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    Зеленский и Ко продолжают шантажировать Запад

    @ LaPresse/Roberto Monaldo/Global Look Press

    31 августа 2023, 11:58 Мнение

    Зеленский и Ко продолжают шантажировать Запад

    Украинский президент и его приспешники прекрасно понимают, что официальный отказ от Крыма и Донбасса будет означать для них политическую, а, если не успеют сбежать, то и физическую, смерть.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

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    Украинский парламент принял постановление, согласно которому никакие территориальные уступки ради окончания конфликта с Россией невозможны. Другими словами, украинские депутаты призывают воевать до тех пор, пока ВСУ не выйдут к границам Украины 1991 года. Учитывая, что один из авторов проекта – спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, не вызывает сомнения, что за инициативой стоит Офис украинского президента.

    Вопрос – зачем это сделано сейчас?

    ЗЕ-команда в информационном поле создала альтернативную реальность, в которой ВСУ – самая сильная армия Европы и скоро победит русскую армию, а Украину поддерживает весь мир. И вообще, украинцев после окончания СВО ждет рай на земле в виде членства в ЕС и НАТО. В этой искаженной реальности мир между Россией и Украиной может быть заключен исключительно на основе «формулы Зеленского», которая, по сути, является условием капитуляции России перед майданным режимом и его западными спонсорами. Один из пунктов этого плана гласит, что переговоры между Москвой и Киевом могут начаться лишь тогда, когда русская армия покинет все территории, которые Украина считает своими.

    Между тем, западные СМИ писали, что на так называемом мирном саммите в Джидде, организованном Саудовской Аравией, украинская делегация не настаивала на заключении мира на основе плана Зеленского. В отличие от встречи в Копенгагене, где из-за требований обсуждать только «формулу Зеленского» как основу мира, у украинцев были споры с некоторыми делегациями глобального Юга. Да и в целом встреча в Джидде в очередной показала, что никакой всемирной поддержки у Украины нет: на саммите даже не приняли общее заявление.

    Но то, что украинская делегация не отстаивала план Зеленского, в зомбированном украинском обществе многие восприняли как «зраду». Недаром после возвращения из Саудовской Аравии руководитель украинской делегации, глава Офиса президента Андрей Ермак начал оправдываться, рассказывать, как героически, путем многочасовых переговоров с десятками делегаций, украинцы пытались убедить всех в правильности «формулы Зеленского». Но с рядом стран глобального Юга достичь согласия не удалось.

    Затем «зрада» пришла откуда в Киеве и не ждали – со стороны НАТО. Руководитель офиса генсека НАТО Стиан Йенссен в беседе с норвежским изданием VG допустил возможность того, что Украине необходимо будет отказаться от тех территорий, которые она считает своими и после этого она получит членство в альянсе. На Украине поднялся такой вой, что Йенссен поспешил оправдаться, что его слова были ошибкой. Но осадок остался. И чтобы избавиться от обвинений в «зраде» и убедить население Украины, что Запад не намерен сливать майданный режим, Зеленский отпускает глупые шутки о том, что готов обменять Белгород на членство в НАТО, а его ручной парламент принял юридически ничтожное, но политически своевременное заявление.

    Однако пассивная позиция украинской делегации в Джидде, которая своей «формулой Зеленского» старалась не раздражать других участников встречи, и слова Йенссена свидетельствуют о том, что вне рамок публичной политики обсуждается возможность отказа Украины от Крыма, Донбасса и Таврии. Об этом говорят и публикации в западных СМИ. Так, американское издание WallStreetJournal утверждает, что страны Запада хотят предложить Украине смириться с фактической потерей какой-то территории в обмен на членство в НАТО или Европейском Союзе, или обещание долгосрочной военной и экономической помощи. Таким образом Запад хочет завершить конфликт из-за проблем в мировой экономике и неуверенности в том, что Киев способен вытеснить войска РФ. А итальянская газета ilFattoQuotidiano сообщает, что даже в Британии уже не верят в способность Украины одержать победу на поле боя и настаивают на начале переговоров.

    Видимо, на Западе не разделяют мнение польского президента Анджея Дуды о том, что противостояние с Россией обходится дешево, раз в степях Украины не гибнут американские и европейские солдаты. Да, налог кровью Вашингтону, Брюсселю и Варшаве платит Украина, но США и ЕС вынуждены давать ей деньги и оружие.

    Но находить деньги на войну будет все сложнее. Так, по мнению американского издания Politico, Джо Байдену будет трудно получить дополнительные 24 млрд долларов для Украины в республиканском Конгрессе. Кроме того, в США набирает обороты кампания по обвинению Байдена в том, что Украина для него важнее чем собственные Гавайи, на которых произошла трагедия.

    На фоне больших финансовых расходов, неудачного украинского контрнаступления и грядущих президентских выборах в США в Белом доме, вероятно, хотят прекратить конфликт как минимум на время, чтобы политика команды Байдена в украинском вопросе не выглядела совсем провальной. И в целом, когда речь идет о шансах Байдена переизбраться на второй срок, Белому дому плевать, что в территориальном плане останется от Украины. Команда Байдена (в случае заморозки или мирного разрешения конфликта) во время предвыборной гонки постарается продать своим избирателям тезис о том, что решимость их президента спасла мир от ядерной войны, а Украину от полного уничтожения.

    Однако Зеленский и его приспешники прекрасно понимают, что официальный отказ от Крыма и Донбасса будет означать для них политическую, а, если не успеют сбежать, то и физическую, смерть. Поэтому, возможно, постановление парламента – это еще и сигнал Западу. Зеленский и Ко не только декларативно отказываются от любого компромисса с Россией, но и закрепили это еще и на законодательном уровне. Тем самым они поставили Байдена, Шольца и других деятелей, связавших свою политическую судьбу с судьбой майданного режима, в тяжелую ситуацию. Ведь для того, чтобы Украина пошла на компромисс, ее руководству придется нарушить свой собственный закон. То есть это просто очередной шантаж Запада от Зеленского.

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