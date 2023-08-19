Министр обороны Украины заявил о возможном уходе в отставку

Министр обороны Украины Резников заявил о возможном уходе в отставку

Tекст: Вера Басилая

По его словам, он может уволиться, если уже не будет «сил и чувства юмора» смеяться над людьми, желающим его отставки, передает ТАСС.

Ранее украинские СМИ писали, что Владимир Зеленский хочет сменить министра обороны Украины, на должность, которую сейчас занимает Алексей Резников, есть по меньшей мере два претендента:

Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что министр обороны Украины Алексей Резников может быть отправлен в отставку и назначен послом в Британии.