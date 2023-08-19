Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.12 комментариев
Министр обороны Украины заявил о возможном уходе в отставку
Министр обороны Украины Резников заявил о возможном уходе в отставку
Подобные решения принимает глава государства, но можно подать в отставку и самому, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
По его словам, он может уволиться, если уже не будет «сил и чувства юмора» смеяться над людьми, желающим его отставки, передает ТАСС.
Ранее украинские СМИ писали, что Владимир Зеленский хочет сменить министра обороны Украины, на должность, которую сейчас занимает Алексей Резников, есть по меньшей мере два претендента:
Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что министр обороны Украины Алексей Резников может быть отправлен в отставку и назначен послом в Британии.