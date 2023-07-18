Участие в Олимпиаде предложат в обмен на отказ от Родины

Взгляд
18 июля, вторник  |  Последнее обновление — 09:34  |  vz.ru
Разделы

Как отмена зерновой сделки поможет российским экспортерам

Россия разочаровалась в зерновой сделке ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС
Зерновой сделки больше не будет. Россия ставит точку в этом вопросе. Однако для экспорта российских зерновых и доходов бюджета это не очень печальные новости. Более того, эта сделка изначально приносила России только ущерб, считают в Российском зерновом союзе. Почему отказ от зерновой сделки может оказаться даже выгодным нашим экспортерам? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев ударил по Крымскому мосту в результате коварного плана

ВСУ вновь попытались разрушить Крымский мост Следственный комитет РФ
Украина предприняла террористическую атаку по Крымскому мосту. В результате удара погибли два человека – родители девочки, получившей серьезные травмы. Автодорожное полотно моста получило повреждения и требует ремонта. До этого беспилотники ВСУ атаковали Севастополь. Как взаимосвязаны эти нападения и что необходимо сделать ВС РФ для предотвращения подобных ситуаций в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Модернизированный «Петр Великий» отрезвит любого врага России

Крейсер «Петр Великий» служит всего лишь с 1998 года Григорий Сысоев/РИА Новости
Вновь в СМИ попадают утечки о том, что самый мощный надводный корабль ВМФ России – тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» – будет списан после того, как будут закончены работы по модернизации другого такого корабля – «Адмирала Нахимова». Однако есть и другие утечки – о том, что крейсер будет оставлен в составе флота. Официального решения на этот счет нет. А значит, стоит сказать, какой «Петр Великий» и почему Военно-морскому флоту он остро необходим. Подробности...
Перейти в раздел…

Перевозка украинского зерна стала опасным бизнесом

Украина захотела продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России EPA/Tolga Bozoglu/ТАСС
Россия сообщила о выходе из зерновой сделки, а Турция сочла ее «ушедшей в историю». Однако Владимир Зеленский заявил о готовности продолжить работу зернового коридора без участия Москвы. При этом Украина надеется на содействие Анкары в данном вопросе. Насколько реализуем подобный план и как он повлияет на судоходство в северо-западной части Черного моря?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как России усилить защиту Крымского моста

Крымский мост надо защищать прямо сейчас Сергей Мальгавко/ТАСС
Крымский мост вновь был атакован ВСУ. Повреждения не стали критическими для стратегически важного инфраструктурного объекта. Однако эксперты говорят о необходимости усиления мер безопасности на объекте, причем с моря. Как именно можно усилить защиту моста и что для этого потребуется?  Подробности...
Перейти в раздел…

Участие в Олимпиаде предложат в обмен на отказ от Родины

Денис Миролюбов
Денис Миролюбов, Главный редактор InVoice Media
Если на приглашение атлетов на Олимпиаду в Париже некая надежда еще есть, то итоговая форма приглашения вряд ли кому-то понравится. Вероятно, спортсменам предложат поучаствовать в играх в обмен на критику СВО или действующего политического режима, но при этом позволят выступать только под нейтральным флагом и без гимна. Подробности...

Русский этнограф предупреждал о грядущем нацизме

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Миклухо-Маклаю выпало защищать туземные народы в те времена, когда дорогу к «тотальному господству зла» прокладывали англичане. Сейчас, когда евгенику и нацизм возрождают американцы, его предостережения как никогда актуальны. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Консолидация Запада становится его проблемой

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Извивы словесной казуистики, продемонстрированные на саммите НАТО по украинскому вопросу, показывают: продолжение борьбы с Россией в текущей форме не является стратегическим ходом. Это реакция на множество внутренних и внешних проблем, переживаемых сейчас Западом. Подробности...
Перейти в раздел…

Конец зерновой сделки

«Барби» поссорила Китай и Вьетнам

США против «русской партии» Сербии

Перейти в раздел…

Украина ударила морскими беспилотниками по Крымскому мосту

Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
Подробности...

Умерла французская певица и актриса Джейн Биркин

Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
Подробности...

Итальянский художник нарисовал в Мариуполе мурал в поддержку детей Донбасса

Уличный художник из Неаполя Йорит (настоящее имя Чиро Черулло) нарисовал в Мариуполе мурал – плачущую девочку – для поддержки жителей новых регионов России. «Сопротивление, которое нам следовало поддержать, в Донбассе против режима Киева» – так автор прокомментировал идею рисунка
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
  • Да

  • Нет

  • Не планировал отдыхать в Крыму
Каким способом вы завариваете чай?
  • Чай в пакетиках

  • Заварочный чайник

  • Заварка в фильтр-пакете

  • Капсулы чая для кофемашин

  • Не пью чай
Каковы итоги саммита НАТО в Вильнюсе для России?
  • Скорее, положительные

  • Скорее, отрицательные

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Крыму призвали ударить по мостам через Днепр
    Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановили по одной полосе В Крыму призвали ударить по мостам через Днепр Госдеп назвал теракт на Крымском мосту «защитой территории» Киевом Европе пообещали 50-градусную жару
    Россия заявила о причастности спецслужб Британии к атаке на Крымский мост Штурм ВСУ под Красным Лиманом провалился В Британии стали изучать подбитые на Украине российские танки Россиян предупредили о подорожании соков и газированных напитков
    Опубликованы снятые спутником США снимки после теракта на Крымском мосту Серия мощных взрывов прогремела в городах Украины В США сделали вывод из внешнего облика Зеленского на саммите НАТО У Блиновской арестовали свыше 100 млн рублей, валюту и золотые монеты

    Главная тема


    Отмена зерновой сделки облегчит жизнь российским экспортерам

    «Отработали четко»


    Крым ночью пытались атаковать 28 дронами

    «проект по обогащению»


    Антонов объяснил, во что США превратили зерновую сделку

    «в критическом состоянии»


    Системы ПВО Украины истощены ракетными ударами России

    Видео

    система обороны


    Как России усилить защиту Крымского моста

    рискованное судоходство


    Перевозка украинского зерна стала опасным бизнесом

    ВМФ России


    Модернизированный «Петр Великий» отрезвит любого врага России

    большая игра


    Конец зерновой сделки развязывает руки России

    три сценария


    Как будет выглядеть Украина после окончания СВО

    июльское выступление


    Тимур Шерзад: Почему провалилось первое восстание большевиков

    господство зла


    Дмитрий Орехов: Русский этнограф предупреждал о грядущем нацизме

    саммит НАТО


    Тимофей Бордачев: Консолидация Запада становится его проблемой

    карикатура


    Память предков помогает российским солдатам против немецких танков
    Денис Миролюбов

    Участие в Олимпиаде предложат в обмен на отказ от Родины

    Денис Миролюбов
    Главный редактор InVoice Media
    18 июля 2023, 09:24

    Чуда не случилось. Международный олимпийский комитет (МОК) не отправит России и Белоруссии официальные приглашения для выступления на парижской Олимпиаде-2024 в установленный срок – 26 июля. Традиционно рассылка проходит за год до начала соревнований.

    В пресс-службе МОК подчеркнули, что на Игры пригласят 203 страны, среди которых Россия и Белоруссия не числятся. Другое дело – не числятся пока или совсем? В отношении отечественного спорта причиной недопуска, разумеется, стали санкции, введённые из-за СВО. Ещё одной нерукопожатной страной оказалась Гватемала, национальный олимпийский комитет которой отстранён с прошлого года.

    Впрочем, об окончательном отказе для спортсменов из России пока рано судить. Хотя очевидно, что глава комитета Томас Бах старается оттянуть решение проблемы до последнего, не говоря финального «нет», но и не намекая на скорое «да». Тем не менее квалификация на Олимпиаду уже стартовала, а это значит, что даже если вопрос с откровенно политическим душком решится в ближайшее время, то спортсмены из России и Белоруссии рискуют не попасть на Игры сугубо по организационным причинам.

    Но на сайте МОК есть любопытный раздел «Вопросы и ответы». В нем говорится, что организация может принять решение по допуску спортсменов в так называемое «надлежащее время». В переводе с канцелярита на русский это означает, что речь идёт о сессии МОК, которая запланирована на 20 июля. Если по её итогам комиссия вынесет положительный вердикт, приглашения российскому и белорусскому комитетам могут быть отправлены в течение недели. При этом не остаётся сомнений, что кульминацией сессии будет не приглашение как таковое, а условия, на которых оно будет сделано. Скорее всего именно из-за них решение и оттягивают, а к 20 июля понятные критерии допуска всё же придумают.

    И если на приглашение атлетов некая надежда всё же имеется, то итоговая форма приглашения вряд ли кому-то понравится. Вероятно, спортсменам из России и Белоруссии предложат поучаствовать в Играх в «обмен» на критику СВО или действующего политического режима, но при этом позволят выступать только под нейтральным флагом и без гимна. Грубо говоря, предложат отказаться от своей родины, как минимум на то время, пока Игры не закончатся.

    Фото: Mandoga Media/Global Look Press

    В таком случае страна поделится на два лагеря. Первый будет настаивать, что столь унизительные условия недопустимы в принципе. И будут правы. Ровно так же, как правы будут и другие, которые скажут, что спортсмен не должен уничтожать свою карьеру ради политики. Так и выходит – правы все, а пострадают только атлеты.

    Но в чём точно нет никаких сомнений – так это в осознанном подходе МОК к нейтрализации отечественных спортсменов. Нет и объяснений, на каком, собственно, юридическом основании национальные олимпийские комитеты России и Белоруссии не приглашаются. Западные чиновники не пытаются изобразить даже фальшивое подобие приличия и объяснить, почему страдают федерации и атлеты, которые вроде бы юридически никак не поражены в правах, ни от чего не отстранены и не подпадают ни под одно ограничение. Одним словом – демократия.


    Гражданин Бах же очевидно хочет отложить «русский вопрос», чтоб выиграть время и понять, как решить его с минимальными для себя потерями. Но неясно, сколько времени он будет думать. Не исключён вариант, что МОК выдаст финальное решение за месяц до начала Олимпиады, когда все заявки уже будут закрыты, а времени для борьбы за путёвки не останется. И тогда, с гордо поднятым подбородком, Бах скажет что-то вроде: «Мы против дискриминации российских и белорусских спортсменов, но приходите-ка через четыре года».

    Понятно одно – Россия ничего не может сделать с этим беспределом. Планы российского правительства провести в 2024 году Игры БРИКС, Игры Дружбы и любые другие игры – это, конечно, похвально. Но мечта любого атлета – получить золотую олимпийскую медаль и при этом слышать гимн своей страны. Последнего, очевидно, не случится даже в случае допуска российских спортсменов.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •