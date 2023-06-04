Брусиловский прорыв показал, что воспользоваться победой важнее, чем ее одержать

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Как Запад мешает российским газовым проектам

Западные турбины используются в процессе производства СПГ и для выработки электроэнергии на наземной электростанции, которая питает завод Максим Блинов/РИА Новости
Новый крупный газовый проект в России «Арктик СПГ – 2» должен запуститься уже в этом году. Однако проект испытывает проблемы с критически важным газовым оборудованием. Это может серьезно затормозить сроки запуска завода. Тогда как России важно наращивать экспорт газа на фоне обвала его продаж в европейском направлении. Есть ли выход из сложной ситуации? Подробности...
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США скрывают свою выгоду от конфликта на Украине

Блинкен лично запорол перезагрузку отношений США и КНР REUTERS
Вашингтон вмешался в конфликт на Украине и противостоит Москве для того, чтоб лучше противостоять Пекину. Такие выводы можно сделать из заявления главы Госдепартамента США Энтони Блинкена. Разумеется, он недоговаривает – польза от конфликта для американцев в другом. Но хорошо, что он говорит именно это: некомпетентность Блинкена работает на Россию. Подробности...
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Искусственный интеллект разочаровал военных

Боевой дрон под управлением искусственного интеллекта уничтожил оператора US Air Force/Lt. Col. Leslie Pratt
Полковник ВВС США Такер Гамильтон сообщил о компьютерной имитации применения боевого дрона под управлением искусственного интеллекта, в ходе которой ИИ атаковал самого оператора и вышку связи. Вскоре ВВС США опровергли эксперимент, но специалисты в это не поверили и указали на опасность реального проведения таких опытов. В итоге эта история поставила перед экспертами ряд этических вопросов.  Подробности...
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Зачем Зеленский начал обратный отсчет до разгрома ВСУ

ВСУ ждут команды к началу наступления SERHII NUZHNENKO/Reuters
Президент Украины Зеленский заявил о готовности начать контрнаступление. Он признал, что в ходе этой операции ВСУ потеряют большое количество солдат. В экспертной среде уверены: после неоднократных обещаний Киева начать наступление оно, видимо, все-таки произойдет летом, потому что именно этого хотят США. Но ВСУ, которые в ходе атаки будут использовать методы и тактику НАТО, станут легкой мишенью для российской армии. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Брусиловский прорыв показал, что воспользоваться победой важнее, чем ее одержать

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
4 июня 1916 года Юго-Западный фронт под командованием генерала Алексея Брусилова начал наносить серию ударов по австро-венграм. Предприятие имело неожиданный для многих успех – позиционный фронт был прорван. По меркам Первой мировой это было довольно редким явлением. Но это было только началом дела. Подробности...

ЮАР пытается избавиться от колониального «ордера»

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Достижение подлинной независимости в случае с Африкой станет, наверное, наиболее сложным и длительным процессом. Южно-Африканская Республика, как страна-участница БРИКС, уже стала лидером этого движения. Подробности...

Сербии надо брать пример с России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Да, это может кончиться большой войной – но может и не кончиться. Может привести к очередному военному поражению Сербии – а может завершиться и компромиссом, где страны-члены НАТО, завязшие в украинском конфликте, предпочтут избежать войны на втором фронте и договорятся, например, о разделе Косова. Подробности...
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Кому нужен украинский язык в России

Выгоды США от конфликта на Украине

НАТО и ЕС обломали Зеленского

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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Тимур Шерзад

    Брусиловский прорыв показал, что воспользоваться победой важнее, чем ее одержать

    Тимур Шерзад
    журналист
    4 июня 2023, 11:46

    У нас очень много ярких образов Второй мировой войны. Войска стремительно перемещаются по театрам военных действий. Летом немцы у Бреста, а зимой уже под Москвой. Следующим летом в калмыцких степях под Сталинградом, а зимой уже сидят в советских лагерях – те, кому посчастливилось выжить.

    Первая мировая была совсем другой. Причина тому – позиционный фронт. Он сложился в отсутствие технических средств и организационных рецептов, чтобы прорвать этот фронт и, самое главное, развить успех. Эшелонированные позиции брались штурмом при огромных усилиях и серьезных потерях, одна за другой.

    Но рано или поздно противник подбрасывал свежие подкрепления, и продирающаяся через траншеи и колючую проволоку пехота получала мощный удар, который уже не могла сдержать, и откатывалась обратно. Этот тупик пытались преодолеть самыми разными способами. Одна из многообещающих попыток принадлежала генерал-адъютанту Алексею Брусилову.

    Креативный подход

    В мае 1916 года генерал готовился к наступлению. Его Юго-Западный фронт должен был ударить в направлении Луцка – это запад нынешней Украины. Особых успехов от Брусилова никто не ждал, наступление должно было стать отвлекающим маневром. Основной удар должен был наносить Западный фронт, находившийся севернее и имевший больше сил. У Брусилова было столько же бойцов, как и у противостоящих ему австро-венгров. Еще имелся резерв – с его учетом русские превосходили неприятеля где-то в полтора раза. А вот по артиллерии уже противник превосходил Юго-Западный фронт в соотношении 3,5 к 2. Этот параметр был одним из важнейших в Первую мировую – ведь война была во многом артиллерийской.

    Казалось бы, с такими силами и средствами много не навоюешь. Но Брусилов применил креативный подход. Особенности позиционного фронта диктовали необычную тактику. Вместо того, чтобы собрать основные силы и нанести ими главный удар, он планировал сделать сразу несколько главных ударов.

    Да, таким образом распылялись бы войска, но ведь с противником происходило то же самое! Он бы тоже распылял силы, пытаясь отразить все удары Брусилова. И это в худшем случае – в лучшем неприятель счел бы один из ударов главным, а все остальные – отвлекающими, как это обычно и бывало. И бросил бы основные резервы на одно из направлений. В то время как на другом бы неминуемо проиграл из-за неравенства сил.

    Фото: общественное достояние

    Так оно и вышло – тактика Брусилова оказалась полной неожиданностью для противника. Русские прорвали боевые порядки противника. Вскоре после старта наступления начались окружения. Шокированный неприятель сдавался в плен десятками тысяч, а через какое-то время счет пошел на сотни тысяч.

    Проблема оказалась в другом. Брусилову отчаянно не хватало резервов, чтобы развить успех – их Ставка вложила в Западный фронт, который терпел неудачи. В результате темп был потерян, неприятель успел срочно перебросить резервы. Германцы и австро-венгры смогли упереться и вновь перевести бои в позиционное русло. Австро-венгры потеряли только пленными около четырехсот тысяч человек, но превратить оперативный успех в стратегический не вышло.

    Обратная сторона медали

    Причин тому было несколько.

    Брусилов имел скромные резервы, но у него была отличная кавалерия. Русская кавалерия вообще тогда была лучшей в мире, но для условий позиционных боев категорически не подходила. Теперь же у нее появился шанс вновь блеснуть. Он был провален – полководец неверно определил наиболее перспективные участки, поставив ее туда, где оборону занимали лучшие части противника. Да и местность на выбранном Брусиловым направлении была хуже. И когда прорыв фронта произошел на других направлениях, генерал не успел вовремя перебросить туда маневренные резервы.

    Получается, что Брусилов, сделав несколько главных ударов, не смог в полной мере воспользоваться плюсами этой тактики. Ведь развить успех он по умолчанию мог только в ограниченном количестве мест.

    И тут мы подходим ко второй проблеме. Прорыв Брусилова был, по сути, самодеятельностью, негативно воспринимаемой в Ставке. Там считали эту затею бесперспективным распылением сил, но в итоге махнули на все, сочтя, что для отвлекающего удара так сойдет. Когда дела на Юго-Западном фронте внезапно пошли очень хорошо, Ставка, конечно, перебросила резервы Брусилову, но было уже поздно. Хотя, если бы они изначально передавались ему в полном объеме, то и результат оказался бы другим. Но для этого требовалось, чтобы весь замысел Ставки и ее приоритеты были совершенно противоположными.

    Мораль тут проста. Комбинации, которые позволяют если не выиграть разом войну, то резко изменить стратегическую ситуацию, возможны. Но чаще всего они «одноразовые». Так случилось и с Брусиловским прорывом – обжегшись один раз, в будущем противник уже был готов к подобным фокусам. Германцы и австро-венгры просто оставляли почти пустыми первые траншеи. В случае первоначальных прорывов основные силы пехоты не попадали в окружение и не сдавались бы в плен, а напротив, организовывали бы мощные контратаки против втянувшихся в бой русских.

    Поэтому, если вы нашли, как вам кажется, комбинационное решение, способное все изменить, применять его надо с размахом – так, чтобы в случае успеха использовать его по полной программе. Для этого, как мы видели выше, нужны резервы, нужно много сил. То есть планировать это должно высшее военное руководство, а не отдельные, пусть и наиболее активные и креативные, генералы.

    Тогда, глядишь, и можно будет превратить тяжелое и длительное противостояние в решительную и быструю победу.

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