Балтике с грузом взрывчатки не под силу любителям. Это работа профессионалов, вероятно, при участии спецслужб западных стран. Но сейчас, когда мирные переговоры стали реальностью, Западу выгодно представить всё как инициативу «неконтролируемых украинских элементов».

Расследование по «Северным потокам» может стать и ключом к отстранению Зеленского от власти. Участие в операции украинских спецслужб моментально ставит Зеленского под удар, именно на него повесят ответственность за теракт, не прояви он достаточный инстинкт самосохранения. То же расследование может стать удобным поводом приземлить амбиции Великобритании. Президентские амбиции британского агента Залужного можно сбить одной лишь сопричастностью к масштабному теракту.

Так или иначе, ход расследования теракта на «Северных потоках» оказывается тесно связанным с будущим Украины и всей системы европейской безопасности. Возможно, это начало большой сделки между Москвой и Вашингтоном, где газовые потоки станут разменной монетой, а мир на Украине – желанным призом. Как бы то ни было, даже пустые трубы на дне Балтики продолжают влиять на мировую политику, и их молчание оказывается громче любых слов.