Газовый вопрос становится ключевым для выживания политической элиты ФРГ

Германские газовые хранилища заполнены почти полностью, Европу только сейчас накрывают первые холода и отбор газа из хранилищ идет невысокими темпами. Казалось бы, передовая экономика ЕС с достоинством вышла из энергетического кризиса и готовится к стремительному энергетическому переходу с доминированием возобновляемых источников энергии в энергобалансе. По крайней мере, об этом все еще говорят европейская энергетическая стратегия и читающие текст с ее припыленных листов европейские бюрократы.

И вот 9 декабря канцлер Германии Олаф Шольц, выступая перед своими сопартийцами из Социал-демократической партии, вдруг обрушился с обвинениями на Россию, которая, мол, не выполняет обязательства по поставкам газа. В связи с тем, что «российский президент остановил поставки по работающему газопроводу» (имеется в виду последняя сохранившаяся нитка «Северного потока – 2»), в ЕС резко подскочили цены на газ, заявил Шольц.

По данным канцлера, Европа недосчиталась 120 млрд кубометров газа из России, примерно половина из которых приходится на Германию. Это привело к необходимости дополнительных закупок более дорогого газа в Норвегии. Кроме того, Берлин вынужденно инвестировал в расширение инфраструктуры по приемке СПГ из США – здесь расходы и вовсе удваиваются: ведь траты идут не только на закупку недешевого американского СПГ, но и на саму стройку.

В итоге резко сократив потребление газа за счет сворачивания промышленного производства, Германия в 2023 году все равно заплатила за газ столько же, сколько в условно докризисном 2021 году – 21,3 млрд евро (против 22,2 млрд два года назад). Потребление газа в январе–сентябре 2023 года упало в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, тогда как цены за кубометр выросли в те же 2,5 раза. Негодование самого непопулярного канцлера Германии за последние десятилетия можно понять. Светофорная коалиция во главе с СДПГ и «зелеными» трещит по швам – а значит, самое время искать виноватого.

Обвинения Шольца смотрятся по-настоящему комично на фоне инициатив евробюрократов. Уже 9 декабря стало известно о том, что Совет ЕС и Европарламент намерены разрешить европейским компаниям отказываться от выполнения обязательств по долгосрочным контрактам на поставку российского газа, включая СПГ. Такое право может быть дано национальным правительствам, что, по задумке авторов идеи, позволит избежать штрафов за невыполнение контрактных условий. Едва ли европейские правительства воспользуются таким правом – конкуренция за остатки российского газа слишком велика. Однако инициатива послужит дополнительным фактором давления на те страны, компании которых участвуют в схемах по приобретению и перепродаже российского газа.

Нервозность Шольца объясняется простым прогнозом. Немцам действительно удалось заполнить свои хранилища газа до отказа (по состоянию на 10 декабря заполняемость сохранялась на уровне 91%), что, скорее всего, позволит пережить текущую зиму без эксцессов. Газовые хранилища пополнялись как в последний раз перед решительным боем. Но сценарий продолжения противостояния на Украине в 2024 году сигнализирует Берлину о том, что основные проблемы еще впереди. Уже будущим летом возникнет потребность в пополнении газовых хранилищ. А нарастающие экономические проблемы в Германии не позволят совершить еще одно сверхусилие. А значит, зима 2024-2025 может нести в себе самые серьезные риски для правящей элиты Германии, для которой именно газовый вопрос становится вопросом выживания.





Единственным маршрутом поставки трубопроводного газа в Европу остается украинский (через измерительную станцию «Суджа» на границе Курской и Сумской областей). До сих пор Газпром исполнял заявки на прокачку по нему в полной мере. При этом в ноябре правительственная коалиция Германии согласовала удвоение военной помощи Украине в 2024 году (с 4 до 8 млрд евро). Видимо, такие сигналы должны лишний раз убедить Москву в необходимости обеспечивать «партнеров» надежными поставками газа вопреки всему.

Поставки газа через «Северный поток – 2» не ведутся ввиду того, что газопровод так и не был введен в эксплуатацию. И даже будь такое разрешение получено сейчас (что трудно представить), вряд ли бы Москва согласилась поставлять топливо по этому маршруту ввиду рисков повторения теракта, который осенью 2022 года вывел из строя три нитки газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Расследование самой крупной промышленной диверсии в истории человечества, в котором участвует в том числе Германия, пока ни к чему не привело.

Так или иначе, возобновление работы «Северных потоков» потребует тяжелых политических решений, которые станут следствием официальных выводов по результатам расследования диверсий. И даже если воли Берлина хватит только на то, чтобы возложить ответственность за них целиком на Украину (к чему сейчас все и идет), то логичным следствием должно стать полное прекращение поддержки Киева со стороны Германии, энергетической безопасности которой был нанесен серьезный урон. Эти тяжелые решения, вероятно, сможет принять уже новое правительство Германии во главе с новым канцлером.