Россияне еще никогда не смотрели в будущее с таким оптимизмом

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28 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 12:05  |  vz.ru
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Новые санкции Запада «рубят хвост бульдога»

Санкции Запада все чаще стараются навредить рядовым россиянам АГН Москва/Global Look Press
Евросоюз принял десятый пакет санкций против России. Их называют «самыми сильными и долгосрочными». Помимо индивидуальных ограничений, ужесточается экспорт продукции двойного назначения и технологий. Накануне о своих санкциях объявили США, Канада и Британия. Попавшие под эти меры российские банки уже посоветовали клиентам за рубежом успеть снять деньги с карт UnionPay. Насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них? Подробности...
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Киев не зря боится разгневать Пекин

Зеленский хочет личной встречи с Си. В этом ему отказано Алексей Никольский,AP/ТАСС
Спецслужбы США и Украины неожиданно разошлись во мнениях. Если в Вашингтоне подозревают Пекин в организации военных поставок в Россию, то в Киеве «таких данных нет», как нет и претензий к Китаю. Политика в отношении Пекина – вопрос, по которому у Украины с Западом единства быть не может. Украинцы действительно боятся, что КНР подключится к СВО.  Подробности...
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Чем российских подростков зацепила японская «паучья» эстетика

В Москве за выходные задержали более трехсот несовершеннолетних участников движения «Редан» кадр из видео
В России под стражу угодили сотни подростков – как сторонников, так и противников «Редана», неформального движения поклонников аниме. «Пауки», как называют еще активистов движения, оказались замешаны в серию массовых драк, прокатившихся по торговым центрам в крупнейших городах. На первый взгляд, «пауки» оказывались в этих драках чаще в роли жертвы. Однако почему тогда драки в разных мегаполисах случились синхронно? Подробности...
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Как возник всемирный луковый кризис

Лук стал одним из самых дефицитных товаров текущей зимы EPA/ТАСС
Тысяча рублей за килограмм! Это цена не красной икры, не какого-то фантастического деликатеса – нет, именно столько теперь стоит обыкновенный репчатый лук. Правда, не в России, а на Филиппинах. Впрочем, лук внезапно стал дефицитом и резко подорожал не только в этой далекой стране, но и во многих других. Что происходит и при чем здесь Украина? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Россияне еще никогда не смотрели в будущее с таким оптимизмом

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Для российской молодежи, для значительной части которой прошедший год стал первым серьезным вызовом в жизни, это был очень важный и полезный опыт. Ведь розовых очков больше нет – но нет и сомнений в победе нашего народа. Подробности...

Саддам Хусейн поверил Америке – и проиграл

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
28 февраля 1991 года завершилась операция «Буря в пустыне» – возглавляемое Америкой вторжение в Ирак. Саддам Хусейн признал военное поражение, отказался от амбиций относительно Кувейта и вывел войска. И тем самым вверг страну в пропасть. Подробности...
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Русофобы докатились до ненависти к блинам

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
В отличие от борща, блины были отданы русским без боя. Ксения Ларина (признана иноагентом) могла испечь традиционные блины, но объявить, что на этот раз она печет украинские; объявили же на Западе украинцем Айвазовского. Но ей в голову это не пришло. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Пора готовиться к боям за Приднестровье

Мирный план Китая по Украине

Россия без ДСНВ. Что это значит?

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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Ирина Алкснис

    Россияне еще никогда не смотрели в будущее с таким оптимизмом

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    		28 февраля 2023, 11:56

    «Левада-центр*», исследовательская организация и иностранный агент, обнародовала результаты очередного социологического опроса, посвященного социально-экономическим ожиданиям россиян. Те оказались интересными по многим причинам, но самыми примечательными, без сомнения, стали показатели уверенности российского общества в завтрашнем дне – те оказались на пиковых, если не рекордных значениях. Уверенных в завтра – 64% респондентов, неуверенных – 36%.

    Цифры особенно впечатляют, если учесть, что в прошлом году тот же «Левада-центр» зафиксировал резкий спад этого показателя, который в нижней точке – в сентябре – достиг паритета: общество по нему было разделено пополам.

    Но дело не только в том, что всего за полгода негативный тренд оказался переломлен и стремительно рванул вверх, выдав наилучшие показатели за долгий период. Не менее интересна и внутренняя раскладка цифр по поколениям.

    Суть в том, что многие годы наблюдений проявлялся устойчивый – и вполне закономерный по здравом размышлении – феномен: оценка людьми своих перспектив очень сильно зависит от их возраста. Традиционно наиболее оптимистично смотрят в будущее самые молодые (18–24 года). А чем старше респонденты (25–39 лет, 40–54 года и старше 55 лет), тем к большему пессимизму они склонны. В этом действительно нет ничего странного. По большому счету так оно, наверное, и должно быть: энтузиазм молодости, трезвость зрелости и груз прожитых лет у старшего поколения накладывают свой отпечаток на оценку ими грядущего. Причем по замерам социологов разрыв между юными оптимистами и пожилыми пессимистами стабильно держался у нас в районе 30%.

    Первые разрушения привычного положения дел начались еще несколько лет назад – во второй половине 2010-х, когда старшее поколение внезапно стало демонстрировать уверенность в будущем большую, нежели люди среднего возраста. Причем показатель оптимизма в группе 55+ последовательно рос все эти годы, невзирая ни на что.

    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

    Если задуматься, внезапный больший оптимизм людей старшего возраста по сравнению со средневозрастной стратой объясним. Изменения последних девяти лет сильнее всего ударили именно по поколению 40+: люди предпенсионного и околопредпенсионного возраста оказались в ситуации, когда у многих из них из-за происходящих в мире и стране изменений зашаталась земля под ногами, пошли под откос планы на будущее, начались проблемы с работой. И понятно, что перестраиваться-переучиваться, а то и начинать карьеру с нуля в новой сфере в таком возрасте – огромный стресс, что, разумеется, сказалось на их уверенности в завтрашнем дне. В этом смысле пенсионеры пусть с меньшим, но гарантированным доходом неожиданно оказались в более выигрышном положении.

    Впрочем, это не объясняет стабильный рост оптимизма у старшего поколения на фоне разнообразных флуктуаций у остальных поколений. Есть подозрение, что вот тут как раз сыграла свою роль чистая политика: немолодые люди в силу своего опыта и пережитого на личном опыте в 1990-е краха страны оценивали – и оценивают – политику России в быстро меняющемся мире как верную и связывают личное благополучие и уверенность в своем завтра с успехами страны и ее победой, в которой они убеждены.

    Это работало и весь прошлый год, когда младшие поколения «колбасило» на фоне повсеместной турбулентности. Причем в 2022-м тяжелее всего пришлось как раз молодым – их уверенность в будущем просто рухнула, и это, в общем, тоже понятно. У них в силу возраста до сих пор просто не было опыта по-настоящему масштабных кризисов и серьезных вызовов. А тут у них рассыпалась привычная жизнь. Страна оказалась отрезана как извне, так и по собственной инициативе от массы вещей – западных интернет-магазинов, цифровых сервисов, социальных сетей. Для граждан России закрылись многие страны и международные проекты. Стало недоступно для образования, карьеры и развлечений множество направлений, казавшихся до того само собой разумеющимися. И все это на фоне масштабных боевых действий – апофеозом же стала частичная мобилизация. Ничего удивительного, что части нашей молодежи, выращенной в тепличных условиях благополучной стабильной страны, в какой-то момент показалось, что вся их жизнь с налаженной рутиной, намеченными планами и большими мечтами просто идет прахом.

    Однако прошло полгода и все вновь радикально поменялось. Уверенность в завтрашнем дне не просто вернулась – она взлетела выше прежнего. А самое поразительное, что все поколения российского общества демонстрируют поразительное единодушие в оценке – исчез 30-процентный разрыв, пролегавший между молодежью и стариками. Теперь разница между самыми оптимистичными и пессимистичными группами составляет всего около 10%.

    Страна спокойно и уверенно смотрит в собственное будущее.

    Конечно, немаловажную роль тут сыграла государственная политика, которая стремится не только обеспечить политическую и социально-экономическую стабильность народу, но и делает все возможное, чтобы люди продолжали жить привычной размеренной жизнью, без штурмовщины, дефицитов, ограничений и прочих атрибутов военного времени. Ведь, по существу-то, у нас именно оно – эскалация с Западом зашла уже достаточно далеко, чтобы мы утратили последние иллюзии на этот счет и трезво осознали масштаб нависающей над нами угрозы.

    Свой вклад в данный результат внес и Запад. Вот уж кому должно быть обидно: ведь получается, что в прошлом году ему таки удалось посеять определенную растерянность, тревогу и даже страх в некоторых частях нашего общества. Однако вместо усугубления данного процесса он получил мощный откат в виде не просто мобилизации и консолидации России (это было бы для него полбеды), а взлета оптимизма и уверенности российского общества в своей правоте, в своей способности справиться с любым вызовом и уверенности в нашей победе.

    И кстати, для российской молодежи, для значительной части которой прошедший год стал первым серьезным вызовом в жизни, это был очень важный и полезный опыт. Ведь розовых очков больше нет – дальше все будет еще более сурово и жестко. Но сомнений в победе у нашего народа нет.

    Ну а Западу предстоит вспомнить старую мудрость, в правоте которой он многократно убеждался в прошлом, но которую в очередной раз предпочел забыть: не стоит будить русского медведя.

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