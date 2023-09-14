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    Почему России на дали выступить на Азиатских играх

    @ IMAGO/ТАСС

    14 сентября 2023, 18:33 Мнение

    Почему России на дали выступить на Азиатских играх

    Вероятный недопуск основной части спортсменов из России и Белоруссии на Азиаду – недружественный шаг, который показывает, что налаживать диалог никто не собирается. Пока что.

    Денис Миролюбов Денис Миролюбов

    Главный редактор InVoice Media

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    В самом начале сентября индийская ежедневная газета Indian Express опубликовала инсайд, который в очередной раз показывает запредельный уровень русофобии, царящий в западных организациях. В статье говорится, что Международный олимпийский комитет (МОК) наложил табу на выступление российских спортсменов в Азиатских играх, которые должны состояться в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Уже 2 сентября этот инсайд был подтвержден пресс-службой МОК.

    При этом президент МОК Томас Бах снова уверял, что это решение не имеет никакого отношения к политике, а комитет якобы с уважением относится ко всем атлетам, независимо от их принадлежности. А причина недопуска – некие технические причины, которые не дают пригласить спортсменов из России. Судя по всему, господин Бах продолжает считать, что подобный уровень оправданий вполне достаточен. А уточнять, что это за мифические «технические» проблемы, он не стал. Зато их уточнил глава ОКР Станислав Поздняков. По его словам, спортсмены из России и Белоруссии не поедут на Азиатские игры в том числе потому, что МОК не признал результаты выборов руководства Олимпийского совета Азии. Как связано одно с другим непонятно, и понятно станет вряд ли.

    В этой ситуации особенно примечательно, что в начале июля Олимпийский совет Азии (ОСА) дал добро на участие российских и белорусских спортсменов в играх 2023 года, пусть и с ограничениями. А именно: делегация страны не должна была превышать 500 человек, которые могут соревноваться в нейтральном статусе, и главное (что особенно унизительно) – вне официального зачета. То бишь спортсмен из России или Белоруссии может занять призовое место, но медаль он всё равно не получит. Это и есть западное «спорт вне политики». Тем не менее сейчас наших спортсменов лишают даже этого.

    Получается, что перспектива участия отечественных атлетов в азиатских соревнованиях стала ничтожной. До старта осталось мало времени, а атлеты банально не понимают – стоит ли им готовиться. Это уже не говоря об организационных, логистических и прочих вопросах, которыми надо (или не надо) заниматься Олимпийскому комитету России (ОКР). Очевидно, что ОКР находится в максимально зависимой позиции и не может сделать ровным счетом ничего. Сиди и жди у моря погоды. При этом за последние месяцы комитет получает тонну обещаний со стороны международных организаций, но все они остаются только словами.


    Так или иначе, в феврале 2023 года были сообщения, что борцы и гимнасты из России получили приглашение на игры в Ханчжоу. На фоне этого приглашения состоялся максимально оперативный переход в азиатские конфедерации федераций шахмат и тхэквондо – оба этих вида имеются в программе будущей Азиады. То есть юридически некоторые спортсмены могут принять участие в играх. И в итоге получается откровенный фарс: зачем азиатским организаторам нужно получать специальное одобрение МОК, если они сами вольны решать, что делать?

    При этом в ОСА еще в 2022 году открыто заявили, что не поддерживают дискриминацию спортсменов из России. Но затем возникли «терки» с Бахом. А Лозанна, где находится штаб-квартира МОК, до сих пор не признаёт результаты выборов нового руководителя ОСА, которым должен был стать шейх Талал Фахад аль-Ахмад ас-Сабах. Он виноват в том, что является братом предыдущего босса организации, которого обвиняют власти Швейцарии.

    Получается такой кавардак из-за закулисных игр «цивилизованного мира», в котором крайними, как всегда, остаются спортсмены.

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