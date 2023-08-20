Запад устроит «феминистское состязание» за пост министра обороны Украины

Tекст: Дарья Волкова

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о возможном уходе в отставку. Он отметил, что подобные решения принимает глава государства, но может уволиться и сам, если не останется «сил и чувства юмора» (чтобы смеяться над людьми, желающими его отставки).

Украинские СМИ ранее писали, что сменить министра обороны якобы хочет президент Владимир Зеленский. На должность, которую сейчас занимает Резников, есть по меньшей мере два претендента: нынешний министр инфраструктуры Александр Кубраков и Александр Камышин, который занимает должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности .

Отмечается, что Резников «якобы не против стать послом в Великобритании». О возможном занятии министром этой дипломатической должности сообщал также депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, напомнив, что Резников «не переживает» по поводу отставания от графика в деле контрнаступления. При этом Гончаренко в украинской политике считается «человеком Лондона».

На этом фоне в Чернигове произошел крайне неприятный для украинских военачальников инцидент. ВС России нанесли удар по месту сбора экспертов ВСУ по боевым дронам, замаскированному под фестиваль «Свирепые птички». В приглашениях на это мероприятие организаторы призывали не надевать военную форму, подчеркивая, что оно является закрытым, содержит чувствительную для обороноспособности страны информацию, а большинство участников – действующие военные. Снимать или фотографировать участников можно было только с их предварительного согласия.

В украинских Telegram-каналах организатором «фестиваля» называют Марию Берлинскую. Неделю назад ТАСС со ссылкой на издание «Страна» упоминало ее как одну из возможных кандидаток Запада на должность главы украинского оборонного ведомства. Наряду с ней речь также шла о вице-премьере Ирине Верещук и директоре Центра противодействия коррупции Дарье Каленюк.

Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты едины во мнении, что решение о новом министре обороны будет приниматься не украинским президентом, а западными кураторами Украины. По мнению политологов, они могут назначить на эту должность женщину или даже устроить «феминистское состязание». Однако все это не имеет под собой цели навести в ведомстве порядок.

«Слухи об отставке Резникова идут уже довольно давно. Его фигура во главе оборонного ведомства вызывает недовольство многих военных тем, что он не имеет никакого отношения к армии, не знает военного дела. Кроме того, с ним связывают высокий уровень коррупции в оборонном секторе», – подчеркивает Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

«Однако он обладает большой поддержкой со стороны Британии и считается протеже Лондона. Именно из-за этого все последнее время он фактически был неприкасаемой фигурой.

Считается, что во многом именно благодаря ему Британия осуществляет поставки вооружения и военной помощи Украине», – отметила она.

«В частности, Лондон передал Киеву ракеты Storm Shadow, которые представляют большую угрозу для нашей армии за счет своих тактико-технических характеристик. Этими ракетами ВСУ пытаются наносить удары по Крыму, нашим новым территориям, разрушать объекты гражданской инфраструктуры», – добавила собеседница.

«На кого именно заменят Резникова, пока сказать сложно. Однако очевидно, что последнее слово здесь будет явно не за украинским президентом. Западные союзники Украины настаивают на том, что министром обороны должно быть гражданское лицо. В этом ключе вполне состоятельны разговоры о назначении на эту должность нынешнего министра инфраструктуры или министра по вопросам стратегических отраслей промышленности», – рассуждает политолог.

Она считает, что инцидент в Чернигове может сыграть на руку Резникову, поскольку мероприятие было созвано без ведома оборонного министерства, а организаторы пренебрегли мерами безопасности.

«Вместе с тем Берлинская является креатурой США. У Штатов нет консенсуса с британцами, которые тоже хотят сменить Резникова, поскольку он стал токсичной фигурой, но видят на его месте других кандидатов. Так, например, их ставленницей может стать замглавы военного ведомства Анна Маляр. Соревнования между двумя женщинами за пост министра обороны – одна из любимых традиций Запада, отработка демократической, феминистской повестки. Вполне возможно, что англосаксы договорятся о какой-то компромиссной фигуре. Но тогда это будет абсолютно неприметный человек», – полагает политолог.

«Шансы на отставку Резникова действительно высоки, – соглашается политический обозреватель и историк Владимир Корнилов. – Разговоры об этом идут давно, его собирались снимать еще в начале этого года из-за скандалов по поводу откровенно мошеннических схем, которые устраивали его подчиненные. Тогда, по-видимому, спасаться от отставки Резников полетел в Вашингтон. И надо сказать, ему это удалось». После встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином и заявлений последнего о доверии украинскому коллеге Резникову удалось сохранить министерское кресло.

«Смена министра обороны никак не скажется на украинской армии и положении ВСУ на фронте. Прекрасно известно о невероятных масштабах коррупции в военном ведомстве, причем на самых разных уровнях – от высшего офицерского состава до младшего. И эту ситуацию отставкой министра не решить», – также полагает он.

По мнению Корнилова, последнее слово будет за Пентагоном, а позиция Лондона не играет никакой роли. «Сейчас британцы понимают, что при всем их влиянии, без финансовых и военных вливаний США помощь Британии и всей Европы – это ничто», – резюмировал он.